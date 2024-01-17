Территория Героев...(121)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. «Мы — заноза у противника». Старший лейтенант Вадим Петренко — командир взвода тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Эти машины в войсках очень уважают. Ведь они — настоящая «тяжелая артиллерия», врага достанут в любом укрытии.

И еще немного о нашем герое. Вадим — выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, всю сознательную жизнь прожил в Благовещенске. А родился — в Донецкой области. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33800 Гвардии капитан Евгений Володин уверен: обстановка на фронте сейчас нашими СМИ и военкорами освещается объективно, и у граждан нашей страны нет повода не доверять тому, что показывают по ТВ. А показывают там сейчас наше уверенное продвижение вперед. Российская армия действует профессионально, НАТОвская техника выбивается и трофеится, и все образцы западного вооружения наши инженеры тщательно изучают, чтобы эффективнее им противодействовать. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34020 Удивительная история о том, как мобилизованный стал Героем России. Возможно, вы помните кадры, когда пятеро наших бойцов отражают атаку двенадцати штурмовиков ВСУ. Один из наших, замкомвзвода, принял на себя основной накал боя, стрелял и кидал гранаты во врагов с бруствера окопа, пока его товарищи работали с флангов. И враг бежал! А наши ребята за мужество и смелость удостоены наград и личной встречи с Президентом.

Командира-героя зовут Иван Калашников. Сегодня он рассказывает о себе: кем работал до мобилизации, где родился и живет. И конечно, живые подробности того самого боя. Смотрите видео по ссылке!

https://t.me/mod_russia/34092 Совсем недавно Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России майору 155-й бригады морпехов ТОФ Ярославу Наильевичу Якубову.

Легендарный снайпер с позывным «Ярый» успешно уничтожил множество целей, что замедлило продвижение противника на ключевых направлениях. Им создана группа «тяжелых» снайперов, которые работают по важным целям — командному составу противника, операторам БПЛА, разведчикам и диверсантам ВСУ — на сверхдальних дистанциях при помощи крупнокалиберных винтовок.

Ярослав Якубов — потомственный офицер. Его дед командовал войсками Дальневосточного военного округа, а отец — полком морской пехоты Северного флота. Находясь на пенсии, полковник запаса не смог остаться в стороне и в свои 58 лет тоже ушел на СВО добровольцем, вслед за сыном. Смотрите видео по ссылке!

https://t.me/mod_russia/34229 «Каждый должен чем-то помочь своей стране», — сказала нам Эльфиза Скубина, медсестра госпитального отделения МОСН. По ее признанию, самое сложное в работе в зоне СВО — это не кровь и долгие дежурства. А скучать и думать о муже и детях, которые ждут дома. Деток у Эльфизы двое: дочка и сын, младшему всего четыре года.

На кителе медсестры — медаль «За воинскую доблесть» II степени и медаль «За спасение погибавших». В представлении к наградам написано, что через заботливые руки Эльфизы прошло свыше 2 тысяч наших бойцов. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34050 Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, получившего ранение на Купянском направлении.

О проведенной операции рассказывает кардиохирург Ислам Раджабов.

https://t.me/mod_russia/33987 «Кто хочет жить, тот матом не ругается», — считает протоиерей Димитрий Василенков, главный военный священник духовенства, окормляющего военнослужащих в зоне СВО.

Отец Димитрий прошел вместе с российскими военными множество «горячих точек», включая Чечню и Сирию, за которые был удостоен двух орденов Мужества. Но об этом он рассказывает неохотно, и награды свои называет испытанием: «Огонь, вода и медные трубы». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34432

Военнослужащий Большаков Максим Максим – командир ремонтного взвода. Его подразделение занимается восстановлением и ремонтом артиллерийского вооружения для нужд действующих войск.

«Все, что зависит от меня и от моих людей, нашей роты, подразделения – мы все сделаем. Техника будет восстановлена», – уверен военнослужащий.

За отличное выполнение поставленных задач командир ремонтного взвода Максим Большаков получил медаль Жукова. О своей награде военнослужащий говорит так: «Это общий вклад нашей роты, моего взвода». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33698

Старший лейтенант Дзуцев Виталий Исполняющий обязанности командира мотострелковой роты Виталий Дзуцев.

После начала специальной военной операции военнослужащий принял решение с оружием в руках защищать от нацизма родных и близких ему людей. Для этого на сайте «Госуслуги» он написал заявление о добровольном участии в специальной военной операции и после получения повестки и прохождения подготовки отправился в зону СВО.

