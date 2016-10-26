1. Загадочный Андропов. "Состоявшаяся перестройка", или почему мы обречены на поражение. 2. Двуликий конспиратор Андропов. 3. Видео

1. Загадочный Андгропов. "Состоявшаяся пегестгойка" или почему мы обгечены на погажение.

Андропов создал когорты перевертышей-партийных деятелей, академиков, создавших доктрину перестройки, демонтировавших советскую систему. Он создал Яковлева и Горбачева, которые развалили страну. Им восторгались Буковский, а Сахаров говорил, что самые честные люди работают в КГБ, а Андропов единственный нормальный человек. Политическое убийство Машерова, Гречко, дескридитация Романова.

Яковлев (архитектор перестгойки)

Со второй половины семидесятых все решения принимал Андропов. Польские события, Афганистан - результат деятельности Андропова. При помощи пятого управления КГБ создавался ореол мучеников из диссидентов.

Андропов создал "Институт системного анализа" давший миру Гайдара, Авена, нынешнего посла в Киеве. Фильм "Покаяние" начали снимать при Андропове.

Когда Андропов пришел в КГБ, на Западе возник Римский клуб, на десятилетия определивший направления западной геополитики, сгруппировавший вокруг себя не только наиболее серьезных иностранных аналитиков, но и самых влиятельных политиков, а также теневых кардиналов мировой власти. Римский клуб был самым тесным образом связан с ведущими центрами мирового управления, такими структурами, как Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Королевский институт международных отношений Великобритании, Совет по международным отношениям в США. Клуб тесно взаимодействовал с ведущими исследовательскими центрами, "фабриками мысли" Нового мирового порядка, такими, как Стэндфордский университет, Йель, Гуверовский институт в США, Институт международных отношений Великобритании. За Римским клубом стояли люди, реально управляющие развитием мира: крупнейшие и наиболее влиятельные финансисты, промышленники, деятели спецслужб, политики…

Римский клуб стал одним из инструментов сознательного управления историей, переключения развития общества на новую траекторию.

В Советском Союзе сразу оценили Римский клуб как возможного партнера по переговорам и сотрудничеству в будущем мире. В отличие от многих других направлений западной мысли, труды Римского клуба сразу же опубликовали в СССР, причем не только в закрытой печати, но и в наиболее популярной прессе.

По работам Римского клуба проводились специальные совещания и симпозиумы. Более того, даже в условиях Холодной войны и идеологического противостояния советским ученым вдруг разрешили поддерживать самый тесный контакт с Римским клубом, включаясь в его работу.

И, как венец этой активности, создают вместе с Римским клубом первое совместное гуманитарное исследовательское учреждение — Международный институт прикладного системного анализа в Вене, где, с одной стороны, учредителями выступали фактически структуры Римского клуба, а с другой — Институт системного анализа во главе с академиком Гвишиани, одним из ближайших консультантов Юрия Владимировича Андропова. Этот венский Институт международного прикладного анализа сыграет в последующем очень большую роль в подготовке команды молодых реформаторов начала 1990-х годов.

Д. М. Гвишиани, действительный член Академии Наук СССР, Заместитель Председателя Государственного Комитета по науке и технике СССР, Председатель Совета Национальной Ассоциации содействия Римскому Клубу, Иностранный член Шведской Академии инженерных наук, действительный член Американской и Международной академий управления, Председатель Совета Международного Института Прикладного Системного анализа. Его отец – генерал НКВД, выдвиженец Л. П. Берии. Само имя, которое он дал сыну, Джермен, означает: ДЗЕРжинский-МЕНжинский. Жена – Людмила Алексеевна Косыгина-Гвишиани, единственная дочь А. Н. Косыгина, директор Библиотеки Иностранной литературы. Муж его сестры – Евгений Максимович Примаков, при котором были сданы Ирак и Югославия.

Стажировки сотрудников КГБ в Венском МИПСА (IIASA) практиковались довольно широко, а некоторые из бывших стажеров работали в 90-е годы в представительствах международных финансовых организаций в Москве.

Хочу напомнить, что тот же Д.М.Гвишиани был «научным руководителем» созданной Политбюро в начале 1984 г. (после прихода к власти Андропова) так называемой «комиссии Тихонова-Рыжкова». Помощниками Гвишиани в этой комиссии были С.Шаталин, Е.Гайдар и П.Авен.

