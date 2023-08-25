Пост памяти

Плакат работы Вадима Окладникова в честь памяти 2-х героев Россия сегодня лишилась военной элиты. Не той, которая покупает себе звание и должности, а той которой не было равных на поле боя. Это большая потеря для всех патриотов. Это не первые потери и не последние.

Кстати, всем, кто повесил нос, напомню, война продолжается, контрнаступление противника мы ещё не остановили! Войну не выиграли.

https://t.me/wagner_group_pmc/38873

Философ Александр Дугин:

"Даша еще в самом начале СВО однажды сказала мне: Пригожин такой сильный и уверенный, дерзкий, резкий, что наверняка никто за него не молится. Даже в голову никому не приходит. Давай мы хотя бы станем за него молиться…"

https://t.me/tsargradtv/54749

Смеялся смерти в лицо: Пригожин любил шутить, что его самолёт не могут сбить.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не боялся смерти и нередко иронизировал по этому поводу. В одном из ответов на запрос СМИ бизнесмен указал, что все люди рано или поздно умирают, поэтому нет смысла волноваться по этому поводу.

Так, в мае 2023 года, примерно за месяц до знаменитого мятежа, у Пригожина спросили, не интересуется ли он какими-либо официальными постами или политической карьерой и не боится ли он в связи с этим за свою жизнь.

"Что касается угрозы жизни и свободы, как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Не нужно оглядываться, когда ты погибнешь: мы все когда-то умираем", - опубликовала пресс-служба его ответ.

Кроме того, источники из окружения Евгения Пригожина рассказали, что в узком кругу он любил шутить на тему того, что его самолёт никак не могут сбить, а также в своей манере иронизировал над смертью. По злой иронии, в итоге именно авиакатастрофа стала причиной его гибели, пишет канал Readovka.

"Вообще в группе "Вагнер" было особое отношение к смерти. Было принято смотреть ей в лицо", - отметил Александр Дугин в своём Telegram-канале.

https://t.me/tsargradtv/54737

В Питере у «Вагнер-центра» появился стихийных мемориал. Там же появилась и нашивка «Груз 200, мы вместе», с которой ходил сам Евгений Пригожин.

https://t.me/rabotaembrat/6642

К сожалению, информация о гибели подтвердилась... Владимир Путин прокомментировал новость о крушении самолёта Евгения Пригожина:

Произошедшее — трагедия. Погибшие в самолете сотрудники ЧВК «Вагнер» — люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Об этом помнят и не забудут.

Я знаком с ним был с начала 90-х годов.

Евгений Пригожин — человек сложной судьбы, у которого были тяжелые ошибки в жизни. Он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела.

Пригожин был талантливым человеком и бизнесменом, который работал не только в России, но и за границей, в частности — в Африке. Он занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.

Вагнер внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы этого никогда не забудем.

Предварительное расследование авиакатастрофы началось. Оно, без сомнений, будет проведено в полном объеме и до конца. Сейчас идут технические и генетические экспертизы, на которые нужно определенное время.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

https://t.me/rabotaembrat/6648



Будущий Герой России и кавалер четырех орденов Мужества, а на момент фото командир разведывательной группы 876-й отдельной роты спецназа ГРУ Дмитрий Валерьевич Уткин. Северная Осетия, конец 1990-х.

https://t.me/ok_spn/26257

•ВАГНЕР•

Когда он пришёл комбатом в 700-й отдельный отряд ГРУ России, при нём стало реализовываться практически 100% наградных по отряду. Соотвественно, работа шла во всю и потери также возросли. Если 2001 год был немного спокойный, то в 2002 интенсивность боёв пошла вверх. Комбатом был упорным, единственным, кто ходил на боевые выходы в составе групп. И тактика у него была штурмовая, не сказать, что прям спецназовская. Например, идя в составе группы, при начале её обстрела, он давал команду: – «Группа! В атаку! Вперёд!», и сам тоже шёл вперёд. То есть, никаких отходов, что нормальная разведгруппа сделала бы, а наоборот – всегда в атаку, всегда вперёд. Также, одно из первых мероприятий, которое он провёл придя в отряд, он привёл в чувство всех прапорщиков и офицеров, но контрактников при этом не трогал. Собрал из них построение и всем сказал побриться, помыться, постричься, привести себя в уставной вид, а что касается контрактников, то их трогать нельзя, потому что эти парни приехали на войну. Мы сразу были настроены «за» нового комбата.

