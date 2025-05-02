Бунт на корабле?

Прошёл масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон: "Снимайте никаб!" Правда, происходило всё это, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане. Роман Антоновский призвал перенимать опыт. Масштабный рейд прошёл по улицам городов. Силовики потребовали от граждан соблюдать закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. В ходе проверок полицейские просили женщин снять никабы. Правда, происходило это всё, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане.

Первая такой рейд был осуществлён в городе Джалал-Абаде, расположенном в южной части республики. Женщинам выносили первые предупреждения, подчёркивая, что в случае повторения нарушения уже будет составлен протокол.

Снимайте никаб сейчас. На основании административного кодекса за это грозит штраф. На улице нельзя так ходить. Вы можете покрывать голову, но носить никаб вам нельзя,

- обратился к одной из прохожей местный полицейский. Фрагмент репортажа местного телеканала "Регион" разместил у себя в Telegram-канале "Сыны монархии" писатель Роман Антоновский.

Запрет в стране начал действовать с начала февраля текущего года. Штраф за появление с закрытым лицом составляет около 20 тысяч в рублёвом эквиваленте. Принятие закона было обусловлено необходимостью усилить меры безопасности.

Пока Средняя Азия выдавливает из своих стран ваххабитский элемент, в России растет приток «туристов». И самое главное, что Совет улемов мусульман Киргизии поддержал все эти ограничения.

А теперь вопрос, точнее, два.

Первый: угадайте, куда рванут все эти экстремисты, которых заставят бриться и снимать с головы покровы?

Второй: какого… лешего мы не вводим такие запреты в России?

И третий вопрос: у нас долго будет проходной двор для всякого рода подозрительных личностей?

Вот теперь всё! Запрет в стране начал действовать с начала февраля текущего года. Штраф за появление с закрытым лицом составляет около 20 тысяч в рублёвом эквиваленте. Принятие закона было обусловлено необходимостью усилить меры безопасности.Пока Средняя Азия выдавливает из своих стран ваххабитский элемент, в России растет приток «туристов».И самое главное, что Совет улемов мусульман Киргизии поддержал все эти ограничения.А теперь вопрос, точнее, два.Первый: угадайте, куда рванут все эти экстремисты, которых заставят бриться и снимать с головы покровы?Второй: какого… лешего мы не вводим такие запреты в России?И третий вопрос: у нас долго будет проходной двор для всякого рода подозрительных личностей?Вот теперь всё!

Роман Антоновский очень позитивно отнёсся к решению властей Кыргызстана. По его мнению, в России следует принять аналогичный закон:

Пора перенимать опыт евразийских братьев-киргизов… Ранее политолог Николай Севостьянов с беспокойством указывал в эфире "Первого русского", что ситуация с мигрантами и давлением диаспор в России всё больше выходит из-под контроля:

Фактически мы расписались в том, что сегодня, например, не получается продавить запрет никабов. А те же самые намазы в общественных местах, которые, к слову, незаконны, происходят всё чаще. Людей, которые пытаются им помешать, потом активно выслеживают в социальных сетях, им поступают угрозы. Это всё сегодня становится уже не просто проблемой, которая как-то мешает комфортному проживанию коренного населения России, не только православных людей. Это становится прямой угрозой нашему государству и русской цивилизации как таковой. И дальше уже бездействовать просто невозможно. Мы потеряем страну.