 Если мы спасемся, я покажу тебе Дагестан!

Домой Абдуллах вернулся с четырьмя контузиями, сменив три боевые машины. Обещание, данное другу в тонущем танке сдержал.

Видео возвращения домой 20-летнего бойца Абдуллаха Ятуева облетело социальные сети. Героя вышли чествовать все жители родного села, местные бабушки по очереди изо всех сил обнимали солдата. Ведь танкист вернулся домой живым с четырьмя контузиями.

Каждый хотел поприветствовать и обнять парня. Играла музыка, одни радовались, другие плакали от счастья.

Абдуллах Ятуев родился в селе Щара Лакского района Дагестана. С детства занимался спортом, любил футбол, старательно учился в школе. В родном селе хорошо помнят, как 15-летний Абдуллах победил всех на соревнованиях в упражнении на пресс – более 1000 раз! Спустя три года силача призвали в армию. После полгода службы он, не раздумывая, подписал контракт.



Хотел в пехоту, но стал танкистом

Солдат попал в Брянскую область. Служил в 488-м мотострелковом Симферопольском Краснознамённом ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе. В Великую Отечественную войну бойцы полка (тогда 77-я стрелковая дивизия) участвовали в битве за Кавказ, в Донбасской операции. В 1944 году дивизия получила Орден Суворова за освобождение Севастополя.

В звании сержанта Абдуллах Ятуев в феврале 2022-го отправился на Украину. Хотя он и мечтал служить в пехоте или спецназе, командиры поручили ему командовать танком. И именно как танкист он проявил себя в сражении.



Руки сами открыли люк

Во время спецоперации полк оказался в Харьковской области: в то время шли бои за город Изюм, который сейчас находится под контролем союзных войск России и Донбасса.

В марте колонна танков переходила понтонный мост: когда на него въехал Абдуллах, начался артобстрел. Танк подбили прямым попаданием. Тяжёлая машина загорелась и боком стала скатываться с понтона и погружаться в воду. Глубины в этом месте хватило бы, чтобы утонуть.

Руки сами на автомате открыли танк. Когда ты с техникой давно, то сложностей нет,

– скромно признался сержант.

На самом деле три бойца экипажа оказались в ловушке, и времени на спасение не было. По башне молотили осколки мин и снарядов. И тогда Абдуллах сказал другу Егору, что если они спасутся, то он обязательно покажет ему Дагестан.

Выбравшись из воды, мокрые, без шлемов, но с автоматами в руках, они пересели на находившийся рядом БМП и… пошли в наступление. Абдуллах вспоминает, что после этого они все сильно заболели. Высокая температура не спадала неделю…



Четыре контузии и госпиталь

После обстрела Ятуев вернулся в строй. На просьбу рассказать о своих подвигах и ранениях отвечает отказом:

— Я просто выполнял свой долг.

Но, как оказалось, в битве за свободу Донбасса он получил четыре контузии. Во время очередного боя танк сержанта подорвали, к тому моменту это была уже третья боевая машина под управлением командира.

На лечение с ранением барабанных перепонок его отправили в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. По счастливой случайности в медакадемии солдата принял его двоюродный брат 26-летний Ахмед, который обучался в ординатуре при академии. Именно в его ночную смену привезли раненного Абдуллаха. Через месяц врачи поставили воина на ноги.

Возвращение домой

О том, что встречать его выйдет вся Щара, Абдуллах и не подозревал. Подъезжая к селу, удивился, увидев толпу людей. Впереди – мама, бабушка, друзья и родственники. Настоящий праздник со слезами на глазах: вернулся живой!

Впереди Абдуллаха ждёт вручение ордена Мужества. Теперь 20-летний сержант залечивает раны. Но признаётся, что мысли о возвращении на службу его не оставляют.

А пока у героя большие планы: в августе подаёт документы в вуз, будет учиться на зубного техника. Эту профессию он начал осваивать ещё до армии, настала пора получить профильное образование.

Вместе с Абдуллахом в Дагестан приехал и друг Егор, с которым они тонули в танке и которого он обещал отвезти на Родину.

Сержант обещание сдержал, несколько дней он показывал приятелю из Брянской области солнечную республику с красивейшими горами, глядя на которые захватывает дыхание.

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