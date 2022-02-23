Судьба личного телохранителя Сталина, ч.1

Благодаря дневникам личного телохранителя вождя Николая Власика, многие эпизоды нашей истории откроются с другой стороны.

…Дневники всесильного начальника сталинской охраны, которые больше пятидесяти лет пролежали в старом чемодане у его дочери Надежды Николаевны Власик-Михайловой. Эти записи в блокнотах, тетрадях, на обрывках бумаги – сенсация. Николай Власик долгие годы был личным телохранителем Сталина и дольше всех продержался на этом посту. Придя в его личную охрану в 1931 году, он не только стал ее начальником, но и фактически стал членом семьи. После смерти жены Сталина Надежды Аллилуевой он был также воспитателем детей – Василия и Светланы.

Прослужив своему «Хозяину» верой и правдой больше 20 лет, Власик был им практически предан и арестован за два с половиной месяца до смерти вождя…

…В мае 1994 года при реставрации первого корпуса Кремля на втором этаже в бывшем сталинском кабинете обнаружили тайный ход. В том самом месте, где раньше стоял стол Сталина, под паркетом нашли два больших люка. Под ними – уходящие в подвал две кирпичные шахты с железными скобами в стенах. О назначении тайного хода теперь можно только гадать. Но настораживают два перерубленных кабеля спецсвязи, обнаруженные в этих шахтах.

Похоже, Сталина кто-то слушал. Кто?

Решиться на такое мог только один человек из его окружения – Берия – и только в последние годы или даже месяцы сталинской жизни, когда вопрос о наследнике превратился для Берии в вопрос жизни и смерти. Именно тогда Берия сумел убрать со своего пути одного из главных своих оппонентов – начальника личной охраны Сталина Николая Власика, фигуру ныне, пожалуй, не менее легендарную, чем сам Берия. Во время своего ареста в декабре 1952 года Власик произнес пророческие слова:

«Не будет меня – не будет Сталина». И оказался прав. Сталин умер через 2,5 месяца странной смертью на своей «Ближней даче» в Кунцеве.

И вот, наконец, за много лет слухов и легенд появилась возможность услышать самого Власика. В это трудно поверить, но, оказывается, существуют дневники всесильного начальника сталинской охраны. Они больше 50 лет пролежали в чулане... в обычном старом чемодане. Эти записи в блокнотах, тетрадях, на случайных обрывках бумаги – сенсация, бесценные свидетельства эпохи. Публикуемые материалы Н.С. Власика — уникальные исторические документы, которые представляют большую ценность как для любого исследователя, так и для широких кругов читателей, интересующихся историей советского общества.

Стоит отметить, что личный телохранитель вождя увлекался фотографией, и почти за 30 лет службы сделал более 3000 снимков. Все они были конфискованы Лубянкой во время ареста Власика. И до недавнего времени приватные снимки вождя всех народов были недоступны широкой публике. Лет десять назад уцелевшие архивы Власика были «открыты» его родственниками и даже опубликованы его дневники. А вот конфискованные остальные материалы о жизни Сталина, причём в громадном количестве, в том числе и фото, и видео, и аудио — пока недоступны.

«Во время ареста Н.С. Власика при обыске на работе, в квартире и на даче в поселке Томилино были изъяты многочисленные записи и около трех тысяч фотографий и негативов. Практически все эти документы и уникальные фотографии, сделанные генералом за многие годы службы, были приобщены к его уголовному делу. После реабилитации Н.С. Власика значительная часть этих материалов была возвращена семье генерала. Позднее их передала в Федеральную службу охраны Российской Федерации приемная дочь Н.С. Власика — Надежда Николаевна Власик» «Избранное» — из дневников Николая Сидоровича Власика

Предисловие

Я не ставлю перед собой задачу показать Сталина, как политического деятеля.

Я хочу рассказать о нем как о человеке. Поделиться с читателем тем, что знаю о нем, что я лично наблюдал.

Попытаться снять несправедливо возведенные на него обвинения в грубости, жестокости и бесчеловечности. Постараться опровергнуть то ложное, что было приписано ему после его смерти, оправдать в том, в чем он был незаслуженно обвинен.

По мере моих сил осветить факты, свидетелем которых я был, установить истину там, где это возможно.

1919 год. Год залечивания ран, нанесенных войной, год начала восстановления народного хозяйства и продолжающейся борьбы против контрреволюционных элементов, пытающихся наносить удары молодой и неокрепшей республике Советов.