Смерть Андропова в начале 1984 года не прервала эксперимент по осуществлению скрытого плана конвергенции (схождения) советской и западной систем. Запущенные Андроповым механизмы продолжали действовать. Те люди, которых подготовили к выполнению отведенных ролей, продолжили курс на развал СССР.

Последователями Андропова была осуществлена одна из крупнейших в истории операций по переброске крупномасштабных государственных средств сначала за рубеж, а потом и в избранные центры "олигархов" — финансово-промышленной власти внутри страны. На эти средства сразу после "перестройки" были созданы все финансово-промышленные олигархические группы "МОСТ", "МЕНАТЕП", "ИНТЕРРОС" и т.д.

Теперь его последователи делают из него символ времени. А Евгений Максимович Примаков, в качестве "корифея российской и международной политики" 12 июня 2014 года, получает из рук Президента России государственную премию.

2. Двуликий конспиратор Андропов

Конечно, "желтая пресса", да и версия спорная, но...

О загадочной череде смертей уже писали, и не раз. Лигачев, действительно, всегда у меня вызывал подозрения, он ведь и сейчас "на поверхности", при власти.

Интересна версия с "хлопковым делом".

А вот по Афгану написана глупость. Мы сейчас прекрасно видим, ЗА ЧТО там воевали и умирали наши парни.

Другое дело, что для СССР, в отличие от пиндосов, военная авантюра такого масштаба за рубежом была событием из ряда вон. Насчет того, что США не полезли бы в Афганистан - даже не смешно, - полезли бы, теряя тапки, да жидко обгаживались при грозном окрике СССР (вспомним хотя бы Иран, куда они попытались сунуться в том же 1979-м, но были остановлены нашим недвусмысленным намёком).

Когда-нибудь, я верю, все гниды и их мерзкие делишки предателей всплывут на поверхность и будут широко и полностью разоблачены перед лицом нашего народа. Всё припомним, ничего не забудем!

P.S. Посмотрите на Раису Горбачёву в 1976 (!) году в адидасовских кроссовках. Ах, charmante! "Не отказывай себе ни в чем - это за тебя сделают другие."

Опубликовано 18 Декабря 2012 г. Номер 50 (931)

Елена КРЕМЕНЦОВА

Генсек КПСС помог США выиграть «холодную войну» и развалить СССР

Феномен АНДРОПОВА так и не разгадан. 45 лет назад он возглавил КГБ, а еще через 15 лет, в ноябре 1982-го, сменил БРЕЖНЕВА на посту генсека. Народ быстро переименовал ЦК КПСС в ЧК КПСС, но шутил и радовался молодому - всего лишь 68-летнему! - лидеру недолго: Юрий Владимирович лихо «закручивал гайки», разругался с США и скоро скончался, снискав в России репутацию сильного государственника и патриота. Однако, по мнению ряда авторитетных историков, именно он подготовил развал великой державы. Михаил ГОРБАЧЕВ и Борис ЕЛЬЦИН лишь завершили подлое дело.

Как объяснить, почему в Москве есть проспект Юрия Андропова, но нет даже переулка Брежнева, Хрущева, Сталина, словно и не было этих лидеров в истории России? Что первым приходит на ум, когда мы вспоминаем про Андропова? Шеф заплеванного КГБ. Чекист, который первым в истории Лубянки стал генсеком. Он сажал коррупционеров и верующих, изгонял из страны диссидентов, ввел карательную психиатрию, добился начала афганской войны и разогнал узбекскую хлопковую мафию. Вот, пожалуй, и все.

15 лет самый загадочный правитель СССР шел к высшей власти и 15 месяцев продержался на ее вершине, пока не скончался в реанимации из-за тяжелого поражения почек. Даже потомственные чекисты не знают биографии своего шефа, поскольку доподлинно ее не знает никто - так много в ней путаницы и белых пятен. Поэтому многие считали его евреем, скрывающим данные о родителях из-за «пятого пункта».

Исследователи, пытаясь найти ответ на вопрос «Кто вы, товарищ Андропов?», вынуждены опираться на самый ненадежный источник - мемуары. А документально подтвердить свои выводы не могут. Юрий Владимирович был великим конспиратором, ни с кем не дружил и не вел дневников. Собирать на него компромат вряд ли кто-то посмел: соперники Андропова стрелялись, травились, погибали при загадочных обстоятельствах или скоропостижно умирали ровно тогда, когда шефу КГБ, а затем и генсеку это было особенно выгодно.

