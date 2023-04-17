Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.35

Продолжаем знакомиться с героями и их портретами работы Вадима Окладникова. " портрета, посвященные мамам. Мария Хазиахметова, мама героя Елена Горлова, мама героя.

Продолжу выставлять парадные портреты. Ссылки под портретами стоят на темы, в которых о них рассказывается Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.20 Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22 Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Далее портреты наших мальчиков, мужчин, Мужиков! 31 марта 2022 года в Иркутске состоялось прощание с иркутянином, радистом-разведчиком 57-ой Отдельной роты специального назначения Эдуардом Дьяконовым. Он погиб во время спецоперации в Украине, сообщил в своем Telegram-канале мэр областного центра Руслан Болотов.

«Выпускник 25-й гимназии, воспитанник нашего городского центра „Патриот“, Эдуард занимался рукопашным боем, организовывал патриотические мероприятия. После срочной службы решил, что останется в армии по контракту. Он стал разведчиком и выполнял свой долг — как мужчина, как защитник. Несмотря на то, что ему было всего 20 лет», — написал Руслан Болотов.

При выполнении задания Эдуард Дьяконов проявил настоящий героизм. Противники открыли из-за засады прицельный массированный огонь по отряду наших бойцов. Эдуард был ранен взрывом гранаты. Однако накрыл собой вторую, чтобы спасти товарищей.

«Сложно подобрать нужные слова в таких случаях. Но тут они идут от сердца. Потому что доблесть, мужество этого парня – они отражают характер наших сибиряков. Это в крови у нашего народа – защищать своих до последнего. Даже ценой собственной жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Тем, кто имел честь служить с ним. Тем, кому он был другом. Когда уходят такие светлые, честные ребята, это большая утрата для всех нас. Светлая память нашему герою», — написал Руслан Болотов.

http://www.irk.ru/news/20220331/hero/

«В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая, он бросился сверху и накрыл ее собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего двадцатиоднолетия. После, один из бойцов назовет парня своим братом», – рассказал Игорь Кобзев.

Эдуарду Дьяконову присвоено звание «Герой России» посмертно.

https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=4368...

Хороший рассказ о нем поместили на портале "Иркутск без формата"

В конце июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил звезду Героя Российской Федерации 20-летнего Эдуарда Дьяконова его маме, иркутянке Ольге Николаевне. Ее единственный сын, военнослужащий Российской армии, участник боевых действий в специальной военной операции на Украине, погиб в марте в Мариуполе. Эдуард был разведчиком и свой подвиг совершил во время выполнения боевого задания. Противники открыли из засады прицельный массированный огонь по отряду наших бойцов. Эдуард был ранен взрывом гранаты. Однако накрыл собой вторую, чтобы спасти товарищей. Контракт у него заканчивался 27 августа, в эти дни он мог бы собираться домой в Иркутск, предвкушая встречу с родными и друзьями, но эта встреча произошла на несколько месяцев раньше и совсем не так, как хотели все…

— Я много раз думала — что бы произошло, если бы Эдик этого не сделал, если бы не накрыл гранату своим телом, — говорит мама героя Ольга Николаевна.

— Когда я разговаривала с его боевыми товарищами по телефону, они мне сказали, что тогда при взрыве пострадало бы намного больше людей. Там было 14 парней — кто-то из них погиб бы, кто-то был бы тяжело ранен. Эдик был к этой гранате ближе всех и своим поступком спас жизни друзей. Сейчас они его называют своим братом, благодаря которому получили, можно сказать, второе рождение. После демобилизации собираются приехать ко мне, навестить могилу своего товарища. Но насколько мне известно, сейчас уже не все из них живы…

— Я думаю, что поступить по-другому Эдик не мог, — рассказывает Полина Жербанова, одноклассница Эдуарда (они дружили с первого класса. — Прим. ред.).

— Он всегда был защитником, всегда приходил на помощь своим друзьям. Его главная фраза, которую все до сих пор помнят: «Чем тебе помочь?» Бывало, друг ему позвонит, скажет: «У велосипеда колесо спустило, стою на улице». Эдик, ни слова не говоря, все бросает, приезжает с инструментами и помогает. А как он взял с улицы собаку?! Мы детьми играли во дворе, и она к нам подошла, уже подросший рыжий щенок. Мы купили ей сосисок, накормили и пошли домой, но щенок увязался за Эдиком, а на следующий день встретил его во дворе. В итоге Эдик уговорил маму взять собаку, назвали Дашкой, она до сих пор живет у мамы Эдика. В этом он был весь, хотел помочь всему миру…

С самого детства был лидером — во дворе, в классе, он как бы брал на себя ответственность за ребят. Именно Эдик определял, что делать, у кого какая роль, и его слушали, в походах это особенно было заметно, но и за результат он отвечал по полной программе. И в тот день, я думаю, было именно так — он чувствовал на себе ответственность за других ребят и по-другому поступить просто не мог.

