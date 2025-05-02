Бунт на корабле?

После того, ка прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками вручили ноту протеста.Отвечать на откровенно хамские выпады можно и на дипломатическом языке.
Киргизия на дипломатическом уровне требовала объяснений. Требовала науказать наших правохранителей (ишь как замахнулись!)
На уровне одного одиозного депутата выдвигала обвинения. В киргизских СМИ выходили материалы о том, что ОМОН якобы избивал посетителей бани и заставлял «жевать насвай» (какие странные фантазии). А после выяснилось, что всё ложь…
Более того, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что в московском банном комплексе «Бодрость» были задержаны те, кто связан с радикальными группировками! Все мероприятия в бане проводились в рамках работы по поддержанию безопасности и общественного порядка. И, как говорится, проводились не зря: почти половина «бодрящихся» мигрантов находились в России нелегально. Из 59 задержанных миграционное законодательство нарушили 25 фигурантов.
Помимо того, дипломаты подчеркнули, что просто так «чрезмерные силовые методы» к мигрантам ОМОН не применял. Просто гости столицы решили оказывать сопротивление, после чего и последовали «соответствующие меры в рамках полномочий» силовиков — всё в рамках законов России, которые мигрантам следовало бы изучить заранее.
Кстати, на это наши дипломаты тоже указали:
"Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству".
И не стоит думать, что проверка была направлена на граждан какой-то определённой страны. Просто теперь все (странно, что это удивляет наших соседей) должны помнить: не будете соблюдать законы России — поедете домой.
У себя то они наводят порядок.
"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон
Прошёл масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон: "Снимайте никаб!" Правда, происходило всё это, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане. Роман Антоновский призвал перенимать опыт.Масштабный рейд прошёл по улицам городов. Силовики потребовали от граждан соблюдать закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах.В ходе проверок полицейские просили женщин снять никабы. Правда, происходило это всё, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане.
Первая такой рейд был осуществлён в городе Джалал-Абаде, расположенном в южной части республики. Женщинам выносили первые предупреждения, подчёркивая, что в случае повторения нарушения уже будет составлен протокол.
Снимайте никаб сейчас. На основании административного кодекса за это грозит штраф. На улице нельзя так ходить. Вы можете покрывать голову, но носить никаб вам нельзя,
- обратился к одной из прохожей местный полицейский. Фрагмент репортажа местного телеканала "Регион" разместил у себя в Telegram-канале "Сыны монархии" писатель Роман Антоновский.
Пока Средняя Азия выдавливает из своих стран ваххабитский элемент, в России растет приток «туристов».И самое главное, что Совет улемов мусульман Киргизии поддержал все эти ограничения.
А теперь вопрос, точнее, два.
Первый: угадайте, куда рванут все эти экстремисты, которых заставят бриться и снимать с головы покровы?
Второй: какого… лешего мы не вводим такие запреты в России?
И третий вопрос: у нас долго будет проходной двор для всякого рода подозрительных личностей?
Вот теперь всё!
Роман Антоновский очень позитивно отнёсся к решению властей Кыргызстана. По его мнению, в России следует принять аналогичный закон:
Пора перенимать опыт евразийских братьев-киргизов… Ранее политолог Николай Севостьянов с беспокойством указывал в эфире "Первого русского", что ситуация с мигрантами и давлением диаспор в России всё больше выходит из-под контроля:
Фактически мы расписались в том, что сегодня, например, не получается продавить запрет никабов. А те же самые намазы в общественных местах, которые, к слову, незаконны, происходят всё чаще. Людей, которые пытаются им помешать, потом активно выслеживают в социальных сетях, им поступают угрозы. Это всё сегодня становится уже не просто проблемой, которая как-то мешает комфортному проживанию коренного населения России, не только православных людей. Это становится прямой угрозой нашему государству и русской цивилизации как таковой. И дальше уже бездействовать просто невозможно. Мы потеряем страну.
Однако, после резкого выступления сотрудников нашего МИДа, сразу же возникла и другая новость.
В Киргизии построят парк с бесплатными аттракционами за $30 млн из российского бюджета (за наши деньги)Об этом стало известнобуквально на днях. Не прошло и нескольких дней с вызвавшей широкий резонанс истории с трудолюбивыми банщиками в Москве, банщиками в Москве которая вылился в международный скандал из-за попутавших все берега киргизских политиков.
Буквально на днях местные депутаты одобрили проект постановления мэрии Бишкека о передаче 10 га земли в аренду на 25 лет общественному фонду "Евразия KG" (АНО "Евразия"). Помощь будет безвозмездной.
После того, как объект построят, парк передадут на баланс мэрии, но фонд обязуется взять на себя расходы по обслуживанию аттракционов и территории. Предварительно известно, что строительство парка потребует $30 млн, для киргизов аттракционы будут бесплатными, но вот россиянам встанут в копеечку. На обслуживание парка фонд будет тратить ежемесячно $200 тыс., т.е. ещё $2.4 млн ежегодно.
Ещё интересно, что председателем совета АНО «Евразия» является депутат Госдумы Алёна Аршинова, которая после ноты протеста киргизских дипломатов фактически, публично извинилась перед киргизами за абсолютно правомочные действия силовиков, а систематическое нарушение российских законов, называла «инцидентом».
Получается, что левая нога идет в одну сторону, а правая - в другую. А туловище не разорвете, господа вылизыватели?Кстати, а в России есть хоть один такой парк с бесплатными аттракционами?
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