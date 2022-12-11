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Как старший сержант Тарасенко спас знамя полка, спрятав его под гимнастеркой

Как старший сержант Тарасенко спас знамя полка, спрятав его под гимнастеркойПотеря боевого знамени для любого воинского соединения означало его расформирование, а командиров ждал военный трибунал.

Поэтому знамя всегда тщательно оберегали и старались любыми путями сохранить. Мы знаем сотни, если не тысячи случаев, когда, выходя из окружения, бойцы выносили знамя, обмотав им свое тело.

Безусловно, потеря знамени – это позор для всего личного состава воинского соединения. Но когда на этом хотят еще и подзаработать, это позор вдвойне. Поэтому позор командирам партизанского отряда, которые препятствовали выносу из окружения боевого знамени 48-го полка 38-ой стрелковой дивизии.

Вынос боевого знамени

Когда стало понятно, что штаб полка был окончательно отрезан немцами от основных сил, а помощи ждать было неоткуда, знаменосец 48-го полка 38-ой стрелковой дивизии старший сержант Евдаким Пантелеевич Тарасенко принял решение выносить Знамя полка.

Обмотав его вокруг тела, он вместе с рядовым Елизаркиным короткими перебежками побежал к близлежащему лесу. Красноармеец Елизаркин, прикрывая отход старшего сержанта Тарасенко, получил ранение в ногу и дальше идти не мог. Что делать? Не бросать же его одного на растерзание фашистам.

Евдаким Тарасенко, будучи человеком сильным физически, взвалил на себя Елизаркина и потащил в лес.

В лесу обнаружить своих не удалось, поэтому до наступления темноты пришлось скрываться в густом ельнике.

Тарасенко Евдоким Пантелеевич с сыном Павлом Евдокимовичем - Героем Советского Союза. (источник фото: https://clck.ru/32jRPf)

Под покровом ночи Тарасенко дотащил Елизаркина до близлежащего села, где одна из сердобольных старушек взялась укрыть красноармейца Елизаркина у себя.

Ну а Евдаким Таресенко стал дальше пробираться к своим.

На свою беду, как бы это не звучало странно, он попал в партизанский отряд.

Дальше было самое интересное

Партизаны задумали захватить знамя и передать его в штаб фронта, рассчитывая получить за это вознаграждение.

А между тем, комдиву 136-ой стрелковой дивизии И.М. Пузикову стало известно, что 48-ой полк потерял в бою свое Боевое Знамя и командира майора Бунтина.

Из воспоминаний комбата Кошелева:

«Меня вызвал 16 января командир этой дивизии генерал Пузиков. Он сообщил, что располагает точными сведениями, что наш 48-й полк потерял в бою Боевое Знамя и своего командира майора Бунтина и начальника штаба Ершова. Этой страшной вестью я был поражен. Она несмываемым позором легла на солдат. Генерал сказал также, что я с батальоном перехожу в его подчинение. При этом предупредил: если мне удастся узнать что-нибудь о командире полка, то немедленно доложить ему об этом. В штабе этой дивизии мне сказали, что генерал получил приказ найти майора Бунтина и арестовать за потерю знамени».

Спустя несколько дней полковая разведка донесла, что знаменосец полка старший сержант Тарасенко находится со знаменем у партизан, которые наотрез отказываются его отпускать.

Комбату Кошелеву было поручено любыми путями вызволить Тарасенко.

Из воспоминаний комбата Кошелева:

«Когда мы приехали к партизанам, то ничего не сказали им о своем намерении. Встретили они нас как окруженцев и не подозревали, какую цель мы преследовали. Мы выжидали удобный момент, когда партизаны поставят оружие в козлы. Своим бойцам я приказал быть готовым на случай, если хозяева будут сопротивляться. Я велел Тарасенко, который прятал боевое знамя под гимнастеркой, быстро сесть в сани, а партизан предупредил — к оружию не подходить, иначе буду стрелять. Под охраной двадцати автоматчиков со Знаменем мы скрылись, не дав им предпринять каких-либо нежелательных действий».

Через некоторое время нашелся и комполка Бунтин, которого, впрочем, сразу сняли с должности.

Лично мне не понятно, чем руководствовались партизаны, удерживая у себя знаменосца Тарасенко?

Ваше мнение по этому поводу? Поделитесь в комментариях.

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