Ольга Николаевна рассказывает, что сын был эрудированным мальчиком, всегда всем интересовался. Мама много занималась с ним, а каждое лето отвозила к бабушке в восточный Казахстан. Валентина Павловна после гибели мужа в шахте одна воспитала пятерых детей и внука учила всему, что хорошо знала сама. Благодаря бабушке он с четырех лет(!) играл в шахматы, хорошо разбирался в грибах, травах, к шести годам освоил приготовление несложных блюд, мог сам пожарить картошку, то есть был маленьким, но самостоятельным мужчиной.

Учился Эдик всегда хорошо, рассказывает мама, — сначала в школе № 39, а со второго полугодия шестого класса в гимназии № 25. Всегда был благодарен своим учителям — Светлане Генераловой, Светлане Лапаевой, Евгении Халбаевой.

Ольга Николаевна растила сына одна и переживала, что ему не хватает мужского воспитания. Поэтому в шесть лет отдала его в секцию киокушинкай-каратэ Байкальской лиги киокушинкай (тренер — Игорь Томилов).

— На одном из первых соревнований я удивилась выдержке своего сына, — вспоминает Ольга Николаевна.

— Это был бой с тенью, где мальчишки учились преодолевать себя. В течение двух часов им нужно было отказаться от еды, питья, даже походов в санузел. У Эдика это было впервые, он подумал, что так надо себя вести до конца мероприятия, терпел, пока оно не закончилось.

Постепенно он продвигался в спорте, стал занимать призовые места на соревнованиях. В последний раз сын выступил на первенстве Иркутской области в 2017 году. А потом тяга к военно-прикладным видам спорта все-таки взяла верх, интересы сына оказались сосредоточены на занятиях в военно-патриотическом клубе «Свято­слав». Руководитель клуба Олег Александрович Аллилуев оказал огромное влияние на него в выборе профессии военного. Для других ребятишек это было каким-то хобби, а Эдик к занятиям в клубе относился очень серьезно. Затем, в конце 2018 года, сформировали военно-патриотический клуб «Патриот», он находился он на одной территории со «Святославом». Ребята из нашего клуба помогали «Патриоту» оборудовать помещения.

Да и мы в семье дали ему хорошее патриотическое воспитание: я с четырех лет водила его на военные парады в честь Дня Победы, мы даже приходили на полтора часа раньше, занимали места в первом ряду, чтобы было хорошо все видно. Бабушка много рассказывала о жизни семьи в Великую Отечественную войну, о подвигах советских солдат. Он это все впитывал — рассказывает Ольга Николаевна.

После окончания гимназии Эдуард Дьяконов поступил в ИРНИТУ, начал получать профессию ювелира. Но уже через два месяца понял — это не его. Сказал маме, что пойдет на срочную службу в армию.

— Я была категорически против, но он взял академический отпуск и в конце 2019 года ушел в армию. Это было его решение, которое даже не обсуждалось. Но заботливым был до конца. Когда уезжал, собрал мне «тревожный чемоданчик» — рюкзак с лекарствами, набором продуктов и вещей первой необходимости — на случай чрезвычайной ситуации, если вдруг пожар, землетрясение, я бы схватила его, взяла паспорт и побежала, не думая. Я с ним договорилась, у нас были зашифрованные послания на всякий случай — когда буду ему звонить, и если все не очень, он будет говорить — все хорошо, а если все на самом деле в порядке, то «все пучком и бантик сверху». И вот у него всегда было «все пучком и бантик сверху», — невозможно сдержать слезы, когда Ольга Николаевна это рассказывает.

Затем в ИРНИТУ после академического отпуска, в 2020 году, Эдуард перевелся на заочное обучение на «Горное дело» и приезжал в декабре этого же года на установочную сессию. Но весной 2021-го не смог приехать на учебу, потому что из военной части не отпустили из-за учений на полигонах. Из-за того, что они в основном были в командировках и на учениях, у него не было возможности учиться. И маме пришлось по его просьбе осенью 2021 года забрать его документы из университета. Но у него были планы поступать в высшее военное училище. Когда решил перевестись на контракт, сказал Ольге Николаевне:

«Если ты сейчас мне запретишь и что-то пойдет не так, я всю жизнь невольно буду тебя в этом винить. А за самостоятельные решения я несу ответственность только сам».