А в одной ситуации, когда его группа убрала чеченского боевика родом из села Чишки, приехали старейшины, чтобы забрать труп боевика-односельчанина, который лежал под флагштоком знамени России, которое поднимали каждое утро. Старейшины спрашивают у него, что ему надо, чтобы он отдал тело, а он отвечает: – «Мне ничего не надо. Я трупами врагов не торгую.», и ушёл, отдав тело просто так.

https://t.me/grey_zone/20193

Пока все расследуют, что случилось и кто виноват, я этим постом вспомню, кем был Дмитрий Уткин " Вагнер" , он же 09й, он же 201й.

Дмитрий Валерьевич был несгибаемой воли и силы духа человек. Всегда заряжал всех на успех. Если во время боя в радиообмен включился громкий звонкий голос 09го, то не смотря на сложную ситуацию, мы знали, что точно победим.

09й приезжал на кп и всегда контролировал, как проходит бой.

Он хорошо его чувствовал, знал когда надо отвести людей, а когда надо додавить.

В 2014 году, когда были бои за Луганск , "Вагнер" взял своего помощника и выдвинулся на разведку, чтоб самому изучить обстановку. По их позиции открыли огонь из 120 миномёта, его помощник погиб на месте, ему оторвало обе ноги. Уткину осколками вспороло живот. Когда знакомые бойцы тащили его, он держал в руках собственные кишки. Помню слова моего друга, мы уже тогда подумали, что он все!

Как оказалось его время ещё не пришло. Восстановился после ранения и продолжил воевать.

В моей памяти запомнятся навсегда его слова после первых штурмов: "Сегодня мы познакомились с противником, посмотрели на него, он на нас!"

Так же за ним велась охота противника и в зоне СВО, регулярные удары Хаймерсами.

Были и новые ранения и возвращения на фронт.

Настоящий герой России, кавалер многих орденов.

С уверенностью могу сказать, таких как Уткин у нас больше нет и не будет.

Спасибо за опыт ведения боевых действий, Дмитрий Валерьевич.

https://t.me/rsotmdivision/10269

Одна из немногих архивных фотографий, где Дмитрий Валерьевич Уткин, он же тот самый Вагнер, предстаёт в улыбающимся виде.

Нет, не сказать, что Герой России, а в «простонародье» дядя Дима был человеком злым и угрюмым, но его не идущий ни с кем в мире в сравнение (по крайней мере из ныне живущих) военный опыт всё же оставил неизгладимый отпечаток на его личности, который множился его особым темпераментом и харизмой.

Несмотря на то, что Командир внешне обладал высоким ростом и хорошей физической подготовкой, а также запоминающимся многим бойцам своеобразно тяжёлым взглядом, он был абсолютно уважителен и трепетен к коллективу из своих бойцов, за что и получал обратное несоизмеримое ни с чем уважение.

Когда Контора была гораздо меньше, но тем не менее уже насчитывала более 2 000 бойцов: он, Вагнер, или же как его ещё называют – Девятый, мог тихо подойти к кругу что-то обсуждающих бойцов и молча стоять с ними, дожидаясь, чем кончится рассказ, после чего внести своё слово, или же просто присесть за кружкой чая.

Он почти всех тогда знал если не по именам, то по позывным. Перед его видом не надо было вскакивать по стойке смирно и прикладывать руку к голове. На деле он был Командиром, но внутри всегда оставался Бойцом.

И всё же, его боялись и его уважали. Вагнер создал себе имя на весь мир, где страх и уважение к которому, было присуще не только его окружению, но и его противнику, умение и мастерство которого он никогда не принижал, а за весь свой великий военный путь он видел не мало абсолютно разных военных оппонентов.

Его имя навсегда вписано в великую Русскую военную историю, и уверен, даже мировую. «Группа Вагнера» была плоть от плоти Вагнером, и наоборот. Но как сказал дядя Дима:

— «Смерть это не конец, это всего лишь начало чего-то другого».

Вагнер воевал молча, а погиб «музыкант» под «Полёт Валькирий»!

