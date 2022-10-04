Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

Посвящение Азату Хамитову Посвящение Александру Савенко Посвящение Артему Салынову Посвящение Александру Соколову Посвящение Евгению Коробову Посвящение Константину Вшивкову Посвящение Руслану Акулову

Поговорим немного об артистах.

Домогаров Не нравится Россия? А почему бы вам всем не уехать из этой "богом убитой страны", а мы после вашего отъезда чуть помучаемся и будем жить! А вы уезжайте и там тявкайте!

Я твёрдо уверен, что если не любишь человека - уходи, если не получается - уезжай. Зачем же хаять свою маму, отца, город, страну? Ты же вырос и пил мамино молоко! Тебя воспитывал отец, ты жил и бегал во дворе своего дома, и ты жил в этой стране.

Тебе всё это перестало нравиться, ты перестал уважать могилы своих предков - уезжай. И всё!

(Александр Домогаров) https://t.me/c/1780774638/4671 Маликов. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо. У меня за границей ничего нет ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. На фото Иван Охлобыстин в Донецке: "Я здесь потому, что это место - эпицентр сопротивления мировому злу". Встреча с Пушилиным. Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя. Актер Антон Шагин выступили с концертом в одном из заведений Донецка.

Там собрались местные жители и военные.

Рэп-исполнитель Рич вместе с актером Антоном Шагиным выступили с концертом в одном из заведений Донецка. Там собрались местные жители и военные.

Юта посетила Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Самойлов — Агата Кристи — поет на Донбассе

И как раз в это время В небе рассекает вертолет

Словно сговорились

Пожалуй, многим известен артист Александр Дьяченко. Он играл в таких знаковых фильмах, как «Брат-2», «Баязет», «Звезда», «Грозный». А вот то, что он пишет стихи...

Александр ДЬЯЧЕНКО

(Ответ тем, кто с той стороны шлёт проклятья).

Я вам не писал. И вы не пишите.

Потом заклеймите меня за глаза.

Идите к своим! Там ровно дышите

И с гоготом плюйте в мои образа.

Я вам не писал. И вы не пишите.

На лай не отвечу. Какой в этом толк?

Свидомою правдой меня порешите,

Что б я на гиляке навеки умолк.

Я вас не просил. И вы не просите.

Вы - «нации слава». Вы - «смерть ворогам».

Я - вата, русня. Хоть под корень скосите -

Я деда за доллар, как вы, не продам.

Я вам не писал. Обойдитесь без свинства.

За вас не молюсь. Что ж, порвите мне рот!

Нет русскости в вас, как и нет украинства.

Теперь вы - пустой и безродный народ.

Но те, кто писал и скорбил по Донбассу,

В чьем сердце Одессы растерзанной стон

Они - мой народ. Вам они - биомасса.

Свидомым же божий не писан закон!

Я вас не боюсь, сколь себе вы не льстите.

Вы - сала «херои», вам страх - побратим.

Чем больше орёте, что нас не простите,

Тем крепче, убогих, мы вас не простим. https://t.me/c/1524001401/1844

«Мы вас ждём с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит, и как, в общем, в знаменитом фильме "Офицеры" было сказано много лет назад, что есть такая профессия – Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!». Алексей Гуськов.

«Мы вас ждём с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит, и как, в общем, в знаменитом фильме "Офицеры" было сказано много лет назад, что есть такая профессия – Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!».

Конечно, это малая часть, но показательно. Не все артисты примкнули в элиткам!

Продолжим. Iveco LMV «Рысь» военнослужащих СпН Вооруженных сил России на одном из направлений в зоне СВО. Российские сапёры продолжают разминировать предприятие Азовмаш в Мариуполе Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов. Саперы

Военнослужащие разминируют территорию химического завода "Заря" в Рубежном. "Саперы осматривают и проверяют каждый квадратный метр территории химзавода. Сейчас вот работает специалист", — рассказал корреспондент "Известий" Мурад Магомедов. В помещениях завода специалисты обнаруживают взрывоопасные предметы. Боец с позывным "Фара" показал гранату Ф-1, установленную на растяжке, которая в результате оказалась небоеспособной. Разминировать территорию также помогает комплекс "Уран-6". Оператор может управлять железным сапером на расстоянии до 1 км. "Робот-сапер "Уран-6" заменяет целый взвод. Он выполняет такой объем работы за день, какой могло бы выполнить целое подразделение из 20-ти саперов", — подчеркнул журналист. https://t.me/izvestia/100795

