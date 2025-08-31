Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.40

Смотрите что есть в Питере.

Вот, кто действительно не соврет о погоде в городе: Почему Нарвские ворота зеленого цвета? Ворота были построены из кирпича и обшиты медными листами. Именно это и определило их необычный цвет на все времена!

Но выбор материала сыграл с воротами злую шутку. Медь оказалась подвержена коррозии в сыром климате.

Памятник пришлось ремонтировать и не один раз!

Что внутри Нарвских триумфальных ворот Здесь расположено трёхэтажное помещение с подвалом. На верхний этаж ведут две винтовые лестницы, а в самом зале находится Музей воинской славы. Он был открыт здесь в 1978 году. В музее регулярно проводятся временные выставки, экскурсии, занятия для детей и другие мероприятия.

Набережная Крестовского острова

Весьма привлекательное место: деревянная набережная на Крестовском острове.

Это многометровый деревянный настил с лежаками и столами для настольного тенниса.

Отсюда открывается великолепный вид на Финский залив, парусники и катера!

Ещё ождно интересное место: беседка Шаляпина в Сестрорецке Она была построена в начале XX века и отреставрирована в 2021 году. По одной из легенд, в ней в 1913 году, будучи на отдыхе в Сестрорецке, давал свои выступления знаменитый русский оперный певец. ул. Андреева, 7

А у Синего моста можно найти отметки самых крупных наводнений за историю города В 1824 году вода поднялась свыше четырех метров от ординара. Тогда были разрушены 462 дома, утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести.

А в 1924 году вода поднялась примерно на 3 метра. Более 15 тысяч семей лишились крова. Как выглядел Ленинград после наводнения 1924 года Наводнение, продлившееся примерно шесть часов, вошло в историю как второй крупнейший удар стихии по городу. Тогда вода в Неве поднялась на целых 380 см выше ординара! Колодец ангелов в Александровском парке В парке есть уникальный фонтан «Колодец ангелов», который находится вдалеке от других, более известных памятников парка.

Он представляет собой скульптурную композицию прелестной девушки и ангелочков, которые по сюжету помогают ей набрать воды в колодце. Для тех, кто верит во всякие приметы: по легенде, скульптурная композиция может исполнять желания, а также помогает избавиться от головной боли.

Фонтан «Гранатовое дерево» Находится во дворе Армянской апостольской церкви святой Екатерины. Этот фонтан был подарен Арменией Санкт-Петербургу на 300-летний юбилей! Вокруг фонтана установлены скамейки, так что тут можно присесть и отдохнуть!

Невский пр., 40-42

Девушка с кувшином Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

Дева печально сидит, праздный держа черепок.

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

— А. С. Пушкин «Девушка с кувшином» — символ Царского села, уникальная статуя, созданная специально для Екатерининского парка. Изначально на месте был родник, который в 1758 году был закрыт в камеру и подведен к пруду водоводом. А в 1808–1810 годах по указанию Александра I участок преобразовали в фонтан, разработав сложную систему подачи воды, чертежи которой утеряны. Статую создал академик Павел Соколов в 1816 году. До установки она стояла в гипсовом виде в музее. Скульптура изображает изящную девушку в греческой тунике с печальным взглядом на разбитый кувшин — символ несбывшихся мечтаний, возможно, изображение супруги Александра I или Елизаветы Алексеевны.

В годы войны статую спрятали, а после — временно разместили в Лицее. Сегодня оригинал хранится в запасниках музея-заповедника, а на месте — копия 1990 года. В 1944 году статую временно перенесли в Глиникский дворец, а затем вернули на место. Также есть копии, подаренные Александрой Фёдоровной брату и украшавшие другие парки.

«Полтава» в порту на Васильевском острове Экскурсии на борту сейчас не проводятся, посмотреть на корабль можно лишь с причала. Яхтенный порт Смоленка (вход в яхтклуб свободный)

Знаменитый Чижик пыжик Скульптуру Чижика-Пыжика установили на устое 1-го Инженерного моста в 1994 году, во время фестиваля «Золотой Остап». Эта миниатюрная бронзовая птичка высотой всего 11 см — один из самых маленьких памятников Петербурга и мира. За годы существования скульптуру неоднократно похищали — официально зафиксировано семь краж, но предполагается, что было больше попыток. Иногда похитителей ловили и возвращали птицу, однако сейчас на месте стоит копия. Оригинал бесследно исчез после одной из краж и до сих пор не найден. Но...

