Так почему на самом деле погиб внук Назарбаева

15 августа 2020 года в Лондоне умер внук Нурсултана Назараеба - Айсултан. О своем грядущей возможной смерти, как о расправе над ним, 29-летний Айсултан сообщал неоднократно в течении полугода - на своей страничке в соцсетях. О том, что происходит в Казахстане, он наговорил тогда примерно на передел всего мира.

Сейчас же - после того, что произошло в Казахстане сразу после Нового 2022 года, - его слова воспринимаются особо остро. После всей этой резни по-особому начинаешь воспринимать его откровения полутарогодичной давности, о чем в июле 2020 года писал "Абсолютный рейтинг". Давайте же вспомним их.

Итак, статья "АР" от июля 2020 года...

...В последние полгода политическая жизнь Казахстана зависит от Назарбаева. Но не от Нурсултана, оставившего уже больше года назад пост Президента Республики, который он занимал почти 20 лет. А – от Айсултана, его внука.

Наговорил в Facebook он уже столько, что хватит на десяток расследований и антикоррупционных дел, а также – ни много, ни мало – на передел всего мира. Последнее – это о том, что народам мира, как и Казахстану, надо отказаться от ислама и мусульманства и перейти в христианство, а также о воровстве казахстанского миллиардера Владимира Ким, главы казахстанского гиганта «Казах Минералс».

Вообще то, что сейчас происходит с семьей Назарбаевых можно сравнить только со временами Османской империи, когда сын не щадил отца, а кто-то ради власти – и всю свою родню. Сейчас, конечно, времена другие - но, например, мать Айсултана и дочь Нурсултана Дарига Назарбаева лишилась недавно поста Спикера Сената – это вторая должность в стране.

После того как Нурсултан Назарбаев оставил пост Президента он поспособствовал, чтобы Дарига возглавила Сенат и благословил ее на работу на благо нового Президента – Касым-Жомарт Токаева. Но откровения сына в придачу к собственным амбициям по самостоятельному управлению страной лишили ее этой должности. Хотя со своими связями она, конечно, вряд ли успокоится.

Вспомним, Русь. Такое откровенное столкновения во власти отца/матери с сыном можно припомнить только, когда сын Алексей осудил реформы Петра Первого - и тот его за заговор казнил.

Хотя многие сейчас предполагают, что отец не мог казнить сына и это работает на версию, что Петра Первого во время Великого посольства подменили.

А недовольство Павла Первого в том, что Екатерина Великая ему, как сыну и мужчине не передает власть, вряд ли имело публичный окрас и как-то нанесло вред Великой Императрице.

А вот Айсултан в начале года вдоволь очернил мать, да и всю семью Назарбаевых в принципе тоже.

Напомним, вкратце суть всей этой перепитии.

В начале года Meduza, как и все другие новостные ресурсы, сообщила о том, что Айсултан Назарбаев попросил в фейсбуке (его аккаунт не верифицирован) политического убежища в Великобритании. По его словам, он разругался с родственниками из-за их «жадности и ненасытности», а теперь подвергается преследованию со стороны матери. Внук Назарбаева также описал коррупционную схему продажи казахстанского газа в Россию и сообщил, что у него наркозависимость.

Айсултан Назарбаев родился в 1990 году. Он один из троих детей старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и ее мужа Рахата Алиева. После женитьбы Алиев стал одним из самых влиятельных людей в Казахстане и занимал высшие государственные посты.

Но в 2007 году он стал фигурантом дела о похищении двух топ-менеджеров «Нурбанка» — одного из ведущих банков Казахстана. Алиев перешел в оппозицию, был снят со всех постов и объявлен в международный розыск. Австрия, где жил Алиев, отказалась выдать его Казахстану, сочтя, что он не сможет рассчитывать на справедливый суд. На родине его заочно приговорили к 20 годам тюрьмы. Жена развелась с ним. По словам Алиева, документы о расторжении брака он получил по факсу и подпись его на них подделана, поскольку согласия на развод он не давал.

В 2014 году Алиева все-таки арестовала австрийская полиция. Это произошло после того, как в Казахстане обнаружили трупы похищенных менеджеров «Нурбанка» и завели дело об их убийстве. Через восемь месяцев Алиев был найден повешенным в австрийской тюрьме. Официально его смерть признана самоубийством.

