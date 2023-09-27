Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.62

Это второй плакат. В прошлой теме был один, и я не стала ставить оба. В этой теме об Александре

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Портрет Иванина Ивана был вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Это плакат выполнен по просьбе родных. Фрагмент портрета Немного добавлю еще найденну публикацию.

Искренние соболезнования родным и близким военного направил глава администрации Выборгского района Ленобласти

Житель Выборгского района Ленинградской области Иван Юрьевич Иванин героически погиб во время выполнения задач специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальной группе администрации района в соцсети "ВКонтакте".

Молодой человек отправился на службу с самого начала спецоперации. Позже получил ранение. Пройдя лечение, он снова вернулся защищать Родину, за что был награжден медалью «За отвагу».

- Мы прощаемся с человеком, который отважно сражался и отдал жизнь за мир для наших соотечественников на Донбассе, за Россию, за наше общее будущее.

Соболезнования родным и близким погибшего солдата выразил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Он отметил, что в Ленобласти всегда будут помнить Ивана Юрьевича Иванина, настоящего патриота России.

Отметим, Иван Иванин родился 10 июля 1999 года в Выборге. Окончил школу № 13. Был студентом Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина.

https://online47.ru/2023/02/23/student-lgu-iz-vyborga-ivan-i...

Следующий парадный портрет Смирнова Максима.

Другие работы, посвященные Максиму:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Портрет Алишера выполнен по просьбе матери. Портрет, но не серии БП был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28,

Но во время верстки материала не было найдено никакой информации. Теперь есть портрет серии Бессмертного Полка. И вот что известно о герое. Совершенно свежий материал от 13 сентября 2023 19:22 Фото: [Социальные сети]

Как и во времена Великой Отечественной, сегодня нашу страну защищают солдаты разных наций и вероисповеданий. Самые лучшие молодые ребята отправляются на фронт, чтобы не дать нацизму пройти. Среди погибших за страну героев числится и Алишер Ашуров.

У 26-летнего солдата остались мама, жена и двое сыновей.

Помог педагогу Как вспоминает мать Алишера Джамила, ее сын родился 22-го декабря 1995 года. Тогда семья жила в Таджикистане, а спустя два года переехала в Россию, в Алтайский край, где у них жили родственники. Поселились в небольшом селе Зимино Ребрихинского района.

«Ребенок был жизнерадостным и дружелюбным. Очень любил и папу, и бабушку, и брата, и сестер. А для меня стал настоящей опорой в жизни. Алишер всегда умел найти лучшие слова для поддержки, если я расстроена или устала», — рассказывает мать о сыне журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алишера знали как спокойного и уравновешенного мальчика. Педагогам в школе нравился ученик с восточной внешностью, который искренне старался познать науки и спокойно сидел на занятиях.

«Учитель говорила: «Как он аккуратно пишет! Буковка к буковке». Мой сын любил мастерить что-то и придумывать, его поделки всегда выставляли на школьных экспозициях. А если оценивали работы, то Алишеру непременно доставались грамоты», — отмечает женщина.

С одноклассниками парень ладил хорошо, но в то же время не выносил намеков на чужую национальность и зло шутить над собой и своей семьей не позволял. Ашуров с уважением относился к чужому труду и умел сопереживать: однажды у завуча школы дети взяли флешку с рабочим материалом. Информация была действительно важная, но никто не признался, кто забрал. Фото: [из личного архива семьи Ашуровых]

«Тогда завуч сама пошла по домам, и все дети утверждали, что ничего не видели, хотя она объясняла, насколько важно найти флешку. И только Алишер потупил взор и указал на виновника переполоха. Совестливость и уважение к педагогу не позволили покрыть шалость товарищей», — говорит Джамила. Любитель чинить технику Алишер с малых лет занимался спортом, умел отлично подтягиваться на турнике. Но на восхищения окружающих реагировал по привычке скромно — опускал глаза. Он не чурался трудиться в огороде или помочь соседям по хозяйству. Парень имел технический склад ума, и замечательно разбирался в технике, чинил механизмы.

После школы Ашурова забрали в армию. Он попал в Приморский край, в войска химической и биологической защиты. Служить парню понравилось, поэтому он заключил контракт и дослужился до командира отделения. С техникой он не расставался и на военной службе: устройство всех боевых машин знал назубок. Так прошли семь лет в рядах Минобороны. Алишер успел жениться и стать отцом двоих детей.

«На спецоперацию сына оправили в начале марта 2022 года. И уже девятого мая, в День Победы, Алишер погиб в ДНР в районе Павловки. Он сидел на броне танка, а ВСУ ударили по боевой машине управляемой ракетой. Сын погиб на месте, сгорел. Его даже не нашли, засчитали погибшим», — вздыхает Джамила, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родные вспоминают, что у Алишера была большая мечта — купить дом в Астраханской области и переехать туда вместе с маленькой сестренкой и родителями. Особенно парень переживал за маму, он вечно оберегал Джамилу и был благодарен за жизнь, которую та ему подарила. Жаль, что оборвалась эта жизнь слишком скоро.

