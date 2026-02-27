Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.60

Театральная площадь. Большой театр перед реконструкцией, 1886 год

Это последние дни исторического здания Большого (Каменного) театра, где 23 февраля 1886 года состоялся финальный спектакль — опера «Кармен» Бизе. Вскоре началась масштабная перестройка здания для размещения Санкт-Петербургской консерватории.

Демонстрация лошадей у западной кордегардии Инженерного замка, участники и их лошади с розетками и номерами, рядом высокая мачта, 1900–1905 гг.Видна мачта, которая, по одной версии, использовалась для поднятия флага, а по другой — могла быть радиовышкой. Такие мероприятия не только украшали городскую жизнь, но и подчеркивали значение конного спорта и традиций в дореволюционном Петербурге.Финляндский вокзал. 1900-е гг.Невский проспект, 1900 г. Студенческая демонстрация у Казанского собора 4 марта 1901 годаПричиной демонстрации стало возмущение введением «временных правил» 1899 года, которые позволяли отдавать студентов в солдаты за антиправительственную деятельность.Жестокий разгон манифестации в Петербурге у Казанского собора привёл к раненым и убитым, став важным эпизодом в истории борьбы за академические свободы.Невский проспект. Женская демонстрация, 1917 г.Каток у Смольного института в Петербурге, 1890-е.Особняк княгини Юсуповой (Литейный дом Зинаиды Юсуповой), Санкт-Петербург. 1860-1875 гг.Фотограф: Иван Карлович БианкиНевский проспект, 1890-е гг.Невский проспект. Московский купеческий банк. 1896 г.Невский проспект, 1914-1917 гг.Невский проспект у набережной реки Мойки. Строгановский дворец, 1868 год.Автор: В. КаррикСтрогановский дворец — шедевр елизаветинского барокко, созданного Растрелли. В кадре видны характерные элементы стиля: пышная лепнина, колонны и арочные окна. Дворец сохранил свой исторический облик, несмотря на многочисленные перестройки.Над дворцом в разное время работали лучшие архитекторы эпохи: от Воронихина до Росси. Сегодня здесь располагается филиал Государственного Русского музея, которому здание принадлежит с 1988 года.

Здание Женского медицинского института на Архиерейской улице (6-8), 1913 год

Санкт-Петербургский (Петроградский) женский медицинский институт был первым в России и Европе высшим учебным заведением, где женщины могли получить медицинское образование. Институт принимал выпускниц женских гимназий без вступительных экзаменов и сыграл важную роль в развитии женского образования в Российской империи.

Для нужд института было построено отдельное здание, а также анатомический корпус и общежитие на 120 студенток. Здание института стало памятником истории и объектом культурного наследия. Река Фонтанка. Виден Михайловский замок, 1900–1906 гг. Набережная реки Фонтанки, 1910 г. Вид Невы от Морского кадетского корпуса. Санкт-Петербург, 1874 год. Александро-Невская лавра, 1903 г. Первый городской ночлежный дом

29 октября 1899 года в Санкт-Петербурге на Екатерининском канале открылся Первый городской ночлежный дом — первый государственный приют для бездомных, рассчитанный на 160 мест.

До этого проблема бродяжничества решалась полицией и частными инициативами: с 1860-х годов существовали арендованные на благотворительные взносы помещения, а в 1873 году Юлия Засецкая основала ночлежный приют на Обводном канале. Но 1899 год стал поворотным — город взял на себя ответственность, создав регламентированный приют для ночлега и помощи.

Здание стало центром социальной поддержки, где за 5 копеек давали койку, за 2 — ужин (щи с хлебом), за 1 — чай. Это был шаг к гуманной системе, вдохновлённый европейскими приютами, и начало эры городских ночлежек в России. Покровская площадь (ныне площадь Тургенева), 1900-е гг.

Историческое название площади связано с Покровской церковью, построенной здесь в XVIII веке, из-за чего она с 1822 года именовалась Покровской. До этого, по указу императрицы Анны Иоанновны, площадь носила название Успенская, хотя церковь Успения Пресвятой Богородицы так и не была построена.

В 1923 году площадь была переименована в честь писателя Ивана Сергеевича Тургенева, и это название сохранилось до наших дней. Литейный мост через Неву, 1879 год

На фото — только что построенный Литейный мост, второй постоянный мост через Неву в Петербурге. Его арочные металлические пролеты и массивные гранитные опоры создают впечатление монументальности и надежности.

Примечательно, что это был первый мост в городе, освещенный электричеством — на нем установили фонари с «свечами» Яблочкова. Правда, из-за сопротивления газовых компаний их вскоре заменили на обычные газовые светильники. Исаакиевский собор, 1854 г. Сенатская площадь. Памятник Петру I, 1875 г. Сенатская площадь. 1903-1905 гг. Литейный проспект. Мариинская больница. Около 1905 г. Площадь у Троицкого моста Петербургской стороны. Около 1900 г. Чернышёв мост через Фонтанку. 1915 г. Река Мойка. Около 1895 г. Петергофское шоссе. Ворота Путиловского завода. Проходная Кировского завода на проспекте Стачек. 1913 г.

