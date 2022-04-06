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Красоты России. Крымские горы

Крымские горы — горная система на юге Крымского полуострова. Простирается на 180 км с юго-запада на северо-восток: от мыса Фиолент (вблизи Севастополя) до мыса Ильи (у Феодосии). Ширина горной дуги — до 60 км. В рельефе чётко выделяются три почти параллельных гряды с крутыми южными и пологими северными склонами, как три волны, идущие одна за другой: Главная Крымская гряда (высшая точка г. Роман-Кош, 1545 м) — крайняя со стороны морского побережья и тянется вдоль него, то приближаясь, то отступая, Внутренняя Крымская гряда (г. Кубалач, 738 м) — более низкая и Внешняя (г. Казанташ, 344 м), которая ещё ниже и состоит из пологих возвышенностей.

Красоты России. Крымские горы

В горах Крыма сосредоточены около 120 природоохранных объектов, в том числе заповедники: Крымский природный, ялтинский горно-лесной, природный и Карадагский природный заповедник.Красоты России. Крымские горыМногие горы и скалы названы по сходству с фигурами людей, с животными: Муэдзин-Кая (муэдзин-скала), Аю-Даг (Медведь-гора), Бака-Таш (лягушка-камень).Красоты России. Крымские горыСреди топонимов побережья и прилегающих склонов Главной гряды встречаются топонимы, образованные от имен святых, принадлежащие главным образом румейскому языку. В топонимах типа Ай-Петри, Ай-Никола компонент Ай- произошел из новогреческого айос — святой.

Красоты России. Крымские горыКаждый склон Крымских гор имеет свои климатические условия, так как подвергается влиянию разных господствующих ветров. О горах Крыма можно много чего рассказать, но мы просто полюбуемся этой красотой.Красоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыКрасоты России. Крымские горыфото взято из интернета

природафото сегодняСветлана Митленко
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