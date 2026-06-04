Сохраненное и восстановленное, ч.28

А сегодня о позитивном.

В Нижнем Новгороде силами АСИРИС (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) вернули исторический цвет дому на улице Короленко, где прошло детство Максима Горького. Раньше здание было выкрашено в тускло-зеленый, но в повести «Детство» мы читаем: «Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

.. Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской...крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы». Так что подобный яркий оттенок — не случайность, а торжество справедливости!

Дом 1879 года в селе Крапивье под Суздалем, недавно отреставрированный под сдачу в аренду. Узорчатому кирпичному фасаду не стоит удивляться: в окрестных селах было немало мастеров, умевших орудовать не только в дереве.

Усадьбы Киискиля Выборг давно стал важнейшей туристической точкой на карте России. В прошлом году его посетило больше двух миллионов человек. В окрестностях города при этом немало точек, которым нужен заботливый и рачительный хозяин. Хорошо, что такие люди появляются. Сегодня мы побывали в гостях у Ильи Слепцова, петербургского хирурга-эндокринолога, который десять лет назад взялся за восстановление усадьбы Киискиля (поселок Подберезье, 15 минут езды от Выборга). С ней связано немало значимых имен. Назовем лишь Абрахама Крона, отца российского промышленного пивоварения, начавшего свое дело при Екатерине Великой. Главный дом деревянный, он построен в 1816 году. Колонны — вологодская сосна. В советское время на территории усадьбы располагался пионерский лагерь.

Илья взялся за развитие территории с ревностью образцового помещика. Он возродил традиции пивоварения, делает имперский стаут, сейчас его пиво заказывают все выборгские рестораны. Не противопоставляя винную и пивную цивилизации, Слепцов смотрит в сторону благородных напитков: завел виноградники, в этом году сделает первую партию ревеневого шампанского. В Киискиля выпускают меренгу и апельсиново-рябиновую пастилу! Сдан глэмпинг с баней, строятся гостиница и киоск-маяк, летом заработает пункт проката туристического оборудования (от лодок до спальников). Появилась часовня, вдохновленная Соловецкими островами. Скоро будет готова деревянная набережная. Приведут в порядок шведский катер 1926 года постройки. На средства губернаторского гранта поставили макеты усадеб Выборгской губернии. Запустили трамвай (!), куда помещаются шесть человек и вагоновожатый. Кипят работы в доме: планируют восстановить все 12 изначальных печей! Тут будет интересно всей семье: на территории усадьбы живут яки, холмогорские гуси, алабай Белка, кролики Ипа и Апа. При этом большую часть времени Илья Слепцов по-прежнему посвящает своему медицинскому служению. Прощаясь, сказал: «Утром сделал три операции и еще три операции у меня во второй половине дня». Обязательно приедем в мае-июне, когда зацветет черемуха. Пусть все задуманное воплотится в жизнь! А реставрация продолжается...

Впервые увидев пару лет назад полузаброшенную деревню Пустынь в Костромской области, москвички Маша и Юля поняли, что перед ними настоящий алмаз! Некогда богатая деревня — с сохранной средой, без заборов и профлистов, окруженная водой и костромскими лесами — влюбила в себя с первого раза. Когда-то там был мужской монастырь, потом жили зажиточные купцы-старообрядцы, в местных лесах охотился Николай Некрасов… В деревне был свой маслозавод, электростанция, её чуть не затопили при строительстве Горьковского водохранилища. Жители отстояли и спасли Пустынь. Потом — запустение и медленное вымирание, как это было со многими деревнями, и в итоге один прописанный в деревне житель. Будучи под впечатлением от деревни и её истории, девушки купили дом бывшего царского офицера (ничего себе!), а в советское время крестьянина — Якова Легкодумова, 1889 года постройки и сейчас при участии вологодских реставраторов ведут в нём работы. Планируется, что там будет создан небольшой музей истории деревни, общественное и гостевое пространство. Они подружились с Ярославско-Костромской старообрядческой епархией и вместе с ней сохраняют старообрядческую деревянную церковь 1908 года постройки. В прошлом году им удалось с помощью краудфандинга собрать деньги и провести там противоаварийные работы. Сегодня девушки активно ищут партнеров для развития деревни: на реставрацию церкви, создание музея, развитие водных и пеших маршрутов и не только. О своем пути, реставрации, работе с архивами и планах они подробно рассказывают на канале, (ссылка на канал) а еще они создали сообщество владельцев старых домиков и тех, кто хочет ими стать. (ссылка на сообщество владельцев)

