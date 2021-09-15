Как «белоленточная» либералка-навальнистка попала на пост куратора российского кино?

Департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России возглавляет откровенная навальнистка, принимавшая активнейшее участие в «белололенточных» событиях на Болотной площади. Нет, это не сценарий фильма ужасов, это факт, имеющий место в нашей общей действительности. И с описанным фактом нужно что-то делать.

Недавние заявления главы Минкультуры Ольши Любимовой о продолжении финансирования театральных пропагандистов извращений и русофобии показали, что надежды общества на нового министра не оправдались.

Однако не при Любимовой единой харчуется российская либерда, присосавшаяся к культурной сфере. Вот ещё один – намного более яркий персонаж – показывающий, чьими усилиями на зрителей продолжает литься поток откровенной дряни, снимаемой за государственные деньги.

Слово Алексею Иванову.

Когда говорим "Минкульт" - подразумеваем "Ольга Любимова". Это не совсем правильно. В руководящих органах ведомства имеется гораздо более амбициозная и идейно мотивированная дама, которую часто величают "серым кардиналом в юбке" либо "смотрящей от либеральной башни".

Напомним, что Ольга Борисовна Любимова до своего назначения министром (21.01.2020) возглавляла Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации.

Затем обязанности руководителя исполнял некий Денис АгарОнов (бывший замдиректора Центра проектного менеджмента РАНХиГС и бывший член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству), просто "грел место", готовил почву. А 25.08.2020 Любимова сделала полноценное назначение - руководителем ДепкинО Минкульта стала её креативная ровесница Светлана Борисовна МаксИмченко».

https://zavtra.ru/events/o_bolotnoj_kuratorshe_rossijskogo_k...

Официальная биография названной чиновницы Минкульта очень скупа. А на странице департамента, который она возглавляет, отсутствует даже фото.

https://culture.gov.ru/about/departments/departament_kinemat...

«Максимченко родилась 17 октября 1980 года в Москве. Окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Более 10 лет работала в медиасфере, более семи лет - в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы в должности заместителя директора "Мосгорпарка" занималась развитием парков культуры и отдыха столицы.

В декабре 2016 года назначена генеральным директором "МоскинО". На занимаемой должности провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, в том числе акцию "Ночь кино" в Москве. В 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более 1 000 съёмок».

https://tass.ru/kultura/9281655

Общие фразы, да и только. Человеку 40 лет, а информации о нём – столь мало. Однако Алексей Иванов не поленился покопаться в биографии Максимченко, чтобы узнать, что стоит за скупыми оборотами вроде «более 10 лет работала в медиасфере».

Послушайте о том, в какой именно «медиасфере» подвизалась женщина, которая уже год курирует российское кино.

«Во время белоленточной смуты Максимченко была региональным директором Всемирного общества новостного дизайна (Society for news design) в РФ и главредом болотной газеты "Акция" ("газета для молодой элиты России"), которая дарила соответствующей аудитории промо-интервью с Ильёй Яшиным, Марией Гайдар, Ильей Пономарёвым, "дебаты" Алексея Навального, рекламу ФБК* на первых полосах, топ "10 лучших приложений для участника протестного митинга" и многое другое в том же духе.

Прямиком с Болота небезызвестный КапкОв забрал либероидную дамочку в столичный Депкульт.

"Всё зависит только от людей. Соответственно, когда меня приглашали на разные работы, я всегда думала, под чьим руководством я работаю, куда направляюсь. Я бы, наверное, никогда не попала в Департамент культуры, если бы не было Сергея Капкова. И мы видим, как вся московская культура поменялась в тот момент под влиянием одного руководителя... Меня в какой-то момент позвали проконсультировать по PR, и эта консультация закончилась через неделю тем, что я была там уже 24 на 7. И занималась не только пиаром, но и в целом подготовкой всех презентаций по стратегиям развития, организацией общественных советов при мэре Москвы по развитию общественных пространств...", - рассказывает Максимченко в интервью Forbes».

https://zavtra.ru/events/o_bolotnoj_kuratorshe_rossijskogo_k...

То есть, российское кино курирует откровенная навальнистка, которую усилиями либерды из правительства Москвы протащили по карьерной лестнице, пристроив аж в Минкультуры. Тащил Капков. Вот кто он такой, для тех, кто не в курсе.