В это трудное для страны время я по призыву партии был направлен в Особый отдел ВЧК в распоряжение тов. Дзержинского. До 1927 г. я работал в Особом отделе, а затем в 1927 г. я перешел на работу в Оперативный отдел.

С 1919 по 1952 г. я прошел путь от рядового сотрудника до генерала.

Моя новая должность

В 1927 г. в здание комендатуры на Лубянке была брошена бомба. Я в это время находился в Сочи в отпуске. Начальство срочно вызвало меня и поручило мне организовать охрану Особого отдела ВЧК, Кремля, а также охрану членов правительства на дачах, прогулках, в поездках и особое внимание уделить личной охране т. Сталина. До этого времени при т. Сталине находился только сотрудник, который сопровождал его, когда он ездил в командировки.

Это был литовец — Юсис. Вызвав Юсиса, мы на машине отправились с ним на подмосковную дачу, где обычно отдыхал Сталин. Приехав на дачу и осмотрев ее, я увидел, что там царил полный беспорядок. Не было ни белья, ни посуды, ни обслуживающего персонала. Жил на даче один комендант.

Как я узнал от Юсиса, т. Сталин приезжал на дачу с семьей только по воскресеньям и питался бутербродами, которые они привозили с собой из Москвы.

Семья, ритм жизни, быт

Семья т. Сталина состояла из жены, Надежды Сергеевны, необыкновенно скромной молодой женщины, дочери старого большевика Аллилуева С.Я., с которым т. Сталин познакомился в 19 (?) г., когда он у них скрывался на квартире в Петрограде, и двух детей — сына Васи, очень живого и порывистого мальчика пяти лет, и дочери Светланы двух лет. Кроме этих двух детей у т. Сталина был взрослый сын от первого брака Яша, очень милый и скромный человек, разговорами и манерами необыкновенно похожий на отца.

Забегая вперед скажу, что он окончил институт железнодорожного транспорта, жил на стипендию, временами нуждаясь, но никогда не обращался к отцу ни с какими просьбами. Окончив институт, на замечание отца, что он хотел бы видеть сына военным, Яша поступил в Артиллерийскую академию, которую окончил перед самой войной. В первые же дни войны он пошел на фронт. Под Вязьмой наши части попали в окружение и он был взят в плен. Немцы продержали его в плену, в лагере до конца войны. В лагере и убили его, якобы при попытке к бегству.

По словам бывшего французского премьер-министра Эррио, который находился вместе с ним в этом лагере, вел он себя исключительно достойно и мужественно. После окончания войны Эррио писал об этом Сталину.

По распоряжению начальства я должен был кроме охраны наладить снабжение и бытовые условия охраняемого.

Я начал с того, что послал на дачу белье и посуду, договорился о снабжении продуктами из совхоза, находившегося в ведении ГПУ и расположенного рядом с дачей. Послал на дачу повариху и уборщицу. Наладил прямую телефонную связь с Москвой. Юсис, боясь недовольства Сталина этими нововведениями, предложил мне самому доложить обо всем т. Сталину. Иван Юсис (крайний справа) от роли телохранителя устал и не справлялся с нею

Так состоялась моя первая встреча и первый разговор с т. Сталиным. До этого я видел его только издали, когда сопровождал его на прогулках и в поездках в театр.

ЖИЛ Т. СТАЛИН С СЕМЬЕЙ ОЧЕНЬ СКРОМНО. ХОДИЛ ОН В СТАРОМ, СИЛЬНО ПОТЕРТОМ ПАЛЬТО.

Я предложил Надежде Сергеевне сшить ему новое пальто, но для этого надо было снять мерку или же взять старое пальто и сделать в мастерской точно такое. Мерку снять не удалось, так как он наотрез отказался, сказав, что новое пальто ему не нужно. Но пальто мы ему все же сшили.

Жена его, Надежда Сергеевна, как я уже говорил, необыкновенно скромная, очень редко обращалась с какими-нибудь просьбами, скромно одевалась, не в пример женам многих ответственных работников. Она училась в Промакадемии и много времени уделяла детям. Я хотел знать, и мне это было необходимо, вкусы и привычки т. Сталина, особенности его характера, и я с любопытством и интересом ко всему присматривался. 17 августа 1922 года. Иосиф Сталин (слева) и его жена Надежда Аллилуева (справа)

Вставал Сталин обычно в 9 часов, завтракал и в 11 часов был на работе в ЦК на Старой площади. Обедал на работе, ему приносили в кабинет из столовой ЦК. Иногда, когда в Москву приезжал т. Киров, они вместе ездили обедать домой. Работал часто до глубокой ночи, особенно в те годы, когда после смерти Ленина пришлось активизировать борьбу с троцкистами.