Боевая работа подразделений ВДВ в зоне СВО Боевая работа подразделений воздушно-десантных войск в ходе СВО. Боевая работа подразделений воздушно-десантных войск в ходе СВО. Бои на южных подступах к Авдеевке БТР-82А и военнослужащие подразделения СпН Вооруженных сил России на Донбассе. Бывшие Т-64бв и т-72б ВСУ на службе у бойцов союзных сил В Донецке маршрутки такие же непобедимые, как и люди. Сколько же настрадалась эта земля... В Мариуполе продолжается масштабная стройка. В Мариуполе продолжается стройка нового жилья, для тех кто его потерял! БЕСПЛАТНО! И это всё по тому , что навозовцы устраивали в их квартирах огневые точки! В Мариуполе сданы первые три жилых дома. 3 сентября Жмилье предоставили в первую очередь многодетным семьям, оставшихся на улице. Восстановление Мариуполя Мариуполь стремительно преображается Мариуполь, июль 2022. Автовокзал по улице Артема и близлежащие дома Но восстановим и это!

А тем временем... В пригороде Киева Борисполе укр нацисты сносят Аллею Героев СССР. И ведь действительно нынешняя власть в Киеве очень боится тех победителей, которые уничтожили нацизм и фашизм в прошлый раз. И поливают огнем мирных жителей городов. В результате одного из ударов погибли 13 сотрудников экстренных служб. Военнослужащий СпН МО России в зоне проведения СВО Воины-сибиряки в восточной части Купянска. 10 сентября Боец вооруженых сил России ведёт разведку с помощью квадрокоптера Владимир Тараненко руководит Народной Дружиной и возглавляет представительство Общероссийского Народного Фронта в ДНР. Делает это в очень непростое время. Начало сентября Группировка ПВО в Запорожской области усилена в целях безопасности проведения референдума Добровольцы батальона СДД Гром продолжают кошмарить укров! Под Херсоном Дороги войны ВСУшный зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, уничтоженный рядом со Вторым Свято-Митрофановским храмом в Лисичанске. Дороги Донбасса хранят ещё следы недавно прошедших жестоких боёв Ещё один трофейный украинский танк Т-64БВ, раньше принадлежал 30 бригаде ВСУ. Еще одна американская гаубица М777 уничтожена Отважными Недавно казаки стали обладателями нескольких трофейных танков Т-64БВ Все что осталось от байрактара Херсонское направление Захваченные в Лисичанске подразделениями Росгвардии Humvee ВСУ Именной Т-80БВ Ставрополь на просторах Донбасса. Интересное фото, заправимся и на передовую. Итальянский доброволец в рядах союзных сил на Донбассе Кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации.

Подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены российскими десантниками. Всего российские военные уничтожили более 20 военнослужащих ВФУ и более пяти единиц техники противника. Командир десантно-штурмовой роты с позывным “Партизан” поделился, что одной из главных задач подразделений является недопущение противника в стороны населенных пунктов. Кадры ведения боевых действий подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктов Это все кадры ведения боевых действий подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктов

https://t.me/izvestia/101580

Кадры освобождения населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск. После разведывания местности с помощью БПЛА, позиции противника были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатомётов, затем штурмовые подразделения ВДВ приступили к штурму населенного пункта. Заходили несколькими группами с разных направлений и продвигались от улицы к улице, уничтожая противника, засевшего в укреплённых сооружениях.

“Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена”, — рассказывает командир десантно-штурмового отделения Александр. https://t.me/izvestia/101764

Кадры от военкора Журавлева из Лисичанска Кадры посещения военными священниками Центрального военного округа зоны проведения специальной военной операции. Духовные наставники постоянно находятся рядом с военнослужащими и поддерживают моральный дух воинов в боевой обстановке. Иерей Роман Чебоненко исповедует, служит молебны, раздает крестики, освещает боевую технику, говорит напутственные слова. Кроме этого, проводит разъяснительные беседы с военнослужащими, которым необходимы помощь и поддержка. Кадры с передовой и общение с Отважными "Отважные" Казаки батальона Терек добровольческого казачьего отряда Дон Казаки батальона Терек добровольческого казачьего отряда Дон. А в руках у него замечательный "дроноубийца" Киберпанк, который мы заслужили- армия ДНР вооружается дронобойными ружьями. Дронобойщики бывают весьма разными. Настоящая мухобойка. Антидроновое ружьё ЛПД-801 и его трофей. Луганские разведчики захватили украинскую разведывательно-дозорную машину, починили, теперь она у Народной милиции ЛНР Комбат 6-го БТРО "Злой". После штурма Мариуполя, принимают участие в боях на Авдеевском направлении. Наша разведка в Николаевской области. Новый трофей союзных сил украинский бронеавтомобиль КРАЗ Кагуар. Ополченец ДНР, защищающий Донбасс с августа 14-го. Иван их Горловки Одна из барж, которая принимала участие в попытке десанта на Запорожскую Атомную Электростанцию. Остов американского бронеавтомобиля Хамви. На каждую западную машину найдется русский «Краснополь». Минобороны России получило партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, которые применяются для эвакуации танков с поле боя. Оборудование также может применяться для восстановления инфраструктуры. "Отважные" продолжают уничтожение боевиков ВСУ Отечественная «Ярость» Отечественный бронеавтомобиль BURAN. Офицер ПВО из группировки ВС РФ Отважные рассказал РИА Новости, как его батарея сбивает американские HIMARS в Донбассе, несмотря на все сложности Очередной уничтоженный Байрактар. Рассказов про сокрушающую роль Байрактаров давненько уже не слыхать. Очередной шеврон Парни во время работы с БПЛА «Zala» Парни во время работы с БПЛА «Zala» Первые дни операции. Военнослужащий СпН на броне БТР-82А заходит со стороны Крыма на Херсон. Из архива. Пистолет Ярыгина спас жизнь бойцу росгвардии, пуля попала в пистолет во время огневого контакта с ВСУ и застряла в рукоятке. От пули По трофеям Отважных можно уже географию изучать. Шеврон румынского 341-го мотопехотного батальона Констанца в трофеях группировки Обложка удостоверения сдавшего в плен офицера ВСУ. Но фашизма там нет, что вы! Под Горловкой, Донецкая область, несколько дней назад. Позывной Али, оператор дрона. Чеченец Позывной Али, оператор дрона. К сожалению погиб... Позывной "Белый", воюет с 14 года Позывной "Партизан" ВДВ Позывной "Сеня" Как рассказывают сослуживцы, играет на бурятском музыкальном инструменте варгане, чем кошмарит всушников. Бурятов они боятся смертельно. Позывной «Копьё». Служит с 2014 года. Вступил в ополчение, когда ВФУ начало убивать мирное население. Позывной "Копье". Снайпер батальона 1539 имени Архангела Михаила. Позывной «Копьё». На счету с начала спецоперации - 14 офицеров ВФУ. Солдат не считает. Рассказ с места боев

Разбитая танковая колонна ВСУ, наступавшая в район Высокополье-Потёмкино на Херсонском направлении.

Как рассказали братишки с дружественного подразделения:

Недавно было контрнаступление на н.п. Александровка, все штатно, двигались танки, вели огонь по позициям нашим, кроме одного. Тот поднял пушку вверх и крутил башней на 360°. Сожгли всех, кроме этого. Разбитая танковая колонна ВСУ, наступавшая в район Высокополье-Потёмкино на Херсонском направлении.

Когда доехал, стало понятно, что люки у него завареные и экипаж принудительно отправили на убой. Пока ждали резак, парням закидывали сигареты и воду через ствол танка, в целом, с ними все хорошо: в плену накормленые, одетые и обутые. Как выяснилось позже, у соженных танков люки тоже были заверенные. Впрочем, они сделали свой выбор.

А парни оставили послание: "у нас в плену лучше, чем у вас на службе, лучше сдаваться и продолжать жить в мирной жизни, а не в Вальхалле".

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