Генсек Леонид БРЕЖНЕВ, глава КГБ Юрий АНДРОПОВ, министр обороны Дмитрий УСТИНОВ,

секретарь ЦК КПСС и будущий генсек Константин ЧЕРНЕНКО

после вручения медалей «60 лет Вооруженных Сил СССР» офицерам. 23 февраля 1978

Эпидемия смертей

С 1976 года началась эпидемия внезапных смертей среди союзной и республиканской номенклатуры. Они исчислялись десятками!

Первым неожиданно скончался министр обороны Андрей Гречко. Он открыто стоял в оппозиции к Андропову. Со времен венгерской (1956 год) и чехословацкой (1968 год) «цветных» революций он твердил, что армия обязана защищать Родину, а не лезть в политику. И недоумевал: зачем шеф КГБ раздул штат под полмиллиона. Причина смерти маршала не установлена. После него министерство возглавил не боевой офицер, а технарь и союзник Андропова Дмитрий Устинов.

Следующая жертва - секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству Федор Кулаков. Результаты вскрытия после его смерти в 1978 году были засекречены. Кресло покойного занял Михаил Горбачев.

В октябре 1980 года в автомобильной катастрофе погиб партийный лидер Белоруссии, Герой Советского Союза Петр Машеров. На пути кортежа возник самосвал, который неожиданно врезался в «ЗИЛ» Машерова. Случилось это за две недели до пленума, на котором он должен был стать членом Политбюро. И знаете, кто занял это место? Будущий любимец мирового правительства, могильщик СССР Горбачев!

Когда скоропостижно скончался и преемник Машерова в Белоруссии Тихон Киселев, в Минске заговорили о стремлении Андропова поставить во главе республики своего человека и выдавить из власти старую гвардию.

Затем в автокатастрофах погибли верные Брежневу член Ленинградского обкома, глава Совета Министров Грузии, заместитель командующего пограничными войсками КГБ и шеф-редактор международного коммунистического журнала «Проблемы мира и социализма».

Скоропостижно скончался директор Института мировой экономики и международных отношений академик Николай Иноземцев - единственный экономист, с которым считался Брежнев.

19 января 1982 года якобы застрелился первый заместитель Андропова генерал КГБ Семен Цвигун - ставленник Брежнева в КГБ. А 25 января в ходе планового медицинского обследования внезапно умер Михаил Суслов - «серый кардинал», в чьем ведении были идеология, культура, цензура, образование. Его пост занял сам Андропов, а лечащего врача Суслова через месяц нашли в петле.

Весь последний год жизни слабеющего Брежнева шеф КГБ дискредитировал генсека «утечками» о патологической страсти его дочери к бриллиантам. А незадолго до смерти Леонид Ильич записал в рабочем дневнике, что получил от Андропова «желтенькие таблетки от бессонницы».

С телеэкрана либеральных каналов более четверти века нам говорят, что это были «пустышки», которые производили в лаборатории КГБ для генсека, подсевшего на снотворные с помощью «любовницы-медсестры». И внушают, будто все перечисленные смерти - результат борьбы за власть среди брежневской партноменклатуры. Однако умирали в тот период только «брежневцы», каждого из которых охраняли чекисты андроповского КГБ.

Как чекист, Юрий Владимирович и на отдыхе снимает и вербует.

На этот раз Раису и Михаила ГОРБАЧЁВЫХ на Кавказе. 1976 г. Фото из личного архива Михаила ГОРБАЧЁВА

Либеральные новобранцы

Нынешнее руководство грозного ведомства андроповские тайны раскрывать не спешит. Видимо, не пришло еще время подтверждать версию экс-главы расстрелянного «Белого дома»Руслана Хасбулатова, исследователей Александра Шевякина, Сергея Семанова, Федора Раззакова и других о том, что именно КГБ помог Западу развалить СССР. Однако многие факты доказывают, что дело обстояло именно так.

Планы Аллена Даллеса и «Рэнд Корпорейшн» начали воплощаться, когда в 1967 году возглавил Лубянку большой интеллектуал и западник Юрий Андропов. Именно шеф КГБ, став в 1973 году членом Политбюро, способствовал продвижению таких важных фигур в деле разрушения СССР, как Шеварднадзе, Алиев, Горбачев и Ельцин.