Над своей книгой «Вопросы ленинизма» он также работал в своем кабинете в ЦК, задерживаясь иногда до поздней ночи. Возвращался с работы часто пешком вместе с т. Молотовым, шли в Кремль через Спасские ворота. Воскресенье проводил дома с семьей, обычно выезжал на дачу. В театр Сталин ездил чаще по субботам и воскресеньям вместе с Надеждой Сергеевной. Посещали Большой театр, Малый театр, МХАТ, им. Вахтангова. Ездили к Мейерхольду, смотрели пьесу «Клоп» Маяковского. С нами на этом спектакле были тов. Киров и Молотов.

Сталин очень любил Горького и обязательно смотрел его пьесы, которые показывали в московских театрах. Часто после работы Сталин с Молотовым ездили на просмотр кинофильмов в Гнездниковский переулок. Позднее в Кремле был устроен просмотровый зал. Кино т. Сталин любил, придавал ему большое агитационное значение.

Осенью, обычно в августе — сентябре, Сталин с семьей уезжал на юг. Свой отпуск он проводил на Черноморском побережье в Сочи или в Гаграх. Жил он на юге месяца два. Отдыхая в Сочи, он иногда принимал мацестинские ванны.

В продолжение всего отпуска он очень много работал. Он получал много почты. На юг он всегда брал кого-нибудь из сотрудников. В 20-х гг. с ним ездил шифровальщик, а начиная с 30-х гг. — секретарь. Во время отпуска происходили и деловые встречи.

Сталин много читал, следил за политической и художественной литературой. Развлечением на юге были поездки по морю на катере, кино, кегельбан, городки, в которые он любил играть, а также бильярд. Партнерами были сотрудники, жившие вместе с ним на даче. Много времени т. Сталин уделял саду. Живя в Сочи, он посадил в своем саду много лимонов и мандаринов. Всегда сам следил за ростом молодых деревьев, радуясь, когда они хорошо принимались и начинали давать плоды.

Его очень беспокоила заболеваемость местного населения малярией. И по его инициативе в Сочи были проведены большие посадки эвкалиптов. Это дерево обладает ценными свойствами. Оно необычайно быстро растет и высушивает почву. Посадки эвкалипта в заболоченных местах, очагах малярийных комаров, высушивают почву и уничтожают рассадники малярийных заболеваний. Часто к нему на дачу приезжали Молотов, Калинин, Орджоникидзе, которые в это время отдыхали на Черноморском побережье. Приезжал погостить т. Киров. О Кирове мне хочется рассказать особо. Больше всех Сталин любил Кирова. Любил какой-то трогательной, нежной любовью. Приезды тов. Кирова в Москву и на юг были для Сталина настоящим праздником. Приезжал Сергей Миронович на неделю, две. В Москве он останавливался на квартире у Сталина, и буквально не расставался с ним.

В 1933 г. у т. Сталина трагически погибла жена. Иосиф Виссарионович глубоко переживал потерю жены и друга. Дети были еще маленькие, уделять им много внимания т. Сталин ввиду своей занятости не мог. Пришлось передать воспитание и заботу о детях Каролине Васильевне, экономке, которая вела у них хозяйство. Каролина Васильевна была культурной женщиной, искренне привязанной к детям.

Примечание редакции: Мария Сванидзе, подруга Надежды Сергеевны, записала в апреле 1935 года: «…И тут Иосиф сказал: «Как это Надя… могла застрелиться. Очень она плохо сделала»… «Что дети, они ее забыли через несколько дней, а меня она искалечила на всю жизнь. Выпьем за Надю!» — сказал Иосиф. И все мы пили за здоровье дорогой Нади, так жестоко нас покинувшей…»

На могилу к Надежде Сергеевне т. Сталин приходил часто. Сидел на мраморной скамейке напротив, курил трубку, думал о чем-то своем…

Когда дети подросли и оба уже учились, часть ответственности легла и на меня. Дочь, любимица отца, хорошо училась и была скромной и дисциплинированной. Сын по натуре одаренный, занимался в школе неохотно. Слишком он был нервным, порывистым, не мог долго усидчиво заниматься, часто в ущерб занятиям и не без успеха увлекаясь чем-то посторонним вроде верховой езды. О его поведении скрепя сердце приходилось докладывать отцу и расстраивать его.