Быть воином – жить вечно!

https://t.me/grey_zone/20203

•Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант•

Тяжелее тех медалей и орденов на «сюртуке» Евгения Пригожина, который аккуратно стоит в уголке его кабинета, только любовь русского народа и уважение его бойцов из «Группы Вагнера», которое ложится поверх всего ниже перечисленного:

• Герой России

• Герой Луганской народной республики

• Герой Донецкой народной республики

• Два Ордена «Мужества»

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

• Орден Александра Невского

• Орден «За военные заслуги»

• Орден Дружбы

• Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

• Медаль «За возвращение Крыма»

• ряд ведомственных наград

• а также множество наград иностранных государств, где принимала участие в боях «Группа Вагнера» – Центральноафриканская Республика, Ливия, Мали, Судан, Буркина-Фасо

И ушел не попрощавшись, позабыв немой футляр…

https://t.me/grey_zone/20236

Новость о гибели Евгения Пригожина догнала меня на пути с линии боевого соприкосновения. Сказать, что я был ошеломлён - ничего не сказать.

Еще вчера я слушал его "африканскую" речь, а сегодня - его нет среди живых...

Я встречался с ним на базе "Вагнера" в Ливии - коротко обсудили какие-то рабочие вопросы, после чего он с головой погрузился в совещание с командирами подразделений своей ЧВК - обстановка на фронте в районе Триполи была тогда сложной...

Впечатление? Внимательный, быстрый в принятии решений, резкий, способный держать в голове и анализировать гигантские объемы информации. Это то, что я уяснил в личном общении.

Несомненно, его детище, его частная военная компания, стала уникальным явлением. Эти немногословные парни, где бы они ни появлялись - в Сирии, в Ливии, в Судане, в ЦАР, в Мали - мгновенно делались для местного населения символами России. И они несли это бремя достойно, как и русский флаг, всегда развевавшийся над местами их дислокаций.

Я намеренно не буду давать никаких оценок тому, что произошло минувшим летом - Евгения Викторовича теперь будет судить совсем другой Судия. И я надеюсь, что вердикт будет справедливым, а все то доброе, что покойный сделал для нашей Богохранимой страны, перевесит его прегрешения перед ней.

Военкор Царьграда Альгис Микульскис

https://t.me/tsargradtv/54735

Последний «Полёт валькирий» — какое будущее ждёт империю Пригожина Вчера вечером многие люди по обе стороны океана облегчённо выдохнули, а некоторые и открыли шампанское. Другие же искренне скорбели и отказывались верить в случившееся. Гибель Евгения Пригожина стала событием предсказуемым и ожидаемым — он был желанной целью как для всех разведок мира, так и для множества личных врагов. Он постоянно испытывал смерть на прочность даже там, где для людей его статуса это было излишним: записывал стендапы под обстрелами, ездил в красную зону, лично вёл переговоры, с которых легко мог не вернуться живым, с представителями самых тёмных организаций и структур.

Но при этом и меры безопасности вокруг бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» всегда выстраивались образцово, поэтому сначала в произошедшее не верилось и хотелось найти в этом очередной пригожинский медийный манёвр. Так было в Попасной, когда он использовал самого себя в качестве приманки и спровоцировал удар по бывшему штабу «вагнеровцев», чтобы «поймать» для исследования ракету Himars.

Точную последовательность событий установит расследование, а пока известно то, что фатальный полёт завершал цепочку перемещений Пригожина после недельной и очень успешной командировки в Африку, в которой он со своей командой объехал несколько стран, провёл ряд переговоров и был весьма оптимистично настроен. Впрочем, иронию он сохранял всегда, считая себя способным восстановиться после любого падения. Первым по-настоящему тяжёлым моментом Пригожин называл трагедию в Хшаме 8 февраля 2018 года — она стала внезапной и парализующей его новостью. Но надо было действовать: «Первое — трёхсотых вывозить, второе — двухсотых хоронить, а дальше само как-то пошло, стало ясно, что жизнь продолжается», — рассказывал сам Пригожин.

Даже утрату всех активов и саму смерть глава ЧВК «Вагнер» не считал чем-то достойным сожаления. Он рассказывал, как однажды в Ливии они с командирами ехали по пустыне, сбились с пути, заблудились и наткнулись на застрявший в песках военный джип. В нём сидели несколько скелетов, один из которых продолжал держать руль. Их обдувал горячий ветер, развевающий обрывки ткани. Картина привела Пригожина в восторг — такую смерть он считал идеальной: на скорости, в военной машине, посреди бесконечной пустыни, после удара «Байрактара», например.

