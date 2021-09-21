Как работает главный суперкомпьютер России

Почему операция американцев и их союзников в Афганистане провалилась, а Россия куда меньшими силами и средствами в одиночку смогла отстоять Сирию? Как мы видим, не всё решается количеством долларов и ракет, в современном мире побеждает тот, кто лучше планирует. А планировать и управлять сложными процессами сегодня могут только суперкомпьютеры. Если вы ещё не знали, что в России работает один из самых мощных в мире вычислительных центров, то в этом выпуске вас ждёт много открытий.

Супермозг

Да, один из самых мощных суперкомпьютеров в мире расположен в России. По некоторым оценкам он занимает пятую строчку мирового рейтинга, однако не официально, потому что в принципе не участвует в гражданских рейтингах, так как принадлежит Министерству обороны. Доподлинно известно, что его мощность составляет 16 петафлопс, а объём хранимой информации составляет 236 петабайт. Это данные на 2016 год, однако, тогда же Сергей Шойгу заявил, что производительность суперкомпьютера может быть увеличена в полтора раза при необходимости за счёт добавления новых модулей.

Впрочем, даже по состоянию на 2016 год наша машина превосходит все аналогичные зарубежные военные центры управления, включая Пентагон. В задачи таких суперкомпьютеров входит непрерывный сбор и обработка информации на основе которой можно прогнозировать развитие военных и гражданских конфликтов, планировать собственные не только военные, но и миротворческие, логистические и иные операции.

При этом поток обрабатываемой информации поражает воображение, ведь в него попадают не только чисто военные данные, но и данные о передвижении воздушных и морских судов, данные соцопросов, даже публикации в прессе и комментарии в интернете. Уверены, что и этот ролик будет проиндексирован, как и ваши к нему комментарии.

И тут можно было бы подумать, что преимущество в суперкомпьютерах достигается простым наращиванием их производительности. Но не всё так просто. Продолжим после сводки новостей.

Время новостей

На «Севмаше» заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских вервях» - две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, на Амурском судостроительном заводе - корветы проектов 20380 и 20385.

В Крыму спущено на воду кабельное судно океанского класса «Волга» проекта 15310.

На «Зеленодольском заводе» спущено на воду два лоцмейстерских судна для Севморпути.

Впервые в России проведено одновременное эндопротезирование двух коленных суставов с помощью робота.

Пензенский станкостроительный завод открыл третий производственный корпус.

В Кабардино-Балкарии открыто пищевое производство.

Ещё

– в Ставропольском крае.

В Калужской области – молочная ферма.

В Ингушетии – новый птицекомплекс.

Российские школьники взяли две золотые и две серебряные медали на Международной географической олимпиаде.

Наша система

Компьютер всего лишь обрабатывает, поступающую к нему информацию и строит прогнозы. Поэтому важно как устроена сама система сбора информации. Какие бы мощности не лежали в основе суперкомпьютера, если он получает неверные, неполные и несвоевременные данные, то он бесполезен. Пример фиаско американцев в Афганистане яркое тому подтверждение – Пентагон годами получал с мест искажённую информацию, преувеличивающую боеспособность афганской армии и преуменьшающую силу их противников. Это и не только говорит о том, что американская система управления не функциональна и даже кратный рост вычислительной мощности машин дело не исправит.

В России т.н. автоматизированная система управления войсками (АСУВ) построена иначе. Широко внедряться в войска она начала с 2005 года на среднем оперативно-тактическом уровне. В 2014 году у неё появился и стратегический уровень, известный нам как Национальный центр управления обороной. Успешно функционирует система и на тактическом звене. Всё это вместе позволяет снабжать наш суперкомпьютер всесторонней и качественной информацией, а уж людям принимать на её основе решения. Практика доказала, что схема работает.

Самый наглядный пример, это, конечно же, Сирия. Система рассчитала, что для нормализации обстановки туда не нужно гнать сотни тысяч военных, достаточно небольшой группировкой ВКС, ВМФ, спецназа и военной полиции.