Детей он любил, особенно маленькую дочь, которую в шутку называл «хозяйкой», чем она гордилась. К сыну относился строго, наказывал за шалости и проступки. Девочка внешне была похожа на бабушку, мать Сталина. Характером была несколько замкнутой, молчаливой и суховатой. Мальчик наоборот, живой и темпераментный. Был очень душевный и отзывчивый.

Воспитывались дети вообще очень строго, не допускалось никакого баловства, излишеств. Дочь выросла, окончила институт, защитила диссертацию, имеет семью, работает и воспитывает детей. Только от фамилии отца пришлось отказаться. Светлана Аллилуева на встрече с журналистами 1967 год, США.

Примечание редакции: Лана Питерс — дочь И. Сталина, в 1966 году эмигрировала из СССР в США. 29 ноября 2011 — умерла в США в доме престарелых. Ей было 85 лет. В последние годы она тяжело болела, жила тихо, журналистов не жаловала. Что хотела рассказать — уже рассказала, в том числе и в мемуарах. Ее последнее интервью легло в основу фильма «Светлана», который был показан на Первом канале.

Судьба сына сложилась более трагично. Окончив авиационное училище, он был участником войны, командовал, и надо сказать неплохо, авиационным полком. По окончании войны работал в должности…

После смерти отца был арестован и осужден на 8 лет. За что? Не знаю. Отбыв наказание, он вышел на свободу совершенно больным. Военное звание ему сохранили и назначили пенсию, но предложили, как и сестре, отказаться от фамилии отца Джугашвили, на что он не согласился. После этого он был выслан в Казань, где вскоре умер в марте 1962 г. в возрасте 40 лет. Убийство Кирова

13 декабря 1934 г. (1 декабря 1934 г.) в Ленинграде был убит С.М. Киров. Смерть Кирова потрясла Сталина. Я ездил с ним в Ленинград и знаю, как он страдал, переживал потерю своего любимого друга. О том, какой кристальной чистоты человеком был С.М. Киров, как он был прост, скромен, какой это был великий труженик и мудрый руководитель, всем известно. Это подлое убийство показало, что враги Советской власти еще не уничтожены и готовы в любой момент нанести удар из-за угла. Тов. Киров был убит врагами народа.

Его убийца Леонид Николаев в своих показаниях заявил: «Наш выстрел должен был явиться сигналом к взрыву и наступлению внутри страны против ВКП(б) и Советской власти». В сентябре 1934 года было произведено покушение на т. Молотова, когда он совершал инспекционную поездку по горнорудным районам Сибири. Товарищ Молотов и его спутники чудом избежали смерти.

Покушение

Летом 1935 г. было произведено покушение на т. Сталина. Это произошло на юге. Сталин отдыхал на даче недалеко от Гагр. На маленьком катере, который был переправлен на Черное море с Невы из Ленинграда, тов. Сталин совершал прогулки по морю. С ним была только охрана. Направление было взято на мыс Пицунда. Зайдя в бухту, мы вышли на берег, отдохнули, закусили, погуляли, пробыв на берегу несколько часов. Затем сели в катер и отправились домой. На мысе Пицунды есть маяк, и недалеко от маяка на берегу бухты находился пост погранохраны.

Когда мы вышли из бухты и повернули в направлении Гагр, с берега раздались выстрелы. Нас обстреливали. Быстро посадив т. Сталина на скамейку и прикрыв его собой, я скомандовал мотористу выйти в открытое море. Немедленно мы дали очередь из пулемета по берегу. Выстрелы по нашему катеру прекратились. Тот самый обстрелянный пограничниками катер, в котором Сталин (второй слева) едва не погиб.

Катер наш был маленький речной и совершенно непригодный для прогулок по морю, и нас здорово поболтало, прежде чем мы пристали к берегу. Присылка такого катера в Сочи была сделана Ягодой, видимо, не без злого умысла, на большой волне он неминуемо должен был опрокинуться, но мы, как люди не сведущие в морском деле, об этом не знали.

Это дело было передано для расследования Берия, который был в то время секретарем ЦК Грузии.

При допросе стрелявший заявил, что катер был с незнакомым номером, это показалось ему подозрительным, и он открыл стрельбу, хотя у него было достаточно времени все выяснить, пока мы находились на берегу бухты, и он не мог нас не видеть. Все это был один клубок. Убийство Кирова, Менжинского, Куйбышева и Горького, а также упомянутые покушения были организованы правотроцкистским блоком. Это показали процессы Каменева и Зиновьева в 1936 г. Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, 1940-е годы.

