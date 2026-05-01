Портреты города Москвы

Парад в честь 7 ноября на Красной площади в 1941 году. Картина К.А. Васильева (1972 год) Сергей Годына «Средний Кисловский переулок», 1950-е Соломон Боим, «Рождественский бульвар» Татьяна Назаренко, «Московский двор», 1976 Юрий Пименов «Весеннее окно», 1948 Юрий Пименов, «У киоска с газированной водой», 1940 Москва в акварелях Владимира Тупоршина Москва в акварелях Владимира Тупоршина.

Уютная московская зима глазами художников. Георгий Сысолятин, "Февраль на Суворовском бульваре" Алена Дергилева, "Сквер на Грузинской площади" Николай Горлов, "Зима в Девятинском переулке" «Вид Спасской башни Московского Кремля», 1867, акварель,— Маковский Николай Егорович

(1841-1886) «Кадаши. Москва», 1944 год. Маврина Татьяна. Акварель, белила.

Дореволюционные открытки «Москва будущего» В 1914 году вышла серия футуристических открыток под названием «Москва будущего». Создал её неизвестный художник, нанятый кондитерской компанией «Эйнем». Аполлинарий Васнецов, «Московский дворик», 1920 Аполлинарий Михайлович Васнецов. «Московский Кремль»Аполлинарий Васнецов Троицкая церковь на Берсеневке Михаил Гермашев, начало 20 века. Старая Москва, улица Арбат. Александр Дейнека, 1947. Эстафета по кольцу Б Алексей Саврасов. Сухарева башня. 1872 г.

Конечно же, местность во второй половине XIX в. выглядела по-другому, и на картине мы видим историческую фантазию художника. Владимир Маковский. В полдень. 1879 г.

Этюд к картине Толкучий рынок в Москве.

Рынок располагался на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами. Александр Попов (Московский). Москва. Берег Яузы. 1860 г. Василий Баженов. «Вид Царицына села». Проектный чертёж. 1776 Вид Московского Кремля со стороны Устьинского моста. Максим Никифорович Воробьев,1818 Вид на Кремль в ненастную погоду,1851. Саврасов Алексей Делабарт Вид Серебренических бань в Москве 1796. Джакомо Кваренги. Панорама Московского Кремля. 1797 Максим Никифорович Воробьёв (1787–1855) «Вид Московского Кремля (со стороны Каменного моста)» 1819 Москва. Вид на Кремль. Максим Никифорович Воробьев, 1819(этот же вид, но в другом исполнении художником) Матвей Казаков. Павильоны на Ходынском лугу в Москве, построенные для празднования мира с Турцией. Москва. Кремль. Картина выставлена на аукцион. Автор неизвестен. 1800 г. Неизвестный художник. Улица Варварка1830-1840 Неизвестный художник.Вид Москвы XVIII-го века Аристарх Лентулов. Страстная площадь ночью. Москва. 1928 г. Есть еще вот такой вариант. Я, честно говоря, и не знаю какой именно из них верный Бродский Исаак Израилевич (1884–1939) «В. И. Ленин на Красной площади» 1924 Варвара Степанова. Здание Моссельпрома с рекламой В.В.Маяковского. 1924-1925 гг. Константин Юон. Гуляние на Девичьем поле. Это вариант 1909 года. Но в 1947 г. был сделан второй вариант картины Константин Юон. Штурм Кремля в 1917 г. 1947 г. Константин Юон. Тройка у Старого Яра зимой. 1909 г.

Загородный ресторан Яр располагался в перестроенном здании гостиницы Советская на Ленинградском шоссе. А закончим материал о картинах Москвы тем же, чем и начали. Парадом на Красной площади.Константин Юон. Парад Красной Армии. 1923 г.