А знаете, что в городе на Неве два чижика-пыжика Второй расположен на Васильевском острове. Как птичка здесь оказалась - неизвестно. По существующей версии, это может быть один из Чижиков-Пыжиков, пропавших с Фонтанки.

Где увидеть необычный памятник женщинам, защитившим Ленинград Памятник женщинам-бойцам противовоздушной обороны находится на улице Кронверкская, на брандмауэре шестиэтажного дома №12, на высоте 14 метров. Фигура женщины и памятная доска выполнены из бронзы. Более 17000 женщин насчитывалось в подразделениях противовоздушной обороны Ленинграда. В тяжёлые блокадные дни они встали на защиту родного города наравне с мужчинами и сделали все, чтобы приблизить победу. Открытие памятника состоялось в 2002 году. Автором памятника стал петербургский скульптор Лев Наумович Сморгон. Кронверкская улица, д.19

Забытая достопримечательность 12 июня 2006 года в Неве запустили огромный плавучий фонтан с 786 струями, высотой 60 м, 2652 светильниками, видеопроекторами и лазерами, сопровождаемый музыкой.

За час работы насосы перекачивали 30 тысяч кубометров воды.

Открытие приурочили к Дню России и саммиту «Большой восьмерки».

С 2009 года фонтан не работает, разобран и хранится на складах Водоканала.

Во время июльских гроз молния попала прямо в Лахта-центр В здании реализована пассивная система: фасад и металлический каркас выступают в роли естественных молниеприемников. Разряд уходит по колоннам прямо в землю — через свайное поле. Всё продумано так, чтобы здание спокойно «принимало» даже самые мощные удары.

Дом, где жил Виктор Цой, признали объектом культурного наследия — над проектом работали выдающиеся архитекторы и скульпторы. Речь идёт о советском доме на углу Московского проспекта и улицы Бассейной.

Дом эскимо

А вы знали, что в Петербурге есть здание в виде эскимо? Это Eskimo Plaza — логистический центр компании «Чистая линия» на Мебельной улице. Это уникальный строительных объект, в котором совмещается множество сложных технических и архитектурных решений, таких как:

-консоли длиной 5.5 метров с обоих торцов здания;

-мостик, символизирующий собой палочку от эскимо, длиной 25 метров нависающий над существующим зданием. А внутри здания расположился морозильный склад для хранения мороженого и других продуктов, теннисный корт, тренажёрный зал, несколько гостевых квартир с видом на Лахта Центр, большие офисные площади и тренажёрный зал.

Новый сквер

В Петербурге появился сквер, названный в честь Юрий Кнорозова, ученого, расшифровавшего письменность майя. Крест на Казанском Соборе.

Фотомомент из жизни города: установка креста на Казанский собор, 1994 год

В начале 1930-х гг крест с Казанского собора был демонтирован. Большевики заменили крест купола на позолоченный шар с пикой. Но в 1994 году крест снова был возвращен на свое место. Установка креста на металлическую стойку производилось вертолётом накануне Пасхи, за два часа до начала ночного богослужения. Сегодня венчающий купол крест возвышается над уровнем земли на 71,6 м.

А знаете ли вы, что в Петербурге есть газовые фонари?

Первые газовые фонари появились в городе на Дворцовой площади, в Александровском саду и на Невском проспекте в 1839 году. А сегодня свет уличных газовых фонарей можно увидеть в Александровскому саду у памятника Николаю Пржевальскому. Здесь в 2010 г были установлены фонари с газовыми горелками - в память о первых газовых фонарях, которые сменили масляные уличные светильники.

Газовый торшер (а их там шесть) можно узнать по "ножкам", на которых приподнята светильная камера. Газовые светильники безопасны. Они зажигаются автоматически одновременно с централизованным включением электрического освещения города.

Когда в городе включается электрическое освещение, через кабель, присоединенный к светильникам, подается искра. Она и зажигает огонь.