Бойцу Ашурову присвоили орден Мужества посмертно.

https://mosregtoday.ru/news/soc/umel-najti-luchshie-slova-bo... Мать бойца СВО рассказала, почему ее второй сын не попал на фронт Фото: [из личного архива семьи Ашуровых].

Уточнение к статье. Этот портрет выполнил Вадим. Вот тут можно посмотреть: Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42) Алишер Ашуров вырос в многодетной семье в небольшом селе Алтайского края. Парень сам пошел в армию после школы и остался на контракте. Он также звал к себе братишку, который был на два года младше него.

Как вспоминает мать братьев Джамила, Алишер звонил младшему:

«Давай заключишь контракт, и я тебя заберу в свое отделение, будем вместе работать».

Но не сложилось: старший брат погиб на СВО, а младший остался дома.

«Младший сын уже отслужил в армии. У меня муж — инвалид первой группы, и дочка младшая тоже инвалид. Из-за этого его и не взяли. В военкомате даже сказали: «Один совсем пропал, этого не возьмем». Он сейчас живет рядом со мной, ему купили домик неподалеку, и сын за нами ухаживает», — делится Ашурова с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Вот уже год и четыре месяца, как Алишер погиб на передовой, но матери он даже ни разу не снился. Братьям и сестре боец приходил во сне и говорил, что у него все хорошо:

«Скажите маме, чтобы много не плакала. Я живой».

«Ребятишки мои видят его во сне, а я — нет. Эх, таких детей, как он, не бывает на свете. Если я, например, поругаюсь с мужем, Алишер мне звонит каждые 10 минут:

«Мам, успокойся, все будет хорошо».

Переживал за меня. А когда уезжал на фронт, то позвонил младшему сыну и велел ехать ко мне:

«Папа болеет, а ты им будешь помогать», — подчеркивает Джамила.

Друзья и сослуживцы Алишера рассказывали родителям, каким Ашуров был бесстрашным воином. Он постоянно сидел в танке и улыбался.

Но прослужил на фронте командир всего два месяца.

Автор: Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/news/soc/skazhite-mame-chtoby-mnogo-n...

Боец Санат Видус из Беляевского района Оренбургской области погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции, об этом сообщил глава района Александр Федотов. Санат Видус из Беляевского района Оренбуржья проходил службу в зоне специальной военной операции. В ходе выполнения одной из боевых задач он получил ранения, не совместимые с жизнью.

— В поселке Листвянка состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с ним. Саната Александровича проводили со всеми воинскими почестями , — сообщил глава Беляевского района Александр Федотов.

На церемонию прощания с погибшим бойцом пришли его родные и близкие, а также друзья и односельчане.

https://dzen.ru/a/ZMfsQVCU-glY3Gwg

АИФе такая же краткая заметка https://oren.aif.ru/society/people/v_belyaevskom_rayone_pros...

Другой информации пока не нашла

Что-то о самом герое я не нашла, но вот есть такая новость. 1 мая, во дворе средней общеобразовательной школы № 1 поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области состоялся торжественный митинг. Мероприятие было посвящено открытию мемориальных досок в память о земляках, участвовавших в специальной военной операции на территории Украины и погибших при выполнении воинского долга. Так, на стене общеобразовательного учреждения открыли мемориальный доски четырем бойцам: К.О. Ермоленко (01.06.1992 – 27.02.2022), гвардии ефрейтору, героически погибшему в бою и посмертно награжденному орденом Мужества, Э. Б. Семенникову (30.10.1989-23.01.2023), А. В. Хаустову (13.02.1997-19.12.2022) посмертно награжденному орденом Мужества и В. Е. Щербаку (09.04.1976-17.09.2022). В мероприятии приняли участие почетные гости, среди которых были: депутат областной Думы Василий Евсеев, глава районной администрации Игорь Обыденнов, родные и близкие усопших, а также жители и гости населенного пункта. В своих выступлениях участники митинга отмечали, что погибшие с честью исполнили свой воинский долг, защитив Родину и своих соотечественников от нацистской нечисти.

Память погибших воинов почтили минутой молчания. К мемориальным доскам были возложены цветы.

https://riastrela.ru/p/114067/

Дополнительных данных больше нет.

В Беляевском районе проводили в последний путь бойца СВО Сергея Звягинцева

Сегодня 2 августа в Беляевском районе прошла церемония прощания с Сергеем Звягинцевым, бойцом СВО, который погиб на поле боя, сообщил глава района Александр Федотов. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества за самоотверженность, проявленную на фронте.

Отметим, что Сергей уроженец Ульяновской области, а в Оренбуржье нашел свою любовь.

На прощание с погибшим пришли родные и близкие, а также друзья семьи и знакомые.

https://56orb.ru/news/2023-08-02/posmertno-nagrazhden-zhitel...

И опять больше ничего нет. 7-я гимназия им. героя С.В.Васильева г. Брянска сообщает:

На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец Брянска, выпускник гимназии №7, 26-летний военный Михаил Новиков. Михаил Владимирович родился в Брянске. Учился в МБОУ «Гимназия №7». Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Впоследствии служил в Смоленской области, был командиром танковой роты.

