Трамповский "Совет мира"

РИА "Катюша" озадачилась прочитать устав трамповского ООО «Рога и копыта», в смысле, «Совет мира», который он настойчиво предлагает подписать всем странам подряд, кроме тех, которые он наметил в качестве пищи. Ознакомиться можно вот тут: https://www.fontanka.ru/2026/01/20/76225020/?ysclid=mkrbbbhd..

Сказать что мы впечатлены, а дед потерял берега – ничего не сказать. Это не что иное как попытка институализации мирового правительства в форме абсолютной и при этом безбожной монархии - все вопросы по уставу решаются исключительно председателем, причем на эту должность Трамп назначил себя (пожизненно), с передачей власти по наследству (председатель сам назначает преемника). Вот тебе и «колыбель демократии»!

По поводу взносов вопрос вторичный: бесплатно можно будет посидеть рядом с Трампом максимум 3 года, а если не хочешь впасть в его немилость, будь добр внести не меньше 1 млрд долларов наличными в течении первого года членства.

Не удивительно, что даже полностью несамостоятельные европейские марионетки - правители не торопятся записываться в новое трамповское предприятие.

Но, если бы это был простой сбор дани, это еще можно было бы потерпеть. В реальности все гораздо хуже. Как известно, Совбез ООН утвердил просьбу Трампа о создании нового Совета, но исключительно для целей восстановления Газы. Про которую в уставе не говорится ни слова – компетенция трамповского учреждения распространяется на весь земной шар (Газой займется, в лучшем случае, какой-нибудь подкомитет).

И это весьма символично.

Понятно, что сектор Газа –это просто предлог, вот только этот предлог расположен всего в 80 км от Храмовой горы в Иерусалиме, где сионисты вместе с такими как Трамп намерены построить храм для своего истинного хозяина и царя, антихриста. Об этих планах было написано еще 2000 лет назад в Апокалипсисе и в пророчествах множества православных святых. И вот, Дональд Фредович со своими друзъями и родственниками известной национальности и вероисповедания практически открыто обозначает точку мира, откуда он собирается «председательствовать». Не удивимся, если одной из первых же «мирных» инициатив нового совета станет предложение отстроить Третий храм для сына погибели. Для этого нужно «всего лишь» снести расположенную там сейчас мусульманскую святыню, мечеть Аль Акса. И, вот совпадение: Трамп как раз запугивает всей военной мощью США мусульманские государства, во главе с Ираном, которые хотя бы теоретически могут попытаться противостоять этим планам.

Так что название «Рога и копыта» для нового трамповского предприятия –явно более подходящее, а всем стремящимся в этот совет мировым лидерам, по крайней мере из бывших христианских стран, неплохо бы проконсультироваться с людьми, читавшими Откровение Иоанна Богослова. Но, как сказал в одном из недавних выступлений Патриарх Кирилл, антихрист придет, когда люди потеряют способность различения добра и зла, что уже очень часто и происходит, особенно на Западе.

Кстати, о названии. Трамповский «Совет мира» вызывает ассоциации с древним пророчеством о том, что пагуба постигнет всех именно тогда, когда будут много говорить о мире и безопасности (1Фес. 5:3-4).

РИА Новости приводят списки:

Страны и лидеры, получившие приглашения

Речь идет о лидерах: Австралии, Австрии, Албании, Аргентины, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Кипра, КНР, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Парагвая, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словении, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

(Обратите внимание, что Китая нет)

Кто принял участие, кто отказался и кто сомневается