К слову о фонарях на улицах Ленинграда 1970-е годы Впервые в России уличные фонари появились именно в Санкт-Петербурге? Это произошло 4 декабря 1706 года. По указу Петра I их установили на фасадах четырёх домов рядом с Петропавловской крепостью. Первые электрические фонари зажглись в городе 23 сентября 1873 года на Одесской улице.

А про слона знаете?

На заброшенном здании на Красносельском шоссе стоит «позолоченный» слон Жители Пушкина вспоминают, что в 2015 году на Красносельском шоссе, 14/28Д открылся гипермаркет «Слон», предлагающий товары для дома, мебель и стройматериалы.

В то время на крыше появился слон, который когда-то вращался и даже трубил, хотя подтверждений этому не найдено. Гипермаркету крышка, а слон остался стоять на крыше.

Красносельское ш., 14/28Д, Пушкин

Существует в городе музей под открытым небом, экспонатами которого служат миниатюрные копии главных достопримечательностей северной столицы. Я об этом ставила тоже отдельный материал. Среди них Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Дворцовая площадь…

Там есть возможность в мельчайших подробностях изучить детали Казанского собора, поближе познакомиться с Михайловским замком, дотянуться до шпиля Адмиралтейства, взглянуть сверху вниз на Александровскую колонну и, конечно, сделать невероятное количество удивительных фотоснимков.

Рядом с «Мини-городом» находится еще один интересный объект – скульптурная композиция «Зодчие». Там за большим столом собрались выдающиеся архитекторы, внесшие наибольшую лепту в создание образа и харизмы Санкт-Петербурга. Растрелли и Монферран, Трезини и Росси, де Томон и Воронихин, Захаров и Баженов…

Благодаря именно этим талантливым мастерам, город стал таким, каким мы его сегодня знаем, ведь северную столицу невозможно представить без Исаакиевского собора, спроектированного Монферраном, Зимнего дворца, созданного Растрелли, или Адмиралтейства, являющегося творением Захарова.

Святой Пётр

Вблизи «Мини-города» вы обнаружите не только «Зодчих», но и еще одну современную бронзовую скульптуру. Это сидящий на камне забавный старичок с кудрявой бородой, смотрящий на Санкт-Петербург с задумчивостью и еле заметной улыбкой на устах. Сопроводительной таблички у скульптуры нет, и многие принимают этого очаровательного дедушку за Сократа. Однако же скульптор изобразил вовсе не древнегреческого мыслителя, а апостола Петра – небесного покровителя города на Неве. А чтобы люди, смотрящие на изваяние, смогли догадаться об этом, автор оставил несколько подсказок, самая очевидная из которых – связка ключей в руках у старичка.

Вот только вандалы, не обремененные воспитанием и интеллектом, не прочь обобрать даже святого и периодически срезают всю связку, после чего Петр на время вновь становится похожим на Сократа.

Сквер у Казанского собора появился 125 лет назад.

Казанский собор. Морней (Морне, Морнэ). 1830-е г.г. Казанский собор. Похороны М.И.Голенищева-Кутузова. Гравюра М.Н.Воробьева. 1814 год. ГЭ

Впрочем, история создания сквера началась немного раньше: в 1837 году на Казанской площади установили памятники Кутузову и Барклаю де Толли. В 1865 обустроили газоны и дорожки, и только в 1900 установили фонтан. Казанский собор1885 Торжественное открытие состоялось 30 июня 1900 года.

А вы знали, что фасад Главного штаба долгое время считался одним из самых длинных в Европе? Его длина составляет 580 метров. А возведён Главный штаб был в 1829 году по проекту архитектора К. Росси. Дугообразная геометрия корпусов была заложена изначально, поскольку на этом месте имелся целый ряд расположенных полукругом зданий, возведенных по проекту архитектора Ю.М. Фельтена. К. Росси удачно вписал их в свой проект. Восточное и западное крылья постройки удачно соединила Триумфальная арка, восславившая подвиги и отвагу русских воинов в Отечественной войне 1812 года. Венчает арку «Колесница славы». По окончании строительства здания Главного штаба Карл Росси убедил императора Николая I отказаться от установки в центре Дворцовой площади памятника Петру I, а вместо этого завершить ансамбль логичным памятником в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Для разработки его проекта был приглашён известный французский архитектор Огюст Монферран, и вскоре на площади появилась Александровская колонна. Монумент является самым большим по объему из старинных памятников Санкт-Петербурга. В 2001 году из-за фейерверка случился пожар и фигура Славы начала плавиться. С 1864 года монумент оказался бесхозным - ни одно государственное учреждение за него не отвечало.