Другой пример – это Венесуэла. Все вы помните, что до вмешательства в ситуацию России, казалось, что крах Мадуро неминуем, а его противника Гуайдо западные страны поспешили провозгласить новым президентом. Но вмешательство России, которое обошлось даже без военной силы, позволило стабилизировать обстановку. В итоге на сегодняшний день протесты против Мадуро сошли на нет, кровопролития удалось избежать, а экономика постепенно начала восстанавливаться. Доподлинно известно, что в этом процессе были задействованы мощности нашего Национального центра обороны.

В общем, система работает, но возникают вопросы о её защищённости и возможностях развития.

Военплан

Конечно, говоря о суперкомпьютере Минобороны, мы подразумеваем не какой-то один ящик с электроникой, который стоит у всех на виду в центре Москвы. Это геораспределённая сеть, спроектированная таким образом, что даже физическая потеря её части, не скажется на работоспособности всей системы, на то она и военная. Так же мы можем говорить о существовании автономного военного интернета, который нигде не пересекается с глобальной сетью. При этом существующая система позволяет Минобороны координироваться с десятками гражданских министерств и ведомств, тысячами коммерческих структур, которые могут быть задействованы для тех или иных задач. То есть, по сути, уже создана автономная электронная система планового управления страной, правда пока её функционал ограничивается военными задачами. Но вспомним слова Шойгу о возможностях расширения системы и включения в её состав новых модулей. Уверены, что так и будет – всё самое передовое и технологичное по традиции приходит в нашу жизнь из военной сферы.

Пока подытожим главное.

Первое. В России действует и помогает решать серьёзные задачи один из самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Второе. В утверждённой в июле Стратегии национальной безопасности одним из главных приоритетов названа безопасность информационная.

Третье. Дальнейшее развитие, согласно Стратегии, Россия будет осуществлять с опорой на собственные силы.

Каждый может сделать из сказанного собственные выводы, мы, применительно к нашему проекту, делаем такие: нет никаких гарантий, что в обозримом будущем привычные зарубежные интернет-сервисы будут работать в России бесперебойно. Поэтому напоминаем, что помимо площадки на YouTube все наши выпуски дублируются в нашем сообществе в сети Вконтакте, в Телеграм, а теперь ещё и на РуТубе – там выгружен весь архив программ, начиная с 2012 года. Опорной же площадкой для нас остаётся домен .РУС, который мы не зря уже который год вам настоятельно рекомендуем. Понимание того, что свои проекты и свою информацию нужно хранить на своей территории и под своей юрисдикцией – очень скоро начнёт приобретать повальный характер. Поэтому, если вы ещё не продублировались на российских площадках, сервисах и в доменной зоне .РУС, стоит сделать это прямо сейчас.

К этой интереснейшей теме мы вернёмся в будущих выпусках, а теперь о героях.

Время Человека

В Московском метро человек внезапно потерял сознание и упал с платформы. Стоявший рядом промышленный альпинист Алексей Турлянский бросился на помощь. Он переложил пострадавшего в более безопасное место, так как вытаскивать его было уже слишком рискованно. Другие очевидцы начали подавать знаки машинисту приближающегося поезда и тот вовремя остановился. Сотрудники метрополитена и медики эвакуировали мужчину и оказали ему необходимую помощь. На следующий день он позвонил своему спасителю и поблагодарил.

Алексей уже не впервые спасает человек, прежде он вытащил коллегу из-под колёс грузовика. Сотрудники метрополитена поблагодарили смелого гражданина, но предупредили, что в подобных случаях лучше не спускаться на рельсы самостоятельно, а вызывать помощь через колонну экстренного вызова. В знак благодарности руководство метрополитена вручило Алексею грамоту и наручные часы.

…Берегите себя и своих близких. Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на сайте время-вперед.рус Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта.

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