Поездки на юг

Сопровождая Сталина в поездках на юг, я очень много общался с ним, мы всегда вместе обедали, и почти все свое свободное время он проводил с нами, я имею в виду себя и его секретаря Поскребышева. В Москве я видел его гораздо реже. Я сопровождал его в поездках по городу, в театр, в кино.

При жизни А.М. Горького Сталин часто встречался с ним. Как я уже упоминал, он его очень любил. Бывал он у него и на даче, и в городе. В этих поездках я всегда сопровождал его.

Говоря о поездках на юг, которые Сталин совершал ежегодно, мне хотелось более подробно рассказать об этой поездке, т.к. маршрут ее был не совсем обычен. Это было в 1947 г. В августе, числа не помню, Сталин вызвал меня и объявил, что поедем на юг, не как обычно на поезде, а до Харькова на машинах, а в Харькове сядем на поезд.

Трудно словами выразить мою радость. Сталин по-прежнему полностью доверяет мне, я, как и все предыдущие годы, буду сопровождать его на юг, и организацию всей поездки он возлагает на меня. Надо сказать, что в 1946 г. мои врачи и завистники, а их было у меня немало, оклеветали меня, и я был снят с должности начальника Управления.

Но т. Сталин отнесся к этому со всей своей чуткостью, сам разобрался во всех обвинениях, абсолютно ложных, выдвинутых против меня, и, увидев мою полную невиновность, вернул мне прежнее доверие. Я тщательно продумал план поездки, посоветовался с министром, он все одобрил, и я доложил его т. Сталину.

Считая, что такое длительное путешествие на машинах будет для него утомительным, я пытался убедить его отказаться от такой поездки, но он и слушать меня не захотел. Выехали мы, кажется, 16 августа. Ехали до Харькова с тремя остановками в Щекино — Тульской области, Орле и Курске. На остановках все было очень скромно и просто без всякого шума, что т. Сталину очень понравилось.

Кушали мы все вместе с т. Сталиным. И в Щекино, и в Курске т. Сталин гулял по городу. В пути между Тулой и Орлом у нас на «паккарде» перегрелись покрышки. Сталин велел остановить машину и сказал, что пройдется немного пешком, а шофер сменит покрышки, а потом нас догонит.

Пройдя немного по шоссе, мы увидели 3 грузовика, которые стояли у обочины шоссе и на одном из них шофер тоже менял покрышку. Увидев Сталина, рабочие так растерялись, что не верили своим глазам, так неожиданно было появление на шоссе тов. Сталина, да еще пешком. Когда мы прошли, они начали друг друга обнимать и целовать, говоря: «Вот какое счастье, так близко видели Сталина».

Пройдя еще немного, мы встретили маленького мальчика лет 11–12-ти. Тов. Сталин остановился, протянул ему руку и сказал: «Ну, давай познакомимся. Как тебя зовут? Куда ты идешь?» Мальчик сказал, что зовут его Вова, идет он в деревню, где пасет коров, учится в 4-м классе на четверки и пятерки. В это время подошла наша машина, мы простились с Вовой и продолжали наше путешествие. После этой остановки т. Сталин пересел на ЗИС-110. Машина ему очень понравилась, и весь отпуск он ездил только на отечественном ЗИСе. Примечание редакции: ЗИС-110, легковой автомобиль высшего (представительского) класса, первый советский послевоенный автомобиль. Выпускался на московском Заводе имени Сталина. (ЗИС) Его производство началось в 1945 году, сменив на конвейере ЗИС-101, и закончилось в 1958 году, когда его в свою очередь заменил ЗИЛ-111. 26 июня 1956 г. завод получил имя И. А. Лихачёва, и автомобиль был переименован в ЗИЛ-110. Всего выпущено 2072 экземпляра всех модификаций.

В Орле мы сделали остановку, отдохнули, помылись с дороги, пообедали и тронулись в дальнейший путь. Следующая остановка была у нас в Курске. Мы остановились отдохнуть в квартире одного из наших работников-чекистов. Квартира была чистенькая и уютная, на полочке над диваном было много фарфоровых безделушек, а на подзеркальнике стояло много красивых флаконов с духами и пустых.

Тов. Сталин внимательно осмотрел всю обстановку квартиры, потрогал безделушки, стоявшие на полочке, а когда мы, отдохнув, собрались уезжать, спросил меня, что же мы оставим хозяйке на память, нет ли у нас одеколона. К счастью, одеколон нашелся и в довольно красивом флаконе. Тов. Сталин сам отнес его в спальню, где он отдыхал, и поставил его на подзеркальник.