Гейдар Алиев, например, в своем юбилейном телеинтервью взахлеб рассказывал, как Андропов настоял на его назначении главой КГБ Азербайджана вместо русского кандидата: «Он покончил с дискриминацией азербайджанцев!» - и вел его все выше, в Политбюро и правительство СССР.

В разделе «кадры» засекреченного «Положения о КГБ СССР и его органах на местах», которое действовало с января 1959-го и по 16 мая 1991 года, сказано, что «...Комитет и его органы на местах должны подбирать в органы государственной безопасности людей, беспредельно преданных Коммунистической партии, социалистической Родине и своему народу». Ни одно назначение на руководящую партийную должность не проходило без согласования с КГБ.

Главный плакат времён правления Юрия АНДРОПОВА. 1983 г.

Вряд ли маститый Андропов прозевал в бойком ставропольце Горбачеве, которого завербовал еще в 1969 году, тот антисоветский настрой, в каком недавно Михаил Сергеевич откровенно признался: «...затевая перестройку, я изначально рассчитывал на то, что Литва, Латвия и Эстония начнут борьбу за выход из СССР».

Виктор Казначеев, второй человек после Горбачева в Ставропольском крайкоме, написал о шефе: «Богат он уже тогда был несказанно». В ту пору Ставрополье, где отдыхала, лечилась и заводила личные связи вся советская элита, прославилось как гнездо теневой экономики и политических интриг.

Наблюдательный Горбачев порекомендовал Андропову секретаря Томского обкома Егора Лигачева, в чьем ведении вскоре оказались все партийные и хозяйственные кадры ЦК КПСС. Так Андропов получил возможность всюду расставлять своих людей, оставаясь до поры до времени в тени.

Деятельность Егора Кузьмича высоко оценил один из западных политологов: «Первостепенной задачей Лигачева было осуществление «революции Андропова» среди руководства областных и краевых партийных организаций. К концу 1983 года было сменено 20 процентов первых секретарей обкомов партии, 22 процента членов Совета Министров, а также значительное число высшего руководства аппарата ЦК... Эти перестановки упрочили возможность нововведений Андропова».

Но советские люди еще даже не подозревали, в какой заднице окажутся через несколько лет. Они пропускали мимо ушей вопль интеллигенции о новой волне репрессий и полагали в большинстве своем, что Андропов просто «закручивает гайки» в разболтавшейся системе и прижимает казнокрадов. Ну, иногда перегибает палку, когда, например, приказывает отлавливать в кино прогульщиков и наказывать за опоздания на работу. Но все-таки он молодец. Наводит порядок, да и цену на водку снизил, и в честь его ее назвали «Андроповка».

Никто толком и не заметил, когда один за другим, как черти из табакерки, во властные структуры повыскакивали Горбачев и Ельцин.

- В конце декабря 1983 года, - вспоминает Лигачев, - позвонил мне из больницы Юрий Владимирович Андропов и попросил при случае побывать в Свердловске и посмотреть на Ельцина. Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость общения с людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие относятся к нему уважительно. Ельцин был взят на работу в ЦК КПСС (не без моей помощи).

Между тем предшественник Лигачева – принципиальный Николай Петровичев считал, что Ельцина не выдвигать надо, а гнать из партии поганой метлой. В результате «андроповцы» погнали несговорчивого Петровичева. А в аппарат ЦК на должность инспектора взяли еще одну гниду - Вадима Бакатина, которому в августе 1991 года Ельцин поручит добить союзный КГБ.

После этой последней встречи Леонида БРЕЖНЕВА (в чапане) и Шарафа РАШИДОВА в Ташкенте

АНДРОПОВ начал травлю дочери генсека и лидера Узбекистана. Март 1982 г.

Превратить СССР в США

Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и другие перестройщики и младореформаторы - тоже «птенцы Андропова». Интернет-журналу «Стрингер» анонимный офицер разведки ПГУ КГБ СССР рассказал, что примерно к 1979 году Андропов пришел к выводу о крахе проекта построения социализма в СССР, а поскольку корень проблем видел в экономике, то и решать их предполагал через экономическую реформу. Цель - превратить СССР в гигантскую корпорацию, которая должна действовать в рамках открытой экономики на базе СП - совместных с иностранным капиталом предприятий:

«Встал вопрос: а где взять профессиональных специалистов по экономике? ...Андропов пошел проверенным путем: раз специалистов нет, и внутри страны их некому воспитать, значит, надо обучать их за пределами страны, на основе иностранного опыта. Парадоксальным было то, что впервые в истории так предполагалось обучать не специалистов идеологически нейтральной технической сферы, а фактически будущих лидеров государства. То есть Ю.В. решил пойти по пути Ленина, который в 1910-х годах создал во французском городке Лонжюмо партийную школу для подготовки будущей коммунистической элиты».