«Капков - один из ярчайших представителей "шестой колонны", талантливый политтехнолог и вообще многостаночник, протеже Романа Абрамовича,

экс-вице-губернатор Чукотки и экс-вице-президент Российского футбольного союза, экс-депутат Госдумы от "Единой России", экс-директор ЦПКиО имени Горького и экс-руководитель Департамента культуры города Москвы, бывший жених Ксении Собчак и бывший супруг Софьи Гудковой (первая жена Дмитрия Гудкова),

https://www.buro247.ru/local/images/buro/img_6341_jpg_130830...

https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105/ff/ac225a2fb049....

твёрдый приверженец гейропейских ценностей и столь же твёрдый ненавистник ценностей традиционных, покровитель Кирилла Серебренникова и его проектов, патрон секты урбанистов, консультант "огромного количества и федеральных чиновников, и региональных".

В течение ряда лет семейно-медведевские активно двигали его на пост министра культуры РФ, не получалось благодаря силовикам (четыре года назад Капков по определённым причинам даже намеревался эмигрировать); теперь же значительной частью процессов внутри Минкульта рулит барышня из команды Капкова, мечтающая, по её словам, "взломать систему"».

https://zavtra.ru/events/o_bolotnoj_kuratorshe_rossijskogo_k...

Капков – эталонная, прям вот рафинированная либерда. И потому неудивительно, что политика Максимченко в курируемой ею сфере кино вызывают вопросы у тех, кто следит за деятельностью Минкульта. Ведь что может продвигать дамочка, у которой такая биография?

«Светлана Максимченко, та самая глава Департамента кинематографии Минкульта - это наш старый московский пациент.

Она последовательно отметилась мероприятиями по раскрутке движения MeeToo, бодипозитива, темы «домашнего насилия», на пару с Софьей Гудковой/Капковой (да-да, экс-женой того самого Димы Гудкова и того самого Сергея Капкова) с «зарисовками об обществе цензуры». А также показами «протестного грузинского кино» ЛГБТ-сеансами, фестивалями радикальных феминисток, бесплатными показами «перестроечного кино», и прямыми «культ провокациями» против Сергея Собянина, своего главного работодателя.

Ну а в Минкульте на её счету - поддержка фестиваля «Артдокфест» Виталия МАнского, и ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

https://t.me/cultras/3244

Есть ли такой сорт либерально-троцкистского дегенеративного дискурса, в котором не была бы вымазана по уши Максимченко? Судя по процитированному списку её активностей – нет такого сорта. Всю западную дрянь тащит в Россию, годами. Причём ранее – за счёт властей Москвы, на которых сама же озвучивала нападки, а теперь – за счёт федерального бюджета.

Вот и получается, что пока государство не формулирует чётко, какие задачи стоят перед Минкультуры, либерда правит бал, навязывая чуждые псевдо-ценности.

«Государство ОБЯЗАНО формулировать свои запросы. Оно должно делать это предельно чётко и понятно. Нельзя сказать "пусть будет кино о ВОВ", надо говорить "фильм о героической борьбе советских людей - простых советских людей - с фашистами, в фильме не может быть положительных героев-содомитов, не должно быть альтернативной истории, хоругвей над танками, а в револьвере не может быть 27 пуль. Да, и возьмите консультантом генерал-полковника Сидорова из архива Минобороны".

В учебнике истории не должно быть миллионов изнасилованных немок.

На образовательных сайтах для подростков не надо размещать гей-контент.

Праймовые ток-шоу на федеральном ТВ не должны форсить писателей, которые выдают фэнтезийный контент за историю России.

Государственный (и около) бизнес, составляющий основу экономики, не должен использовать в качестве амбассадОров молодёжных кумиров неопределённой ориентации.

Государству надо бы понять, что культура - часть национальной безопасности, такая же важная, как новый двигатель для космической ракеты или новый танк. И, для начала, научиться писать для рынка культуры ТЗ. Хотя бы уровня "вот это точно нельзя"».

https://t.me/russ_orientalist/7997

Пока государство в лице политиков-государственников так не делает, пролезшие в Минкультуры благодаря таким как Капков либеральные дамочки творят, что хотят.

Привлечь внимание государственников к деятельности Максимченко и ей подобных – задача гражданского общества.

Я считаю, что названная чиновница должна быть уволена с занимаемой должности за несоответствие этой должности, выражающееся в продвижении деструктивных идей вроде феминизма, ЛГБТ и прочего, что противоречит ценностям, изложенным в Конституции России.

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