Несмотря на очень утомительную дорогу, мы выехали из Москвы вечером, ехали всю ночь и день, спал т. Сталин немного больше двух часов, Иосиф Виссарионович чувствовал себя очень хорошо, настроение у него было прекрасное, чему мы все были очень рады. В разговоре он сказал, что очень доволен, что поехали на машинах, что он многое увидел.

Видел, как строят города, убирают поля, какие у нас дороги. Из кабинета этого не увидишь. Это были его доподлинные слова.

Относительно дорог т. Сталин заметил, что дорогу от Москвы нужно сделать как можно лучше, разбить на участки, поставить сторожей, построить им домики, дать участок земли, чтобы они имели все необходимое, они будут заинтересованы и будут хорошо ухаживать за дорогой. Установить заправочные бензоколонки, т.к. машин будет много, все будут ездить на машинах, не только в городе, но и в деревне.

Благополучно доехав до Харькова, мы пересели в поезд и поездом ехали до Симферополя. От Симферополя до Ялты мы снова ехали на машинах. В Ялте нас ожидал крейсер «Молотов», на котором т. Сталин должен был совершить поездку в Сочи. Крейсер «Молотов»

19 августа 1947 г. крейсер «Молотов» под командованием адмирала Юмашева в сопровождении двух эсминцев вышел из Ялтинского порта.

На борту крейсера кроме т. Сталина находились приглашенный Иосифом Виссарионовичем т. Косыгин, отдыхавший в это время в Ялте, командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и другие сопровождавшие Сталина лица.

Крейсер взял курс на Сочи. Незабываемое впечатление произвела на меня эта поездка. Погода стояла великолепная, настроение было у всех приподнятое. Тов. Сталин под несмолкаемое приветственное «Ура» всего экипажа обошел крейсер. Радостны и восторженны были лица матросов.

На снимке тень фотографа — Николая Власика

Согласившись на просьбу адмирала Юмашева сфотографироваться вместе с личным составом крейсера, т. Сталин подозвал меня. Я попал, можно сказать, в фотокорреспонденты. Снимал я уже немало, и т. Сталин видел мои снимки. Но, несмотря на это, я очень волновался, т.к. не был уверен в пленке. Сталин видел мое состояние и как всегда проявил чуткость. Когда я закончил снимать, сделав для гарантии несколько фотографий, он подозвал сотрудника из охраны и сказал:

«ВЛАСИК ТАК СТАРАЛСЯ, А ЕГО НИКТО НЕ СНЯЛ. ВОТ ВЫ СФОТОГРАФИРУЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С НАМИ».

Я передал фотоаппарат сотруднику, объяснив все, что было необходимо, и он тоже сделал несколько снимков. Фотографии получились очень удачные и были перепечатаны во многих газетах.

Отдых в Сочи

Отдыхая в Сочи, т. Сталин часто гулял пешком по городу и по шоссе. Мне эти прогулки доставляли немало волнений, т.к. отдыхающих на улицах всегда было много, нас окружала толпа, все приветствовали т. Сталина, всем хотелось пожать ему руку, поговорить с ним.

Охранять вождя в такой обстановке было чрезвычайно трудно, тем более что т. Сталин не любил, чтобы с ним ходила охрана. Обычно на прогулках его сопровождали: я, секретарь Поскребышев и два, три офицера из охраны.

Однажды во время поездки по городу т. Сталин решил заехать в порт. Доехав до причала, мы вышли из машины. В порту разгружался теплоход «Ворошилов». Т. Сталин долго смотрел на разгрузку, теплоход ему не понравился, он нашел его неуклюжим.

Когда мы возвращались к машинам, в порту уже собралась большая толпа. Всем хотелось посмотреть на вождя, убедиться, правда ли, что Сталин вот так просто гуляет в порту. Подойдя к машинам, Сталин тепло ответил на приветствия и, открыв дверцу, пригласил ребят, которые сбежались к машине прокатиться с нами. Сталину захотелось доставить детям какое-нибудь удовольствие, чем-нибудь их угостить. Поехали на «Ривьеру», там был открытое кафе. Мы зашли туда, усадили ребят за столики, но здесь получилось то же, что и в порту. Отдыхающие окружили нас, среди них было много детей, пришлось всех пригласить на лимонад. Я принес из буфета большую вазу конфет, и т. Сталин начал угощать детей конфетами. Одну маленькую девочку, видимо робкую, ребята оттеснили, ей ничего не досталось, и она заплакала. Тогда т. Сталин взял ее на руки, чтобы она сама выбрала конфеты, которые ей понравятся. Раздав все конфеты и рассчитавшись с буфетчиком, я обратился к ребятам: «Ну, ребята, теперь пионерское “Ура” товарищу Сталину». Ребята дружно прокричали «Ура». Мы с трудом добрались сквозь толпу до машины и поехали домой.