Айсултан получил образование в Австрии и Великобритании. Он выпускник престижной Королевской военной академии в британском городе Сандхерст, где учились Уинстон Черчилль, принцы Уильям и Гарри. После учебы Айсултан вернулся в Казахстан и в 2013 году женился на Алиме Боранбаевой — дочери бизнесмена Кайрата Боранбаева, который тогда возглавлял компанию «КазРосГаз». На свадьбе выступал Канье Уэст.

В 2017 году Айсултан, с детства увлекавшийся футболом и даже игравший в дублирующем составе клуба «Астана», стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана. Он продержался на посту восемь месяцев, а федерация объяснила его отставку продолжением учебы. За месяц до этого Айсултан в фейсбуке, что после смерти отца и деда по отцовской линии он стал принимать наркотики. Сейчас этот пост недоступен.

Следующий пост в фейсбуке Айсултана появился более чем год спустя. «Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ — я снова свободен», — написал Айсултан в декабре 2018 года, не став уточнять подробности.

В январе 2019-го он заявил, что находился в заключении в «частной российской тюрьме», куда его поместили «„доброжелатели“ из числа близких людей», и что после освобождения он лишился паспорта. «Радио Свобода» выяснило, что внук Назарбаева находился в российском центре реабилитации наркозависимых «Вершина-Орел».

Уже в июне 2019 года Айсултана задержали в Лондоне. Он проник в квартиру незнакомой женщины, а когда она вызвала полицию, укусил одного из полицейских. В октябре суд приговорили Айсултана к году лишения свободы условно, штрафу и продолжению лечения от наркозависимости. В суде стало известно, что он употреблял кокаин и несколько месяцев лечился в лондонской клинике для наркозависимых Priory. Там проходили курсы реабилитации многие знаменитости, например, певица Эми Уайнхаус и актер Джонни Депп.

22 января уже этого года в фейсбуке Айсултана появилось несколько странных постов. Он написал, что находится в клинике Priory, что полгода не пользовалсяфейсбуком, потому что «был в тюрьме» и имел «много проблем» с родственниками, что он не внук Нурсултана Назарбаева, а его сын. Айсултан оставил и такой пост: «Вскором времени они меня будут пытаться либо убить либо доказать что я псих либо как отца моего в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом» (орфография и пунктуация сохранены).

13 февраля Айсултан опубликовал большой пост в фейсбуке. Он заявил, что просит политического убежища в Великобритании из-за давления семьи. «Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», — написал Айсултан. По его словам, он «оказался в центре жадности и ненасытности моей семьи», когда в 2015 году его мать Дарига Назарбаева и ее второй муж Кайрат Шарипбаев стали «плести интриги» против его тестя Кайрата Боранбаева.

«Все дело заключалось в газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому „Газпрому“. Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 миллиарда долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 миллионов долларов в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем. Так вот, когда моя мать и ее муж Кайрат Шарипбаев захотели забрать этот контракт у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности», — написал Айсултан. Он не представил доказательств своих слов.

Айсултан заявил, что встал на сторону тестя («Почему я это сделал? Потому что он был отцом моей жены, которую я очень сильно любил, и у меня есть принципы»).

Осенью 2015 года внук Назарбаева, по его словам, поговорил с дедом и объяснил, что «он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга». Айсултан утверждает, что дед встал на его сторону — и именно поэтому снял дочь с поста вице-премьера и сделал депутатом Сената — верхней палаты парламента Казахстана.

Мать и ее муж якобы не простили этого Айсултану и стали искать способы отомстить. «Единственной моей слабостью стали наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности! Я не хотел быть частью этого нескончаемого потока жадности и ненасытности!» — утверждает Айсултан.

По его версии, в 2017 году он прошел трехмесячный курс лечения в Москве и рассказал о своей зависимости в фейсбуке. Из-за этого мать якобы настроила деда против Айсултана, и его «под предлогом лечения» отправили в тюрьму в городе Орел под фамилией Алиев. Оттуда Айсултана через 14 месяцев освободили российские спецслужбы благодаря помощи Альнура Мусаева — бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана и соратника его отца.

Когда внук Назарбаева вернулся в Казахстан, по его словам, против него была настроена уже вся семья. Он уехал из страны. Айсултан утверждает, что узнал из архива отца «про свое происхождение», поменял фамилию на Рахат и поселился в Лондоне, где снова стал принимать наркотики. В британской столице его якобы нашли охранники матери, и убегая от них, он вломился в чужую квартиру и был арестован. После этого мать якобы пообещала оставить его в покое, но через полгода Айсултана, по его выражению, снова пытались «ушатать». «Остальное, и все другие детали, вы прочитаете в интервью Times! Если еще буду жить!» — заключил он.

