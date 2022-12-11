Как старший сержант Тарасенко спас знамя полка, спрятав его под гимнастеркой

Потеря боевого знамени для любого воинского соединения означало его расформирование, а командиров ждал военный трибунал. Потеря боевого знамени для любого воинского соединения означало его расформирование, а командиров ждал военный трибунал.

Поэтому знамя всегда тщательно оберегали и старались любыми путями сохранить. Мы знаем сотни, если не тысячи случаев, когда, выходя из окружения, бойцы выносили знамя, обмотав им свое тело.

Безусловно, потеря знамени – это позор для всего личного состава воинского соединения. Но когда на этом хотят еще и подзаработать, это позор вдвойне. Поэтому позор командирам партизанского отряда, которые препятствовали выносу из окружения боевого знамени 48-го полка 38-ой стрелковой дивизии.

Вынос боевого знамени

Когда стало понятно, что штаб полка был окончательно отрезан немцами от основных сил, а помощи ждать было неоткуда, знаменосец 48-го полка 38-ой стрелковой дивизии старший сержант Евдаким Пантелеевич Тарасенко принял решение выносить Знамя полка.

Обмотав его вокруг тела, он вместе с рядовым Елизаркиным короткими перебежками побежал к близлежащему лесу. Красноармеец Елизаркин, прикрывая отход старшего сержанта Тарасенко, получил ранение в ногу и дальше идти не мог. Что делать? Не бросать же его одного на растерзание фашистам.

Евдаким Тарасенко, будучи человеком сильным физически, взвалил на себя Елизаркина и потащил в лес.

В лесу обнаружить своих не удалось, поэтому до наступления темноты пришлось скрываться в густом ельнике.

Тарасенко Евдоким Пантелеевич с сыном Павлом Евдокимовичем - Героем Советского Союза. (источник фото: https://clck.ru/32jRPf

Под покровом ночи Тарасенко дотащил Елизаркина до близлежащего села, где одна из сердобольных старушек взялась укрыть красноармейца Елизаркина у себя.

Ну а Евдаким Таресенко стал дальше пробираться к своим.

На свою беду, как бы это не звучало странно, он попал в партизанский отряд.

Дальше было самое интересное

Партизаны задумали захватить знамя и передать его в штаб фронта, рассчитывая получить за это вознаграждение.

А между тем, комдиву 136-ой стрелковой дивизии И.М. Пузикову стало известно, что 48-ой полк потерял в бою свое Боевое Знамя и командира майора Бунтина.

Из воспоминаний комбата Кошелева:

«Меня вызвал 16 января командир этой дивизии генерал Пузиков. Он сообщил, что располагает точными сведениями, что наш 48-й полк потерял в бою Боевое Знамя и своего командира майора Бунтина и начальника штаба Ершова. Этой страшной вестью я был поражен. Она несмываемым позором легла на солдат. Генерал сказал также, что я с батальоном перехожу в его подчинение. При этом предупредил: если мне удастся узнать что-нибудь о командире полка, то немедленно доложить ему об этом. В штабе этой дивизии мне сказали, что генерал получил приказ найти майора Бунтина и арестовать за потерю знамени».

Спустя несколько дней полковая разведка донесла, что знаменосец полка старший сержант Тарасенко находится со знаменем у партизан, которые наотрез отказываются его отпускать.

Комбату Кошелеву было поручено любыми путями вызволить Тарасенко.

Из воспоминаний комбата Кошелева:

«Когда мы приехали к партизанам, то ничего не сказали им о своем намерении. Встретили они нас как окруженцев и не подозревали, какую цель мы преследовали. Мы выжидали удобный момент, когда партизаны поставят оружие в козлы. Своим бойцам я приказал быть готовым на случай, если хозяева будут сопротивляться. Я велел Тарасенко, который прятал боевое знамя под гимнастеркой, быстро сесть в сани, а партизан предупредил — к оружию не подходить, иначе буду стрелять. Под охраной двадцати автоматчиков со Знаменем мы скрылись, не дав им предпринять каких-либо нежелательных действий».

Через некоторое время нашелся и комполка Бунтин, которого, впрочем, сразу сняли с должности.

Лично мне не понятно, чем руководствовались партизаны, удерживая у себя знаменосца Тарасенко?

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