В ходе специальной военной операции на территории Украины наш земляк проявлял мужество и героизм, был сильным воином и командиром, неоднократно выносил раненых из-под обстрела за линию фронта. В апреле подразделение Новикова вывели из зоны боевых действий, однако спустя несколько дней Михаил все равно вернулся и продолжил свою службу.

Михаил Новиков погиб, спасая своих ребят, попавших под обстрел, ценною собственной жизни. Он награждён орденом Мужества посмертно.

https://gymnasium-7.ru/pogib-vypusknik-gimnazii-mihail-novik...

Портал "Брянск сегодня" 19 мая извещает о гибели Михаила Ножкина

https://bryansktoday.ru/article/185737

А уже 18 августа "Брянск сегодня" извещает:

В Брянске увековечат память погибшего на Украине военного Михаила Новикова



Мемориальную доску откроют на здании гимназии №7, где учился герой.

https://bryansktoday.ru/article/191587

В Брянске увековечили память погибшего на Украине военного Михаила Новикова

19.08.2022 10:12:00 19 августа, в Брянске увековечили память погибшего в ходе спецоперации на Украине, нашего земляка Михаила Новикова. Мемориальную доску открыли на здании гимназии №7, где в свое время учился герой. На церемонии открытия памятной доски присутствовали родные героя, замглавы Брянской горадминистрации Валентина Миронова, директор гимназии №7 Татьяна Шмадченко и врио заместителя губернатора Татьяна Кулешова.

Татьяна Кулешова обратилась к присутствующим с речью:

- Мы говорим спасибо всем тем, кто был рядом с ним. Спасибо родителям, спасибо близким, спасибо друзьям за то, что они навсегда сохранят память о нем. Самое важное и самое главное, что есть у человека - это жизнь. А возможность отдать ее за свою Родину это высшая мера человеческого подвига. Мы действительно гордимся парнем, который, рискуя собственной жизнью, защитил своих товарищей, парнем, который главным делом определил для себя службу Родине. И он с честью выполнил свой воинский и человеческий долг. Нет слов, чтобы выразить ту боль, которую испытывают его близкие и родные, но есть слова, чтобы выразить благодарность за настоящего мужчину, который смог показать, насколько он предан своей Родине и своему народу. Дорогие ребята, гордитесь тем, что с вами в одном учебном заведении учился такой человек. Он был таким же как вы мальчишкой, сидел за партой. Но он смог определить для себя свой жизненный путь и верно следовал ему. Вечная ему память! Михаил Новиков родился 14 марта 1996 года в Брянске. Окончил высшее танковое командное училище в Казани. Служил в Смоленской области в должности командира танковой роты. Он всегда говорил, что не представляет себя в иной профессии. Его любимой фразой была «Танкисты сила, танкисты мощь». Михаил Новиков погиб 10 мая, спасая боевых товарищей, попавших под обстрел. Он награждён орденом Мужества посмертно. Вечная память герою! Фото: РИА Стрела

https://riastrela.ru/p/94941/

Вадим Окладников выполнил еще парадный портрет Героя Еще один Герой и Кавалер Ордена Мужества Портал "Урал56" 06.07.2023 сообщает :

В Акбулакском районе в последний путь проводили бойца СВО Армана Умарова Арман Умаров. Фото: администрация Акбулакского района

4 июля в последний путь проводили бойца СВО Армана Умарова. Он родился в Акбулакском районе, в селе Кокчунак.

Арман погиб в боях за освобождение Донецкой Народной Республики 22 апреля 2023 года.

Арман Умаров. Фото: администрация Акбулакского района

В администрации района рассказывают, что Арман был человеком стойким и мужественным, верным присяге и братьям по оружию.

https://www.ural56.ru/news/698092/ 56orb.ru от 6 июля

«Был улыбчивым и светлым»: в Оренбуржье простились с бойцом, погибшим в боях за ДНР 4 июля в Акбулакском районе провожали в последний путь солдата из Кокчунака Армана Умарова. Молодой человек погиб, сражаясь за Родину, сообщает местная администрация. 4 июля в Акбулакском районе провожали в последний путь солдата из Кокчунака Армана Умарова. Молодой человек погиб, сражаясь за Родину, сообщает местная администрация.

Во вторник, 4 июля, в последний путь проводили участника специальной военной операции.

Уроженец села Кокчунак Арман Умаров проявил мужество и храбрость в боях за освобождение Донецкой Народной Республики. Молодой мужчина героически погиб с оружием в руках в ходе выполнения боевой задачи. Его жизнь оборвалась 22 апреля этого года.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие Армана. О молом человеке вспоминают как о добром и отзывчивом юноше. Мои соболезнования родным и близким Армана. Хороший парень был, очень жаль терять хороших людей, — написала Алмагуль Мустафина.

