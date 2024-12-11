«Сломался голос и что-то в душе»

Почему прожил всего 36 лет Серёжа Парамонов, которого называли «мальчик с лучшим голосом в СССР» Сериал «Хор», который недавно показали по одному из центральных телеканалов, прошёл с огромным успехом. Его создатели утверждают, будто у героев нет реальных прототипов, а за каждым стоит собирательный образ. Новости СМИ2

Однако очень явно прослеживается в судьбе экранного солиста Юры Соловьёва перекличка с жизнью Серёжи Парамонова, мальчика, сумевшего сердца миллионов слушателей. Именно его яркая, но короткая история карьеры, да и жизни в целом, вдохновила режиссёра Алёну Райнер на создание сериала.

Уникальный голос

Серёжа Парамонов.

Он родился в июне 1961 года в Перово, ходил в детский сад, как и миллионы его ровесников. Ещё в дошкольные годы стал проявляться талант Серёжи Парамонова. Он был ещё совсем маленьким, но с удовольствием пел на детских утренниках, восхищая и воспитателей, и родителей. Голос его нельзя было назвать идеально чистым, но интонировал он удивительно точно. К тому же он был очень активным, легко запоминал тексты, поэтому часто становился ведущим на мероприятиях. Воспитательница Серёжи жила в одном доме с его семьёй, поэтому часто приглашала мальчика к себе домой готовиться. Но раскрылся его талант значительно позже.

Когда Серёжа окончил второй класс, родители отправили сына в пионерский лагерь. Мальчик, привыкший ещё в детском саду участвовать в разных мероприятиях, и тут оказался активным участником художественной самодеятельности. А музыкальный работник обратила внимание на его слух и музыкальные способности. После смены она специально поехала к его родителям, чтобы убедить их развивать уникальный дар ребёнка. И в третьем классе Серёжу записали в кружок, где он учился играть на аккордеоне, который и подарила ему музыкальный руководитель.

А через год бабушка Серёжи услышала о том, что идёт набор талантливых детей в Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Коллектив существовал уже год, и слава о нём шла по всей стране. Руководил хором талантливый хоровой дирижёр и педагог Виктор Сергеевич Попов. Попасть туда было очень непросто, все дети проходили серьёзный отбор. Серёжа Парамонов для участия подготовил песню «Мы шли под грохот канонады». У мальчика не возникло никаких сложностей при прослушивании и имелись определённые достоинства.

Он уже знал азы музыки, учился играть на аккордеоне, имел прекрасный слух и хороший голос. Педагоги хора, присутствовавшие на прослушивании, отмечали, что в нём нет той самой «идеальной чистоты», но при этом вокалу он никогда не учился, поэтому потенциал у Серёжи был огромным, к тому же он был очень артистичен. Уже повзрослев, Сергей Парамонов, вспоминая о прослушивании, честно признался:

«Голоса — такого, чтобы ого-го, — у меня не было. Наверное, взял обаянием».

Но не прошло и полгода, как Серёжа Парамонов солировал в концерте, трансляцию которого показывали по телевидению в прямом эфире. И дважды исполнил на бис песню.

Сережа Парамонов — первый справа, 1972 год.

Это был немыслимый случай, потому что хронометраж прямых эфиров был выверен до секунд и не предусматривал никаких повторов. Но успех Серёжи Парамонова оказался столь громким, что ему позволили выйти на сцену во второй раз. После этого слава о советском Робертино Лоретти разлетелась по всей стране. Именно под него некоторые композиторы стали писать свои песни. Мальчик купался в лучах славы и верил, что так будет всегда. Но реальность оказалась куда более жестокой, чем он себе представлял.

Сперва с ним записали песню «Антошка»,

а потом был официальный сольный дебют на главном эстрадном концерте года — «Песне-72». Парамонов тогда исполнял новую «Песенку крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка» — ту, где «бегут неуклюже пешеходы по лужам».

Песня произвела настоящий фурор. Зрители были в восторге, просили выступить на бис и именно об этом случае упоминается выше. Произошел редчайший случай: одна и та же песня дважды прозвучала в телеэфире (кроме Серёжи, этого удостаивались только Анна Герман и Муслим Магомаев). Фестиваль «Песня-72», 1972 год

Следующим хитом в исполнении Серёжи стала песня «Улыбка» из мультфильма про Крошку Енота — и после этого Владимир Шаинский, Александра Пахмутова, Родион Щедрин и другие композиторы уже стали писать музыку специально под голос Парамонова.

Школьные годы

Вместе с хором Серёжа выступал на одной сцене с Клавдией Шульженко, Лидией Руслановой, Майей Кристалинской, Леонидом Утёсовым, ансамблями «Самоцветы» и «Песняры». Пел дуэтом с Муслимом Магомаевым. А на церемонии открытия очередного съезда КПСС он лично вручал букет от пионеров Леониду Брежневу.

