Россия обязательно победит, но Запад будет подавать это как поражение

Тот факт, что Россия одерживает верх в украинском конфликте, начали признавать даже в западной прессе, однако власти США продолжают твердить о том, что Москва якобы «уже проиграла», отметил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Как заявил Риттер в ток-шоу бывшего шотландского политика Джорджа Галлоуэя, такое абсурдное на первый взгляд расхождение — просчитанный ход: так Запад начинает готовить свою публику к неизбежным переговорам. По мнению Риттера, подавать их избирателям будут как поражение Москвы.

Однако в серьёзных изданиях вроде The New York Times, The Washington Post или лондонских The Times и The Telegraph даже начали мелкими шажками двигаться ближе к истине, которая заключается в том, что Украина эту войну по всем фронтам проиграла, и единственный вопрос теперь — насколько далеко двинутся россияне. Так как же публику, так сказать, будут вести от первой позиции ко второй?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Вопрос интересный, ведь теперь мы наблюдаем, что те самые, как вы выражаетесь, серьёзные издания, которые ранее передавали и даже пускали в печать некоторые из упомянутых вами сюжетов — в общем, не такие уж они серьёзные, идиотская и инфантильная журналистика им отнюдь не чужда, — теперь столкнулись с определёнными реалиями, к которым им приходится приспосабливаться, и заключаются эти реалии в том, что Россия в этой войне одерживает верх и в итоге обязательно в ней победит, а Украину ждёт стратегическое, тотальное поражение.

Но пока все эти издания приспосабливаются, те же Тони Блинкен и Джо Байден заявляют, что, дескать, Путин эту войну проиграл, Россия потерпела поражение.

И вроде бы кажется, что одновременное распространение таких противоположных на первый взгляд посылов — это какой-то абсурд, но на самом деле это не так: нужно просто всё это рассматривать в контексте того, что на прошлой неделе происходило в саудовской Джидде, где собирались представители, если не ошибаюсь, 40 стран, дабы обсудить план мирного урегулирования Зеленского из десяти пунктов.

Разумеется, эти десять пунктов — это различные требования к России: чтобы она капитулировала, сдала Путина, дабы его судили за военные преступления, отказалась от Крыма и ещё каких-то территорий, и так далее, и тому подобное — то есть ни один из этих десяти пунктов выполнен никогда не будет.

И именно такие реалии предъявил Украине остальной мир — ей просто разъяснили: «Вам уже пора начинать задумываться о том, чтобы принять эти реалии — что нужно будет отказаться от тех территорий, которые уже заняла Россия, что вам, возможно, никогда уже не войти в НАТО», ну и дальше в том же духе.

Но как же тогда добиться от США — а это ведь политический вопрос, — как же добиться, чтобы американский народ принял неизбежность урегулирования через переговоры? Победа России причиной такого исхода быть никак не может — а значит, нужно, чтобы этой причиной стало её поражение.

Я понимаю, что звучит это глупо, но всё же, если американских граждан убедить в том, что переговоры, которые в итоге обязательно состоятся — даже если Зеленский не получит ни один из своих десяти пунктов, — стали возможными потому, что Россию заставили сесть за стол и принять все условия…

Уж поверьте, американскому народу хватит глупости, чтобы в такое поверить, он скажет: «Ну да, гляньте только, как мы хорошо себя проявили — заставили Россию сесть за стол переговоров и принять все условия».

Но правда в том, что Россия одерживает верх над украинской армией, да и над НАТО тоже, и за стол переговоров первыми садятся именно НАТО вместе с США, заставляя Украину сесть вместе с ними.

Однако подавать это будут — а подача тут самое главное, — в том ключе, что Россия, дескать, эту войну проиграла, что она поняла, что не может дальше воевать, поэтому она приняла условия мирного урегулирования. Но вы только посмотрите на эти самые условия — там же всё, чего Россия и требовала.

И повторюсь: если Украина в этом плане не станет прогибаться, война будет продолжаться — и, как вы уже сказали, Украина потеряет ещё больше. Как мне кажется, такой и станет кульминация — когда украинская армия потерпит полный крах, когда ПВО перестанет работать, когда станет ясно, что, если Украина будет продолжать конфликт, она потеряет значительно большую часть своей территории, тогда-то, думаю, мы и увидим, как Украина «переобуется» и примет те условия, которые выдвигает Россия. Но подавать это будут как поражение России.

https://rusvesna.su/news/1691842690