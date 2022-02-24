5 Июля 1943 года началась Курская битва. Немецкое наступление, операция «Цитадель», призванное «срезать» Курскую дугу, развивалось не по плану, но к 11 июля частям 2-го танкового корпуса СС удалось на узком участке фронта глубоко вклиниться в боевые порядки обороняющихся советских войск на подступах к железнодорожной станции Прохоровка. Командование Воронежского фронта приняло решение провести контрудар, для чего из резервного Степного округа в район Прохоровки были выдвинуты соединения 5-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армий. Начало контрудара было запланировано на 12 июля 1943 года.

ПРОХОРОВКА. ЛЮДИ, ОГОНЬ И СТАЛЬ

Документальный проект

В советской историографии, под влиянием авторитета бывшего командующего 5-й гвардейской танковой армии главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова, сформировалось представление, что сражение под Прохоровкой было боем преимущественно между советскими и немецкими танками, продолжавшимся один день, 12 июля 1943 года, на большом поле западнее станции Прохоровка, которое закончилось полным разгромом немцев.

НАШ ФИЛЬМ — О ТОМ, ЧТО…

…Прохоровка — это не только танковый бой.

Ничуть не умаляя героизма советских танкистов, следует отметить, что в боях под Прохоровкой принимали участие тысячи пехотинцев, артиллеристов и саперов, и их вклад в победный для войск Красной армии исход сражения не менее важен.

…Прохоровка — это не только 12 июля 1943 года.

Бои возле этой железнодорожной станции шли с 8-го по 16-е июля и не были локализованы на одном поле, что уже давно известно специалистам и не является секретом для любителей истории.

…Прохоровка — это не просто сражение.

Это синоним победы в Курской оборонительной операции, и один из символов Победы Советского Союза, Красной Армии и Советского народа в Великой Отечественной войне. И как символ Победы, он тоже нуждается в нашей защите, особенно сейчас.

Только объективное историческое исследование может стать основой нашей исторической памяти, без которого нет будущего. Проект «ПРОХОРОВКА. ЛЮДИ, ОГОНЬ И СТАЛЬ» — наш вклад в копилку подлинных знаний о подвиге наших предков, остановивших нацизм и спасших Родину от гибели.

СЪЕМКИ



В июле 2019 года мы стали первой съемочной группой, которая побывала во всех значимых местах Прохоровского сражения и отсняла их с земли и с воздуха. Нашим проводником и экспертом выступил военный историк Валерий Замулин, главный специалист по южному фасу Курской дуги, житель Прохоровки.

АРХИВ

Михаил Тимин и Александр Томзов работали в архивах и штудировали литературу, складывая паззл событий, связанных с Прохоровским сражением. Итогом стала связная и непротиворечивая картина, имеющая твёрдую документальную основу. Часть архивных документов будет впервые введена в научный оборот.

ЛОГИКА

Главное достижение подготовительного этапа — это прояснившаяся логика действий командующего 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова, по чьему приказу в атаку 12 июля пошли резервные танковые корпуса, потерявшие в итоге 60-80% всей техники и не добившиеся значительных успехов.

ВРАГ

Стало ясно, что мы до сих пор не вполне осознаём, насколько боевые возможности врага превосходили возможности Красной армии, несмотря на весь накопленный нашими боевой опыт. Даже старые модернизированные танки врага (Pz.III) превосходили наш основной на тот момент танк Т-34-76, а ведь была ещё новая техника, подготовленная немцами именно к Курской дуге: "Тигры", "Пантеры" и "Фердинанды".

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ

Мы знаем, что наш фильм — это большое и нужное дело, и нам вполне по силам осуществить его самим уже имеющимися средствами. Но мы помним, что это не наша частная, а общая история, история всей страны, всего народа, и отказывать людям в участии мы, конечно, не вправе. Тем более, что это действительно поможет проекту, сделает его ярче, доходчивее, интереснее.

На что пойдут ваши деньги: покупка фото- и кинохроники в архивах, создание анимированных карт и схем, инфографика и трёхмерная графика, аренда оборудования, реклама и продвижение. Без вашей помощи иллюстрации и оформление будут гораздо более скромными, и, скорее всего, сроки выхода будут существенно сдвинуты.

Если вы хотите помочь проекту деньгами, пожалуйста, посетите эту страницу.

Если вы хотите поддержать наш проект делом, напишите нам на почту tacticmedia@yandex.ru, мы обязательно что-нибудь придумаем. Спасибо!

КОМАНДА ПРОЕКТА

Михаил Тимин

автор проекта

Заняться этим проектом меня побудили неоднократные попытки ревизионистов, как западных, так и доморощенных, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Не так давно подобную карту попытался разыграть, именно в случае со знаковым событием Курской битвы, сражением под Прохоровкой, один молодой немецкий историк. Современные российские ученые, в первую очередь Валерий Николаевич Замулин, на протяжении 20-ти последних лет, последовательно отрабатывали документы сторон и буквально день за днем, час за часом разобрали Курскую битву. Пожалуй, единственное, что осталось нераскрыто в полной мере — сами бои в районе Прохоровки 12 июля 1943 года.

