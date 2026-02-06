Родоначальник русского исторического романа, которым восхищались Вальтер Скотт и Проспер Мериме

Михаил Николаевич Загоскин

Недаром считают високосные года тяжелыми годами. Ужасен настоящий високос для русской литературы! 21-го февраля потеряли мы Гоголя, 12-го апреля - Жуковского и наконец 23-го июня - Загоскина. Нисколько не сравнивая этих писателей в талантах, положительно можно сказать, что Загоскин пользовался гораздо большею народностью, принимая это слово в его известном у нас значении.

Почти все, что знает грамоте на Руси - читало и знает Загоскина; к этому числу должно присоединить всех без исключения торговых грамотных крестьян. -С.Т. Аксаков

Как видим, писатель был известен абсолютно во всех кругах и сословиях, чего нельзя сказать о других писателях того же времени, да и нынешних тоже.

Михаил Загоскин родился в Пензенской губернии в деревеньке Тужиловка, которая со временем слилась с соседним селом Рамзай. Будущий писатель появился на свет в дворянской семье, имевшей разветвленную родословную. В XV веке из Золотой Орды прибыл в Московию к Ивану III основоположник рода Загоскиных — Шевкал Загор, в крещении получивший имя Александр Акбулатович Загоска.

Впервые упомянутые в летописных записях XV века, Загоскины вплоть до XX века числились среди землевладельцев пензенского края. Прадед будущего писателя Лаврентий Алексеевич Загоскин смолоду находился в военной службе, был в числе лиц, приближенных к царице Марфе Матвеевне, она выдала за него свою крестницу, дочь шведского генерала Эссена, взятую в плен под Полтавою На его свадьбе посажённым отцом новобрачной был Петр Великий. Старший из двух сыновей Лаврентия Алексеевича — Николай, оставил от брака с девицею Масловою многочисленное потомство, проживавшее большею частью в городе Пензе и в родовых своих имениях Пензенской губернии.

Другой сын Лаврентия Алексеевича, Михаил (дед писателя), был женат на богатой девице из древнего рода Бельских и имел единственного сына Николая, родившегося в 1761 году, отца будущего писателя.Николай рано осиротел и, поступив 16 лет на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, предался полнейшему разгулу в кругу молодых петербургских кутил. Однако, вовремя осознав неприглядность такой безнравственной жизни, решил посвятить себя уединению и молитве. Он вышел в отставку и отправился на жительство в Саровскую пустынь, где в то время находился известный строгий подвижник отец Серафим. Сделавшись неразлучным его товарищем, молодой отшельник подчинился строгому монастырскому уставу. Но, покинув на время обитель, он поехал к родственникам в Пензенскую губернию, где встретил и полюбил молодую девицу, воспитанную в правилах высокого благочестия, Наталью Михайловну Мартынову. Он сбросил монашескую рясу, женился и поселился в Пензе, летом проживал в родовом поместье, в селе Рамзае.Семейство его состояло из семи сыновей и двух дочерей — старшим был Михаил, которому суждено было стать известнейшим писателем.По материнской линии будущий романист приходился родственником Мартыновым. Дед по матери, Михаил Ильич Мартынов, живший в селе Липя́ги Мокшанского уезда, был одним из самых богатых и радушных помещиков Пензенской губернии. Двоюродным братом Загоскину приходился Николай Соломонович Мартынов, убийца Лермонтова. Известен также троюродный брат писателя — Лаврентий Алексеевич Загоскин — исследователь Аляски.(1789-1852гг)

М.Н. Загоскин.

Детские годы будущего писателя Михаила Загоскина прошли в Рамзае, в имении родителей, где охотно бывали многие именитые современники. В дружеских отношениях с Загоскиными состоял поэт Иван Михайлович Долгоруков, служивший в конце пензенским вице-губернатором и рассказавший в «Журнале путешествия из Москвы в Нижний» об усадьбе Загоскиных.

Внимание родителей было обращено на развитие нравственной стороны детей.

Михаил Загоскин получил скромное образование, но при этом воспитывался на чтении всевозможных книг, с любовью покупаемых ему отцом. Будущий романист Михаил Николаевич Загоскин систематического образования не получил, зато рано пристрастился к чтению: в доме отца находилась обширная библиотека, составленная преимущественно из русских книг. Загоскин обладал превосходной памятью, об этом свидетельствует один из поздних эпизодов его биографии, когда на спор он выучил за короткий срок весь лексикон французских слов.

