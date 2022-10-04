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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

Посвящение Азату ХамитовуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Александру СавенкоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Артему СалыновуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Александру СоколовуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Евгению КоробовуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Константину ВшивковуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Посвящение Руслану АкуловуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

Поговорим немного об артистах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

ДомогаровНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Не нравится Россия? А почему бы вам всем не уехать из этой "богом убитой страны", а мы после вашего отъезда чуть помучаемся и будем жить! А вы уезжайте и там тявкайте!
Я твёрдо уверен, что если не любишь человека - уходи, если не получается - уезжай. Зачем же хаять свою маму, отца, город, страну? Ты же вырос и пил мамино молоко! Тебя воспитывал отец, ты жил и бегал во дворе своего дома, и ты жил в этой стране.
Тебе всё это перестало нравиться, ты перестал уважать могилы своих предков - уезжай. И всё!
(Александр Домогаров) https://t.me/c/1780774638/4671Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Маликов. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо. У меня за границей ничего нет ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24На фото Иван Охлобыстин в Донецке: "Я здесь потому, что это место - эпицентр сопротивления мировому злу".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Встреча с Пушилиным. Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Актер Антон Шагин выступили с концертом в одном из заведений Донецка.

Там собрались местные жители и военные.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Рэп-исполнитель Рич вместе с актером Антоном Шагиным выступили с концертом в одном из заведений Донецка. Там собрались местные жители и военные.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24 Юта посетила Луганскую республиканскую клиническую больницу.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Самойлов — Агата Кристи — поет на ДонбассеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24И как раз в это время В небе рассекает вертолетНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Словно сговорилисьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Пожалуй, многим известен артист Александр Дьяченко. Он играл в таких знаковых фильмах, как «Брат-2», «Баязет», «Звезда», «Грозный». А вот то, что он пишет стихи...

 

Александр ДЬЯЧЕНКО

(Ответ тем, кто с той стороны шлёт проклятья).

Я вам не писал. И вы не пишите.
Потом заклеймите меня за глаза.
Идите к своим! Там ровно дышите
И с гоготом плюйте в мои образа.
Я вам не писал. И вы не пишите.
На лай не отвечу. Какой в этом толк?
Свидомою правдой меня порешите,
Что б я на гиляке навеки умолк.
Я вас не просил. И вы не просите.
Вы - «нации слава». Вы - «смерть ворогам».
Я - вата, русня. Хоть под корень скосите -
Я деда за доллар, как вы, не продам.
Я вам не писал. Обойдитесь без свинства.
За вас не молюсь. Что ж, порвите мне рот!
Нет русскости в вас, как и нет украинства.
Теперь вы - пустой и безродный народ.
Но те, кто писал и скорбил по Донбассу,
В чьем сердце Одессы растерзанной стон
Они - мой народ. Вам они - биомасса.
Свидомым же божий не писан закон!
Я вас не боюсь, сколь себе вы не льстите.
Вы - сала «херои», вам страх - побратим.
Чем больше орёте, что нас не простите,
Тем крепче, убогих, мы вас не простим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24https://t.me/c/1524001401/1844

«Мы вас ждём с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит, и как, в общем, в знаменитом фильме "Офицеры" было сказано много лет назад, что есть такая профессия – Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Алексей Гуськов.
«Мы вас ждём с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит, и как, в общем, в знаменитом фильме "Офицеры" было сказано много лет назад, что есть такая профессия – Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!». 
Конечно, это малая часть, но показательно. Не все артисты примкнули в элиткам!
Продолжим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Iveco LMV «Рысь» военнослужащих СпН Вооруженных сил России на одном из направлений в зоне СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Российские сапёры продолжают разминировать предприятие Азовмаш в МариуполеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24СаперыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

Военнослужащие разминируют территорию химического завода "Заря" в Рубежном.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24"Саперы осматривают и проверяют каждый квадратный метр территории химзавода. Сейчас вот работает специалист", — рассказал корреспондент "Известий" Мурад Магомедов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В помещениях завода специалисты обнаруживают взрывоопасные предметы. Боец с позывным "Фара" показал гранату Ф-1, установленную на растяжке, которая в результате оказалась небоеспособной.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Разминировать территорию также помогает комплекс "Уран-6". Оператор может управлять железным сапером на расстоянии до 1 км.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24"Робот-сапер "Уран-6" заменяет целый взвод. Он выполняет такой объем работы за день, какой могло бы выполнить целое подразделение из 20-ти саперов", — подчеркнул журналист.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24https://t.me/izvestia/100795