Московская команда Гайдара дала пять вице-премьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра.

Свою двойную игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не разгадал. Однако в других республиках русские, которые, как правило, тянули основной воз работы, поняли, что запахло жареным, гораздо раньше, чем к власти пришел Горбачев со своей знаменитой фразой «процесс пошел».

Андропов дал органам безопасности больше самостоятельности от Центра. И после «успеха Алиева» позволил другим республикам иметь во главе местных КГБ не славян, а представителей местных кадров.

Повсюду началась клановая борьба за власть. Стажироваться в США поехали дети местной элиты, теневиков, националисты, будущие муфтии и козикалоны. Именно их подрывная деятельность значительно упростила развал СССР. Параллельно, по воспоминаниям Аркадия Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые андроповские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.

Главы конкурирующих ведомств - КГБ и МВД - Юрий АНДРОПОВ и Николай ЩЕЛОКОВ

удостоились звания генерала армии в один день - 10 сентября 1976 г.

Хлопковое дело

Главным делом генсека Андропова, которое либералы ставят ему в заслугу, была борьба с коррупцией. Началась она с Узбекистана - единственной республики, в которой после Великой Отечественной войны жили представители почти всех 142 народов и народностей СССР. Причем не сосуществовали, а реально жили в мире. Вот факт. Численность русских - «нации-цемента», которая смогла скрепить гигантское евразийское пространство и не дала поглотить его капстранам в качестве новых колоний, - с 1939 по 1979 год выросла в среднем по всему СССР на 37 процентов. А в Узбекистане - на 129 процентов: до 1,7 млн. человек!

Во многом мир был заслугой фронтовика Шарафа Рашидова - выходца из самаркандского клана, который с 1959 года почти на четверть века сумел объединить вокруг власти представителей всех других узбекских кланов, не позволяя править какому-то одному.

Национализм прибалтийских и ряда закавказских республик таких темпов роста славянского населения не допускал. Узбекистан же еще до землетрясения 1966 года превратился в мощного регионального лидера Центральной Азии. Успех был отмечен западными спецслужбами. Они прекрасно понимали: взорвать мир в УзССР - значит немедленно спровоцировать еще более мощную реакцию в менее спокойных регионах и получить шанс расчленить СССР. Без дискредитации Рашидова сделать это было невозможно.

Андроповский КГБ копал под него с 1967 года. Повод для обвинений нашли в 74-м - приписки при сдаче хлопка государству. Более 1 млн. руб. ежегодно оседали в карманах хлопковой мафии. Но Брежнев всегда осаживал любых противников Рашидова, зная цену мира в этом регионе. Он получал гораздо меньше инвестиций, чем Грузия и Армения, а в закрома Родины давал значительно больше. Хлопок - «белое золото», которое государство покупало за копейки, а продавало в 34 страны за валюту и полностью обеспечивало им текстильную промышленность СССР. К тому же республика занимала второе место по золотодобыче в стране, самое мощное в мире предприятие в Мурунтау по выпуску слитков высокой чистоты выдавало в год 50 т золота. Не забудем также про уголь, медь, нефть, шелк и каракуль.

Конечно, коррупция там была. Но по сравнению с кавказской размером с прыщ. И никакого сепаратизма! Настоящий же коррупционный гнойник вызревал в опекаемых Андроповым Армении, Грузии и Азербайджане, чьи представители возглавляли главные «мозговые центры» СССР.

«Андроповский десант» во главе со следователями Тельманом Гдляном и Николаем Ивановым в конце 70-х должен был одним ударом дискредитировать Брежнева и расширить сферу кавказского влияния в Узбекистане, где в высших эшелонах власти было много армян, хотя армянская диаспора составляла всего 0,2 процента местных жителей. И дать возможность армянским и грузинским глобалистам подмять под себя сначала республику, затем всю Среднюю Азию. А если это не удастся, то хотя бы перессорить народы.

В результате небывалой травли (в прессе кричали о якобы присвоенных мафией 1,5 млрд. руб.) 31 октября 1983 года Рашидов внезапно скончался. 9 февраля 1984 года не стало и Андропова. Но главное для развала страны генсек сделать успел.