Все критики и историки обожают вспоминать тот факт, что писал Михаил Николаевич, зачастую делая грамматические ошибки, которые периодически попадали в его произведения. Хотя все они сходятся в том, что лёгкий слог и захватывающий сюжет затмевают даже эту "особенность".

В 11 лет Загоскин уже написал повесть «Пустынник», многие не хотели верить, что она написана «маленьким Мишей», как звали его знакомые. Мемуарист , родственник Загоскиных, свидетельствовал: «Имя Миши, коим звали его, было весьма прилично, дюжий и неуклюжий как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Никто из окружения не подозревал в юном Загоскине редкие литературные способности и ум, которые есть не что иное, как сочетание воображения и рассудка»

К сожалению трагедия «Леон и Зыдея» и повесть «Пустынник» со временем были потеряны, хотя те, кто их читал, имели положительные впечатления.

В 1802 году, в возрасте 13 лет, Михаил покинул родительский дом в Рамзае и отправился в Петербург для поступления на гражданскую службу. Он был определён в государственное казначейство канцеляристом, со временем перешёл в департамент горных дел с чином губернского секретаря, который в Табели о рангах соответствовал 12 классу. Загоскин усердно трудился, в это время он писал много маленьких рассказов.

В 1812 году, с началом Отечественной войны с французами, Загоскин поступил в ополчение Санкт-Петербургской губернии подпоручиком, принял участие в сражении под Полоцком, был ранен в ногу. За храбрость Михаилу Николаевичу был пожалован Орден Святой Анны на шпагу (1813).

Получив отпуск, 23-летний воин побывал в родном Рамзае, где написал комедию «Проказник». В губернской Пензе посещал спектакли крепостного театра Гладкова. В этот период он сочинил «Комедию против комедии, или Урок волокитам» (1812), которая была поставлена в столице и имела успех.

В 1818 году определён на службу помощником библиотекаря при Императорской публичной библиотеке, где его сослуживцами были уважаемые известные литераторы и Николай Гнедич. За составление каталога русских книг Загоскин был награждён орденом Святой Анны III степени и назначен почётным библиотекарем.

1814-1823гг. Загоскин пишет стихи, прозу, пьесы, комедии, которые ставят в театре, и они приносят ему известность.

С 1820 года Михаил Загоскин с супругой Анной Дмитриевной и детьми жил в Москве. Здесь он свёл близкое знакомство с литераторами: драматургом и театральным деятелем князем Александром Шаховским, писателем Сергеем Аксаковым, поэтом Михаилом Дмитриевым.

В 1828 году Загоскин начал обдумывать замысел исторического романа из эпохи Смутного времени, посвящённого освобождению Москвы от поляков, не подозревая, что роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» сделает его знаменитым.

"Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" (1829г) Ошеломляющий успех имел его исторический роман "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

Времена смуты.

7 переизданий только за 1847г!!!! Дальше больше, что невозможно сосчитать.

Роман М.Н.Загоскина ЮрийМилославский (издание 1901 года)

А.С. Пушкин подарил эту книгу сестре. Из его официальной рецензии:

Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни!... Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшего происшествия исторического.

В.А. Жуковский, рассказывал, что взял роман, чтобы посмотреть пару страниц для ознакомления со слогом автора... и его затянуло так, что бедный Василий Андреевич читал до конца (разом!) до самой поздней ночи, будучи не в силах оторваться!

Роман перевели на многие языки, благодаря чему он попал в руки Проспера Мериме и самого, уже тогда, великого, Вальтера Скотта, которые тоже оставили восторженные отзывы о произведении. О подобной популярности современным писателям приходится только грезить.

Рославлев, или русские в 1812 году. Второй роман М. Загоскина публика ждала с нетерпением, но разочаровалась...

Почему?

Книга была интересна, но автора обвинили в подражании самому себе. Современные критики говорят, что, если бы книги вышли в другой последовательности, то успех был бы большим.

А так автор был разочарован в своих читателях, а читатели в авторе.