История колесницы Славы Архитектор Карл Росси считал эту арку — памятник в честь победы России над Наполеоном — своим лучшим произведением.

По первоначальному проекту наверху планировалась скульптурная группа из двух женских фигур с воинскими атрибутами и гербом государства. Император Николай I потребовал большей масштабности.

Тогда Росси придумал колесницу Славы — крылатая Слава (Победа) стоит в колеснице, запряженной шестеркой коней, которых держат под уздцы вооруженные копьями воины.

К сожалению, в новогоднюю ночь 2001 года из-за фейерверка случился пожар, загорелись деревянные леса, и фигура Славы сильно пострадала. Скульпторы воссоздали по старинной технологии выколотки из листовой меди.

Ангел на Александровской Колонне

Фигура ангела на вершине Александровской колонны создана по проекту Огюста Монферрана скульптором Борисом Орловским в 1834 году. Изначально Монферран предлагал несколько вариантов оформления колонны: кроме эскиза с фигурой ангела архитектор предлагал увенчать обелиск крестом, обвитым змеей, или установить наверху фигуру Александра Невского. После революции фигуру ангела на Александровской колонне во время городских праздников закрывали красной тканью или воздушными шарами.

В годы Великой Отечественной войны Александровскую колонну замаскировали лишь на 2/3 высоты. Ангел получил осколочные «ранения», но позже был отреставрирован.

Шпиль, пронзающий небо и Ангел-хранитель Петербурга Вы знали, что на Петропавловской крепости установлен четвертый по счету ангел? С первого дня, как работы были закошены, шпиль собора с ангелом на вершине поразил петербуржцев и гостей города и стал визитной карточкой города. Ангел на шпиле Петропавловского собора по праву может конкурировать с корабликом на шпиле Адмиралтейства по своей туристической популярности.

Шпиль появился на крыше собора только в 1733 году, а украсить колокольню фигурой ангела Доменико Трезини предлагал еще за 11 лет до этого. Архитектор создал чертеж, а фигуру создавали обычный крестьянин и серебряных дел мастер. Правда, их работа Трезини не устроила, и ангела переделали приглашенные европейские мастера. Они совместили его с флюгером: фигура ангела держалась двумя руками за ось и была снабжена поворотными механизмами. Флюгер был действующим и по размеру был гораздо меньше нынешнего ангела.

Изначально он был деревянным, и его конструктором был голландский мастер Герман фон Болес. Флюгер, основание которого составили четыре специально подобранных кедра, не был похож на те, что чаще всего использовались в ту эпоху: ангел держался руками за осевой шток с поворотным механизмом (рисунок ниже). И высота колокольни со шпилем составила 112 метров. Первый ангел простоял всего 30 лет и погиб от молнии. В ночь с 29 на 30 апреля 1756 года в шпиль собора ударила молния, что привело к его возгоранию и падению на крышу. В результате пожара выгорели все деревянные конструкции крыши, был поврежден портик храма, а колокола даже расплавились. Последствия пожара от молнии были полностью ликвидированы лишь через 18 лет. В 1776 году на колокольне мастер Крас из Голландии установил куранты. Второй ангел шпиля Петропавловского собора погиб во время урагана 1778 года. Сильный ветер сломал фигуру, был повреждён поворотный механизм. Проект третьего ангела выполнил Антонио Ринальди. Тогда он поменял положение и перестал быть флюгером, хотя при порывах ветра до сих пор может немного вращаться. Третья фигура Ангела была закреплена у основания креста. На этот раз ангела отремонтировал Пётр Телушкин. Без строительных лесов, используя лишь верёвку, он сумел добраться до шпиля и провести восстановительные работы.