Вместе со своим подразделением Виталий выполнял задачи на Херсонском и Запорожском направлениях. В ходе боев с украинскими националистами в Запорожье получил осколочные ранения в результате огня вражеской артиллерии, прошел лечение, восстановился и вернулся к своим боевым товарищам.

Виталий уверен, что вместе с боевыми товарищами достойно продолжает дело своих дедов и прадедов, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. «Историю делаем», – с гордостью говорит военнослужащий.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, старший лейтенант Виталий Дзуцев награжден государственной наградой – медалью «За отвагу», а также медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33793

Лейтенант Красников Кирилл Командир мотострелковой роты гвардейской общевойсковой армии Кирилл Красников вместе со своими подчиненными успешно выполняет боевые задачи на Запорожском направлении СВО. За героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, офицер награжден орденом Мужества.

Удерживая оборону на вверенном ему рубеже от прорыва противника, Кирилл неоднократно вел ожесточенные бои. Грамотно управляя ротой, он корректировал огонь артиллерии, уничтожавшей иностранную бронетехнику.

Благодаря решительным действиям и правильному руководству подчиненным личным составом рота Кирилла Красникова не раз отбивала наступление превосходящих сил противника и отбрасывала националистические подразделения ВСУ на исходные рубежи.

«Наша задача – выиграть, победить. Поэтому противник будет подавлен – 100 процентов», – уверен командир мотострелковой роты. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33861

Сержант Султанов Олег «Видно, что противник боится нас, — говорит командир мотострелкового отделения Олег Султанов. – Чем ближе мы подходим, тем меньше стрелкового боя. В основном — работа минометов. Противник боится вступать в ближний контакт. Морально, видимо, не готовы наши враги». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34186

Рядовой Федотов Андрей Наводчик пулеметного отделения Андрей Федотов в ходе проведения специальной военной операции, действуя в составе взвода огневой поддержки, выполнял боевые задачи в должности наводчика пулеметного отделения. Находясь вблизи одного из населенных пунктов, в ходе несения боевого дежурства, при попытке прорыва позиций противником Андрей принимал непосредственное участие в отражении атаки.

На подступах к населенному пункту Федотов ликвидировал группу боевиков. Далее в ходе боя, используя рельеф местности, Андрей занял выгодную огневую позицию и подавил огневые точки противника, уничтожив при этом три вражеских пулеметных расчета. Кроме того, после подавления огневых точек противника Андрей оказал первую медицинскую помощь раненому военнослужащему и под шквальным минометным огнем сумел эвакуировать его в безопасное место.

Благодаря личному мужеству рядового Андрея Федотова подразделение российских войск отбило атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/7319

Старший сержант Щербаков Роман Начальник радиостанции радио взвода старший сержант Роман Щербаков в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи по организации устойчивой радиосвязи с наземными и воздушными пунктами управления. Позиции российских подразделений, связь в которых обеспечивал Роман, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны вооруженных формирований украинских боевиков.

Понимая, уничтожение аппаратной приведет к отсутствию связи в подразделении, Щербаков вместе с подчиненными принял решение вывезти радиостанцию из зоны массированного огня противника. После передислокации аппаратной в безопасное место Щербаков заново организовал связь внутри подразделений, а также с вышестоящим штабом.

Благодаря профессионализму и умелым действиям старшего сержанта Романа Щербакова управление подразделениями не было сорвано, атака противника была отбита, а боевая задача - выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/7320

Рядовой Удилов Иван Иван Удилов в составе подразделения выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои противником.

В ходе совершения марша, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, Иван Удилов вывел всю колонну из-под обстрела. В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму рядового Ивана Удилова подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований.

https://t.me/rabotaembrat/7326

Прапорщик Богданов Даниил Начальник аппаратной взвода связи Даниил Богданов выполнял задачи по организации связи в интересах подразделений группировки российских войск, в том числе в районах ведения интенсивных боевых действий.

Противник, стремясь сорвать прибытие подкрепления в район боестолкновений, обстрелял из минометов колонну российских войск, связь в которой обеспечивал Даниил. В результате разорвавшегося рядом миномета, антенна, установленная на крыше аппаратной получила повреждения. В целях поддержания устойчивого сигнала, не смотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Даниил, проявляя мужество и героизм, взобрался на крышу движущегося автомобиля и восстановил работоспособность изделия.