Автор: Я. В. Штейнберг Особняк Г. Ф. Эйлерса, владельца садоводства «Флора», на Каменноостровском проспекте, дом № 30, 1900-е годы

Автор: К. Булла

Особняк находился на Каменноостровском проспекте, напротив знаменитого питомника цветов Эйлерса, который пользовался огромной популярностью у горожан и аристократии.

Садоводство «Флора» Эйлерса было не только коммерческим предприятием, но и настоящим украшением города, а сам особняк, до наших дней не сохранился. Пересечение Вознесенского проспекта и Большой Морской улицы. На переднем плане меблированные комнаты «Бристоль». Около 1910 года

Меблированные комнаты «Бристоль» были популярным местом для временного проживания в начале XX века.

Такие меблированные комнаты были предшественниками современных гостиниц, и нередко их выбирали путешественники, а также те, кто приезжал в город по делам. Дворцовая набережная, 1854 г. Набережная Екатерининского (Грибоедова) канала, 31. Отправление на позиции пожертвований, собранных «Петроградским листком», 1 февраля 1916 г. Спуск на воду крейсера «Аврора», 11 (24) мая 1900 года

Торжественное событие состоялось в присутствии императора Николая II, императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, которые наблюдали церемонию из Императорского павильона. Под залпы артиллерийского салюта «Аврора» благополучно сошла на воду, «без перегибов и течи», как позже докладывал инженер К. М. Токаревский. На грот-мачте корабля был поднят штандарт Его Величества, а на верхней палубе находился почётный караул, в составе которого был 78-летний матрос, служивший на легендарном фрегате «Аврора».

На церемонии присутствовал бывший офицер парусного фрегата «Аврора», вице-адмирал К. П. Пилкин. Водоизмещение крейсера на момент спуска составило 6731 тонну. На следующий день корабль был отбуксирован к стенке Франко-русского завода для установки главных машин. Охтинский вокзал на пересечении Полевой и Панфиловой улиц. 1892 год

Охтинский вокзал, также известный как Ириновский вокзал, был построен в 1892 году как часть Ириновской железной дороги, инициатором которой стал барон П. Л. Корф. Вокзал находился на Большой Охте, где сейчас расположен дом № 36 по проспекту Металлистов.

Ириновская железная дорога изначально была узкоколейной и обслуживала не только пассажиров, но и перевозила грузы между Охтинскими заводами и Ржевским полигоном. В 1923 году дорога была перешита на широкую колею, а на её месте позже появились трамвайные пути. Часовня у Летнего сада. 1888 г. Ее нет. Снесли. Николаевский (Благовещенский) мост. Часовня Николая Чудотворца. Около 1902 г. Люди на улице Петербурга. Видна паровая пекарня англичанина Мура. Начало ХХ века Николаевская набережная (Лейтенанта Шмидта), 1901 г. Фотомомент из жизни города: мощение улиц в Петербурге

При Петре I мощением городских улиц занимались жители города, чьи дома стояли на этих улицах. У каждого был выбор: заниматься выполнением работ самостоятельно или нанимать людей.

В 1716 году вышло предписание, согласно которому каждый домовладелец обязан замостить улицу перед своим участком на ширину одной сажени. Мойка у Старо-Коночного моста. Сейчас здесь Краснофлотский мост. 1890-е Приезд Императора к Народному дому. Празднование 300-летия Дома Романовых. 24 февраля 1913

Автор: К. Булла Первый в стране питомник полицейских сыскных собак

Открылся он 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге, ставший первым кинологическим подразделением МВД. Тогда же появилась школа дрессировщиков.

Среди выпускников был доберман Треф, прославившийся благодаря участию в раскрытии около 1500 преступлений и съемкам учебных фильмов о работе полицейских собак. Как Петербург стал первым городом в России, где появились речные трамвайчики

В 1848 году в городе была создана компания «Лёгкое Невское пароходство». Она организовала регулярные перевозки по воде на судах, которые вмещали до сотни пассажиров. От Летнего сада за 20 копеек серебром (что было не так уж дёшево) они могли добраться в разные места Петербурга.

