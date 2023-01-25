США прислали основателю ЧВК «Вагнер» еще одну «черную метку»

Штаты могут пойти на любое преступление для его ликвидации

США продолжают преследовать одно из самых боеспособных российских военных формирований, известное как частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Белый дом пригрозил объявить эту ЧВК значимой транснациональной преступной организацией и ввести против нее новые санкции. Что может стоять за этой угрозой, показывает, например, судьба ликвидированного американцами легендарного иранского генерала Касема Сулеймани. Реакция российских властей должна быть соответствующей.

С ЧВК «Вагнер» связаны многие последние обнадеживающие военные новости. Штурмовики «Вагнера» освободили Соледар, успешно атакуют Артемовск (Бахмут). За все время спецоперации подразделения ЧВК не отходили с позиций. Они демонстрируют эффективную тактику и умелую организацию боя. Ясно, что США, которые сделали ставку на всестороннюю поддержку Киева, хотели бы ослабить «Вагнер». ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

Отсюда, скорее всего, желание Белого дома объявить группу Вагнера значимой транснациональной преступной организацией и ввести против нее дополнительные санкции. Вашингтон начал практиковать подобные преследования в отношении неугодных лиц и организаций с 2011 года. Они объявили себя вправе блокировать собственность подпавших под санкции лиц, организаций и тех, кто им содействует. Штраф - до миллиона долларов США или тюремное заключение на срок до 20 лет.

На этот счет основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отшутился: «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов».

Хладнокровию Пригожина, конечно, можно позавидовать. Скорее всего, он-то хорошо понимает, что Вашингтон в преследовании своих противников штрафами и тюремным заключением не ограничивается. Напротив, берет на вооружение террористические методы.

В январе 2022 года именно так он расправился с легендарным иранским генералом Касемом Сулеймани. Возглавляемый им спецназ «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за год до того был объявлен преступной организацией. Сама операция по ликвидации иранского генерала вполне подпадает под определение акта международного терроризма. Военачальник был ликвидирован 3 января 2020 года не на территории Ирана, а в международном аэропорту Ирака. Подробности изложил в Telegram «Канал специального назначения» со ссылкой новостной сайт Yahoo News.

Детали операции показывают, как действуют спецслужбы США с благословения Госдепа. В телефон одного из приближенных Сулеймани удалось внедрить шпионское программное обеспечение. Оно позволяло следить за перемещением иранского генерала.

Контрразведка КСИР предпринимала меры предосторожности. В частности, иранцы в окружении Сулеймани часто меняли телефоны, что давало временный эффект.

Поддержку Штатам оказывали израильские спецслужбы. Так, за шесть часов до приземления самолета Сулеймани в Багдаде Израиль передал ЦРУ номера трех телефонов, принадлежащих офицерам его свиты. Они сразу же были взяты на контроль.

Часть багдадского аэропорта власти Ирака закрыли по просьбе американцев, якобы для проведения учений. На нужные позиции были выведены три группы снайперов CAG («Дельта») сил специальных операций США. Одна из них с расстояния до 900 метров в режиме онлайн передавала информацию в штаб операции.

Анализ разведданных во время операции осуществляли специалисты Task Force Orange (служба разведподдержки) Командования спецопераций США.

Среди местного технического персонала аэродрома были завербованные агенты. Они должны были идентифицировать Сулеймани и передать подтверждение в штаб

Воздушную обстановку в районе аэродрома контролировали три высотных разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец»). После подтверждения цели они выпустили две ракеты Helfire по машине генерала Сулеймани. После подрыва первой машины водитель второй попытался увеличить скорость и уйти из-под удара, но был убит снайпером «Дельты», после чего по машине также был нанесен удар ракетой с дрона.

Не приходится сомневаться, что Штаты пойдут на применение подобных методов и в отношении руководителей ЧВК «Вагнер». Тем более что такие попытки уже были. Так, 10 декабря с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS была разрушена в Донецке гостиница «Дом Жданова», которой обычно пользовался Евгений Пригожин, его сын и руководители ЧВК. Известно, что за целеуказание HIMARS отвечают американские специалисты. Они же дают добро на применение этого высокоточного оружия на Украине. В тот раз обошлось. Как сообщила пресс-служба Пригожина, никто не пострадал. Но наверняка попытки ударить по верхушке «Вагнера» продолжатся. Что предпринять в такой ситуации, кроме необходимых мер предосторожности? По-моему, ответ очевиден.

Вот, к примеру, парламент Ирана хочет объявить армии Евросоюза террористическими организациями. Со всеми вытекающими.

Почему бы и нам не сработать на опережение. Не ждать, пока США нанесут удар по верхушке ЧВК «Вагнер», а заранее предупредить Вашингтон, что последует вслед за этим, если Штаты решатся на подобные действия.

Иран, кстати, после теракта в Багдадском аэропорту, когда погиб Сулеймани, ответил Штатам ракетными ударами по американским военным базам в Ираке. Может, нам тоже лучше заранее предупредить США о нашем возможном ответе? По-моему, не помешало бы. А то мы что-то все временим с ударами по центрам принятия решений. Кто там принимает решения на Украине? Зеленский? Залужный? Или американские советники?

https://www.mk.ru/politics/2023/01/22/ssha-prislali-osnovate...