Серёжа Парамонов Старый барабанщик

А ну-ка песню нам пропой веселый ветер

Прощайте скалистые горы

Вечер на рейде

Товарищ песня

В газетах писали, что Парамонов — настоящий пионер, отлично учится, не прогуливает и не проказничает.

О Серёже снимали телепередачи — чтобы советским детям было с кого брать пример, называли его «образцово-показательным мальчиком, пионером и общественником».

Парамонова постоянно сравнивали с популярным в 1960-х юным вокалистом из Италии Робертино Лорети, который тоже пел звонким дискантом. Они никогда не были знакомы, но недавно в квартире Парамоновых появилась фотография, на которой Робертино Лорети стоит вместе с Серёжиным сыном Сашей — мальчик встретился с певцом на телепередаче «Прямой эфир» спустя 13 лет после смерти отца.

«Синьор Роберто назвал голос Серёжи солнечным, сказал, что сравнивал себя с Серёжей и молится за него», — рассказывала в интервью вдова Сергея Парамонова Мария.

Крах надежд

Серёжа Парамонов выступал всегда с огромным удовольствием, впрочем, это можно было сказать о любом ребёнке, который пел в Большом детском хоре. Но за красивой картинкой, которую показывали по телевизору, скрывался ещё и упорный каждодневный труд. Руководитель хора Виктор Сергеевич понимал, что участники его коллектива – обычные дети, но в период подготовки к ответственным концертам приходилось требовать от них невозможного. Они репетировали порой по 10 часов подряд, без всяких выходных, а ещё они выступали на мероприятиях, ездили на гастроли, причём не только по Советскому Союзу, но и за рубеж. При этом зарплату юные исполнители, конечно, не получали, ведь они были любительским, а не профессиональным коллективом.

Иногда Серёжа так уставал, что просто исчезал. Если он пропускал репетиции, педагоги уже знали, что делать. Они звонили Серёжиной бабушке, той самой, что когда-то за руку привела его на прослушивание. Она снова вела его в репетиционный зал, и он послушно следовал за ней. И всё же Серёжа Парамонов, как и десятки других участников хора, считал это время самым счастливым в своей жизни. К нему относились с уважением взрослые певцы, а поклонники присылали подарки из разных городов и сёл огромной страны. Иногда он получал даже ковры ручной работы прямиком из Средней Азии.

Сережа Парамонов за роялем.

Однажды Александра Пахмутова специально для него написала песню «Раненая птица», и Серёжа должен был исполнить её на творческом вечере Роберта Рождественского, на чьи слова и была написана композиция.

Ему было тогда почти 14, и эта песня ему просто запала в душу. К тому же детские песни ему в его возрасте петь уже не хотелось, а тут была взрослая композиция с глубоким смыслом. Но именно во время исполнения «Раненой птицы» на ответственном концерте голос Серёжи Парамонова сорвался. Зрители, кажется, даже не заметили случившегося, но сам исполнитель был в панике. После того как хор ушёл со сцены, Серёжа сбежал и бродил всю ночь по столице. Руководитель хора и родители юного певца думали, что он может покончить с собой из-за отчаяния, поэтому его до самого утра искала милиция. Но он сам появился на пороге родительского дома.

Он осознал, что случилось с ним на концерте, и понял, что настал тот самый момент, когда у мальчиков в переходном возрасте ломается голос. Для солиста, ещё вчера купавшегося в лучах славы, это стало настоящей трагедией. По словам Серёжи Парамонова, у него ломался не только голос, но что-то в душе. Его репертуар стали передавать другим солистам, а сам Серёжа остался не у дел. Он ушёл из коллектива, но приходил в репетиционный зал и долго сидел. Руководитель хора его не прогонял, понимал, что творится у парня в душе. По словам самого Сергея, он тоже всё понимал, но ничего не мог с собой поделать и до дрожи ненавидел мальчика, который спел «Раненую птицу», хотя и понимал, что его вины в случившемся нет ни капли. В один момент Сергей Парамонов решил перечеркнуть своё прошлое. Забыть всё, что с ним было.

После славы

Сергей Парамонов.

По настоянию руководителя хора Сергей пошёл учиться в музыкальную школу, чтобы получить хотя бы начальное профильное образование. Но подросток совершил жесточайшую ошибку. Он согласился на предложение директора школы создать вокально-инструментальный ансамбль и стать в нём солистом. В то время, когда нужно было беречь голос, он, напротив, нещадно его эксплуатировал, ездил в составе ансамбля с концертами и выступал порой по несколько часов в день. Из-за повышенных нагрузок в период подростковой мутации хороший взрослый голос у советского Лорети так и не сформировался. Он учился в музыкальном училище на дирижёрско-хоровом отделении, но так его и не окончил.