Используя наработки отечественных и зарубежных историков, рассекреченные документы ЦАМО РФ, НАРА и БАМА, а также полевые исследования на местности, творческая группа канала TacticMedia проделала огромный объем работы для того, чтобы установить все перипетии этого сражения и поделиться этими знаниями со зрителями.

Владимир Морозов

автор проекта

Работая над "Архивной революцией", я познакомился с военными историками, для которых изучение истории Великой Отечественной войны — это дело жизни. Я впечатлен и воодушевлен объемом работы, выполняемой этими людьми, бескорыстно, ответственно и бережно по отношению к памяти о борьбе наших предков за свободу и независимость нашей Родины.

Для меня участие в создании фильма о сражении под Прохоровкой — возможность быть причастным к делу восстановления исторической справедливости и сохранения истории Великой Отечественной войны.

Валерий Замулин,

к.и.н., ведущий научный сотрудник Юго-западного государственного университета,

исторический консультант фильма

Несмотря на то, что с момента завершения Прохоровского сражения минуло уже почти 75 лет, интерес к нему по-прежнему велик и растет с каждым годом. Проект "Архивная революция" после полевых съёмок и большой работы в архивах начинает монтаж фильма, посвященного тем событиям. Надеюсь это будет интересная и честная исследовательская работа, которая станет достойным вкладом и в историю Курской битвы, и в дело сохранения памяти о подвиге советских солдат, спасших мир от коричневой чумы.

Алексей Исаев

к.и.н., исторический консультант фильма

Волею судеб название "Прохоровка" прочно ассоциируется в массовом сознании с действиями советских танковых войск во Второй Мировой войне. Не как характерный пример даже, а как символ всех танковых боев большой и долгой войны. Парадокс ситуации заключается в том, что этот самый известный эпизод танковой войны поныне остается загадкой истории. Его оценки как участниками так и историками полярно разнятся. Сейчас пришло время расставить точки над i (или над ё, кому как нравится) и воссоздать цельную картину сражения, хорошо известного и одновременно неизвестного, правильно оценить его значение и логику событий, героев известных и забытых.

Александр Томзов

военный историк, исторический консультант фильма

Меня заинтересовал новый взгляд на Прохоровку, на основе глубокого и подробного изучения всего комплекса доступных сейчас источников и полевых исследований. Я считаю, что так и нужно изучать историю.

Олег Киселев

военный историк, участник проекта

Посмотреть на поле легендарного боя своими глазами – дорогого стоит. Пройти по этим местам вместе с таким специалистом, как Валерий Николаевич Замулин – просто бесценно. Именно в такие моменты по-настоящему понимаешь значение слов «Лучше один раз увидеть…». Очень надеюсь, что у «Архивной революции» всё получится и увидеть своими глазами сражение под Прохоровкой сможет каждый желающий.

Станислав Сопов

военный историк, участник проекта

Любому советскому ребенку тема Курской Дуги и Прохоровки известна с детства. Пионерами мы слушали, открыв рты, как ветераны рассказывали о тех боях. Прошло время, выглаженную советскую версию сменила опрокидывающая все "постсоветская". Но можем ли мы сказать сейчас, что мы разобрались в тех событиях до конца? Хотелось бы, чтобы современные архивные документы и ведущие специалисты поставили в этом вопросе, если не точку, то крепкую точку с запятой.

Владимир Клабуков

фотограф, оператор коптера, участник проекта

С большим интересом смотрю видеоролики TacticMedia военно-исторической тематики. Когда мне предложили принять участие в съёмках документального фильма о Курской битве, без раздумий согласился.

В ходе съёмок удалось послушать интереснейший рассказ Валерия Николаевича Замулина и посетить места боёв под Прохоровкой. Очень надеюсь, что моя помощь в съёмках была полезной.

Дмитрий Павленко

Арт-директор и руководитель студии анимации и моушн-дизайна Prism Design,

участник проекта

Мне и моей команде приятно участвовать в столь важном проекте, как "Прохоровка". Надеемся, он получится мощным, убедительным и отразит историческую правду, которой зачастую не хватает современной науке.

ПОЧЕМУ МЫ СНИМАЕМ ЭТОТ ФИЛЬМ

За прошедшие после окончания Великой Отечественной войны годы Прохоровка превратилась в легендарное, самое крупное в истории танковое сражение, и, постепенно, стала не только синонимом Курской битвы, но и заняла место в одном ряду с другими символами Великой Отечественной войны: Брестской крепостью, разъездом Дубосеково и Мамаевым курганом.

Те, кто, пользуясь недостатками постсоветской историографии, мечтают пересмотреть итоги Второй Мировой войны и вычеркнуть СССР из числа государств-победителей, в первую очередь стараются принизить значимость главных символов Великой Отечественной — таких, как Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битва под Прохоровкой. Поэтому сейчас как никогда актуально понять, что использование канонической, устаревшей трактовки этих событий неизбежно ведет к нивелированию их значимости, и ещё больше усилит призывы к признанию того, что эти бои и сражения были советской стороной проиграны, а значит, и вклад Советского Союза в победу над нацисткой Германией был ничтожен.

Документальный фильм о Прохоровском сражении – это закономерное расширение и развитие интернет-проекта "Архивная революция" студии "TacticMediа", который посвящен изучению истории Великой Отечественной войны на новом научном уровне.