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Как Г.К. Жуков воевал при свете прожекторов

Как Георгий Жуков воевал при свете прожекторов

Идею воевать при свете прожекторов иначе как оригинальной и не назовешь.

Кстати, сама идея подсветки прожекторами поля боя по своей сути не нова.

Немцы активно применяли прожектора при наступлении в ночное время еще начиная с 1941 года. Так, в частности, свет прожекторов очень сильно облегчил гитлеровцам задачу по взятию плацдарма на Днепре возле Кременчуга, откуда впоследствии они начали окружение Киева.

Да и при боях на Западном фронте в Арденах в декабре 1944 года не обошлось без активной подсветки.

Прожекторы в работе (источник: https://clck.ru/33Uutq)

Так что Георгий Константинович ничего нового не изобрел и вместе с тем, как считали многие, значительно облегчил своим войскам выполнение поставленных задач на Зееловских высотах.

Суть приема

Суть приема заключалась в следующем: при помощи света прожекторов искусственно увеличить продолжительность самого первого и самого ответственного дня наступления.

Наступлению, как обычно, предшествовала артподготовка. Немцы, предвидя скорое наступление Красной Армии, по обыкновению хотели сделать так называемый «отскок», т.е. отвести свои войска на вторую линию обороны с целью сохранить личный состав от ударов советской артиллерии. Но на этот раз этого сделать им не удалось.Прожектор в действии (источник: https://clck.ru/33Uuhn)Прожектор в действии 

Наступление на Зееловских высотах

Как правило, Красная Армия начинала утюжить немецкие позиции в предрассветные часы. А тут Г.К. Жуков решил начать артподготовку чуть раньше, застав немцев врасплох.

Да и включенные прожектора не оставляли фашистам ни малейшего шанса на выживание, хотя какая-то часть из них все же успела отойти.Артподготовка (источник:https://clck.ru/33Uw6k)Артподготовка

Не встретив практически никакого сопротивления на первой линии обороны, советские пехотинцы при свете прожекторов без проблем продвинулись на расстояние до двух километров.

С наступлением дня раскаленные прожекторы были выключены, а пехота пошла дальше вперед.

Однако у атаки с применением прожекторов были и свои противники.

Одним из них оказался командующий 8-ой гвардейской армией генерал-полковник В.И. Чуйков.

Вот несколько строк из его воспоминаний:

Из воспоминаний В.И. Чуйкова

Так или иначе, все поставленные задачи были выполнены, а победителей как известно не судят.

 

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