Вскоре у первого перевозчика появились конкуренты. Например, пароходное предприятие купца Щитова, «Общество Ладожского пароходства», «Финляндское общество лёгкого пароходства». Финская компания строила в Выборге суда вместимостью до 150 человек. Они ходили не только по Неве, но и по Фонтанке, Екатерининскому каналу (сейчас — каналу Грибоедова), по Большой и Малой Невкам. Эти пароходики соблюдали расписание, были чистыми и аккуратными. Суда купца Щитова горожане прозвали калошами — видимо, за то, что те не были столь исправными. В 1880-х оба пароходства объединились, заняв весь петербургский рынок водных перевозок. Ледорубы на Неве. Санкт-Петербург, 1905–1910 год. Отдыхающие на Адмиралтейской набережной, 1910–1915 гг. Благовещенская площадь (ныне площадь Труда). Около 1890 года

Историческое название площади — Благовещенская, данное в честь церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной неподалёку. Это название официально зафиксировано в 1891 году. Площадь была важным общественным пространством Санкт-Петербурга, окружённым значимыми архитектурными объектами того времени. В октябре 1918 года площадь получила современное название — площадь Труда, которое связано с расположенным здесь Дворцом Труда. Это переименование отразило дух перемен, характерный для первых лет советской власти. Горожане читают в газетах известие об объявлении войны. Санкт-Петербург, здание на углу Невского и Садовой. 20 июля 1914 года. Угол Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. 1909 г. Триумфальная арка на Измайловском проспекте. Почтовая открытка. 1902 г. Зимний дворец. Дворцовая набережная. 1880 г. Адмиралтейский проспект. Около 1910 г. Царское Село. Средняя улица. 1887–1890 гг.

Средняя улица получила своё название в 1750-х годах, так как она располагалась между Передней (ныне Садовой) и Малой улицами. В течение своей истории улица несколько раз меняла название: в 1918 году её переименовали в улицу Лидии Суховой, а в 1919 году она стала улицей Коммунаров. Лишь в 1993 году улице вернули её историческое название — Средняя. Николаевская набережная. Конец XIX века Знаменская (Восстания) площадь. Около 1914 г. Государственный банк Российской империи. Около 1905 года

Это главный финансовый институт империи, основанный в 1860 году. На фото — здание в Санкт-Петербурге, где решались судьбы золотого рубля и кредитной политики страны.

После реформы 1897 года Госбанк стал эмиссионным центром с жёсткой привязкой рубля к золоту (не более 300 млн необеспеченных кредитных билетов).

В 1905 году, во время первой русской революции, служащие банка присоединились к всеобщей стачке, а иностранные финансисты пытались добиться передачи эмиссионных прав частному акционерному обществу. К 1914 году банк кредитовал не только государство, но и сеть из 8000 сберкасс с вкладами на 1,6 млрд рублей.

После Февральской революции 1917 года эмиссия взлетела в разы, а к Октябрю военные кредиты составляли 90% баланса (24,2 млрд руб.). В таком состоянии банк и встретил революцию. Здание Биржи. 1890–1900 гг. Храм святых Бориса и Глеба (Борисоглебская церковь) на Калашниковской набережной. 1900–1910 гг. Автор: Н. Матвеев

Храм был построен в благодарность за спасение императора Александра II после покушения 1866 года. Архитектор Михаил Щурупов создал проект в смешанном стиле, соединив черты русского и романского зодчества.

Храм стал не только религиозным, но и социальным центром — при нём действовал приют для девочек-сирот и благотворительное общество. После закрытия в советское время здание использовали как завод, а в 1975 году храм был полностью уничтожен. Сегодня на его месте автостоянка и проезжая часть, но остатки фундамента признаны объектом культурного наследия. Шувалово, Софийская улица. 1900–1904 гг.

Район Шувалово получил своё название в честь графа Петра Ивановича Шувалова, который стал его владельцем по инициативе Елизаветы Петровны в 1746 году. Благодаря графу здесь появились первые поселения — 1-я Суздальская слобода, названная так по месту происхождения крепостных крестьян из Суздальской губернии. Сейчас на месте слободы, в районе пересечения проспекта Просвещения и Выборгского шоссе, располагаются современные усадьбы, коттеджи и таунхаусы, а следов старинной слободы уже не видно.

Пик развития Шувалово пришёлся на вторую половину XIX века, когда сюда докатилась волна "дачного бума". Этот район стал популярным местом для загородного отдыха, куда горожане переезжали, чтобы насладиться свежим воздухом и отдохнуть от летней суеты Петербурга. Театральная площадь, 1908 г. Невский проспект, 1887 г. Невский проспект, здание Городской Думы. 1865–1871 гг.

Здание Городской Думы на Невском проспекте связано с историей управления Санкт-Петербургом, начиная с 1786 года, когда по Жалованной грамоте Екатерины II была учреждена Петербургская городская дума. Она занималась вопросами городского хозяйства, налогов, медицины, образования и торговли. За свою историю дума несколько раз реформировалась и даже временно упразднялась, как, например, при Павле I в 1798 году.

В 1870 году Петербургская Городская дума стала бессословной, то есть избирательное право перестало зависеть от сословной принадлежности. Её исполнительным органом стала Городская управа, а во главе думы стоял Городской голова. В 1863–1917 годах издавались «Известия Петербургской городской думы», отражавшие её деятельность.