Сразу после смерти его и Рашидова по всей Средней Азии, где молодежь осуждала СССР за идущую под боком кровопролитную войну в Афганистане и уже отчасти была подсажена на наркотики, начались клановые битвы. Они тут же сказались на всех русских, занимавших хоть сколь значимые посты.

При Горбачеве атака на республику усилилась. Глобалистам нужна была не смерть Рашидова, а крах интернационализма. 22 тыс. человек - узбеки, русские, греки, украинцы, таджики, туркмены, татары (но только не армяне!) - были сняты с высоких должностей. Сотни оказались в тюрьме. Дело приобретало неслыханный размах. Но как только в показаниях подследственных речь зашла о крупных взятках Егору Лигачеву, дело о коррупции начали разваливать сверху, а Иванов и Гдлян остались в дураках и были исключены из партии.

АНДРОПОВ был одним из главных инициаторов афганской авантюры,

которая помогла мировому правительству расшатать Советский Союз

Афганские страсти

Глобалисты в Кремле появились еще при Хрущеве. Их стало больше после резкого роста цен на нефть в 1973 году, когда Брежнев отказался от косыгинской экономической реформы в пользу увеличения поставок сырой нефти на Запад. По сути уже тогда советская экономика начала обслуживать западную экономику, но в плановом порядке. То есть не в ущерб своему производству. Именно это не устраивало Запад. Его волю или свою начал реализовывать Андропов, тогда еще шеф Лубянки, мы уже не узнаем: архивы КГБ, по словам ушедших из него офицеров, при Бакатине были изрядно почищены.

Сегодня доказано, что вторжение в Афганистан, за которое либералы клянут Брежнева, подготовил Андропов при поддержке Устинова, секретаря ЦК КПСС Бориса Пономарева и министра иностранных дел Андрея Громыко.

Генералы Огарков, Варенников, Ахромеев были категорически против ввода войск. Весной 1979 года, когда официальный лидер ДРА Нур Мухаммад Тараки и премьер Хафизулла Амин попросили у нас помощи, Брежнев и Андропов согласились. Но в октябре Тараки был убит, и Брежнев заколебался. А в декабре Андропов вдруг резко поменял мнение и надавил на Брежнева, сообщив, что Амин запросил помощи у США, где учился и был завербован ЦРУ. И янки якобы готовы ее оказать и установить ракеты «Першинг». Более того, ЦРУ якобы проводит в Турции операцию по созданию «новой Великой османской империи» с включением в нее южных советских республик. И Брежнев сдался.

Военные тщетно пытались его отговорить. Объясняли, что вторжения американских войск в Афганистан не будет: прошло всего три года после многолетней позорной войны во Вьетнаме. США были на грани экономической катастрофы. Джимми Картер за год до президентских выборов в Афган не сунется.

И действительно, янки впервые после Вьетнама решились на вторжение в другую страну лишь в 1983 году - в крохотную Гренаду. А наши воины почти десять лет гибли ни за что, да еще покидали Афганистан опозоренными на весь мир, включая родную страну, где либералы их называли «убийцами мирного населения» с молчаливого согласия Горбачева.

...А народная память добра к Андропову по простой причине: при нем в 1983 году впервые после смерти Сталина была снижена цена на водку.

«Ученым известно, — писал бывший заместитель директора ЦРУ Рэй Клайн, — что судьбы народов формируются комплексом трудно улавливаемых социальных, психологических и бюрократических сил. Обычные люди, чья жизнь — к худу ли, к добру ли — зависит от игры этих сил, редко понимают это, разве что смутно и весьма поверхностно. Одной из таких сил — с начала 40-х годов стала разведка».

Если для чекистов было характерно системное видение и понимание угроз безопасности советского государства и общества, то ныне пишущим об этом журналистам свойственен легкомысленный, поверхностно-фрагментарный взгляд на сложные вопросы скрытого геополитического противоборства двух мировых сверхдержав, — подчас при грубейшем игнорировании не только общеизвестных фактов, но и элементарных законов логики.

3. Андропов. Несостоявшаяся перестройка? Право голоса

100 лет назад родился Юрий Андропов. Вокруг времени его правления ведутся жаркие споры. Одни считают его виновным в том, что он пытался вернуть страну в "мрачные сталинские годы". Другие, наоборот, считают, что он был реформатором, и его перестройка оказалась бы гораздо эффективней, чем у Горбачева.