Благодаря слаженным действиям экипажа под командованием прапорщика Даниила Богданова удалось обеспечить защищенную связь в движении, не допустив потери управления.

https://t.me/rabotaembrat/7327

Младший сержант Шилов Пётр Петр Шилов в составе штурмовой группы выполнял задачу по поиску украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту, Петр обнаружил вооруженных боевиков, двигавшихся в район расположения наших подразделений. Мгновенно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы противника, Шилов принял решение вступить в бой с врагом. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, Петр прицельным огнем из штатного оружия сковал действия противника, что заставило его, потеряв в бою больше половины группы, отступить.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Петра Шилова, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе.

https://t.me/rabotaembrat/7334

Капитан Рябов Владимир Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал Владимир Рябов, выполняло задачу по удержанию занятых позиций на важном участке местности. Украинские боевики, преследуя цель прорвать оборону российских подразделений, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ.

Группа вражеских диверсантов выдвинулась в направлении оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности капитана Рябова и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии противника капитан Владимир Рябов грамотно организовал оборону вверенного ему направления, а затем на протяжении нескольких часов силами своих подчиненных сдерживал атаки боевиков.

Благодаря грамотным действиям капитана Владимира Рябова удалось отбить атаку противника, нанеся ему существенные потери, и не допустить совершения диверсии.

https://t.me/rabotaembrat/7333

Сержант Балакирев Сергей В период проведения специальной военной операции Сергей Балакирев в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских ВС РФ. Группе связистов под руководством сержанта Балакирева была поставлена задача – организовать связь в заданном районе.

Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа выдвинулась для выполнения поставленной задачи. Во время установки оборудования противник открыл по связистам массированный артиллерийский и минометный огонь. Находясь под огнем противника, группа под командованием Балакирева продолжали устанавливать антенну. После обстрела противник выдвинулся пешей группой в атаку. Оценив ситуацию, Сергей, заняв выгодную позицию, сковал действия врага и сдерживал его натиск, пока экипаж настраивал оборудование. После того, как связь была организована, связисты под руководством Балакирева уничтожили группу боевиков.

Смелые и решительные действия сержанта Сергея Балакирева позволили организовать связь в батальонной тактической группе и обеспечить устойчивое управление подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/7338

Ефрейтор Юхимчук Александр В ходе боев на одном из тактических направлений группа российских военнослужащих оказалась в окружении. Александр Юхимчук вместе с группой других военнослужащих выдвинулся на помощь своим боевым товарищам. Завязался бой, противник вел массированный обстрел из стрелкового оружия. В бою, действуя смело и решительно, Александр уничтожил часть боевиков. После того, как окружение было прорвано, Юхимчук лично вытащил из под огня противника четверых раненых товарищей, получивших ранения и не способных самостоятельно выбраться из-под огня противника, после чего оказал им первую помощь.

Смелые и решительные действия ефрейтора Александра Юхимчука позволили вывести группу российских военнослужащих из окружения, а также спасти жизни раненым.

https://t.me/rabotaembrat/7339

Рядовой Лобазин Павел Механик-водитель танка Павел Лобазин, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков на важном рубеже обороны.

В боях неоднократно поддерживал обороняющиеся российские мотострелковые подразделения, ведя непрерывный огонь по позициям противника. В ходе начавшегося наступления украинских вооруженных формирований одним из первых встретил колонну бронетехники противника, которой было нанесено огневое поражение, в результате чего боевые порядки врага были рассеяны, а противник обратился в бегство.

Совершив смену огневой позиции, израсходовав весь боекомплект, Лобазин убыл на дозагрузку боеприпасов, где в ходе совершения марша был атакован «дроном-камикадзе», в результате чего танк получил повреждения. Решительными действиями помог членами экипажа покинуть горящий танк и оказал им первую помощь.

Благодаря самоотверженным и грамотным действиям рядового Павла Лобазина, мотострелковым подразделениям удалось перейти в контратаку, нанести существенные потери противнику, взять штурмом его важный опорный пункт, чем значительно улучшить своё положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/7352

Старший лейтенант Чернышов Игорь Заместитель командира танкового подразделения Игорь Чернышов выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Неоднократно в условиях непосредственного огневого соприкосновения с противником, осуществлял её эвакуацию с поля боя, организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также обеспечивал ремонт, замену узлов и агрегатов в полевых условиях. В ходе боевых действий на важном тактическом направлении одна из боевых машин пехоты, участвовавшая в отражении атаки украинских боевиков, попала под артиллерийский огонь и получила повреждения. Экипаж машины получил ранения и самостоятельно не смог принять меры для подготовки техники к эвакуации.