— В моей памяти останешься улыбчивым и светлым человеком, спи спокойно, наш герой,

https://dzen.ru/a/ZKYkcmsqATvdirEU

— оставила комментарий Нургуль Унаева. На Украине в ходе СВО погиб брянский военный Владислав Юрков сообщил 5 ноябрь 2022 "Ьрянск сегодюня" Он был уроженцем деревни Волкова Карачевского района

Стало известно, что 29 октября на Украине погиб еще один брянский воин. Смертельные ранения в ходе СВО получил уроженец Карачевского района Владислав Юрков.

Наш земляк родом из деревни Волкова. Сегодня, 5 ноября, его привезут домой. Брянцы скорбят о его гибели.

Как рассказали его друзья, Владислав был добрым и отзывчивым человеком. Он прекрасный отец, сын и брат.

На поле боя он показал себя героем. Позднее станет известно, когда состоится прощание с воином.

https://bryansktoday.ru/article/196351

"Брянская губерния" 20 мая 2022 года оповестила:

В КАРАЧЕВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ СПЕЦОПЕРАЦИИ В пятницу, 19 мая в Карачеве увековечили память участников спецоперации, погибших в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Брянской епархии. Мемориальные доски Дмитрию Катыркину и Владиславу Юркову появились на фасадах школы имени С.М. Кирова Карачева и Дружбинской школы в деревне Мазнева. Бойцы – их выпускники.

Памятные доски открыли родители погибших героев. Чин освящения совершил иерей Николай Черный. Память воинов почтили минутой молчания.

Дмитрий Катыркин родился 13 июля 1997 года в Карачеве. После школы прошел срочную службу в качестве наводчика оператора БМП. Демобилизовавшись, вернулся в родной город, работал. Летом 2022 года женился, а 22 сентября был мобилизован. Вначале находился в Клинцах, а затем был направлен для защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик. 13 ноября прошлого года погиб. Награжден посмертно орденом Мужества. Владислав Юрков родился 12 сентября 1998 года в деревне Волково Карачевского района. После окончания школы учился в Брянском филиале Петербургского госуниверситета путей сообщения. С достоинством отслужил в артиллерийских войсках Российской армии. С 2019 по 2021 год работал помощником машиниста железнодорожной строительной машины в Брянске. Женился, в семье родились две дочери. 24 сентября 2022 года был мобилизован, а уже 29 октября пришла трагическая весть — погиб в городе Сватово Луганской Народной Республики награжден орденом Мужества посмертно. Награды родителям вручил глава администрации Карачевского района Леонид Васильевич Филин. Чин заупокойной литии совершил иерей Сергей Кузин.

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-karacheve-bryanskoj-oblast...Нашла еще плакат с Героем на портале "Защитники Отечества | Брянская область"

12 сен 2023

Памяти героя.

Сегодня исполнилось бы 25 лет Владиславу Юркову, погибшему 29 октября 2022 года в Сватово.

Герой родился в г.Карачеве, проживал в Карачевском районе д.Волково, здесь же провел свое детство.

В 2014 году окончил МБОУ Дружбинской СОШ и поступил в Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра l, по специальности помощник машиниста.

Далее Владислав был призван на срочную военную службу в г. Почеп. Вскоре молодой человек получил звание младшего сержанта.

После прохождения военной службой Владислав Юрьевич работал помощником машиниста в ОАО «РЖД» г. Брянска.

Владислав был замечательным сыном и братом, прекрасным мужем и папой двух дочек Елизаветы и Валерии. 24 сентября он был мобилизован, а в октябре погиб в г.Сватово, исполняя свои боевые задачи в СВО.

Похоронили Владислава Юркова в д. Трыковка Карачевского района на Аллее Героев. Владислав Юрков награжден орденом Мужества( посмертно).

Защитнику Отечества на Брянщине открыли мемориальные доски. Одна памятная доска расположена на фасаде Дружбинской СОШ в Карачевском районе, другая на стене Регионального железнодорожного техникума. Защитники Отечества | Брянская область опекают его семью, помогли оформить все полагающиеся выплаты и льготы.

Так же семья при содействии спонсора ИП “Flora market” разместила памятный банер на проспекте Московском в г. Брянске.

https://vk.com/wall-220888570_298 Военнослужащий Кучма Александр В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель села Богословка Кучма Александр Сергеевич.

Александр Кучма родился в селе Богословка 20 августа 1979 года.

В 1994 году закончил 9 классов в школе с. Богословка.

В 1997 году закончил учебу в Училище № 2, проходил срочную службу с 1997 по 1999 годы.

В сентябре 2022 года был мобилизован и направлен на выполнение задач в зону боевых действий, в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 14 августа 2023 года.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kuchma/ По заказу командира летной части выполнены портреты погибших воинов летной эскадрильи. О Тучине Семене нашлась только вот такая информация.

24 апреля в Благодарненском городском округе состоялось открытие мемориальных досок военнослужащим землякам, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Памятные таблички изготовили по инициативе Главы Благодарненского городского округа Александра Ивановича Тенькова за счет средств местного бюджета.

В средней общеобразовательной школе №4 села Сотниковского на Алее Славы памятные доски открыли погибшим воинам – Семену Сергеевичу Тучину и Сергею Андреевичу Мокрухе.

