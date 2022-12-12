А что там по криминалу?

Изъяли коррупционные активы

Генпрокуратура конфисковала у сотрудника ФСБ и сына бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ 7 млн руб. на 10 счетах и около 1 млн руб. в валюте налом. Он так и не смог объяснить, откуда у него столько денег. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов уже конфискована.

https://ura.news/news/1052604587

Самострой

В Москве демонтировали самострой, принадлежащий основателю «Лукойла», миллиардеру Вагиту Алекперову. Миллиардер уведомил об этом суд, Департамент городского имущества столицы заявил, что планирует отказаться от иска, так как «проблема исчерпана».

Власти столицы ранее подали иски к олигарху, посчитав, что незаконно возведенная конструкция на крыше жилого здания в Скатерном переулке несет риски для пешеходов.

https://www.forbes.ru/milliardery/481416-v-moskve-snesli-pri...

Подозрение

В Тыве задержан председатель администрации Дзун-Хемчикского района Алексей Тюлюш по подозрению в получении 1,2 млн руб. взятки от индивидуального предпринимателя за заключение договоров без конкурсных процедур. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

http://club-rf.ru/17/news/61776

Неужели склероз?

Секретная квартира приморского гебернатора Олега Кожемяко оценивается в 250 миллионов рублей и находится не во Владивостоке, а в центре Москвы.

А принадлежит жилье супруге губернатора Ирине Герасименко. Этой квартирой пользуется она, пользуются их с губернатором дети, логично предположить, что и своего мужа Герасименко не держит в прихожей. Однако в декларации Кожемяко никакой информации о том, что он тоже пользуется квартирой, которая с 2004 года принадлежит его семье, просто нет Хотя должна быть в графе «пользование» — неважно, кто недвижимостью владеет. Забыл, наверное.

https://sobesednik.com/rassledovanie/20221122-neuzeli-sklero...

Неудачная попытка

В Ростове-на-Дону суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор Петру Пыригу, осужденному за попытку получить от близких лиц Вадима Варшавского $1,5 млн за "решение вопроса о его освобождении". Осужденный за мошенничество на 4 года колонии Пыриг услышал из теленовостей о приговоре экс-депутату Госдумы Варшавскому и решил поправить свое материальное положение.

Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар», в 2005–2011 годах был депутатом Госдумы. В 2019 г. Варшавский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты 497 млн руб. налогов. В 2021 г. он получил еще 7 лет колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств.

https://www.kommersant.ru/doc/5679958

В Чувашии разгорелся скандал, связанный с сыном министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристины Майниной. В общем чате чебоксарской гимназии №5 подросток угрожал, что намерен устроить самосуд над одноклассниками в стенах учебного заведения.

Вольно- невольно - Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла в отставку

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина после скандала с ее сыном приняла решение уйти в отставку. Формулировка стандартная для номенклатуры - по собственному желанию.

https://ch.versia.ru/zhiteli-chuvashii-trebuyut-otpravit-v-otstavku-rukovoditelya-mincifry-kristinu-majninu

Мошенничество в особо крупном

В Таганроге (Ростовская область) возбуждено уголовное дело в отношении руководителей производителя комплектующих для летательных и космических аппаратов АО "Звезда-стрела" и аккредитованного военного представительства Минобороны по факту хищения свыше 15 млн руб. при выполнении оборонзаказа.

Следствие считает, что руководящие работники вносили в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные для того, чтобы похитить денежные средства государственного оборонного заказа.

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/11/23/19105537.shtml

Новая версия «золотого унитаза»

Baza: Сотрудники ФСБ провели обыски в доме директора компании «Звезда–Стрела» Владимира Масленского. Его вместе с руководителем военного представительства из Минобороны подозревают в хищении 15 миллионов на гособоронзаказе.

https://t.me/bazabazon/14609

Замдиректора по экономике и финансам ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" задержан по делу о получении отката с госконтракта в 30 млн руб. Подозреваемый являлся председателем комиссии по закупкам предприятия.

https://spbdnevnik.ru/news/2022-11-23/odnogo-iz-rukovoditele...

Елка в Воронеже

В деле о закупке новогодней елки в Воронеже за 65 млн. рублей и оформления антуража на улице, где она установлена, наметился новый поворот. Выяснилось, что "безнадежно устаревшая" новогодняя елка - почти такая же, только в два раза дороже, пишет Арбитр (https://t.me/ruarbitr/6768).

Ситуация с новогодними расходами бюджета на елку стала хитом после интервью (https://t.me/nomenclatura/9306) местного депутата Александра Чуфинёва. Журналистка спросила народного избранника, почему воронежская дума не поддержала городских жителей, выступавших против больших трат на новогодние украшения. Чуфинёв в ответ на такой непростой вопрос сломался и больше не проронил ни слова.

Петиция об отмене контракта на поставку елки набрала (https://t.me/Hinshtein/3150) уже 750 тыс. подписей.

Мещанский суд Москвы признал братьев Магомедовых виновными в хищении 11 миллиардов рублей. Обвинение запрашивало для Зиявудина и Магомеда 24 и 21 год колонии строгого режима соответственно, а также взыскать штрафы по 1,5 миллиона рублей. Оглашение приговора может занять несколько дней из-за большого объема материалов дела.

В мае 2022 года суд взыскал с Магомедовых 750 млн долларов в пользу государства, что стало рекордной суммой взысканий по подобным искам.

https://www.kommersant.ru/doc/5682156

Поплатился свободой за посредничество

Бизнесмен Сергей Сиротин приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 62,5 млн руб. за посредничество в передаче взяток на 31 млн руб. экс-мэру Владивостока Гуменюку (с октября 2021 года находится в СИЗО). Дело в том, что Сиротин признал вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве. А то могло быть больше.

Следователи подсчитали, что предприниматель получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера.

https://primamedia.ru/news/1405706

Продажа кресла

Бывшему советнику главы Дагестана Осману Махачеву взятка в 23 млн руб. от претендента на пост главы района обошлась в 8 лет колонии и штраф на 800 тыс. руб. Приговор вынес Бабушкинский суд Москвы в понедельник, квалифицировав его деяние не как взятку, а как мошенничество.

В январе Махачев был экстрадирован из Германии. Из материалов дела следует, что в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики, однако на руки — по независящим от него обстоятельствам — успел получить только 23 миллиона.

https://www.kommersant.ru/doc/5693622

Этап

В Москву этапирован лидер оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Адыган Саляхов. Криминальный авторитет, отбывая 25-летний срок за особо тяжкие преступления, в прошлом году вспомнил, что одно из них, убийство конкурента из Елабуги, организовал по заказу бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, которого арестовали.

Гафуров свою вину не признает, а защита называет уголовное преследование незаконным.

https://www.kommersant.ru/doc/5694357?tg

В Иркутской области задержали главу посёлка Артёмовский Бодайбинского района Максима Петрова. Из-за коммунальной аварии, которая произошла там 26 ноября, без отопления в 40-градусные морозы остались жители 13 домов. Тепла нет до сих пор, в посёлке введён режим ЧС. Петрова подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ircity.ru/text/incidents/2022/11/30/71856212/

Мошенники подраздели мошенника

Миллионы Олега Митволя могли украсть сокамерники в СИЗО-1, где содержится сам метростроитель и бывший префект САО Москвы. Под подозрением — один из арестантов. Предположительно, именно с его подачи екатеринбургские мошенники смогли по поддельным документам Митволя завести на его имя симку и с ее помощью обналичить 24 миллиона и 750 тысяч рублей через различные банкоматы.

Митволь находится в красноярском СИЗО с 10 июня — его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

https://t.me/VersiaRu/20667