Находясь в непосредственной близости от поля боя, Чернышов с эвакуационной группой, несмотря на продолжающийся обстрел, выдвинулись на бронированной ремонтно-эвакуационной машине к поврежденной технике для транспортировки её в пункт ремонта. Прибыв на место, Анатолий со своими подчиненными оказали первую помощь экипажу и в кратчайшие сроки транспортировали поврежденную технику в пункт восстановления.

В ходе отражения наступления противника под руководством и при личном участии старшего лейтенанта Игоря Чернышова с линии боевого соприкосновения было эвакуировано и в последующем восстановлено более десяти единиц поврежденной бронетехники различного типа.

https://t.me/rabotaembrat/7367

Рядовой Потехин Александр Экипаж танка под командованием Александра Потехина, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.

Противник значительно превосходящими силами при поддержке танков и БМП предпринимал неоднократные попытки прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими. В ходе боя, отражая контратаку украинских боевиков, Александр своей боевой машиной проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником средствами дистанционного минирования, что позволило вывести танк на огневую позицию, с которой огнем прямой наводкой нанёс поражение контратакующему противнику, вынудив его отступить. Совершив смену огневой позиции, наводчик-оператор выявил выезжающий с лесополосы танк противника, о чем доложил командиру экипажа.

Благодаря грамотным и решительным действиям, экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина, применив боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожил немецкий танк Leopard и большое количество живой силы противника, чем создал благоприятные условия для проведения наступательной операции по вытеснению националистов с занятых позиций.

https://t.me/rabotaembrat/7353

Гвардии лейтенант Рублёв Степан Подразделение, в составе которого действовал Степан Рублев выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими вооруженными формированиями.

Продвигаясь по заданному маршруту, группа российских военнослужащих подверглась минометному огню со стороны противника. В результате обстрела Рублев и еще один военнослужащий получили ранения.

Несмотря на полученные ранения Рублев эвакуировал боевого товарища в безопасное место, где оказал себе и ему первую помощь, а после организовал эвакуацию товарища с поля боя, чем сохранил ему жизнь. Рублев отказался от дальнейшей эвакуации в госпиталь и продолжил выполнять задачи вместе с подчиненным подразделением.

По итогам боя группа Степана Рублева, прорвав оборону противника, закрепилась на окраине населенного пункта и создала условия для дальнейшего наступления и последующего освобождения поселка от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/7359

Капитан Чернецкий Анатолий Анатолий Чернецкий в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В ходе выполнения задач Чернецкий получил приказ на обеспечение проводной связи между взводными опорными пунктами на важном направлении, т.к. противник активно применял в ходе своих атак средства радиоэлектронной борьбы. Под непрерывным огнем артиллерии врага Анатолий совместно с группой протягивал полевую кабельную линию связи между взводными опорными пунктами. В ходе очередного обстрела, часть техники связи была повреждена и вышла из строя. Не взирая на опасность, Чернецкий выдвинулся к поврежденным изделиям и восстановил их работоспособность.

Самоотверженные действия капитана Анатолия Чернецкого позволили в ходе последующего масштабного наступления противника на данном участке местности обеспечить устойчивое взаимодействие подразделений на соседних опорных пунктах в сложной радиоэлектронной обстановке, что позволило обить все атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/7363

Гвардии старший лейтенант Бессуднов Алексей Расчёт зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под командованием Алексея Бессуднова, действуя в окрестностях важного населенного пункта, выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предприняли попытку нанесения удара с воздуха с применением беспилотной авиации. Находясь на боевом дежурстве, Алексей, мгновенно сориентировавшись в ситуации, оперативно оценил обстановку, грамотно поставил боевые задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к их выполнению. Радиолокационными средствами комплекса расчет обнаружил неопознанную цель, движущийся в направлении населенного пункта. Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель, как «чужую», Бессуднов выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, произвел захват и, применив ракетное вооружение, уничтожил вражеский БПЛА.

Своими профессиональными действиями боевой расчет под руководством гвардии старшего лейтенанта Алексея Бессуднова не допустил поражение важных объектов, а также гибели военнослужащих и гражданского населения.

https://t.me/rabotaembrat/7364

Гвардии лейтенант Захаренков Кирилл Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством Кирилла Захаренкова выполнял боевую задачу по защите промышленных объектов, гражданской и военной инфраструктуры, мест размещения группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения украинских боевиков.