Наш земляк Семён Сергеевич Тучин родился 15 июня 1992 года в селе Сотниковском. В школе учился хорошо, принимал активное участие в общественных мероприятиях. Занимался футболом.

После окончания школы решил связать свою жизнь с военным делом.

Участвовал в выполнении боевых задач на территориях Сирии, Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Проходил военную службу по контракту в воинской части 44... на должности старшего механика группы обслуживания (средств радиоэлектронной борьбы) инженерно – авиационной службы вертолетной эскадрильи.

Находясь в сводном батальоне, получил задачу по занятию позиции для предотвращения проникновения диверсионной разведывательной группы. Обнаружив превосходящую силу противника, действуя с засады, завязался бой, была сорвана разведывательная операция.

Семён Сергеевич проявил мужество и отвагу, но в ходе боя получил ранения, несовместимые с жизнью.

За проявленный героизм в ходе специальной военной операции Семен Сергеевич Тучин награжден орденом Мужества (посмертно). Сегодня знакомые, учителя и педагоги вспоминают погибших земляков только добрыми словами, характеризуя их как отзывчивых, честных, мужественных и отважных людей, настоящих патриотов своей страны.

Для военных людей понятия патриотизм и воинский долг неразрывно связаны. И поэтому солдаты остаются верны Родине даже в самые тяжёлые минуты. Именно в таких сельских школах вырастают настоящие мужчины, защитники нашего Отечества, благодаря которым мы сегодня ходим под голубым небом и ярким солнцем, склоняем головы перед мужеством и отвагой наших земляков. Их имена навсегда вписаны в историю родного округа, а лучшая наша благодарность – помнить и бережно хранить самое великое, что у нас есть – память. Память о героических земляках будет вечно жить в наших сердцах!

https://blagodarniy.bezformata.com/listnews/dosok-voennosluz... Еще в ТГ канале "Благодарненские вести"

В селе Сотниковском в память о земляках С.С. Тучине и С.А. Мокрухе погибших в ходе СВО мемориальные открыли доски на Аллее Славы во дворе СОШ №4, где они учились. В траурном митинге, посвящённом этому событию, приняли участие педагоги и учащиеся школы, родные и близкие погибших военнослужащих, депутаты и районные власти.

Участники митинга почтили светлую память С.С. Тучина, С.А. Мокрухи и всех солдат, погибших при исполнении воинского долга минутой молчания.

Почётное право открыть мемориальные доски предоставили гостям и родным героев. А когда полотно соскользнуло в их руки, красные гвоздики, как капли крови, легли к доскам. Участники митинга подходили, чтобы почтить память земляков. А представители Сотниковского хуторского казачьего общества произвели троекратный оружейный залп, отдав последние воинские почести героическим землякам.

https://t.me/blagvesti/3444

О подполковнике Ст рельченко ничего нет, кроме вражеских упоминаний. Зам. командира по летной подготовке 487 вертолетного полка, г. Буденновск Ставропольского края.

Погиб вместе с вертолетом Ка-52.

Владимиру было 44 года.

Да еще пресс-служба администрации Буденновского муниципального округа разместила на своей странице вывешенные билборды вдоль дорог Буденновского округа. Среди них и такой. И это все. Больше ничего нет!

https://budennovsk.bezformata.com/listnews/banneri-s-portret...

Семья и земляки погибшего на СВО штурмана вертолёта ходатайствуют о том, чтобы военнослужащего посмертно представили к звезде Героя России. Старший лейтенант Олег Фарниев погиб год назад во время боевого вылета. Экипаж вертолёта уничтожил технику и живую силу противника и успешно остановил прорыв ВСУ. Но во время возвращения на аэродром Ми-28Н был сбит из ПЗРК. Даже после крушения противник продолжал выпускать по упавшему вертолёту ракеты. Экипаж три месяца числился пропавшим без вести. В беседе с RT родные и сослуживцы офицера рассказали, почему считают, что он достоин звания Героя России. © Фото из личного архива Жители Фиагдонского сельского поселения в Северной Осетии обратились к главе республики с просьбой помочь представить к высшей награде — звезде Героя России — своего земляка, боевого лётчика Олега Фарниева. Старший лейтенант Фарниев служил штурманом-оператором вертолёта Ми-28Н. Он погиб в зоне СВО весной прошлого года во время возвращения с очередного боевого задания.

«Олегу было 36 лет, и половину из них он отдал служению Родине. Он был истинным патриотом и защитником своей маленькой Осетии и большой страны — России. Когда человек совершает героический поступок, его награждают звездой Героя России», — говорится в письме, которое подписали жители поселения и направили главе Северной Осетии Сергею Меняйло.

Ранее с аналогичной просьбой — представить Фарниева к звезде Героя РФ — в Минобороны обратился депутат парламента республики Зелимхан Ватаев.

«Я общался с родными Олега, его командованием и сослуживцами. В его полку согласны с тем, что старший лейтенант достоин звания героя России», — отметил депутат в беседе с RT.