Но зато его захватила с головой взрослая жизнь, правда, из неё он сразу же взял далеко не самое лучшее. С исполнителем многие хотели пообщаться в неформальной обстановке, ну и выпить тоже предлагали постоянно. Но Сергей не был зависим от спиртного и в своих интервью утверждал, что пил не больше и не чаще своих ровесников. Повзрослевший Сергей Парамонов петь уже не мог, но он писал музыку, создавал аранжировки, работал на радио, занимался организацией дискотек «Для тех, кому за 30» в парке «Сокольники», работал в ВИА, как когда-то мечтал, вот только не солистом, а клавишником и в тех коллективах, о которых сегодня уже никто не помнит.

Конечно, он тосковал о том времени, когда был всенародным любимцем. Правда, смотрел иногда на собственные выступления, когда показывали по телевизору того Серёжу Парамонова, который покорил всю страну, и не мог понять, чем ему удалось завоевать сердца слушателей. Говорил, что пел мимо нот, да и дикция его оставляла желать лучшего. Виктор Попов считал, что он был артистичен, а сам Сергей Парамонов склонялся к мнению, что у него просто была индивидуальность и ничего больше.

Личная жизнь

Воспоминания о звездной жизни, к которой он больше не имел отношения, угнетали молодого человека. Он стал находить утешение в спиртном. Любовь помогла ему на некоторое время выбраться из железных объятий пагубного пристрастия. Он ощутил себя семейным, солидным человеком, нужно было содержать супругу и маленького сына. Сергей Парамонов в 1995 году

Воодушевленный Сергей решил использовать свои таланты на благо семьи, открыл клуб по организации праздников, создал новую музыкальную группу, гастролировал по стране, писал песни. Одна из его композиций звучала на праздновании 850-летия столицы. Несколько лет трезвой жизни закончились долгим запоем. Супруга певца приложила немало усилий, чтобы вытащить его из депрессивного состояния.

Через некоторое время отчаявшаяся женщина ушла от Парамонова вместе с сыном. Еще через полгода Сергей скончался от пневмонии. Он находился один в своей квартире, певца погубил приступ удушья. Так закончилась жизнь знаменитого солиста, голос которого приводил в восхищение миллионы почитателей.

Смерть

Весной 1998 года в наших газетах много писали о кончине звездного мальчика Сергея Парамонова. Он был солистом Большого хора, обладателем уникального, поистине ангельского голоса. Слушать выступление юного певца было необычайно приятно. Ясный хрустальный голос возносился на небывалую высоту, связывая наш бренный мир с иными, высшими мирами. Такое искусство всегда возвышает и очищает душу. Могила Сергея Парамонова

В жареные факты, собранные досужими журналистами, не хотелось верить. Они не обладали достоверными фактами, муссировали слухи о смерти певца от пневмонии, либо от сердечного приступа, представляли иные домыслы. Много говорилось о неустроенной жизни Парамонова, его осуждали за нескладную жизнь с женой, неумение зарабатывать деньги, депрессивный настрой. Однако все эти факты никто не хотел анализировать. Дело в том, что Парамонов оказался в глубокой бездне задолго до своей кончины. Он любил жизнь, не собирался уходить так рано, но так и не смог найти своего места в ней.

Сергей Парамонов дружил с Игорем Матвиенко со времён музыкального училища, в котором они учились на одном курсе, зимой 1998 года он подписал с его центром долгосрочный контракт. А в мае того же года Сергей Парамонов ушёл из жизни. У него было множество проблем, ушла жена вместе с маленьким сыном, он тяжело болел, за несколько лет до ухода он перенёс туберкулёз, а незадолго до смерти – пневмонию. И при этом, по утверждению друзей, Сергей Парамонов страстно хотел жить, но сердце остановилось. Он покинул этот мир в 36 лет.

Александру Парамонову, сыну Серёжи, сейчас 26 лет. Он пошёл по стопам отца: дома играл на папиных клавишах (их для него сохранил крёстный отец Игорь Матвиенко), окончил музыкальную школу по классу джаза. А после школы поступил на дирижёрско-хоровое отделение Института Ипполитова-Иванова. Преподаватели старшего поколения встретили его возгласами: «А, Парамонов! Иди сюда, золотой». В отличие от отца, училище он окончил. Сейчас Александр работает в продюсерском центре, делает аранжировки, пишет музыку, занимается продюсированием. Недавно у него родился сын.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96457

https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-paramonov/

https://dzen.ru/a/YaSqLBv6gS5-oVwd

https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/235230.html