Но при этом, до выхода романа "Война и мир" Толстого "Рославлев..." считался лучшим романом о войне 1812 года (ещё бы, автор же очевидец событий!) Акварельный портрет М. Н. Загоскина. Автор: Л. С. Бороздна-Стромилова. 1840-е годы

Много сил и времени отдано было театру. В начале 1820-х годов Загоскин служил в дирекции театров помощником по репертуарной части. В 1823 году получил место члена по хозяйственной части московских театров. В 1830 году Загоскин, уже автор популярного романа, был определён на службу управляющим конторою (директором) московских театров и в этой должности находился до 1842 года .Портрет М. Н. Загоскина. Автор В. А. Тропинин. Конец 1830-х — начало 1840-х годов.

Загоскин был талантливым объединителем театральных и литературных сил Москвы. Он имел авторские кресла в театрах обеих столиц — награда, которой, кроме него, не был почтен ни один русский драматический писатель[11].

С театром он связан и как драматург. На сцене шли его пьесы.

Другие исторические произведения М.Загоскина:

историческая повесть "Кузьма Рощин"

романы "Искуситель" и "Тоска по родине"

О событиях истории XVIII века: "Кузьма Петрович Мирошев, русская быль времен Екатерины II" (1842),

"Брынский лес" (1846) /// о царствовании юного Петра I .(роман написан с юмором, есть и любовь, и интриги, и приключения)

"Русские в начале осьмнадцатого столетия" (1848).

"Аскольдова могила" /// о временах крещения Руси

"Москва и москвичи" - написана книга задолго до В.А. Гиляровского и пользовалась любовью и популярностью у читателей

Михаил Загоскин всю жизнь служил на пользу Отечеству.

С 1842 и до смерти в 1852 году Михаил Николаевич Загоскин — директор Оружейной палаты в Кремле. По понедельникам и четвергам с 12 до 14 часов он давал сам пояснения. В залах были выставлены драгоценности, оружие, стояли восковые всадники в старинных русских доспехах (часть экспозиции того времени можно рассмотреть на картине Николая Бурдина, запечатлевшего Загоскина с сотрудниками музея. Вся Москва знала его. Рассказывают случай в бытность его директором Палаты, свидетельствующий о наивности и решимости Загоскина: Михаил Николаевич показывал прусскому посланнику земной глобус, сделанный в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Пруссак не нашел не нём Кёнигсберга и отнёс это к тогдашнему непросвещению русских.

«Нет, — отвечал Загоскин, — я думаю, потому не поставили Кёнигсберга, что он тогда был взят русскими и принадлежал нам, то его, вероятно, считали нашим губернским городом»

Добродушие Загоскина всем было хорошо известно, он мог выносить любые жестокие замечания о собственном творчестве спокойно, но, по словам Сергея Аксакова, «не выносил только одного: если нападая на Загоскина, задевали Россию или русского человека — тогда неминуемо следовала горячая вспышка» художник Н. А. Бурдин запечатлел директора Оружейной палаты Михаила Загоскина вместе с другими сотрудниками на групповом портрете

В центре — писатель М. Н. Загоскин, слева от него в группе (слева направо) помощник директора Оружейной палаты, историк А. Ф. Вельтман; помощник директора Оружейной палаты И. И. Давыдов; неизвестный музейный служитель, историк И. Е. Забелин

Последние годы жизни писатель болел, почти не выходил из дома. Его навещали друзья и знакомые, в том числе С. Т. Аксаков, И. С. Тургенев, оставившие свидетельства о не покидающем Загоскина остроумии. Последние годы жизни отца зафиксировал в своих воспоминаниях сын-мемуарист Сергей Михайлович Загоскин.

Кончину Загоскина Сергей Аксаков описывает так:

«23 июня 1852 года, в пятом часу пополудни, после двухчасового спокойного сна, взяв из рук меньшего сына стакан с водою и выпив немного, Загоскин внимательно посмотрел вокруг себя… вдруг лицо его совершенно изменилось, покрылось бледностью и в то же время просияло какою-то веселостью. Он вздохнул и — его не стало».

Похоронен Загоскин на Новодевичьем кладбище Могила на Новодевичьем кладбище. Памятник Михаилу Загоскину на родине в Рамзае (Мокшанский район, Пензенская область). Скульптор Н. А. Матвеев. 1978 год. К 100-летию со дня рождения М. Н. Загоскина выпущен маркированный конверт.

Восстановлена опера «Аскольдова могила» в Большом театре (2024).

https://knigi.mirtesen.ru/blog/43482834272/Rodonachalnik-rus...

https://znanierussia.ru/articles/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1...