В последний раз ангела уже вместе со шпилем заменили в 1858 году, было решено установить нового ангела — того самого, который сохранился до наших дней. Нового ангела решили установить уже на металлическом шпиле. Этот четвертый ангел стоит уже более 150 лет и успешно выдерживает погодные условия Петербурга.

В середине XIX века стало очевидно, что все деревянные конструкции шпиля необходимо заменить на металлические. На специальном конкурсе победил военный инженер Дмитрий Журавский, который уже приобрел известность благодаря строительству мостов для железной дороги Петербург — Москва. Каркас шпиля и множество мелких деталей были изготовлены рабочими Воткинского железоделательного завода. При сборке впервые были использованы заклепки. Медные позолоченные листы производились на Невьянском заводе, также расположенном на Урале. В 1930-х годах по инициативе рабочих рассматривался вопрос о замене ангела шпиля колокольни на рубиновую звезду. На этот проект успели составить документы, но из-за начала войны эту работу выполнить так и не успели. На наше счастье. Во время блокады Ленинграда шпиль Петропавловского собора был закрашен, ангела закрыли мешковиной. Высота фигуры — 3,2 метра, размах крыльев — 3,8.

К счастью, до наших дней дошёл рисунок, выполненный Доменико Трезини, на котором изображён первый ангел Петропавловского собора. Этот рисунок был приложен к письму, адресованному генерал-губернатору Петербурга — светлейшему князю Александру Меншикову. И посылаем ныне рисунок Ангела, которой будет поставлен наверху кугеля на святой церкве Петра и Павла, по которому ныне делают из меди таким видом, толщиною будет на 4 дуйма. А, ежели делать весь по препорции круглую фигуру, то будет от ветров тягость и железо будет гнуть, на котором крест поставится.

И ныне золотари золотят на обивание куполов и шпица медные листы со всяким поспешением в Городе.

При сем остаюсь Вашей Высококняжей Светлости покорнеишим слугою

D. Trezzinj

1722 году

апреля 12

Санкт Питербурх

Рисунок первого ангела Петропавловского собора хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве. Он является частью творческого наследия Доменико Трезини и считается единственным дошедшим до нас акварельным изображением мастера.

Как на шпиле Адмиралтейства появился корабль Первый кораблик-флюгер на шпиле Адмиралтейства появился еще в 1719 году. Его создал мастер Харман ван Болос со своими помощниками — русскими мастерами. Исследователи предполагают, что прототипом флюгера был первый корабль, вошедший в петербургский порт. Согласно другой версии, прообразом кораблика стал фрегат «Орел», построенный по указу царя Алексея Михайловича в 1660-х годах. Этот кораблик находился на шпиле Адмиралтейства почти сто лет — в 1815 году во время ремонта шпиля его заменили на новый, и петровский кораблик был утерян. Сегодня же мы видим на шпиле Адмиралтейства уже третье судно в истории здания — оно появилось на этом месте в 1886 году во время очередного ремонта.

Высота кораблика достигает почти двух метров, вес — 65 килограммов, а на его покрытие потребовалось 2 килограмма сусального золота.

«Прадеду — правнук»: необычная судьба самого первого памятника Петру I

Идея создания первого в России конного памятника принадлежала самому Петру. Он хотел поставить конную статую на Коллежской площади на Васильевском острове — тогда это была главная площадь Петербурга.

Модель памятника сделал еще при жизни Петра скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Осуществить задуманное при жизни императора не удалось. Только в 1744 году, незадолго до своей смерти, скульптор завершил работу над литейной формой. Отливку памятника осуществил в 1747 году его сын — Франческо Бартоломео Растрелли (создатель Зимнего дворца). Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, хотела поставить статую отца перед Зимним дворцом. Но не успела. После ее смерти обстоятельства сложились таким образом, что скульптор был отстранен от дел взошедшей на престол императрицей Екатериной II. Сам памятник ей не понравился и был отправлен на хранение на склад Канцелярии строений. Он пылился в чулане до самой смерти императрицы. Но как только на трон взошел сын Екатерины, император Павел I, все изменилось. Он и велел установить нелюбимый и невезучий памятник Петру I перед своей новой резиденцией, Михайловским замком. И повелел оставить на памятнике посвящение: «Прадеду — правнук».

Завершу питерскую серию просто красивой фотоподборкой