Осенью 14 октября 1947 г. в Сочи я по поручению Сталина встречал на аэродроме английскую делегацию лейбористов — членов парламента. Сталин принимал их у себя на даче. Он разрешил мне присутствовать на этом приеме. Для меня эта встреча была чрезвычайно интересной.

Англичане задавали вопросы глубоко политического характера, а также и экономического. Сталин давал короткие, ясные и исчерпывающие ответы. После приема я проводил гостей на отведенную им дачу. На приеме были два наших переводчика. За ужином они поделились своими впечатлениями об этой встрече.

Англичане были поражены эрудицией Сталина. Это действительно великий человек, он не только разбирается во всех политических вопросах, но и знает экономику Англии.

О теплом отношении к людям

Мне хочется привести еще несколько примеров теплого и заботливого отношения Сталина к народу, сотрудникам и ко мне лично.

Вспоминается мне разговор, который происходил в 30-е гг. между Сталиным и Молотовым во время прогулки в Сочи. Разговор зашел о пятидневке. В то время воскресенье как день отдыха был отменен. Народ работал пять дней, а шестой день был днем отдыха. Рабочая неделя была непрерывной, и все отдыхали в разные дни. Тов. Молотов сказал, что до него дошли слухи, что народ недоволен пятидневкой, т.к. ни семья не может собраться вместе, ни друзья не могут встретиться, чтобы провести вместе свободный день. Тов. Сталин, услышав это, тут же сказал:

«РАЗ НАРОД НЕДОВОЛЕН, НАДО ОТМЕНИТЬ ПЯТИДНЕВКУ И СДЕЛАТЬ ОБЩИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ, КАК ХОЧЕТ НАРОД».

Надо объяснить это в печати и вынести решение. Что и было сделано. Тов. Молотов был в это время председателем Совнаркома. Приведу еще такой факт.

Живя в Сочи, Иосиф Виссарионович решил осмотреть мацестинские ванны. Зайдя в помещение, где больные принимают ванны, он увидел, что воду в ванны подают грязно-черного цвета. Он очень возмутился. Вернувшись домой, он вызвал профессора Валдинского, который был ответственным за состояние курорта, и спросил его: «Неужели вы не можете очистить воду? Почему больные должны принимать такие грязные ванны. Нужно сделать все возможное для очистки воды». После этого разговора были приняты все меры и вода в мацестинские ванны стала поступать не загрязненная, а чистая. Интересовался Иосиф Виссарионович также и строительством жилого фонда. Следил, чтобы строили добротно и красиво, чтобы здания украшали город, а не уродовали его, чтобы народ получал светлые и удобные квартиры.

В послевоенное время внимательно следил за тем, чтобы своевременно и регулярно снижали цены на продукты. Командирам-участникам войны было разрешено на льготных условиях строить дачи для личного отдыха.

Отношение к сотрудникам

О теплом отношении к сотрудникам приведу такой пример. Однажды во время летнего отдыха один из сотрудников, охранявших территорию дачи, где отдыхал т. Сталин, заснул на посту. В его оправдание надо заметить, что сотрудников охраны у меня было всего девять человек, а территория была большая, вся в зарослях, люди, конечно, уставали. Тов. Сталину доложили об этом, он вызвал меня и спросил, какие были приняты меры в отношении этого сотрудника. Я ответил, что хочу снять его с работы и отправить в Москву.

Иосиф Виссарионович поинтересовался, сознался ли он в том, что заснул на посту. Я ответил, что сознался. «Ну, раз сознался, не наказывай его, пусть работает», — сказал Иосиф Виссарионович. После этого случая я провел с сотрудниками беседу, увеличил охрану и таким образом дал возможность охране нормально отдыхать.

Отношение лично ко мне

О заботливом отношении Сталина ко мне лично говорит такой факт.

В 1948 г. в Крыму во время отдыха т. Сталин вызвал меня и сказал, что к нему приедут гости — семья, их будет шесть человек. Нужно их обеспечить помещением, питанием и обслуживанием. Сами мы сегодня тоже переедем на какую-нибудь из свободных дач.