Советская неоновая вывеска «Волна» в Тольятти, восстановленная волонтерами проекта «Надо сохранить» при поддержке футбольного клуба «Акрон». Новая достопримечательность города находится в микрорайоне Шлюзовой. Фото: Михаил Митюков

В прошлом году недалеко от Махачкалы открылась гостиница, расположенная в старом самолете Ту-154.

В селе Черный Отрог на Оренбуржье, где работает отличный музей Виктора Черномырдина, недавно появился новый музейный объект. Это экспозиция, посвященная оренбургскому пуховому платку, расположенная в водонапорной башне 1960-х годов. И башня сохранена и пространство великолепно освоено!

В самом центре Костромы недавно открылся новый мини-отель «Рыбные ряды». Он расположен в здании 1824 года. Пишут, что во время работы строители отреставрировали более 30% стен без долбления. Они просверлили более тысячи отверстий, чтобы сохранить историческую кладку, заменив силикатный кирпич на оригинальный керамический. Оформление гостиницы навеяно функционалом здания

Ну и последнее на сегодня.

3 февраля в замке Нойхаузен (Гурьевск, Калининградская обл.) состоялось вручение национальной премии «Наследие дороже». Она выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. С радостью объявляем победителей!

Номинация «Личный вклад»

Анна Мельникова (Бузулук)

Маргарита Баева («Вереница»)

Никита Гамзюль (Нижний Новгород)

Номинация «Не сноси и сохрани»

Балтусова Олеся Александровна (Казань)

Познанская София Алексеевна (Иваново)

Подольский Сергей Сергеевич (Гурьевск Калининградской области)

Номинация «Эффективный фандрайзинг»

Проект «Возрождение села и храма» (село Косково Вологодской области)

Проект «Спасти царский дом в Орске» (Оренбургская область)

Проект «АртКой — возрождение символа победы России в Северной войне» (село Кой Тверской области)

Номинации «Креативный подход»

Общественно-культурный центр «Короленко, 18» (Нижний Новгород)

Проект «Измалково 2.0: новая жизнь усадьбы Самариных как инклюзивного городского пространства» (Подмосковье)

Проект «Усадьба Подвинцева» в Невьянске (Свердловская область)

Номинация «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей»

Усадьба Гверстянка (Боровичи)

Ремесленная пекарня «Белотурка» (Самара)

Частный детский сад в Иваново (Ермака, 3)

Номинация «Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей»

Бутик-отель «Сомов» (Казань)

Отель «Лампо» (Сортавала, Карелия)

Здание редакции газеты «Ладога» и типография (Сортавала, Карелия)

Номинация «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей»

Историческая беседка в Фуксовском саду (Казань)

Проект «Дом птиц» (Самара)

Проект «Сарапульский цирюльник» (Сарапул)

Специальные призы «За воссоздание социокультурного кода территории»

Тревел-гостиная «Ягоза» (Самара)

Проект по сохранению советских мозаик саратовского вокзала «Сохранить нельзя уничтожить»

Приз от «Лемана Про»

Мария Страхова (Калининград) за сохранение кирхи Шёнвальде (пос. Ярославское)

Вот судя по номинациям и охвату городов становится ясно, что в такой работе заинтересовны очень многие и люди, и организации, которые болеют сердцем и за страну, и за историческое наследие. И это здорово! И да! Кстати сам замок Калининградской области тоже был реконструирован. Но это даже стоит отдельной темы, столько было проделано работы.

А на сегодня все.