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Боевая работа подразделений ВДВ в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Боевая работа подразделений воздушно-десантных войск в ходе СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Боевая работа подразделений воздушно-десантных войск в ходе СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Бои на южных подступах к АвдеевкеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24БТР-82А и военнослужащие подразделения СпН Вооруженных сил России на Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Бывшие Т-64бв и т-72б ВСУ на службе у бойцов союзных силНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В Донецке маршрутки такие же непобедимые, как и люди. Сколько же настрадалась эта земля...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В Мариуполе продолжается масштабная стройка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В Мариуполе продолжается стройка нового жилья, для тех кто его потерял! БЕСПЛАТНО! И это всё по тому , что навозовцы  устраивали в их квартирах огневые точки!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В Мариуполе сданы первые три жилых дома. 3 сентябряНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Жмилье предоставили в первую очередь многодетным семьям, оставшихся на улице.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Восстановление МариуполяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Мариуполь стремительно преображаетсяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Мариуполь, июль 2022. Автовокзал по улице Артема и близлежащие домаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Но восстановим и это!
А тем временем...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В пригороде Киева Борисполе укр нацисты сносят Аллею Героев СССР. И ведь действительно нынешняя власть в Киеве очень боится тех победителей, которые уничтожили нацизм и фашизм в прошлый раз.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24И поливают огнем мирных жителей городов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24В результате одного из ударов погибли 13 сотрудников экстренных служб.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Военнослужащий СпН МО России в зоне проведения СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Воины-сибиряки в восточной части Купянска. 10 сентябряНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Боец вооруженых сил России ведёт разведку с помощью квадрокоптераНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Владимир Тараненко руководит Народной Дружиной и возглавляет представительство Общероссийского Народного Фронта в ДНР. Делает это в очень непростое время.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Начало сентябряНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Группировка ПВО в Запорожской области усилена в целях безопасности проведения референдумаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Добровольцы батальона СДД Гром продолжают кошмарить укров! Под ХерсономНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Дороги войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24ВСУшный зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, уничтоженный рядом со Вторым Свято-Митрофановским храмом в Лисичанске.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Дороги Донбасса хранят ещё следы недавно прошедших жестоких боёвНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Ещё один трофейный украинский танк Т-64БВ, раньше принадлежал 30 бригаде ВСУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Еще одна американская гаубица М777 уничтожена ОтважнымиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Недавно казаки стали обладателями нескольких трофейных танков Т-64БВНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Все что осталось от байрактара Херсонское направлениеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Захваченные в Лисичанске подразделениями Росгвардии Humvee ВСУНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Именной Т-80БВ Ставрополь на просторах Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Интересное фото, заправимся и на передовую.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Итальянский доброволец в рядах союзных сил на ДонбассеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации.

Подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены российскими десантниками. Всего российские военные уничтожили более 20 военнослужащих ВФУ и более пяти единиц техники противника.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Командир десантно-штурмовой роты с позывным “Партизан” поделился, что одной из главных задач подразделений является недопущение противника в стороны населенных пунктов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Кадры ведения боевых действий подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Это все кадры ведения боевых действий подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктов
https://t.me/izvestia/101580
Кадры освобождения населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24После разведывания местности с помощью БПЛА, позиции противника были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатомётов, затем штурмовые подразделения ВДВ приступили к штурму населенного пункта.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Заходили несколькими группами с разных направлений и продвигались от улицы к улице, уничтожая противника, засевшего в укреплённых сооружениях.
“Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена”, — рассказывает командир десантно-штурмового отделения Александр. https://t.me/izvestia/101764
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Кадры от военкора Журавлева из ЛисичанскаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Кадры посещения военными священниками Центрального военного округа зоны проведения специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Духовные наставники постоянно находятся рядом с военнослужащими и поддерживают моральный дух воинов в боевой обстановке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Иерей Роман Чебоненко исповедует, служит молебны, раздает крестики, освещает боевую технику, говорит напутственные слова. Кроме этого, проводит разъяснительные беседы с военнослужащими, которым необходимы помощь и поддержка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Кадры с передовой и общение с ОтважнымиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24"Отважные"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Казаки батальона Терек добровольческого казачьего отряда ДонНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Казаки батальона Терек добровольческого казачьего отряда Дон. А в руках у него замечательный "дроноубийца"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Киберпанк, который мы заслужили- армия ДНР вооружается дронобойными ружьями.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Дронобойщики бывают весьма разными.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Настоящая мухобойка. Антидроновое ружьё ЛПД-801 и его трофей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Луганские разведчики захватили украинскую разведывательно-дозорную машину, починили, теперь она у Народной милиции ЛНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Комбат 6-го БТРО "Злой". После штурма Мариуполя, принимают участие в боях на Авдеевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Наша разведка в Николаевской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Новый трофей союзных сил украинский бронеавтомобиль КРАЗ Кагуар.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Ополченец ДНР, защищающий Донбасс с августа 14-го. Иван их ГорловкиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Одна из барж, которая принимала участие в попытке десанта на Запорожскую Атомную Электростанцию.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Остов американского бронеавтомобиля Хамви. 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Но фашизма там нет, что вы!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Под Горловкой, Донецкая область, несколько дней назад.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной Али, оператор дрона. ЧеченецНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной Али, оператор дрона. К сожалению погиб...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной "Белый", воюет с 14 годаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной "Партизан"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24ВДВНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной "Сеня"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Как рассказывают сослуживцы, играет на бурятском музыкальном инструменте варгане, чем кошмарит всушников. Бурятов они боятся смертельно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной «Копьё». Служит с 2014 года. Вступил в ополчение, когда ВФУ начало убивать мирное население.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной "Копье". Снайпер батальона 1539 имени Архангела Михаила.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Позывной «Копьё». На счету с начала спецоперации  - 14 офицеров ВФУ. Солдат не считает.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Рассказ с места боевНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24
Разбитая танковая колонна ВСУ, наступавшая в район Высокополье-Потёмкино на Херсонском направлении.
Как рассказали братишки с дружественного подразделения:
Недавно было контрнаступление на н.п. Александровка, все штатно, двигались танки, вели огонь по позициям нашим, кроме одного. Тот поднял пушку вверх и крутил башней на 360°. Сожгли всех, кроме этого. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Разбитая танковая колонна ВСУ, наступавшая в район Высокополье-Потёмкино на Херсонском направлении. 
Когда доехал, стало понятно, что люки у него завареные и экипаж принудительно отправили на убой. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Пока ждали резак, парням закидывали сигареты и воду через ствол танка, в целом, с ними все хорошо: в плену накормленые, одетые и обутые. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Как выяснилось позже, у соженных танков люки тоже были заверенные. Впрочем, они сделали свой выбор. 
А парни оставили послание: "у нас в плену лучше, чем у вас на службе, лучше сдаваться и продолжать жить в мирной жизни, а не в Вальхалле". 
https://t.me/c/1626866857/2343

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.24

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