В августе 2021 года Эдуард приезжал в отпуск в Иркутск, его мама до сих пор с радостью вспоминает эти дни — вместе с друзьями они ходили в поход на Ангасолку, где он, как всегда, был главным организатором.

Планов у Эдуарда было много. В августе 2022-го дни он планировал вернуться домой и продолжить службу в армии, только уже рядом с домом. В дальнейшем собирался поступить в военное училище и стать офицером.

Почему так получается, что война забирает лучших — сильных духом, умных, ответственных? Потому что они такие: не прячутся ни за чьи спины, идут впереди, принимают весь удар на себя. Потому что такими их воспитали — с любовью к Родине, с внутренним стержнем. До слез сочувствуешь маме, которая одна так воспитала единственного сына — и потеряла его. Но Ольга Николаевна не была бы мамой Героя России, если бы даже в этой, чудовищной для любой матери, ситуации не нашла нового смысла для своей жизни.

— Первое время после гибели сына я жила как между небом и землей, все время в голове стоял вопрос — почему это произошло с моим Эдиком? Как теперь жить? За что мне это? И потом сама себе и отвечала — он ведь всегда был лидером, всегда приходил на помощь, он не мог поступить иначе, — вспоминает Ольга Дьяконова.

— А однажды, когда я уже знала, что президенту России подали документы на присвоение Эдику звания Героя России, сын мне приснился — пришел домой, обнял меня и сказал:

«Мама, со мной все в порядке, я живой!»

Я во сне была такая счастливая… Проснулась и поняла — значит, дали ему это звание, а потом и известие об этом пришло. Теперь я буду жить ради сохранения памяти о нем, рассказывать другим, каким он был, мой Герой России.

Ольга Королева

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/rossii-irkutyanine-e...

Огромное спасибо журналистом за такие материалы. Читаешь такие и словно видишь перед собой живого человека! В филиале иркутского городского музея «Солдаты Отечества» начала работать выставка, посвященная жизни и подвигу Героя Российской Федерации Эдуарда Дьяконова. Как сообщает пресс-служба администрации города, в музее посетители смогут увидеть личные вещи Эдуарда, дневники, письма, открытки, военную и спортивную форму, детские игрушки и рисунки, фотографии. Все предметы предоставила мать военнослужащего Ольга Дьяконова.

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/rossiyskoy-federatci...

Осипов Евгений Игоревич (). Окончил МКОУ СОШ в селе Новодевица Хорольского района. Служил старшим лётчиком 18 штурмового авиаполка в Черниговке. В 2019 на 3 всероссийском этапе конкурса по воздушной выучке летных экипажей «АВИАДАРТС-2019» занял 3 место в номинации экипажей штурмовой авиации, капитан. 4 марта 2022 во время спецоперации по денацификации территории «У» майор при выполнении боевого вылета на штурмовике Су-25 был сбит в Черниговской области, катапультировался, принял неравный бой на земле и погиб как Герой, не сдавшись врагу.

Сегодня исполнился год, как из боевого вылета не вернулся наш товарищ, лётчик-штурмовик майор Евгений Игоревич Осипов. 4 марта 2022 года его Су-25 с бортовым номером "04" был сбит украинскими в Киевской области.

https://yadocent.livejournal.com/1503613.html

Женя катапультировался и принял бой на земле, в ходе которого погиб как Герой, повторив подвиг своего сослуживца Романа Филипова.

Тело Жени хохол так и не отдал. Написано на портале

https://zmaps.ru/voenacher/segodnja-ispolnilsja-god03031906/



Ровно год назад 10 марта из боевого вылета не вернулся гвардии-майор Николай Прозоров. Его штурмовик Су-25 с бортовым номером "10" был сбит украинскими фашистами в Черниговской области. Практически, сразу после взлёта он увидел, что его взяла на прицел и облучает вражеская РЛС, но принял решение выполнять задание. Офицер выполнил задачу до конца, после чего был сбит, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал "Бизнес-Арс". У Николая остались вдова Нинель и двое несовершеннолетних детей. А ровно за 6 дней до этого из боевого вылета не вернулся его лучший друг, лётчик-штурмовик майор Евгений Осипов. 4 марта 2022 года его Су-25 с бортовым номером "04" был сбит украинскими фашистами в Киевской области. Евгений катапультировался и принял бой на земле, в ходе которого погиб как Герой, повторив подвиг своего сослуживца Романа Филипова.

Прошёл уже год, а тело летчика ещё не вернули. В настоящее время он числится пропавшим без вести. У Евгения осталась вдова Ольга, уроженка с. Яковлевка.

Так совпало, что ребята погибли в те же даты, что и бортовые номера их самолётов…