Как подчеркнул Ватаев, в Минобороны в ответ на его запрос отметили, что, согласно законодательству, «ходатайства о награждении государственными наградами военнослужащих ВС РФ возбуждают командиры, под руководством которых офицеры и солдаты исполняют воинский долг».

«Мужественный поступок офицера Фарниева вызывает чувства уважения и признательности, являет собой пример беззаветного служения Родине», — говорится в ответе ведомства. Путь штурмана Олег Фарниев родился и вырос в Фиагдонском поселении, которое местные жители называют Нижним Фиагдоном. Мальчика воспитывали отец и его родственники. Особенно близкие отношения у маленького Олега сложились с дедушкой — Махарбеком Фарниевым, который во время Великой Отечественной войны служил на фронте кавалеристом.

«Дедушку он любил ужасно, и тот любил Олега: ему нравилось, что у него такой шустрый внук», — вспоминает в беседе с RT его отец, 64-летний Олег Фарниев — старший.

Когда сын учился в пятом классе, мужчина научил его играть в шахматы. Через две недели он выигрывал у отца десять партий из десяти. Фарниев-старший считает, что уже тогда у Олега проявилась тяга к точным наукам, логике и тактике, поэтому неудивительно, что на военном поприще он освоил именно штурманское дело.

Классная руководительница вспоминала, что мальчик рано определился с призванием.

«В четвёртом классе, когда изучали поэму Маяковского «Кем быть?», он сразу сказал, что будет лётчиком. А я добавила, что Олежек у нас будет военным лётчиком, — рассказала женщина в беседе с RT. — Дружил Олежек со всеми одноклассниками, никогда никого не обижал, но свою обиду тоже не прощал. Его любили все учителя и ученики». Сразу после школы Олег поехал поступать в Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов — единственное в стране учебное заведение, которое готовит военных авиаштурманов. Поступить с первого раза не удалось, но молодой человек не сдался и в 2006 году был зачислен в курсанты.

В 2011 году Фарниев был направлен на службу в отдельный вертолётный полк на должность штурмана-оператора вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» в Будённовске.

Командование отмечало, что с первых дней службы молодой лейтенант показал себя «исполнительным, дисциплинированным офицером».

Олег Фарниев дважды был командирован в Сирию в рамках операции по противодействию терроризму. За время службы там он совершил больше 70 боевых вылетов.



В мае 2016 года штурман на борту «Ночного охотника» охранял музыкантов Мариинского театра, которые дали концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева в древнем амфитеатре освобождённой от боевиков Пальмиры.

«Сын на своём Ми-28Н нёс дежурство. Конечно, он охранял периметр, чтобы звук вертолёта не заглушал музыку. Олег после коротко сказал: «Если бы Валерий Абисалович (Гергиев. — RT) знал, сколько было угроз и опасностей для этого концерта!» — вспоминает отец военнослужащего.

Другим заданием экипажа Фарниева стало спасение товарищей, которые попали в окружение. В спасательной операции участвовало два вертолёта: в результате из окружения удалось вывезти всех военнослужащих, в том числе раненых.

Олег Фарниев — старший рассказывает, что на любой боевой вылет его сын всегда брал с собой не только личное оружие, но и гранаты.

«Он говорил, что если вдруг их собьют или придётся экстренно садиться и занимать круговую оборону, то у них должно быть достаточно оружия, чтобы сопротивляться. Сын всегда говорил: «Я никогда живым не сдамся!» — вспоминает собеседник RT. Вторая командировка в Сирию у Олега состоялась раньше срока — по словам отца, Фарниев поехал в САР вместо своего товарища.

«Во второй раз сын поехал, когда время его ротации ещё не наступило. Тогда была очередь его друга, но у того неожиданно заболела мать. Олег сказал другу, чтобы он поезжал домой лечить маму, а сам отправился за него», — рассказывает Фарниев-старший.

Олег Фарниев с сослуживцами © Фото из личного архива Родные и сослуживцы боевого штурмана вспоминают, что он любил свою работу и постоянно оттачивал своё мастерство. В результате в 2017 году Фарниев представлял Россию на международном конкурсе по воздушной выучке экипажей «Авиадартс», который проходил в Китае. В тот год от ВКС России на Армейские игры поехали всего 40 экипажей самолётов и вертолётов со всей страны. В конкурсе среди вертолётчиков штурман Фарниев и пилот заняли второе место.

«За время службы Олег всегда относился добросовестно к выполнению полётных заданий, постоянно повышал свой профессиональный уровень. В экстремальных ситуациях действовал грамотно и хладнокровно. Обладал высокими морально-психологическими данными», — говорится в характеристике Фарниева, которую составило командование его вертолётного полка. «Охотник» остановил прорыв противника В спецоперации по защите Донбасса штурман участвовал с первых её дней. В его подразделении отмечали, что старшему лейтенанту поручали «одни из самых сложных и ответственных задач, потому как уровень и профессионализм Олега были очень высокими».

