МВД потребовало от миллиона нелегальных мигрантов покинуть Россию

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД РФ) потребовало от властей государств СНГ, чтобы их граждане, находящиеся на территории России нелегально, в срок до 15 июня покинули страну.

Об этом заявил в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества замглавы МВД России Александр Горовой.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — отметил Горовой.

Итак, согласно статистике ведомства, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сейчас в России нелегально находятся:

свыше 332 тысяч мигрантов из Узбекистана,

247 тысяч граждан Таджикистана,

152 тысячи — с территории Украины,

120 тысяч — из Азербайджана,

115 тысяч — из Киргизии,

61 тысяча человек — из Армении,

56 тысяч — из Молдавии,

49 тысяч — из Казахстана.

Напомним, что в середине декабря прошлого 2020 года президент РФ Владимир Путин указом продлил сроки временного проживания мигрантов на территории страны из-за пандемии коронавируса.

Срок был установлен — до 15 июня 2021 года.

https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833482597.html?u...