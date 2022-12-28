Ничего не исключается

Из-за взрыва на магистральном газопроводе в Вурнарском районе Чувашии три человека погибли и один пострадал. Факел потушен, угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет. Точные причины ЧП устанавливаются. Но в медиапространстве высказываются предположения о том, что это могла быть диверсия.

В Чувашии ликвидировано факельное горение на месте взрыва магистрального газопровода «Уренгой - Помары — Ужгород» в Вурнарском районе. Глава республики Олег Николаев подтвердил, что в ЧП погибли три сотрудника чувашского линейного участка нижегородского управления «Трансгаза». Еще один человек пострадал. Он тоже работал в этой организации водителем. Сейчас он находится в шоковом состоянии. С ним работают психологи. У пострадавшего диагностирован ожог рук. И погибшие, и пострадавший были жителями Красноармейского района. По данным telegram-канала Mash, рабочие приехали на взорвавшийся газопровод 19 декабря. В момент трагедии они заполняли газом трубу. Водитель уцелел, так как незадолго до взрыва ушел в машину греться. Олег Николаев сообщил, что место жительства погибших устанавливается. Mash утверждает, что жертвами ЧП стали Сергей Николаев, Александр Максимов и Юрий Ильин. Кстати, telegram-канал сообщает, что взрывов было как минимум два. Пока точные причины взрыва не известны. В то же время, авторы канала «Чувашия_POV» не исключают диверсии: «Есть вероятность, что взрыв газопровода был диверсией украинских террористов. По крайней мере, мы склоняемся к этой версии. Вдобавок, есть похожие догадки у федеральных экспертов. Эта версия требует подтверждения».

Стоит отметить, то поврежденный участок — часть последнего действующего газопровода, по которому осуществляется перекачка газа из России в Европу. Подтвердил это и руководитель региона: «Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны». Из России газопровод заходит на территорию Украины через контрольно-измерительную станцию «Суджа» в Курской области. В мае 2022 года транзит российского газа через Украину был остановлен через КИС «Сохрановка», так как она находится в ЛНР и Киеву не подконтрольна. В сентябре текущего года Россия прервала поставки по газопроводу «Северный поток». В Европе он проходит по дну Балтийского моря. В конце сентября «Северный поток» и «Северный поток — 2», который еще не ввели в эксплуатацию, пострадали от диверсии. По данным федерального telegram-канала Brief, после взрыва в Чувашии транзит газа в Европу был остановлен, и после ЧП в Вурнарском районе биржевые цены на газ в Европе на некоторое время выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Сейчас они опустились до прежних значений.

Кроме того, несколько дней назад российские власти объявили о том, что РФ не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые ввели потолок цен на них. «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», - прокомментировал это решение президент Российской Федерации Владимир Путин. Также глава государства отметил, что диверсии на «Северных потоках» могут быть выгодны США и странам, которые могут предложить альтернативные способы поставки газа в Европу.

Таким образом, версия теракта или диверсии не кажется такой уж фантастической. Но все-таки искать причины взрывов должны представители правоохранительных органов и спецслужб. Однако нельзя не отметить, что в последнее время в России участились техногенные ЧП. И вряд ли все они — происки иностранных диверсантов. Различные локальные пожары, масштабные прорывы теплотрасс, взрывы бытового газа — результат халатного отношения структур, отвечающих за безопасную эксплуатацию и надлежащее техническое состояние инженерной инфраструктуры. И происшествие на газопроводе вполне может относиться и к этой категории ЧП.

Сколько времени потребуется для восстановления поврежденного участка газопровода и возобновления прокачки газа прогнозировать пока сложно. На месте ЧП работают представители служб оперативного реагирования. Затем к оценке повреждений приступят специалисты-газовики. В региональном управлении МЧС предположили, что восстановительные работы займут не менее трех дней. Но на газоснабжении жителей республики ЧП не отразится. «Это магистральный газопровод, от туда не запитывается газом территория Чувашской Республики», - пояснил Олег Николаев.