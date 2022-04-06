Красоты России. Крымские горы

Крымские горы — горная система на юге Крымского полуострова. Простирается на 180 км с юго-запада на северо-восток: от мыса Фиолент (вблизи Севастополя) до мыса Ильи (у Феодосии). Ширина горной дуги — до 60 км. В рельефе чётко выделяются три почти параллельных гряды с крутыми южными и пологими северными склонами, как три волны, идущие одна за другой: Главная Крымская гряда (высшая точка г. Роман-Кош, 1545 м) — крайняя со стороны морского побережья и тянется вдоль него, то приближаясь, то отступая, Внутренняя Крымская гряда (г. Кубалач, 738 м) — более низкая и Внешняя (г. Казанташ, 344 м), которая ещё ниже и состоит из пологих возвышенностей.

В горах Крыма сосредоточены около 120 природоохранных объектов, в том числе заповедники: Крымский природный, ялтинский горно-лесной, природный и Карадагский природный заповедник. Многие горы и скалы названы по сходству с фигурами людей, с животными: Муэдзин-Кая (муэдзин-скала), Аю-Даг (Медведь-гора), Бака-Таш (лягушка-камень). Среди топонимов побережья и прилегающих склонов Главной гряды встречаются топонимы, образованные от имен святых, принадлежащие главным образом румейскому языку. В топонимах типа Ай-Петри, Ай-Никола компонент Ай- произошел из новогреческого айос — святой.

Каждый склон Крымских гор имеет свои климатические условия, так как подвергается влиянию разных господствующих ветров. О горах Крыма можно много чего рассказать, но мы просто полюбуемся этой красотой. фото взято из интернета