Вечером, как всегда на отдыхе, мы с секретарем Поскребышевым ужинали вместе с ним. Иосиф Виссарионович много шутил, делился воспоминаниями из своего прошлого, рассказывал о жизни в ссылке в Туруханском крае. Эти часы досуга, проведенные в обществе вождя, навсегда останутся в памяти, как лучшие часы моей жизни. Он так располагал к себе, что я всегда чувствовал себя с ним просто и свободно.

Засиделись за ужином мы очень долго и тут же, не ложась спать, решили ехать на другую дачу. Разбудив шоферов, поехали в Ливадию. Приехав в Ливадию, т. Сталин велел накрыть на веранде завтрак и пригласил шоферов и сотрудников охраны, которые сопровождали нас. Завтрак прошел в простой дружеской обстановке. После завтрака т. Сталин и Поскребышев отправились отдохнуть, поскольку мы не ложились в эту ночь спать, а у меня нашлись дела, и к тому же я был возбужден этой беседой с вождем и спать не хотел.

Поспав несколько часов, т. Сталин попросил машину, чтобы поехать осмотреть дачу, которую мы решили приготовить для гостей. Когда я подошел к нему, он увидел, что вид у меня уставший, и, узнав, что я не ложился, не разрешил мне ехать с ним, а приказал немедленно лечь спать. Я ушел, но спать я не мог, а на другой машине сопровождал его.

Вернувшись домой, т. Сталин несколько раз спрашивал у сотрудников, спит ли Власик, и только на другой день вызвал меня и спросил, выспался ли я. Я извинился перед ним, он засмеялся и я увидел поистине родного, близкого мне человека.

За двадцать пять лет работы у меня были, конечно, ошибки и промахи, и он со всей чуткостью и тактом разбирался в них и многое прощал мне, видя мою искреннюю неподкупную преданность и горячее желание оправдать его доверие. Чкалов

Не грубо и жестоко, а бережно и внимательно относился Сталин к людям. Всем известно его теплое и отеческое отношение к прославленному летчику Валерию Павловичу Чкалову. Вспомним его слова, сказанные Чкалову: «Ваша жизнь дороже нам любой машины». Слова, которые до глубины души взволновали этого мужественного, грубоватого с виду летчика. Вспомним заботы Сталина о дальнейших его полетах. Маршрут первого беспосадочного полета Чкалова Москва-Петропавловск-на-Камчатке был подсказан Сталиным, как этап для подготовки беспримерного полета через Северный полюс в Америку. Сталин беспокоился за Чкалова, уговаривал его не торопиться с полетом через полюс, как очень опасным. Лучше тщательно проверить самолет и материальное оборудование, чтобы в какой-то степени обезопасить полет через полюс. Вспоминаю, как на приеме в Кремле в Георгиевском зале в честь возвращения чкаловского экипажа из Америки после перелета через Северный полюс возбужденный Чкалов, рванув на груди гимнастерку, воскликнул, обращаясь к Сталину: «Не только жизнь мою готов отдать Вам, сердце мое возьмите!»

Отношение к детям

Иосиф Виссарионович очень любил детей. Встречая на прогулке детей, он всегда вступал с ними в разговор. Помню, однажды во время прогулки на Мацесте тт. Сталина и Молотова мы встретили маленького мальчика лет шести, очень разговорчивого и смышленого, он толково и обстоятельно отвечал на вопросы Иосифа Виссарионовича. Когда они знакомились, Сталин протянул ему руку и спросил: «Как тебя зовут?» — «Валька», — солидно ответил мальчик. «Ну а меня Оська-рябой», — в тон ему ответил Сталин. «Ну, вот мы теперь с тобой знакомы». Мы с т. Молотовым рассмеялись, а мальчик внимательно посмотрел на Иосифа Виссарионовича. У т. Сталина после перенесенной в детстве оспы было на лице несколько рябинок.

Любил т. Сталин животных. Однажды в Сочи он подобрал голодного бездомного щенка. Сам лично кормил его и заботился о нем. Но щенок оказался неблагодарным и когда отъелся и окреп, сбежал.

Я привел все эти факты теплого и чуткого отношения Сталина к окружающим, к народу — в опровержение распространенного после его смерти утверждения, представляющего его как человека грубого и жесткого, бесчеловечного и беспощадного к окружающим. Это — ложь. Таким он никогда не был. Он был прост и приветлив, снисходителен и чуток. Он был беспощаден к врагам, но крепко любил друзей. И если он принял врага за друга, приблизил его к себе и доверял ему, это была его ошибка. Роковая ошибка. Да простится она ему! Он заплатил за нее дорогой ценой — своей жизнью.

Продолжение следует...