После революционных событий 1917 года дума была заменена Центральной думой, а затем окончательно упразднена в 1918 году. Зимний дворец. Санкт-Петербург. Россия. Начало XX века. Фото Карла Буллы. Извозчики у Михайловского замка. 1890–1900 гг.

Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) 1897–1900 гг. Знаменская площадь получила свое название в 1857 году благодаря находившейся на ней Знаменской церкви. Примечательно, что до этого она именовалась по Знаменскому мосту, перекинутому через Лиговский канал.

В октябре 1918 года площадь была переименована в площадь Восстания в честь народных выступлений, произошедших здесь в феврале и июне 1917 года. Рузовская улица. Лейб-гвардии Егерский полк. Около 1910 г. Университетская набережная, затопленная водой во время наводнения 12 ноября 1903 года.

В год 200-летия Санкт-Петербурга город вновь пережил сильнейшее наводнение: уровень воды на Университетской набережной поднялся на 2,58 метра выше ординара. Это природное бедствие затронуло многие районы города и оставило заметный след в его истории.

Позже это наводнение стали воспринимать как зловещее предвестие трудных времён — впереди Россию ждали войны и революции. Самолёт Гаккель-IX на Корпусном аэродроме в районе нынешней площади Конституции, 1912 г.

Самолёт Гаккель-IX был первым в мире подкосным монопланом — уникальной конструкции, обеспечивающей отличный обзор пилоту. Его крылья крепились на подкосах из армированного дерева и стальных труб, а особая "птицевидная" форма позволяла при необходимости увеличить площадь рулевых поверхностей.

Аэродром находился на пустыре между Варшавской железной дорогой и Лиговским каналом, примерно по оси нынешнего Новоизмайловского проспекта. Сегодня чуть южнее этого места расположен Парк Авиаторов. Государственный банк. 1910 г. В Екатерининском сквере. 1897 г. Петровская набережная. Домик Петра I, 1872 г. Встреча двух паровиков на 2-м Муринском проспекте у будущей площади Мужества. 1908–1914 гг.

Автор: С. А. Докторович-Гребницкий

В кадре видны здания, которые до реконструкции конца 1960-х годов стояли внутри нынешнего круга площади. Тогда 2-й Муринский проспект шёл вдоль трамвайной линии, а район отличался плотной городской застройкой.

Сегодня на этом месте трамвай делает поворот со 2-го Муринского на Политехническую улицу, но от старых домов не осталось и следа — их заменило современное городское пространство. Забалканский (ныне Московский) проспект. Воскресенский Новодевичий монастырь, 1895 год.

Воскресенский Новодевичий монастырь, основанный в 1845 году по указу Николая I, стал важным духовным центром Санкт-Петербурга. Его строительство велось на участке у Московских ворот, а первый кирпич был заложен самим императором. Комплекс, созданный по проекту архитектора Н. Е. Ефимова с участием К. И. Реймерса и Л. Л. Бонштедта, включал храмы, мастерские, больницы, школы и даже фермы.

Однако в советский период монастырь был упразднён. В 1930-х годах его соборы и колокольня были закрыты и снесены, а монахини подверглись репрессиям. Последний храм монастыря был закрыт в 1937 году, а его территория утратила своё изначальное предназначение. В 1995 монастырь был возобновлен. Брандмайор Кириллов Митрофан Андреевич объезжает пожарные части Санкт-Петербурга, 1900 г.

Автор: Карл Булла

Его назначение совпало с масштабной реорганизацией пожарной службы в столице. Кириллов активно внедрял передовые европейские практики, лично изучая опыт за рубежом и вводя ежедневные учения, новые инструкции и экзамены для повышения квалификации пожарных. Благодаря его усилиям в городе появились современные сигнальные аппараты и началось устройство пожарного водопровода.

Одна из заслуг Кириллова — введение строгого экзамена для получения повышенных окладов пожарными, что стимулировало профессиональный рост и улучшало безопасность петербуржцев. Чайная общества трезвости, Санкт-Петербург, 1907 год.

На снимке - временный павильон Общества трезвости, построенный чайной фирмой «Сыновья Петра Боткина» на Манежной площади. Торговый дом братьев Елисеевых на Невском проспекте, 1915 г.

Из альбома «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Часть 9. Новый Петербург». М., Т-во «Образование», 1915 г. Усадьба Державина на набережной Фонтанки, 1895–1900 годы.

На фото — усадьба поэта Гавриила Державина в период, когда она принадлежала Римско-католической духовной коллегии. В этом доме в начале XIX века собирались участники «Беседы любителей русского слова» — литературного общества, где бывали Крылов, Гнедич и другие знаменитости. Лиговский проспект, 1903 г.

