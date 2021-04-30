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МВД потребовало от миллиона нелегальных мигрантов покинуть Россию

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД РФ) потребовало от властей государств СНГ, чтобы их граждане, находящиеся на территории России нелегально, в срок до 15 июня покинули страну.

Об этом заявил в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества замглавы МВД России Александр Горовой.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — отметил Горовой.

Итак, согласно статистике ведомства, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сейчас в России нелегально находятся: 

  • свыше 332 тысяч мигрантов из Узбекистана,
  • 247 тысяч граждан Таджикистана,
  • 152 тысячи — с территории Украины,
  • 120 тысяч — из Азербайджана,
  • 115 тысяч — из Киргизии,
  • 61 тысяча человек — из Армении,
  •  56 тысяч — из Молдавии,
  • 49 тысяч — из Казахстана.

Напомним, что в середине декабря прошлого 2020 года президент РФ Владимир Путин указом продлил сроки временного проживания мигрантов  на территории страны из-за пандемии коронавируса.

Срок был установлен — до 15 июня 2021 года.

https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833482597.html?u...

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