Согласно рапорту Фарниева, только за первые четыре дня СВО он вместе с командиром экипажа майором Александром Савельевым совершил 14 боевых вылетов. Из них четыре — для прикрытия наземных вооружённых сил, пять — для уничтожения наземных целей ВСУ, ещё пять — чтобы эвакуировать раненых.

За два месяца, которые старший лейтенант успел отслужить на СВО, он в составе экипажа Ми-28Н вылетел в зону боевых действий и вернулся на базу больше 50 раз. Все эти вылеты «были выполнены с отличным результатом», — подчёркивает командование Фарниева. 21 апреля старший лейтенант нёс очередное дежурство на аэродроме, когда поступил приказ на срочный боевой вылет. Группа из трёх вертолётов, в которой «охотник» Фарниева был ведущим, должна была поразить наземные цели, чтобы остановить прорыв ВСУ. Звено успешно выполнило задачу: точными ударами четырёх управляемых ракет российские лётчики уничтожили четыре танка и 20 человек живой силы противника, прорыв был остановлен.

Когда звено возвращалось на аэродром, вертолёты попали под перекрёстный удар вражеских ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — RT).

— Благодаря умелым и грамотным действиям экипажа удалось уйти от удара первой ракеты, но вторая ракета попала прямо в вертолёт, после чего он загорелся и начал интенсивно терять высоту, — говорится в рапорте о гибели лётчиков.

— Экипаж героически пытался посадить вертолёт, однако времени у них было катастрофически мало».

После падения противник добил экипаж вертолёта: выпустил по боевой машине ещё несколько ракет. От неё остались лишь куски расплавленного металла. Поскольку вертолёт упал на территории, подконтрольной ВСУ, тела лётчиков удалось вернуть на родину не сразу. Старший лейтенант Олег Фарниев и командир экипажа майор Александр Савельев несколько месяцев официально числились пропавшими без вести.

При этом вскоре после их гибели в сети было опубликовано видео, в котором украинские военные назвали имена убитых ими лётчиков. Судя по этому, ВСУ были наслышаны о «Ночном охотнике» Савельева — Фарниева. «Нас было трое друзей-штурманов» Однополчанин Олега, действующий военнослужащий Александр С. рассказал RT, что в работе боевого штурмана самое главное и сложное — знать расположение своих и чужих позиций, в частности расчётов ПЗРК. При срочных боевых вылетах всегда присутствует большой фактор неизвестности, отметил собеседник.

«Проблема в том, что в боевых условиях невозможно просчитать всё со стопроцентной точностью. Каждый вылет вертолёта может быть вылетом в одну сторону. Ты летишь и думаешь, что должен выполнить задачу, а вернёшься или нет — это уже второстепенный вопрос. За всё время службы у Олега не было случая, чтобы его вертолёт подбили, но закончилось всё так, как закончилось», — говорит капитан.

С Олегом он был знаком с 2006 года: они вместе окончили челябинское авиаучилище штурманов, а потом служили в одном вертолётном полку.

Через многое прошли вместе, поддерживали друг друга не только в службе, но и в личной жизни. Александр благодарен Фарниеву за то, что тот познакомил его с будущей супругой:

«Семья сложилась благодаря ему».

А ещё Олег был рядом, когда ребёнок Александра попал в больницу после аварии. По словам капитана, в тот тяжёлый для него период Олег поддержал не только морально, но и финансово, помог остаться на плаву.

«Нас было трое друзей-штурманов в полку: Олег Олегович Фарниев, Виктор Викторович Панков и я, Александр Александрович. Виктор погиб в Сирии 12 апреля 2016 года во время боевого вылета. Я был ранен 31 марта прошлого года во время службы на спецоперации, прямо в день рождения Олега. Наш вертолёт тоже подбили, но мы летели высоко и перед падением успели полностью погасить скорость. Олег мне тогда позвонил: «Живой?» Это был последний раз, когда я с ним разговаривал. Эти фашисты стреляли по Олегу и командиру, когда вертолёт уже горел на земле, чтобы наверняка убить», — говорит капитан. Когда отцу Олега сообщили, что его сын пропал без вести, мужчина отправился в приграничную зону и несколько месяцев пытался узнать его судьбу.

В конце концов Фарниев-старший даже добился того, чтобы вместе с осетинским добровольческим отрядом «Алания» отправиться в Донбасс. Несколько раз ему сообщали, что найдены останки, предположительно, его сына, однако экспертизы ДНК каждый раз это опровергали.

Старшего лейтенанта Олега Фарниева похоронили на его малой родине, в Северной Осетии, в августе прошлого года © Фото из личного архива Останки Олега Фарниева удалось вернуть на родину в результате обмена телами спустя три месяца после его гибели.

«Был обмен: 37 на 37. И среди них был мой сын. Эти укрофашисты забрали (с места крушения вертолёта. — RT) его голову — она уцелела в пожаре благодаря каске, — со слезами вспоминает отец погибшего.

— Сын своему слову остался верен: в плен они смогли «захватить» только его останки».