Фразу про «лучших в аду» он придумал сам и ненавидел, когда кто-то искал в нём хорошее, — хотел выглядеть максимально инфернально и считал себя проявлением чистого зла. Хотя Пригожин и признавался, что в своём цинизме и военной смекалке он далёк от командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

На случай своей гибели, в неизбежности которой Пригожин был твёрдо уверен, он давно подготовил план действий и для своих военных, и для деловых и политических активов. С супругой бизнесмен, по собственным словам, расстался пару лет назад, хотя поддерживал с ней нормальные отношения, а перенять дела отца должен был Павел Пригожин.

Что касается «музыкантов», то возглавить их должен был Дмитрий Уткин. Предусматривался также и «план C», по которому и развились события в реальности— «Вагнер» тоже погиб. В этом случае власть должна перейти к совету командиров ЧВК под руководством Антона Елизарова, «Лотоса». По некоторым данным, сам он сейчас находится в Африке. Возможно, с этим связано долгое молчание совета командиров, который должен был выпустить заявление, однако до сих пор никаких комментариев от бойцов не прозвучало. Как сообщают источники в компании, никаких решений пока не принималось, и все направления продолжают работать в обычном режиме. Чётко выстроенная система ждёт своего нового руководителя — или объявления о роспуске.

https://t.me/readovkaru/4096

ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» И ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ:

2014 год. Евгений Пригожин создает в Санкт-Петербурге БТГ «Вагнер», бойцы отправляются на территорию ЛНР. В августе силами БТГ «Вагнер» освобождены села Хрящеватое и Новосветловка, а в начале сентября отряд «музыкантов» из 40 человек штурмует Луганский аэропорт.

2015 год. Подразделения «Вагнера» принимают участие в боях за Дебальцево. Летом 2015 года первые отряды ЧВК «Вагнер» прибывают в Сирию. После начала операции РФ в Сирии бойцы подразделения принимают участие в боях в горной Латакии на границе с Турцией.

2016 год. Начиная с февраля, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои в окрестностях Пальмиры. 13 марта 2016 Су-25 ВКС России атакует лагерь ЧВК в районе Эль-Бардо, погибают несколько бойцов, командир 4-го ШО Андрей Богатов («Бродяга»), будущий Герой России, теряет руку. 27 марта 1-й ШО Ратибора штурмует Пальмиру. Сразу после освобождения города «вагнеровцы» попадают в опалу: у них забирают технику и выводят личный состав в РФ.

2017 год. После захвата Пальмиры боевиками ИГИЛ в декабре 2017 года подразделения «Оркестра» проходят с боями от авиабазы Т4 до Пальмиры. 2 марта 1-й ШО Ратибора снова берет город штурмом. Кроме того, отряды ЧВК «Вагнер» освобождают газовые поля к северу от Пальмиры, восстанавливая энергообеспечение Сирии.

Летом бойцы ЧВК «Вагнер» задействованы в боях за укрепрайон Акербата. После освобождения района в сентябре 2017 года, подразделения «музыкантов» прорываются к Дейр эз-Зору, деблокируя осажденный боевиками ИГ город. Следом бойцы ЧВК «Вагнер» форсируют Евфрат, закрепляются на плацдарме в районе населенного пункта Хашам и ставят точку в освобождении Дейр эз-Зора, зачистив последний укрепрайон ИГ на острове Хувейджа Катыа.

2018 - 2021 гг. Авиация США наносит массированный авиаудар по колонне ЧВК «Вагнер» под Хашамом. При этом, уже с начала года Оркестр открывает африканское направление: первые инструкторы появляются в Судане и ЦАР. Штурмовые отряды ЧВК принимают участие в штурме Триполи, поддерживая силы Ливийской национальной армии (ЛНА).

После начала боев в ЦАР в 2020-м, местные военные при поддержке штурмовых отрядов ЧВК отбрасывают боевиков от Банги, в короткий срок зачищают территорию ЦАР и восстанавливают порядок. Также инструкторы ЧВК начинают работать в Мали по просьбе правительства страны.

2022 год. Начиная с 19 марта подразделения ЧВК «Вагнер» принимают активное участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 8 мая штурмовые отряды «Вагнера» ведут штурм Попасной, который завершается разгромом группировки ВСУ. Следом за этим подразделения Оркестра освобождают Светлодарск, зачищают территорию Углегорской ТЭС и выходят на окраины Артемовска. Начинается «Бахмутская мясорубка».

