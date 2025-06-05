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Мы из Советского Союза

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Светлана, дорогая! С днём рождения!

С днем рождения, Светлана!
Пусть сбываются мечты,
Пусть исполнятся все планы,
Будет так, как хочешь ты!

Напомню свой ролик, сделанный специально ко дню твоего рождения, Светочка!

Будь здоровой, энергичной,
Пой, танцуй и веселись,
Счастья море в жизни личной,
И от радости светись!

Сногсшибательна, желанна,
Словно солнышко, нежна.


С днем рождения, Светлана,
Чашу счастья пей до дна!

Каждым мигом наслаждайся,
Жизнь, она всего одна!
Непременно улыбайся,
Пусть в душе цветёт весна!

Пускай улыбка твоя будет
Очарованием всех сражать!
И только добрые лишь люди
Тебя пусть будут окружать!

Светлана, с днем рождения!
Сегодня праздник твой.
Шального настроения
И радости большой!

Будь в этот день прекрасна,
Нарядна и светла.
Желаем много счастья,
Здоровья и добра!

Светочка, Светлана, Светик,
День рожденья твой гудит,
Пусть в подарочном конверте
К тебе счастье прилетит!

Пусть бежит удача следом,
Никогда не отстаёт,
Ждут во всех делах победы,
И любовь в душе живёт!

И ещё один ролик, сделанный лично для тебя, дорогая!

 

 

 

 

 

знаменательная дата
Чёшева
Светлана Митленко
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