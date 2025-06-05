Светлана, дорогая! С днём рождения!

Мы из Советского Союза

С днем рождения, Светлана!

Пусть сбываются мечты,

Пусть исполнятся все планы,

Будет так, как хочешь ты!

Напомню свой ролик, сделанный специально ко дню твоего рождения, Светочка!

Будь здоровой, энергичной,

Пой, танцуй и веселись,

Счастья море в жизни личной,

И от радости светись!

Сногсшибательна, желанна,

Словно солнышко, нежна.

С днем рождения, Светлана,Чашу счастья пей до дна!

Каждым мигом наслаждайся,

Жизнь, она всего одна!

Непременно улыбайся,

Пусть в душе цветёт весна!

Пускай улыбка твоя будет

Очарованием всех сражать!

И только добрые лишь люди

Тебя пусть будут окружать!

Светлана, с днем рождения!

Сегодня праздник твой.

Шального настроения

И радости большой!

Будь в этот день прекрасна,

Нарядна и светла.

Желаем много счастья,

Здоровья и добра!

Светочка, Светлана, Светик,

День рожденья твой гудит,

Пусть в подарочном конверте

К тебе счастье прилетит!

Пусть бежит удача следом,

Никогда не отстаёт,

Ждут во всех делах победы,

И любовь в душе живёт!

И ещё один ролик, сделанный лично для тебя, дорогая!