Тело майора Александра Савельева удалось обнаружить на месте крушения вертолёта после того, как российские военнослужащие освободили ближайшие населённые пункты. «Прожить жизнь, как Олег, — дважды подвиг» Олега Фарниева похоронили в родной Осетии 6 августа прошлого года. Его тело покоится на Аллее Героев Восточного кладбища Владикавк­аза. Старший лейтенант награждён орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, которые он проявил при исполнении воинского долга. Среди других наград офицера медали

«За ратную доблесть»,

«За отличие в военной службе» II и III степени,

«За отвагу»,

«Участнику контртеррористической операции». Уже после смерти Олега его близкие узнали, что мужчина негласно помогал не только своим друзьям и односельчанам, но и незнакомым людям. Пять лет назад в соцсетях Олег случайно увидел объявление о том, что во Владикавказе волонтёры собирают средства, чтобы сделать забор вокруг общежития для слабослышащих. Мужчина вызвался помочь деньгами и руками.

«Собрались человек 15, чтобы сделать забор 60 м. Кто-то работал на бетономешалке, кто-то раствор таскал, и был только один кладчик, второй пары рук не хватало, — вспоминает в беседе с RT организатор строительства волонтёр Радихан Азизов.

— Олег вызвался вторым кладчиком. Я усомнился, что он сможет, а он ответил:

«Брат, не смеши меня, я могу многотонную технику в воздух поднять, что мне стоит кладку сделать»? Олег тогда очень профессионально всё сделал».

После этого офицер стал регулярно помогать нуждающимся вместе с Радиханом: отвозил им продукты, закупал средства первой необходимости. Несколько лет назад он даже хотел на свои средства купить помещение под склад для вещей, которые собирают многодетным и малоимущим семьям.

«Я его тогда отговорил, всё-таки у него у самого семья была. Как я понял, Олег получал искреннее удовольствие, когда может кому-либо помочь», — говорит Азизов. У Олега Фарниева осталась маленькая дочь © Фото из личного архива Между тем отец Олега рассказывает, что спустя почти год после похорон сына не может оставить мысль о том, что должен отомстить за его гибель.

«Время не лечит. Я только там (на спецоперации. — RT) смогу успокоиться. Олег у меня единственный сын, он до сих пор ко мне во сне приходит и говорит: «Пап, отомсти. Никого из них не жалей!» — говорит мужчина.

В родной Осетии у Олега остались жена и маленькая дочь.

«После похорон дочка была в таком состоянии… Она вообще ни с кем не говорила первое время. Сейчас тоже малословна», — говорит тёща Фарниева Фатима Козырева.

Женщина уверена, что Олег достоин звания Героя России, потому что он был настоящим офицером не только на службе, но и в обычной жизни.

«Олег сделал столько добра людям, сколько некоторые не сделают за несколько жизней. Подвиг — это миг, а прожить всю жизнь, как Олег? — дважды подвиг», — говорит Фатима.

https://russian.rt.com/russia/article/1137183-shturman-svo-n...

На сегодня еще один портрет. Ничего. Пусто. Только Дом детского творчества г.Буденновска парой слов отметил открытие 2-х парт Героев еще 9 января.

Дьяченко Тимофей Сергеевич и Буденный Олег Владимирович

Парта героев СВО посвящённая погибшим при исполнении служебного воинского долга в спецоперации на Украине выпускникам школы № 5 г. Буденновска Дьяченко Тимофею Сергеевичу и Буденному Олегу Владимировичу.

Они закончили школу, получили профессиональное образование. Буденный Олег и Дьяченко Тимофей погибли при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции и посмертно награждены Орденами мужества.

https://vk.com/wall-215729406_288

Это мне напоминает равнодушную отписку. Галочку поставили... и все!



И в конце нашего материала есть дополнительная информация по уже проходившей у нас теме. Из чата мам Героев. Сегодня на территории Костромского кладбища на Мемориале Памяти "Пока мы помним - они живут" состоялся митинг по случаю открытия 50-ой доски Памяти.

Монумент пополнился 82 фамилиями борцов с фашистской нечистью.

На доску внесены и фамилии наших погибших участников СВО, наших современных ГЕРОЕВ, наших любимых мальчишек, мужчин, воинов.

Как много гордости и боли одновременно!..

Отдельно хочется отметить, что родные погибших стали одной большой семьёй. Увы, но благодаря объединившему всех нас страшному горю... Ирина Семенова, Ксения Сергеевна, Яся Добросмыслова, Елена Смирнова, действительно обнимала вас сегодня, как родных...

Сердечная благодарность общественной организации "Союз офицеров" и лично Б.Н. Климову за реализацию столь значимого проекта. Низкий поклон за ПАМЯТЬ!

Спасибо и любимому всеми нами Вадиму Окладникову, который терпеливо больше года разрабатывал макеты плакатов с фотографиями наших ребят. Сегодня на мероприятии у большинства родственников в руках были именно его работы из серии "Бессмертный полк специальной военной операции".

И на этом сегодня завершу материал. На сегодня Вадим Окладников выполнил уже 1448 работ, из них 1297 портретов и 127 плакатов! Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок