Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.35

Продолжаем знакомиться с героями и их портретами работы Вадима Окладникова. " портрета, посвященные мамам.Мария Хазиахметова, мама герояЕлена Горлова, мама героя.
Продолжу выставлять парадные портреты. Ссылки под портретами стоят на темы, в которых о них рассказываетсяЗамечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.20Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Далее портреты наших мальчиков, мужчин, Мужиков!31 марта 2022 года в Иркутске состоялось прощание с иркутянином, радистом-разведчиком 57-ой Отдельной роты специального назначения Эдуардом Дьяконовым. Он погиб во время спецоперации в Украине, сообщил в своем Telegram-канале мэр областного центра Руслан Болотов.
«Выпускник 25-й гимназии, воспитанник нашего городского центра „Патриот“, Эдуард занимался рукопашным боем, организовывал патриотические мероприятия. После срочной службы решил, что останется в армии по контракту. Он стал разведчиком и выполнял свой долг — как мужчина, как защитник. Несмотря на то, что ему было всего 20 лет», — написал Руслан Болотов.
При выполнении задания Эдуард Дьяконов проявил настоящий героизм. Противники открыли из-за засады прицельный массированный огонь по отряду наших бойцов. Эдуард был ранен взрывом гранаты. Однако накрыл собой вторую, чтобы спасти товарищей.
«Сложно подобрать нужные слова в таких случаях. Но тут они идут от сердца. Потому что доблесть, мужество этого парня – они отражают характер наших сибиряков. Это в крови у нашего народа – защищать своих до последнего. Даже ценой собственной жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Тем, кто имел честь служить с ним. Тем, кому он был другом. Когда уходят такие светлые, честные ребята, это большая утрата для всех нас. Светлая память нашему герою», — написал Руслан Болотов.
http://www.irk.ru/news/20220331/hero/
«В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая, он бросился сверху и накрыл ее собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего двадцатиоднолетия. После, один из бойцов назовет парня своим братом», – рассказал Игорь Кобзев.
Эдуарду Дьяконову присвоено звание «Герой России» посмертно.
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=4368...
Хороший рассказ о нем поместили на портале "Иркутск без формата"
В конце июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил звезду Героя Российской Федерации 20-летнего Эдуарда Дьяконова его маме, иркутянке Ольге Николаевне. Ее единственный сын, военнослужащий Российской армии, участник боевых действий в специальной военной операции на Украине, погиб в марте в Мариуполе. Эдуард был разведчиком и свой подвиг совершил во время выполнения боевого задания. Противники открыли из засады прицельный массированный огонь по отряду наших бойцов. Эдуард был ранен взрывом гранаты. Однако накрыл собой вторую, чтобы спасти товарищей. Контракт у него заканчивался 27 августа, в эти дни он мог бы собираться домой в Иркутск, предвкушая встречу с родными и друзьями, но эта встреча произошла на несколько месяцев раньше и совсем не так, как хотели все…
— Я много раз думала — что бы произошло, если бы Эдик этого не сделал, если бы не накрыл гранату своим телом, — говорит мама героя Ольга Николаевна.
— Когда я разговаривала с его боевыми товарищами по телефону, они мне сказали, что тогда при взрыве пострадало бы намного больше людей. Там было 14 парней — кто-то из них погиб бы, кто-то был бы тяжело ранен. Эдик был к этой гранате ближе всех и своим поступком спас жизни друзей. Сейчас они его называют своим братом, благодаря которому получили, можно сказать, второе рождение. После демобилизации собираются приехать ко мне, навестить могилу своего товарища. Но насколько мне известно, сейчас уже не все из них живы…
— Я думаю, что поступить по-другому Эдик не мог, — рассказывает Полина Жербанова, одноклассница Эдуарда (они дружили с первого класса. — Прим. ред.).
— Он всегда был защитником, всегда приходил на помощь своим друзьям. Его главная фраза, которую все до сих пор помнят: «Чем тебе помочь?» Бывало, друг ему позвонит, скажет: «У велосипеда колесо спустило, стою на улице». Эдик, ни слова не говоря, все бросает, приезжает с инструментами и помогает. А как он взял с улицы собаку?! Мы детьми играли во дворе, и она к нам подошла, уже подросший рыжий щенок. Мы купили ей сосисок, накормили и пошли домой, но щенок увязался за Эдиком, а на следующий день встретил его во дворе. В итоге Эдик уговорил маму взять собаку, назвали Дашкой, она до сих пор живет у мамы Эдика. В этом он был весь, хотел помочь всему миру…
С самого детства был лидером — во дворе, в классе, он как бы брал на себя ответственность за ребят. Именно Эдик определял, что делать, у кого какая роль, и его слушали, в походах это особенно было заметно, но и за результат он отвечал по полной программе. И в тот день, я думаю, было именно так — он чувствовал на себе ответственность за других ребят и по-другому поступить просто не мог.
Ольга Николаевна рассказывает, что сын был эрудированным мальчиком, всегда всем интересовался. Мама много занималась с ним, а каждое лето отвозила к бабушке в восточный Казахстан. Валентина Павловна после гибели мужа в шахте одна воспитала пятерых детей и внука учила всему, что хорошо знала сама. Благодаря бабушке он с четырех лет(!) играл в шахматы, хорошо разбирался в грибах, травах, к шести годам освоил приготовление несложных блюд, мог сам пожарить картошку, то есть был маленьким, но самостоятельным мужчиной.
Учился Эдик всегда хорошо, рассказывает мама, — сначала в школе № 39, а со второго полугодия шестого класса в гимназии № 25. Всегда был благодарен своим учителям — Светлане Генераловой, Светлане Лапаевой, Евгении Халбаевой.
Ольга Николаевна растила сына одна и переживала, что ему не хватает мужского воспитания. Поэтому в шесть лет отдала его в секцию киокушинкай-каратэ Байкальской лиги киокушинкай (тренер — Игорь Томилов).
— На одном из первых соревнований я удивилась выдержке своего сына, — вспоминает Ольга Николаевна.
— Это был бой с тенью, где мальчишки учились преодолевать себя. В течение двух часов им нужно было отказаться от еды, питья, даже походов в санузел. У Эдика это было впервые, он подумал, что так надо себя вести до конца мероприятия, терпел, пока оно не закончилось.
Постепенно он продвигался в спорте, стал занимать призовые места на соревнованиях. В последний раз сын выступил на первенстве Иркутской области в 2017 году. А потом тяга к военно-прикладным видам спорта все-таки взяла верх, интересы сына оказались сосредоточены на занятиях в военно-патриотическом клубе «Святослав». Руководитель клуба Олег Александрович Аллилуев оказал огромное влияние на него в выборе профессии военного. Для других ребятишек это было каким-то хобби, а Эдик к занятиям в клубе относился очень серьезно. Затем, в конце 2018 года, сформировали военно-патриотический клуб «Патриот», он находился он на одной территории со «Святославом». Ребята из нашего клуба помогали «Патриоту» оборудовать помещения.
Да и мы в семье дали ему хорошее патриотическое воспитание: я с четырех лет водила его на военные парады в честь Дня Победы, мы даже приходили на полтора часа раньше, занимали места в первом ряду, чтобы было хорошо все видно. Бабушка много рассказывала о жизни семьи в Великую Отечественную войну, о подвигах советских солдат. Он это все впитывал — рассказывает Ольга Николаевна.
После окончания гимназии Эдуард Дьяконов поступил в ИРНИТУ, начал получать профессию ювелира. Но уже через два месяца понял — это не его. Сказал маме, что пойдет на срочную службу в армию.
— Я была категорически против, но он взял академический отпуск и в конце 2019 года ушел в армию. Это было его решение, которое даже не обсуждалось. Но заботливым был до конца. Когда уезжал, собрал мне «тревожный чемоданчик» — рюкзак с лекарствами, набором продуктов и вещей первой необходимости — на случай чрезвычайной ситуации, если вдруг пожар, землетрясение, я бы схватила его, взяла паспорт и побежала, не думая. Я с ним договорилась, у нас были зашифрованные послания на всякий случай — когда буду ему звонить, и если все не очень, он будет говорить — все хорошо, а если все на самом деле в порядке, то «все пучком и бантик сверху». И вот у него всегда было «все пучком и бантик сверху», — невозможно сдержать слезы, когда Ольга Николаевна это рассказывает.
Затем в ИРНИТУ после академического отпуска, в 2020 году, Эдуард перевелся на заочное обучение на «Горное дело» и приезжал в декабре этого же года на установочную сессию. Но весной 2021-го не смог приехать на учебу, потому что из военной части не отпустили из-за учений на полигонах. Из-за того, что они в основном были в командировках и на учениях, у него не было возможности учиться. И маме пришлось по его просьбе осенью 2021 года забрать его документы из университета. Но у него были планы поступать в высшее военное училище. Когда решил перевестись на контракт, сказал Ольге Николаевне:
«Если ты сейчас мне запретишь и что-то пойдет не так, я всю жизнь невольно буду тебя в этом винить. А за самостоятельные решения я несу ответственность только сам».
В августе 2021 года Эдуард приезжал в отпуск в Иркутск, его мама до сих пор с радостью вспоминает эти дни — вместе с друзьями они ходили в поход на Ангасолку, где он, как всегда, был главным организатором.
Планов у Эдуарда было много. В августе 2022-го дни он планировал вернуться домой и продолжить службу в армии, только уже рядом с домом. В дальнейшем собирался поступить в военное училище и стать офицером.
Почему так получается, что война забирает лучших — сильных духом, умных, ответственных? Потому что они такие: не прячутся ни за чьи спины, идут впереди, принимают весь удар на себя. Потому что такими их воспитали — с любовью к Родине, с внутренним стержнем. До слез сочувствуешь маме, которая одна так воспитала единственного сына — и потеряла его. Но Ольга Николаевна не была бы мамой Героя России, если бы даже в этой, чудовищной для любой матери, ситуации не нашла нового смысла для своей жизни.
— Первое время после гибели сына я жила как между небом и землей, все время в голове стоял вопрос — почему это произошло с моим Эдиком? Как теперь жить? За что мне это? И потом сама себе и отвечала — он ведь всегда был лидером, всегда приходил на помощь, он не мог поступить иначе, — вспоминает Ольга Дьяконова.
— А однажды, когда я уже знала, что президенту России подали документы на присвоение Эдику звания Героя России, сын мне приснился — пришел домой, обнял меня и сказал:
«Мама, со мной все в порядке, я живой!»
Я во сне была такая счастливая… Проснулась и поняла — значит, дали ему это звание, а потом и известие об этом пришло. Теперь я буду жить ради сохранения памяти о нем, рассказывать другим, каким он был, мой Герой России.
Ольга Королева
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/rossii-irkutyanine-e...
Огромное спасибо журналистом за такие материалы. Читаешь такие и словно видишь перед собой живого человека! В филиале иркутского городского музея «Солдаты Отечества» начала работать выставка, посвященная жизни и подвигу Героя Российской Федерации Эдуарда Дьяконова.Как сообщает пресс-служба администрации города, в музее посетители смогут увидеть личные вещи Эдуарда, дневники, письма, открытки, военную и спортивную форму, детские игрушки и рисунки, фотографии. Все предметы предоставила мать военнослужащего Ольга Дьяконова.
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/rossiyskoy-federatci...
Осипов Евгений Игоревич (). Окончил МКОУ СОШ в селе Новодевица Хорольского района. Служил старшим лётчиком 18 штурмового авиаполка в Черниговке. В 2019 на 3 всероссийском этапе конкурса по воздушной выучке летных экипажей «АВИАДАРТС-2019» занял 3 место в номинации экипажей штурмовой авиации, капитан. 4 марта 2022 во время спецоперации по денацификации территории «У» майор при выполнении боевого вылета на штурмовике Су-25 был сбит в Черниговской области, катапультировался, принял неравный бой на земле и погиб как Герой, не сдавшись врагу.
Сегодня исполнился год, как из боевого вылета не вернулся наш товарищ, лётчик-штурмовик майор Евгений Игоревич Осипов. 4 марта 2022 года его Су-25 с бортовым номером "04" был сбит украинскими в Киевской области.
https://yadocent.livejournal.com/1503613.html
Женя катапультировался и принял бой на земле, в ходе которого погиб как Герой, повторив подвиг своего сослуживца Романа Филипова.
Тело Жени хохол так и не отдал. Написано на портале
https://zmaps.ru/voenacher/segodnja-ispolnilsja-god03031906/
Ровно год назад 10 марта из боевого вылета не вернулся гвардии-майор Николай Прозоров. Его штурмовик Су-25 с бортовым номером "10" был сбит украинскими фашистами в Черниговской области. Практически, сразу после взлёта он увидел, что его взяла на прицел и облучает вражеская РЛС, но принял решение выполнять задание. Офицер выполнил задачу до конца, после чего был сбит, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал "Бизнес-Арс". У Николая остались вдова Нинель и двое несовершеннолетних детей.А ровно за 6 дней до этого из боевого вылета не вернулся его лучший друг, лётчик-штурмовик майор Евгений Осипов. 4 марта 2022 года его Су-25 с бортовым номером "04" был сбит украинскими фашистами в Киевской области.Евгений катапультировался и принял бой на земле, в ходе которого погиб как Герой, повторив подвиг своего сослуживца Романа Филипова.
Прошёл уже год, а тело летчика ещё не вернули. В настоящее время он числится пропавшим без вести. У Евгения осталась вдова Ольга, уроженка с. Яковлевка.
Так совпало, что ребята погибли в те же даты, что и бортовые номера их самолётов…
Наро-фоминское отделение «Боевого братства» собирается установить на здании местной школы № 1 мемориальную доску в память об Андрее Фирсове. 20-летний парень погиб во время спецоперации на Украине.
Юноша считался гордостью своего образовательного учреждения, учился на отлично, серьезно занимался рукопашным боем.
– Всегда был заводным, ни минуты не сидел на месте, – говорит его дядя Александр Фирсов.
– И с острым чувством справедливости. Заступался за девчонок, из-за чего иногда попадал в неприятности.
После девятого класса Андрей поступил в юридический колледж. Получил диплом и решил посвятить дальнейшую жизнь защите Родины – заключил контракт и пошел служить в одну из частей ВДВ, дислоцированных в Наро-Фоминске. Спортсмена-рукопашника там приняли с распростертыми объятиями.
– Племянник говорил, что мечтает прыгать с парашютом, – вспоминает Александр.
– Наверное, это и было основополагающим фактором для него в выборе профессии.
Не успел молодой человек отслужить и полгода, как началась спецоперация. Конечно, заранее Андрей ничего о ней знать не мог. Накануне отъезда он сделал предложение своей девушке, с которой встречался восемь лет. Их отношения начались, когда будущие жених и невеста были еще совсем детьми. Парень преподнес любимой шикарное обручальное кольцо, предложил свои руку и сердце. Она расплакалась и приняла все сразу.
Заявление в ЗАГС молодые решили подать, как только Андрей вернется с учений. Но свадьбы не случилось – жених вернулся в цинковом гробу.
– 23 мая в обед нам позвонил командир и сказал: «Андрей просил передать, что связи пока нет, но с ним все в порядке», – вспоминает родственник.
– Часа через два после этого звонка он погиб. Их окоп накрыло «Градом» (реактивная система залпового огня. – Прим. ред.). Это случилось в селе Владимировка Донецкой области.
По словам дяди, памятную доску торжественно откроют 1 сентября. В этот день в эту же самую школу пойдет в первый класс и младшая сестра Андрея – семилетняя Ангелина.
https://mosregtoday.ru/soc/pamyat-o-voennom-kotoryy-pogib-na...
Ржеусский Эдуард Эдуардович родился 24 апреля 1996 года, на ст.Лесная Читинского района. Обучался в местной школе, после 9 класса поступил в Читинский Политехнический колледж , после окончания обучения в 2016 призвался на военную службу в г.Уссурийск.
Настоятельно просился на пункте сбора, чтобы его отправили именно в войска ВДВ. Первый прыжок совершил на день рождение своей мамы, восторгу не было предела. Этот первый прыжок он посвятил именно ей. Далее контракт, учёба и перевод в г.Псков. 104 гвардейский десантно- штурмовой Краснознаменный ордена Кутузова полк. С этого полка ушла в бессмертие 9 рота.
Был заботливым, ласковым мальчишкой, всегда оберегал родных, взял всю ответственность на себя. Поступил на вечернее отделение в Псковский государственный университет на специальность "Экономика, Управление и право".
К службе относился ответственно, всегда был весёлым, позитивным человеком. На день рождение в этом году прислал своей любимой маме букет огромных роз с открыткой, где было написано "Мамуль, прости что в этом году не с тобой. Обещаю в следующем году будем вместе ".
"Захоронен на воинском кладбище. В дальнейшем планируется благоустройство, будет Аллея Славы Героям. Очень тяжело писать про моего мальчишку в прошедшем времени. Но я горжусь им, он всегда говорил, что всегда будет защищать меня.
Низкий материнской поклон всем, кто подставил свои плечи, Читинцам и Псковичам, за поддержку и, что не дали мне упасть во время церемонии прощания."
Рассказывает мама о своем сыне.
Мама Эдуарда, Ржеусская Нина выражает огромную благодарность коллективу Читинского политехнического колледжа за моментальный отклик и помощь,
коллектив ЧПК также оформил стенд памяти и провел соответствующие мероприятия в память об Эдуарде.
Отдельная благодарность классному руководителю сына, руководителю его дипломного проекта и всему руководящему составу колледжа.
Указом президента РФ Ржеусский Эдуард Эдуардович награждён орденом мужества посмертно.
https://ok.ru/nightredstone/topic/154913875976282
Такое же описание есть и на страничке "Мемориал памяти погибшим забайкальцам"
https://vk.com/wall-213256977_527
Силаев Дмитрий у нас уже был вот тут: Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.25,
но по просьбе мамы его одели в парадную форму и со всеми медалями, а так же с орденом, который присвоен посмертно.
Нашлось на одном из каналов в ТГ только это:
Пивоваров Алексей Владимирович
15.10.1975 г.р.
г. Москва
45-я отдельная бригада специального назначения
Погиб
https://t.me/poisk_in_ua/13285
Тоже только дата рождения и гибели
Федосенко Алексей Александрович
17.09.1990 г.р.
1065-й гвардейский артиллерийский полк
Погиб 04.10.2022 года.
https://t.me/poisk_in_ua/5917
«Он обещал, что вернется домой...»: под Волгоградом прощаются с погибшими в ходе специальной операции на Украине
Сегодня, 3 марта 2022 года, в городе Николаевске Волгоградской области проходит церемония прощания с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащими.23-летний Александр Бахарев погиб в ходе военной операции на Украине. Фото: Константин Завриков, Виктория Бахарева, Евгения Бикунова
Родная сестра одного из погибших, Виктория, рассказала о том, как семья сейчас переживает случившееся.Родные 23-летнего Александра Бахарева рассказали, как Николаевск провожает бойцов в последний путь
Информацию о гибели волгоградцев официально сообщили в администрации Волгоградской области, разместив короткое сообщение с соболезнованиями. Обстоятельства гибели бойцов не уточняются. В боях погибли 23-летний рядовой Александр Бахарев и 27-летний ефрейтор Валерий Коваленко: оба — жители Николаевского района Волгоградской области. Корреспонденты V1.RU смогли пообщаться с родственниками 23-летнего Александра. Его родная сестра Виктория не смогла приехать на похороны, девушка находится в Красноярске.Виктория и Александр на параде Победы в школьные годы. Фото: Виктория Бахарева
— Нас всего двое в семье. Саша окончил школу у нас, в Николаевске, потом поступил в колледж в Волгограде, получил красный диплом — электрика, а потом его забрали в армию. У нас с Сашей разница в возрасте всего полтора года, мы всё детство с ним провели вместе, были очень дружны. Брат всегда был очень добрым, открытым, честным... Наверное, все так говорят, но Саша и правда всегда был таким, он никогда не смог бы пройти мимо тех, кому требовалась помощь, — рассказала Виктория. — У нас в семье все мужчины — военные. У нас дедушка — полковник Вооруженных сил, второй дедушка — майор МВД, папа — капитан в запасе. Саша тоже хотел пойти по их стопам.
Четыре года назад Александра призвали в армию. После срочной службы он решил продолжить свой путь в российской армии.
— Саша был призван 6 июля 2018 года в армию, проходил службу по призыву в городе Цхинвал до 6 июля 2019 года. Мы ездили к нему на присягу, очень переживали, когда его туда забрали. Опасное направление, все-таки другое государство. Но после Саша всё же решил служить. 29 октября 2019 года он поступил на службу по контракту, уже в другой воинской части — в городе Владикавказе, после был переведен в станицу Троицкую в республике Ингушетия, — рассказала Виктория. — Он решил пойти по стопам отца и деда. В нашей семье традиция: всех мальчиков мы называем Александр и Яков. Саша был полным тезкой дедушки — Александр Яковлевич Бахарев.Мама провожала сына в армию. Фото: Виктория Бахарева
И отец, и дедушка Александра сегодня провожают родного человека в последний путь.
— У Саши осталась жена Катя, они только-только в мае прошлого года поженились. У Кати уже было двое детей, которых Саша любил как своих, они его тоже очень полюбили и ждали возвращения, ждали, когда он вернется домой, — рассказала Виктория. — Катя всё это время находилась во Владикавказе. Ее забрали оттуда, сейчас она тоже в Николаевске. Сашу привезли только сегодня. Мы до последнего не знали, что его тоже отправят на участие в спецоперации на Украине. Изначально их просто отправили на учения. Мы об этом знали.Рядовой Александр Бахарев на параде (на фото второй в первой линии) Фото: Виктория Бахарева
По словам сестры, Александр был наводчиком взвода управления мотострелковой роты.
— Связи с братом не было, последний раз он говорил с Викой 22 февраля. Он рассказал, что никаких угроз для жизни нет, говорил, что обязательно вернется домой. А потом мы узнали, что Саши больше нет. Мы даже не знаем, что там произошло, как он погиб, — рассказала Виктория.
Редакция V1.RU выражает искренние соболезнования семьям погибших во время специальной военной операции на Украине российских военнослужащих.
https://v1.ru/text/gorod/2022/03/03/70483898/
«Нашу любовь буду нести и помнить всю жизнь»
Вдова погибшего на спецоперации военного в эксклюзивном интервью «Информ Полису» рассказала о подвиге своего мужа
Евгений и Екатерина с детьми. Фото: архив семьи Романовых
Любимый отец и муж, защищая семью и Родину, погиб во время выполнения спецоперации на Украине. Евгений Романов за героизм, проявленный при защите интересов родной страны, награжден орденом Мужества.
О семье и родителях
— Мой муж, Евгений Николаевич Романов, родился 3 августа 1988 года в Улан-Удэ, в любящей семье. У Жени есть средний брат Василий и младшая сестренка Таисия. Все они родные по папе и маме. Женя — старший сын мамы Светланы и папы Николая. В 1995 году Женя пошёл в 1-й класс школы № 57. Когда ему было 10 лет, мама с папой развелись. Женя выбрал жизнь с папой и уехал в Усть-Баргузин к бабушке, где и пошёл в 5-й класс. Мама всегда навещала сына. В 2000 году он снова приехал в город к маме и пошел в 6-й класс 57-й школы. Там он проучился по 8-й класс и решил опять поехать к отцу. Оканчивал он школу № 26 в Усть-Баргузине. После приехал в город с отцом. И родители стали снова жить вместе, — рассказывает о детстве мужа Екатерина Романова.
Евгений рос хорошим, умным и воспитанным мальчиком. Сочинял стихи и играл на гитаре.
— Женя раньше писал стихи. Очень красивые. Вот только книжка с ними не сохранилась, он подарил ее своему слепому другу, чтоб тот их на гитаре играл. Женя и сам очень хорошо играл на гитаре, а любимой группой у него была «Ария». В 2005 году он поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусств. В 2008-м получил специальность «руководитель театрального коллектива, преподаватель», — говорит вдова.
Екатерина рассказывает, что любовь супруга к своей семье была безгранична.
— В 2007 году на летние каникулы Женя поехал на заработки. Ему тогда позвонила мама, поздравила с днём рождения и сказала, что родила ему сестренку. Женя растрогался: «Мама, спасибо, это самый лучший подарок». Муж очень любил и маму, и папу. Да и всю свою семью, — вспоминает жена погибшего военного. Семья Романовых с мамой Евгения
В 2009 году Евгений был призван на срочную службу в армию, проходил её в Омске.
— В военкомат он пошёл сам, чтобы узнать, когда возьмут. В итоге его взяли сразу. Женя позвонил маме и сказал, что его берут и надо привезти вещи. В 2010 году был уволен в запас. В звании рядового получил специальность водителя-механика боевой машины десанта. После службы работал водителем в ТЦ-2, — говорит вдова.
«Либерти», знакомство и семейная жизнь
По словам Екатерины, муж был упертым и целеустремленным. Это она поняла еще во время их знакомства.
— В декабре 2010 года он устроился в «Либерти» охранником, там-то мы и встретились. Я работала кассиром. Охрана должна была всегда менять место, но Женя просил парней оставлять его возле моей кассы. В этом же магазине он познакомил меня со всей своей семьей. Мне было неловко, я очень стеснялась. Женя начал за мной ухаживать, провожал до остановки после работы, а сам бежал в другую сторону, чтоб успеть уехать до дома. Бывало, что не успевал на маршрутку из-за меня, поэтому ездил на такси. Первый раз поцеловал меня в щечку на остановке. Он говорил, что влюбился с первого взгляда, а я полюбила его попозже. Но полюбила так сильно, что не могла дышать без него. Мне хотелось, чтобы он каждую секунду проводил со мной. Позже мы начали жить с его родителями в поселке Энергетик. После снимали комнату, квартиру. А потом поругались и разошлись, — с улыбкой рассказывает Екатерина.
Тогда она думала, что это конец, но любовь оказалась сильнее.
— Несколько раз мы сходились-расходились. Так, наверное, у всех бывает. Самое долгое расставание было на месяц. Помню, как заходила на его страничку в сети «ВКонтакте», а он там мне песни посвящал, статусы… Решили сойтись. В 2012 году он сделал мне предложение прямо перед свадьбой своего одногруппника, надел колечко. И в октябре узнали о беременности. 14 февраля 2013 года, в День святого Валентина, сыграли свадьбу, это был наш день. А 8 июля родился наш долгожданный сын Вадим, копия Жени. Имя выбирала я, а Жене оно понравилось, и он согласился, — говорит женщина. Родные Евгения и Екатерины были счастливы, а когда узнали о беременности, то плакали всей семьей.
— Женя всегда говорил: «Вот ты у меня есть, дети, мне больше вообще никого не надо». И постоянно повторял: «Ты у меня на первом месте. Не дети, не мама, а ты». А я всегда ему говорила, что так быть не должно, ведь дети — это родная кровь, а я-то что. Но он стоял на своем и повторял: «Дети уйдут, а мы друг у друга навсегда». Он ушел слишком рано. Иногда думаю, ну как же так, бросил нас. Но потом понимаю, что он не бросил, что он всегда рядом и оберегает нас с неба, — делится мыслями Екатерина Романова.
«Ласточка моя»
Карьера военного у Евгения началась в 2015 году.
— В 2015-м компания, в которой работал Женя, начала разваливаться. И тогда ему его друзья и коллега предложили идти служить по контракту. В том же году муж подал документы в Сосновый Бор на службу, нам оставалось только ждать ответа. Пока решалось, поступит на службу или нет, устроился работать резчиком напольных покрытий. Через 3–4 месяца понял, что это не его. В январе 2016 года Женя заступил на службу гвардии рядовым, на должность водителя-механика. Зарплата была маленькая, зато постоянная. Я была не против, наоборот. Зарплата стабильная. Всегда гордилась, что муж носит форму, что он такой статный, уважаемый. Очень любила, когда он был при параде. Хотя он-то не особо любил, например, за дочерью ходить в детский сад в форме… Не знаю, почему, — вспоминает вдова.
Уже в 2017 году Евгения ждало повышение. Он получил новое звание — гвардии ефрейтор, трудился в должности старшего водителя-механика БМП.
— Тогда и зарплату ему прибавили. Ему нравилось возиться со своей машиной, он ее ласково называл «Ласточка моя», — с улыбкой рассказывает Екатерина.
Жизнь шла своим чередом. В 2018 году военный отправился в командировку; за участие в учениях «Восток-2018» был награждён медалью.
— Еще через год, 19 июля 2019-го, у нас родилась наша принцесса — Кира. Выбирать имя для дочери Женя вновь доверил мне. Еще через год впервые поехал в Сирию, — рассказывает вдова.
На непростую жизнь супруги военного Екатерина не жаловалась. Да, уезжает в командировки, но это ничего.
— Он очень хотел попасть в Сирию. В 2020 году получилось. Пробыл там 4 месяца. Пока он там служил, мы вместе с ним по телефону выбирали себе дом. И в июне стали обладателями собственного дома. Когда Женя приехал из Сирии, его наградили медалью «За участие в военной операции в Сирии». В конце октября мы заехали в новый дом. В нем были уют, доброта и любовь. Нашему счастью не было предела, — рассказывает женщина.
В июне 2021 года Евгений вновь уехал в Сирию.
— Обратно он вернулся в октябре. Почти сразу их всех распустили в отпуск. Два месяца мы наслаждались друг другом, семьей. Он стал очень нежным и требующим к себе внимания. Мы ходили отдыхать в боулинг, мужу нравилось играть. Потом съездили всей семьей к брату, он племянника увидеть хотел. А после Женю и всех ребят вызвали в срочную командировку в Новороссийск. И 5 декабря Женечка мой уехал на поезде со своей техникой, — вспоминает Екатерина Романова.
Спецоперация и подвиг
На Новый год Евгения и его сослуживцев отпустили домой.
— Я боялась, что на Новый год его не отпустят, но, к радости, он прилетел 29 декабря домой. Счастью не было предела! Но пришло время после праздников улетать снова в Новороссийск. И 14 января он улетел. Было тяжело расставаться, но мы надеялись, что в феврале он уже приедет домой. Всегда были на связи, а когда долго не звонил, я очень скучала по его голосу. Время тянулось очень медленно, — говорит вдова.
23 февраля Евгений еще раз вышел на связь. Семья поздравила его с Днем защитника Отечества. Тогда никто и представить не мог, что этот разговор окажется последним.
— Сын ему рассказал стих красивый на 23 февраля, который и меня, и Женю растрогал до слез. Мы попрощались, и больше мой Женечка не выходил на связь. Я не думала, что так все обернется. Но когда объявили о том, что началась спецоперация, я до последнего надеялась, что муж мой жив. Но в то же время переживала, потому что знала, что он поехал туда среди первых, — рассказывает вдова. Сын Евгения и Екатерины, Вадим, тоже мечтает стать военным
1 марта женщине сообщили, что Евгений погиб. Он навсегда останется молодым, прекрасным и любимым Женей для своей ненаглядной. И доблестным солдатом, отстоявшим свободу и независимость страны, будущее своих детей.
— В ночь на 1 марта мне приснился сон, где Женя сказал с улыбкой, что они возвращаются домой. В этот же день ко мне приехали и сообщили, что моего мужа нет, он погиб 24 февраля 2022 года. До последнего я не верила. Он для нас всех был и есть Герой. И останется им навсегда. Сынок очень гордится своим папой. И мы все тоже… Для нас он жив, он всегда с нами, — со слезами на глазах говорит Екатерина.
Евгения Романова посмертно наградили орденом Мужества. Помимо этого Евгений — ветеран военных действий, удостоенный медалей «За участие в военной операции в Сирии» и «Участнику маневров войск (сил) «Восток-2018».
Автор: Арина Филиппова
https://www.infpol.ru/242491-nashu-lyubov-budu-nesti-i-pomni...
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