Находясь на боевом дежурстве, расчёт под командованием Захаренкова при помощи радиолокационных средств обнаружил воздушную цель, взял её на сопровождение, классифицировав как беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и получив команду на уничтожение воздушной цели, Кирилл произвел пуск ракеты. Вражеский беспилотник был ликвидирован и упал на подлете к населенному пункту.

Своими профессиональными действиями боевой расчет под руководством гвардии лейтенанта Кирилла Захаренкова не допустил поражения промышленных объектов, разрушения гражданской и военной инфраструктуры, а также предотвратил жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

https://t.me/rabotaembrat/7368 Командир танка Алексей Трофимов служит по контракту 17 лет, в спецоперации принял участие в сотнях боев и получил три награды.

«Сначала в группе прорыва участвовали, – рассказывает Алексей. – И отражение атак было. Постоянно поддержка пехотинцев, которые на линии соприкосновения».

Во время одной из задач танк Трофимова обеспечил наступление мотострелков.

«Продвигались наши подразделения, тоже пехота, поддержать, вышел, отработал», – вспоминает военнослужащий.

Танкисты выполнили задачу и по пути на базу попали под огонь диверсантов, механик-водитель получил ранение головы.

«Осмотрелся – не горим, дал команду ему (механику-водителю): "Влево, рычаг на себя, вперед". Ушёл с линии огня, вытащил (механика), осмотрел, в голову два осколка, в сознании был. Сам за рычаги», – вспоминает танкист.

Старший сержант доставил бойца в госпиталь, впоследствии Трофимов и сам был ранен.

Алексей Трофимов уже прошёл лечение и теперь съездит в отпуск к семье. А затем – снова в зону боевых действий.

«По плану обратно на СВО дальше выполнять задачи», – говорит военнослужащий.

https://t.me/mod_russia/33972 Командир инженерно-дорожной роты Александр Объедков рассказал о подвиге своего подразделения и самой дорогой награде – детской открытке, подаренной маленькой девочкой в освобожденном от нацистов городе.

Инженерная рота Александра Объедкова отличилась при захвате стратегического рубежа. Российским бойцам удалось преодолеть минные поля. «Вступили в бой с противником. Пока пехота подавляла их огнем, я совместно со своим подразделением провел инженерную разведку, – рассказывает офицер. – Выявили большое количество мин. Чтобы сделать проход, их разминировали. Также выявили наиболее вероятные пути отступления противника. И заминировали».

Своими отважными и профессиональными действиями подразделение Александра Объедкова обеспечило успешное продвижение наших войск. «Наши войска двинулись вперед по этим проходам. Чего противник не ожидал. Начал отступление», – вспоминает Александр.

За проявленные в бою храбрость и профессионализм Александр Объедков награжден медалью «За отвагу». Еще одной наградой стала открытка, подаренная маленькой девочкой в освобожденном от нацистов городе. «Въезжали в один населенный пункт. Там стояла девочка, держала открытку, разрисованную собственноручно, – вспоминает военнослужащий. – Я как увидел, мы остановились. И я, наверное, почти все, что было у нас из провизии, я все ей отдал. И она подарила мне эту открытку. Она у меня до сих пор с собой, дома лежит. Мне очень приятно было».

https://t.me/mod_russia/33924

Рядовой Шиковский Владимир Указом президента России звание Героя России присвоено Владимиру Шиковскому,

военнослужащему знаменитого 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 1-го АК (ДНР)

Вооруженных сил России.

https://t.me/ok_spn/28507

Старший лейтенант Казымов Эдуард Младший сержант Еремин Дмитрий Младший лейтенант Поташев Максим Президент РФ вручил медали «Золотая Звезда» Героям России:

старшему лейтенанту Казымову Эдуарду Ивановичу, младшему сержанту Еремину Дмитрийю Юрьевичу, младшему лейтенанту Поташеву Максиму Викторовичу.

Старлей Казымов Эдуард командовал атакой на укрепрайон противника. На счету штурмовиков Казымова наведение артиллерии на минометный расчёт националистов, а также руководство группой в ходе обороны от превосходящих сил нацистов. Защищая позицию, он получил осколочные ранения, но не вышел из боя. В этом сражении украинские боевики потеряли три БМП и более 50-ти человек живой силы.

После получения награды Казымов Эдуард поблагодарил Владимира Путина за столь высокую награду и заявил, что, на его взгляд, это оценка не только его труда, но и всего его подразделения. См. видео по ссылке внизу

Дмитрий Ерёмин родился 15 марта 1978 года. На специальную военную операцию ушел добровольцем. Участвуя в освобождении Авдеевки, он возглавил штурмовиков, атаковавших укреплённый объект противника на господствующей высоте. После уничтожения тех, кто занимал траншеи, Ерёмин обозначил позиции для обороны и принялся корректировать огонь танков. В результате был захвачен важный стратегический рубеж.

Под командованием Максима Поташева было уничтожено 11 боевых бронемашин и более чем 90 украинских боевиков в районе Харьковской области. Также он лично выявил передвижение нескольких диверсионно-разведывательных групп неприятеля. См. видео

https://t.me/rabotaembrat/7215

Доброволец, позывной "Бибер" ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧНЕ И БОЕЦ ЧВК "ВАГНЕР" БИБЕР ОКАЗАЛСЯ ЖИВ

Ставший знаменитым персонажем благодаря ролику с Пригожиным боец, которого ранее объявили погибшим, вышел на связь. Как оказалось, он жив и продолжает выполнять задачи в зоне СВО.

https://t.me/geroirossii/5918

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Доброволец Исупов Владимир 12 октября 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб уроженец села Белебелка Поддорского района Исупов Владимир Олегович, 22.02.1992 года рождения. Владимир Олегович закончил Белебелковскую школу, поступил в Старорусский агротехнический колледж, освоил профессию штукатура-маляра. Срочную службу проходил в Североморске. После армии вернулся в родную Белебелку. Добрый, отзывчивый, светлый парень очень часто помогал односельчанам по хозяйству, никогда не отказывал в помощи. Владимир Олегович принял решение встать на защиту нашей Родины в трудное для нее время и 12 сентября 2022 года отправился в зону проведения СВО добровольцем. https://zpobeda.ru/vladimir-isupov/ Ефрейтор Красиков Виталий Виталий Красиков погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он родился 13 мая 1998 года. После окончания 9 классов городской школы № 6 поступил в местный сельскохозяйственный колледж. В 2017 году выпустился из колледжа и был призван в армию на должность старшего стрелка. В августе 2023 года Виталий подписал контракт, был назначен на должность стрелка стрелкового батальона. Погиб наш боец 11 октября в Донецкой Народной Республике. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действиях, ефрейтор награжден орденом Мужества посмертно г. Минусинск https://zpobeda.ru/vitalij-krasikov/ Военнослужащий Калин Ростислав Жители Тереньгульского района простились с Калиным Ростиславом Вячеславовичем, смелым и отважным защитником, который погиб, исполняя свой служебный долг во время спецоперации. https://zpobeda.ru/rostislav-kalin/ Военнослужащий Беридзе Давид Сотрудник компании «Газпром добыча Уренгой» Давид Беридзе погиб в ходе СВО. Ему был 51 год. За боевые заслуги награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. https://zpobeda.ru/david-beridze/ Военнослужащий Конопицын Михаил Следователь военного следственного отдела СК РФ по Мулинскому гарнизону Михаил Конопицин погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Соболезнования родным погибшего следователя выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил оказать им помощь. По факту гибели возбуждено уголовное дело. https://t.me/rabotaembrat/7345 Военнослужащий Алексеев Сергей Алексеев Сергей Псковская область https://zpobeda.ru/sergej-alekseev/ Подполковник Милованов Артем Милованов Артем Михайлович - командир корабля - инструктор. Родился 16.10.1979 года. Летал на самолетах Л-410, Ан-26, Ил-22, А-50, Ил-76, Ан-2. (Личный номер-833316). В августе 2018 года выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. В составе экипажа выполнял задачи Специальной военной операции на Украине. Погиб 24.06.2023 года на юг от пгт. Кантемировки Воронежской области. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями. https://zpobeda.ru/artem-milovanov/ Военнослужащий Маркин Александр Маркин Александр 59 лет г.Балашов, Саратовская область https://zpobeda.ru/aleksandr-markin/ Доброволец Жиглов Алексей В зоне СВО погиб житель села Масловка Жиглов Алексей Борисович 1983 г.р. Алексей ушел добровольцем защищать нашу Родину за неделю до объявления частичной мобилизации. Он никогда не оставался в стороне и всегда приходил на помощь людям! https://zpobeda.ru/aleksej-zhiglov/ Военнослужащий Киселев Денис Балашовский район проводил в последний путь Киселева Дениса Геннадьевича, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Родился Денис Геннадьевич 26 ноября 2000 года в Балашове. Обучался в школе № 9 Балашова. 14 августа этого года Денис Киселев подписал контракт на прохождение военной службы и принял участие в специальной военной операции на территории Украины, мужественно сражался и героически погиб, защищая интересы нашей Отчизны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в районе специальной военной операции, награжден Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/denis-kiselev/ Военнослужащий Рахматуллин Андрей В ходе СВО 09.10.2023 погиб житель Краснокамска Андрей Рахматуллин. Боец получил осколочное ранение в грудь. https://zpobeda.ru/andrej-rahmatullin/ Военнослужащий Ефимкин Евгений Ефимкин Евгений Александрович г.Тында, Амурская область https://zpobeda.ru/evgenij-efimkin/ Рядовой Морохов Юрий В Сарапульском районе простились с погибшим на СВО Юрием Мороховым Морохов Юрий Александрович погиб, защищая наших людей, наших детей, нашу страну. Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями. https://zpobeda.ru/jurij-morohov/ Военнослужащий Бурлаченко Юрий 17.10.2001-26.04.2022 Бурлаченко Юрий Александрович Погиб г. Первомайск ЛНР https://zpobeda.ru/jurij-burlachenko/ Военнослужащий Митюков Юрий Жители пос.Селиваново простились с Митюковым Юрием Максимовичем https://zpobeda.ru/jurij-mitjukov/ Военнослужащий Зуев Владимир Зуев Владимир Викторович г. Юрга, Кемеровская область https://zpobeda.ru/vladimir-zuev/ Военнослужащий Байдин Денис В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции близ села Кременная погиб Байдин Денис Сергеевич. Он был мобилизован в октябре 2022 года. Денис был гранатометчиком мотострелковой роты. https://zpobeda.ru/denis-bajdin/ Доброволец Лихобабин Михаил Житель села Пляхо Туапсинского района Михаил Иванович Лихобабин героийски погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ему было 58 лет. https://zpobeda.ru/mihail-lihobabin/ Младший сержант Кашин Евгений В зоне СВО погиб 27-летний мобилизованный из Суздаля. Евгений Кашин получил осколочное ранение. Евгений родился 20 января 1996 года. В 2014 году молодого человека призвали на срочную службу. Он проходил ее в Ростове-на-Дону. 26 сентября 2022 года Евгения мобилизовали. Дома у него осталась девушка. С конца октября парень служил в Харьковской области. Был первым номером в пулеметном расчете. С июня 2023 года его назначили командиром взвода. Евгений успел получить медаль участника СВО. 29 сентября 2023 года погиб от осколочного ранения под Двуреческом. Бойца посмертно наградили Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/evgenij-kashin/ Военнослужащий Михалев Виктор 12 октября 2023 года при выполнении специальной военной операции на территории ДНР, в ходе ожесточённых боёв, погиб боевой товарищ, друг, брат, сын Михалев Виктор Борисович https://zpobeda.ru/viktor-mihalev/ Военнослужащий Иванов Владимир Владимир Иванов г.Семенов, Нижегородская область https://zpobeda.ru/vladimir-ivanov-4/ Военнослужащий Ефанов Юрий Ефанов Юрий Станиславович позывной (Снайпер ) 18.10.1968-16.08.2022 https://zpobeda.ru/jurij-efanov/ Младший сержант Боталов Сергей Сергей Боталов 12.11.1974 г.р. из Пермского края погиб на СВО на территории ЛНР в городе Кременная 14 октября. https://zpobeda.ru/sergej-botalov/ Военнослужащий Ильязов Рамиль Ильязов Рамиль 31.05.1989 -08.02.2023. Отряд Шторм. Героически погиб в ходе спецоперации. https://zpobeda.ru/ramil-ilyazov/ Доброволец Зобов Михаил В ходе СВО на Украине героически погиб доброволец из г. Чебаркуль, Зобов Михаил Сергеевич. Заботливый и любимый папа троих детей, брат, верный друг. https://zpobeda.ru/mihail-zobov/ Военнослужащий Сувак Виталий Жители поселка Малошуйка 18.10.2023 г. простились с героем, отдавшим долг Родине. Сувак Виталий Георгиевич, командир пятого отделения, погиб, выполняя задание под Бахмутом. https://zpobeda.ru/vitalij-suvak/ Военнослужащий Кузьмин Сергей Кузьмин Сергей Владимирович 18.10.1990 г.