2023 год. Штурмовые отряды «Вагнера» под командованием Антона Елизарова («Лотоса») штурмом берут Соледар. Начинаются проблемы с поставками боеприпасов, в которых Евгений Пригожин и руководство ЧВК обвиняет Министерство обороны РФ. После 224 дней боев Бахмут освобожден в мае 2023 года силами ЧВК «Вагнер» - в ходе боев за город погибло 20 тысяч бойцов подразделения, из них 10 тысяч – добровольцы из состава заключенных.

В июне 2023 года подразделения ЧВК выходят в тыловые лагеря на отдых, однако 23 июня Пригожин выдвигает колонны бойцов и техники на «Марш справедливости» по территории России. 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» входят в Ростов и начинают продвижение к Москве. После договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, к вечеру 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» останавливают марш и начинают передислокацию из России в Белоруссию.

К концу лета 2023 года подразделения ЧВК «Вагнер» начали тренировки с белорусскими военными, а также вернулись к задачам на территории Африки. 21 августа публикуется обращение Евгения Пригожина из Мали о продолжении работы ЧВК «Вагнер» на Чёрном континенте.

https://t.me/rsotmdivision/10273

Так 24.08 выглядит территория у «Вагнер-Центра» в Санкт-Петербурге, куда всю ночь люди несли цветы и свечи, флаги России и «Группы Вагнера», а также знаменитый атрибут «музыкантов» кувалду

https://t.me/grey_zone/20196

Помимо стихийных мемориалов погибшему руководству «Группы Вагнера» в Санкт-Петербурге, люди организовывают их и в других городах России. Так, к примеру, в Новосибирске боец не сдержал мужских слёз у портретов Евгения Пригожина и Дмитрия «Вагнер» Уткина. https://t.me/grey_zone/20197

Фотографии того, как сегодня, 24 августа, весь день люди несли цветы и атрибутику «Группу Вагнера» к зданию находящемуся в Санкт-Петербурге «Вагнер-Центра»

https://t.me/grey_zone/20204

Жители Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ростова на Дону, Сочи, Белгорода, Краснодара и других городов России продолжают организовывать мемориалы в память погибших руководителях «Группы Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина На фасаде Ростовского цирка, в воротах которого 24 июня стоял танк ЧВК "Вагнер", появился стихийный мемориал с фотографиями Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на фоне имперского флага России.

p.s. народ интересуется, где можно почтить память в Москве, но так как мемориалы организовываются стихийно, то место выбирает сам народ, но в Москве, наверное, им сейчас является церковь на Варварке, д.4

https://t.me/grey_zone/20210

Старый Оскол, Белгородская область. Евгений Пригожин и «Группа Вагнера» не обошли стороной эту многострадальную русскую область, оказывая посильную помощь в обеспечении её безопасности. Сегодня народ возвращает патриотам Родины благодарность.

https://t.me/grey_zone/20220

Ростов-на-Дону, Россия. Южный город нашей Родины, жителям которого ещё пару месяцев назад удалось на один день почувствовать себя свободными. А благодаря горячему приёму «музыкантов» самими ростовчанами, у смотрящих на них россиян появилась капелька надежды. Сегодня они также пришли, чтобы почтить память погибшего руководства «Группы Вагнера» у стихийного мемориала, который образовался у ставшего знаковым местом – здания Ростовского цирка.

https://t.me/grey_zone/20226

Москва, Варварка 4. Вечная память, ребята....

https://t.me/grey_zone/20230

Безумно горько от всего произошедшего, и безумно погано, что сейчас публично беснуются не только хохлы, но и отдельные бывшие военные, вместе с которыми когда-то принадлежали к одному офицерскому корпусу.

•••БЫТЬ ВОИНОМ - ЖИТЬ ВЕЧНО••

•••ПОМНИМ И ЧТИМ••

Царствия Небесного новопреставленным Рабам Божьим.

https://t.me/wagner_group_pmc/38858

Смерть это не конец - это всего лишь начала чего-то другого...

- Мы все попадем в Ад, но в Аду мы будем лучшими!

https://t.me/wagner_group_pmc/38859

"Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью - чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма".

В любом случае не стоит укропам радоваться ! Мы будем только злее...

https://t.me/tsargradtv/54753 МУЗЫКЕ БЫТЬ!

https://t.me/wagner_group_pmc/38861

Центр Новосибирска, вход в офис «Группы Вагнер»

Солдат плачет...

Потому что это был не паркетный генерал-лизоблюд. Это был в первую очередь «комбат-батяня», думающий о жизнях солдат.

https://t.me/wagner_group_pmc/38868

«По своим ищи брата» — это не просто поговорка, это концепция, которой мы следуем сегодня и навсегда. Будь то перенесенные бои в зоне боевых действий или конфликты в мирном времени, наши братья и сестры по оружию всегда будут там, чтобы поддержать нас в трудные моменты.Именно поэтому, братство становится самым сильным оружием. Когда ты знаешь, что за тобой стоит команда, которая готова на все ради твоей безопасности, ты чувствуешь себя непобедимым. Вместе мы можем преодолевать все трудности и преграды, никогда не опуская рук и не сдаваясь перед препятствиями. Нам нужны не только друзья, но и братья по оружию!

Когда мы говорим о братьях по оружию, мы имеем в виду людей, которые не только находятся рядом с нами в сложных ситуациях, но и готовы рисковать своей жизнью ради общей цели. Эти люди становятся нашими камрадами, их поддержка и понимание помогают нам не только в бою, но и в повседневной жизни.Братство — это нечто, что не покупается за деньги и не ждет отдачи. Оно возникает автоматически, когда люди сходятся по духу и уважению друг к другу. Братства воинов существовали во все времена, единство и солидарность были настоящим оружием в их руках. Как и раньше, братство продолжает свою славную и непобедимую традицию в новом свете, принимая на себя бой за общее благо и защищая интересы других.

Братья по оружию — это те, кто знает, что значит неразрывное братство, они готовы изо всех сил помогать друг другу и не оставлять своих товарищей в трудную минуту. Они знают, что иногда помощь может оказаться в том, чтобы просто поддержать, посоветовать или просто выслушать.

Братья по оружию — это не только те, с кем мы проходим службу или учимся в одном учебном заведении, но и те, кто разделяет с нами общие цели и идеалы. Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни, они помогают нам оставаться на пути, к которому мы стремимся.

Братья по оружию — это не просто слова, это особая связь, которая сохраняется на всю жизнь. Они всегда остаются вместе и готовы помочь друг другу в любых условиях, несмотря ни на что.

Именно этот дух братства делает нас сильнее вместе, чем когда-либо были мы по отдельности. Поэтому не оставайтесь в стороне, ведь все мы в этом вместе, как семья.

https://t.me/wagner_group_pmc/38870

https://t.me/wagner_group_pmc/38881

"Батя, пацаны скоро догонят тебя…"

Уфа скорбит. Остановка школа-гимназия им. Р. Гарипова.

https://t.me/wagner_group_pmc/38889

Тот, кто видел войну, будет видеть ее всегда. В ночной тиши нам всегда будут слышаться крики. Это наша история потому что когда-то мы были солдатами и были молоды.

Шугалей у себя на страничке написал, что слишком больно произносить какие-то слова. Он поставил стих бойца ЧВК Вечная память…

Как необыкновенно пусто стало на душе…

Не больно, не скребёт,

А просто пусто…

И говорить не хочется банальные клише,

И, вряд ли, ими можно объяснить возникшее сегодня чувство.

Сам факт такой утраты осознаем мы не скоро.

Да, нам придётся привыкать жить без него…

Ведь он для нас, как Один был для Тора:

За каждого горой, как за родного сына своего.

Да, он был дерзким, может, даже слишком,

Но ведь война идёт,

А это значит – смерть,

Не мог он льстить и улыбаться комнатным пустышкам

И каждым словом воздух разрезал, как плеть.

Мы всем нутром его любили, уважали.

Как следствие, за это он не нравился другим,

Пассивные его боялись и дрожали,

Ведь он совсем не вписывался в их мейнстрим.

Он с нами был на передке: в окопах,

В блиндажах,

Проблемы наши знал и радовался с нами,

В палатках спал и кашу ел с ножа,

И свечки по погибшим ставил перед образами.

И вот теперь ушел…

Всего себя отдав Отчизне,

Нам показав собой пример,

Что за страну отдать не жалко жизни…

Коль цельный ты, а не из полумер.

Ты там, пожалуйста, не беспокойся, не переживай…

Мы обещаем: не отступим, не сдадимся.

Покойся с миром, сверху созерцай,

А мы продолжим, чтоб не зря, чтоб нами ты гордился!

Спасибо за всё,

Евгений Викторович…

Вечная память…

Честь имею!

С уважением,

Шабрин Павел

Санкт-Петербург

ЧВК «Вагнер»

https://t.me/max_shugaley/798

Любите Отечество, свой Народ, крепите войсковое товарищество, и вы всегда будете непобедимы!