Родственники никак не комментировали последние записи Айсултана в фейсбуке. Когда в январе журналистка «Радио Свобода» хотела спросить Даригу Назарбаеву о сыне, охранник чиновницы схватил девушку за руку и закрыл рот ладонью. Вырвавшись, она смогла задать вопрос, но Назарбаева оставила его без ответа.

На последний пост Айсултана ни мать, ни дед также не отреагировали. Зато его прокомментировал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. «Не этично сейчас обсуждать и цитировать откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывают обеспокоенность не его „откровения“, а состояние его здоровья. Посты написаны под манипуляцией определенных лиц. Грустно. Но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана», — заявил Абаев на казахстанском гостелеканале «Хабар».

Следующие его откровения в Фейсбуке вышли в мае и касались уже целого мироустройства.

Айсултан Назарбаев написал недопустимые и оскорбительные для любого мусульманина слова. Он утверждал, что именно Бог требует признать Магомеда лже-пророком, а ислам — религией, «созданной шайтаном». Также внук лидера казахстанской нации требует признать «на уровне закона», что Иисус — чудом рожденный сын Божий и спаситель мира. Причем признать это должны, по мнению Айсултана, не только в Казахстане, но во всех странах мира.

«Вера в одного единственного Бога и все перечисленное должно быть зафиксировано на бумаге всеми лидерами стран, лидерами религиозных конфессий и внедрено в закон каждой страны и каждой души на этом свете! После этого вы увидите, как чудесным образом будет меняться все к лучшему во всем мире! Но Казахстан и Елбасы может начать выполнять волю Бога и быть примером для других стран!» — написал внук экс-президента.

Автор поста предсказывает, что столица Казахстана Нур-Султан станет «новым Иерусалимом». И первыми, кто последует за единым Богом, станут Казахстан и Россия.

«Казахстан объединенно с Россией, будут первыми, кто последуют за верой в одного и единственного Бога! Я верю и знаю от Бога, что моя встреча с Владимиром Путиным мне ещё предстоит!» — резюмировал Айсултан.

Ну а в конце июля был его последний скандальный пост, посвященный казахстанскому миллиардеру Владимиру Киму.

«Владимир Владимирович Ким и вся Ваша шайка беспредельщиков получит все обратно по карме и даже с большими бонусами! так просил меня передать один и единственный Бог! Ваш фарт и удача покинули Вас, на мне! Теперь вы начнёте терять все во что так сильно верили, а это и являются деньги! Ваш ад начнётся здесь на земле! Я лишь скромный слуга господа в этом отвратительном мире который мы сами создали! Запомните любой негатив никуда не уходит, и я здесь для того чтоб его возвращать!», - написал Айсултан.

На следующий день внук Елбасы более конкретизировал свои обвинения.

«Один и единственный Бог просит меня передать Владимиру Владимировичу Киму и его бессовестной бригаде о том что хватит воровать добро Казахстана! Жезказган и Балхаш на грани вымирания .И хватит чуть — чуть перекрываться Нурсултаном Назарбаевым! Вы ведите себя как мужики и отвечайте достойно перед всеми! За тот беспредел который вы натворили в Компании Казахмыс и Компании Каз Минералс! Я работал у Вас в подчинении и не разу о Вас плохо не говорил, хотя меня тошнило от того бардака, который вы там натворили! Ваши духовные ценности абсолютно потеряны, Вы как тунеядец с извращенскими пристрастиями! Если я это пишу, то это значит что у меня с Богом есть все необходимые доказательства вашей коррумпированной и извращенческой жизни! И третье. Объясните как так получается что компания Казахмыс, ныне Каз Минералз, которая находиться на фондовом рынке в Лондоне. Почему она ни разу не выплачивала солидные дивиденды своим покупателям акций?

Ведь за этим и стоит реклама Казахстана, и суть страны которую хочет сделать Ел Басы! Вы просто хотите обворовывать все и везде, где ваша жалкая рука не прикоснулась! У меня есть уйма документации о том как вы обворовываете деньги Казахстана и его народа!» , - написал Айсултан.

Стоит отметить, что Владимир Ким считается одним из самых приближенных к Нурсултану Назарбаеву олигархов.

Через две недели после этого поста, не дотянув десяти дней до своего 30-летия, Айсултан умер...

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43192460318/Tak-poc...