р. https://zpobeda.ru/sergej-kuzmin/ Военнослужащий Фролов Иван Фролов Иван 20 лет г.Новосибирск https://zpobeda.ru/ivan-frolov-2/ Старший лейтенант Лексин Вадим Лексин Вадим Андреевич 26 лет г.Липецк https://zpobeda.ru/vadim-leksin/ Военнослужащий Тухватуллин Антон В Череповце простились с погибшим воином, жителем села Шухободь Антоном Ильичом Тухватуллиным. https://vk.com/wall-148697469_175364 Военнослужащий Байтимиров Руслан В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ишимбайского района Руслан Байтимиров из с.Уразбаево. https://zpobeda.ru/ruslan-bajtimirov/ Военнослужащий Сарвартдинов Булат Булат Ринатович Сарвартдинов 22.11.2000 г.р., с. Кармаскалы, Республика Башкортостан https://zpobeda.ru/bulat-sarvartdinov/ Лейтенант Буянов Александр В зоне проведения военной спецоперации погиб 26-летний офицер из Ростовской области Александр Буянов. У таганрожца остались родители и жена. https://zpobeda.ru/aleksandr-buyanov/ Военнослужащий Жаравин Виталий Погиб Жаравин Виталий п.Бреды, Челябинская область https://zpobeda.ru/vitalij-zharavin/ Военнослужащий Зубенко Андрей В Освободительном походе, сражаясь за возвращение русских земель и объединение русского народа, погиб житель хутора Красный Кут, Веселовского района Ростовской области Зубенко Андрей Андреевич 01.02.1994 г.р. https://zpobeda.ru/andrej-zubenko/ Доброволец Бровченко Андрей 13 октября в районе восточных окраин Авдеевки героически погиб Бровченко Андрей Юрьевич. Андрей родился 2 февраля 1984 года в селе Садовое республики Казахстан, затем семья переехала в Покачи. Учился в первой школе, окончил профессиональное училище, работал в УРСе помощником бурильщика. Ровно год назад ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Служил в отделении Мотострелкового взвода Мотострелкового батальона. В Покачах у него остались мама, жена и двое детей. https://zpobeda.ru/andrej-brovchenko/ Военнослужащий Рафиков Салават При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб уроженец с. Мечетлино Салаватского района Башкортостана Рафиков Салават Айратович. https://zpobeda.ru/salavat-rafikov/ Военнослужащий Засименко Захар Захар Засименко учился в школе №2 Новопавловска. Позже поступил и закончил техникум Георгиевска. Стал пожарным. А потом пошел служить в 247 Ставропольский Казачий десантно-штурмовой полк. Засименко получил несколько наград, в том числе медаль за Ратную доблесть и медаль Суворова. Кроме того, он представлен к ордену Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/zahar-zasimenko/ Военнослужащий Панихидин Александр 27 сентября при исполнении обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Курской области Александр Панихидин. Александр родился 21 сентября 2000 года в Рыльске. В 2016 году он окончил Ивановскую СОШ. Служил по контракту в войсковой части Нижегородской области. Ему исполнилось 23 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-panihidin/ Военнослужащий Вяткин Данил В ходе СВО погиб выпускник Омского кадетского военного корпуса 2018 года Данил Вяткин. Данил Вяткин — муж известной спортсменки, многократного призера первенства Европы и мира по гиревому спорту. После окончания омского кадетского корпуса Данил продолжил обучение в Военном командном училище, из которого выпустился в 2022 году. Данил тоже занимался гиревым спортом и был кандидатом в мастера спорта. «Он был хорошим, добрым и отзывчивым человеком», — написала его тренер https://zpobeda.ru/danil-vyatkin/ Старший лейтенант Шевченко Александр Шевченко Александр Максимович 04.10.1997 г.р. г. Знаменск, Астраханская область Командир батареи 136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада Мы о нём писали в 46 выпуске, когда его наградили медалью "За отвагу" и брали интервью. https://zpobeda.ru/aleksandr-shevchenko-3/ Военнослужащие Бастраков Сергей и Кузяев Владимир 1 января 2023 года погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, при обстреле Макеевки.

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