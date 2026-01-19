Святой царь Николай заложил атомную бомбу. Огромный иск США к России

Горячая новость – СССР опять припомнили царские долги. Только теперь платить по ним должны мы. Инвест фонд из САСШ подал на Россию в суд. С требованием срочно взыскать с нашего ЦБ и Фонда национального благосостояния чудовищную сумму 225 миллиардов долларов. Вот это приехали!

Собственно к жгучей новости – есть в штатах такой инвестиционный фонд Noble Capital RSD.

Почему я так думаю? Да потому что фонду этому всего ничего, он основан в Техасе только в 2002 году. Никакой древней истории у фонда просто нет!

Так что пьеса-то разыграна по нотам. По всем штатам искали непогашенные царские облигации и ура, нашли. Но ЦРУ, как бы, и ни причём. Это же сугубо частный иск, частного фонда. Святое право частной собственности, никакой политики, что Вы!

Облигации, кажется, настоящие. Выписаны святым царём Николя Вторым за год до Великой Октябрьской, в 1916-м.

Кстати, сумму накрутили в три конца. Потому что на царских бумагах всего-то 25 миллионов долларов. Понятно, доллары столетней давности не чета нынешним, но превратиться в 225 миллиардов, ещё раз, миллиардов они не могли никак.

Явно там тянули сову на глобус в иске. Со всеми недополученными доходами, альтернативными вложениями не меньше как в акции Микрософта и всем таким.

Сумма-то характерная. Очень видно, что натягивали к сумме замороженных за рубежом золото-валютных активов. Вот так 25 миллионов превращаются, превращаются, превращаются… в 225 миллиардов зелёных рублей.

Для любителей цветущего 1913 года и большевиков, которые «не дали воспользоваться результатами почти выигранной Первой мировой»… Мировую царская власть проиграла вдрызг, ещё и попутно обанкротила страну.

Да так, что золотой запас оказался на нуле. И чудовищные долги Британии, Франции, Штатам. Вплоть до того, что новые военные займы нам давали, не давая денег. С размещением военных заказов сразу на заводах в Штатах, а не у нас. Всё одно царские чиновники разворуют.

А вот большевики царские долги не признали. Когда переводил «Посла к Сталину», Джозефа нашего Дэйвиса, там на каждой второй странице, не считая первую, про это.

Главное поручение Рузвельта в 1937 году – хоть тушкой, хоть чучелком выбить царские долги из Сталина. Умаслить, запугать, льстить, угрожать, выкручивать руки, но добиться возврата Штатам царских долгов.

Да так, чтобы Франция с Британией не узнали. Потому как на всех у СССР тогда денег просто не хватило бы. Ну и какой результат?

Сталин ведет умные беседы, переговоры, составляются меморандумы и протоколы. Годами ведёт – конечно-конечно, СССР признает царские долги, надо чуть подождать. Всё вернём, конечно, присылайте станки и кредиты… А царские долги? Да-да, мы работаем над этим, работаем.

И так мы водили интуристов за нос десятилетиями. При Брежневе отдали какие-то копейки символически, скостили в несколько десятков раз сумму признанного долга и опять отложили вопрос в долгий ящик. Большевики откровенно издевались над западными банкирами. И не платили.

Праздник на улице западных правительств настал только с разгулом демократии. Потому что при тысяче процентов инфляции гражданин Ельцин первым делом кинулся отдавать царские долги Западу. Других-то проблем у страны не было.

А помните как гордилось наше начальство, что мы полностью рассчитались по этим долгам? Ещё и досрочно с опережением на десятки лет установленного графика. Было это, кажется, в начале двухтысячных.

Вот сейчас нас возьмут в эти Римские и Парижские клубы. Мы же свои, буржуинские. Последние денежки отдали в счет долгов душки Николя Второго.

Нас гладили по головке и хвалили, что рассчитались по старым долгам, невесть куда профуканным царской властью. Оказалось, не рассчитались. Оказалось, кругом должны опять - 225 миллиардов долларов – ужасно много!

И кажется, какая-то дичь, шутовство, ну не может же такого быть всерьёз. Но нет, бумаги вполне официальные. Суд столичного округа Ди-Си, тот самый «дистрикт Колумбия» где стоит Вашингтон, иск в работу принял.

В иске говорится:

«Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей».

Понятно, плевать с высокой колокольни, что они там нарешают. Это бандитизм государственного уровня. Чистой воды грабёж.

Но штампанут решение и начнётся. Помните совсем недавно в девяностые была такая фирма «Нога»? Которая захватывала наши корабли в нейтральных водах тоже в счет каких-то мнимых долгов бывшего СССР.

Так это может повториться. Инвестфонд уже, облизываясь, написал откуда они хотели бы получить возмещение царских долгов. Долго тут думать не надо, денежки эти уже лежат в американских банках, только руку протяни:

«Фонд предлагает погасить долг за счет активов РФ, замороженных после 2014 и 2022 годов».

Красиво? Вот, Бельгия так облизывается на замороженные активы России. Видит око, да зуб неймёт. И хочется и страшновато, а как Россия тоже что-нибудь отберёт.

А вот американцы выход нашли. Будет решение суда – ну и что, всё по закону. Можно теперь не просто российский торговый корабль или танкер захватить силой, но и забрать его себе вместе с грузом. 225 миллиардов на много-много кораблей хватит. И всё по суду, закон, только закон!

Честно сказать, не верю, что у янки что-то выйдет. Пока больше похоже на клоунаду и очередное средство давления на нашу страну. Но история характерная.

Глупые были товарищи большевики, сто лет не отдавали разворованные чиновниками царские долги. А вот демократические власти оказались умными. Как здорово им жали руки послы и похлопывали снисходительно по плечу в ельцинские годы. Помните, как весело ржал публично душка Клинтон над очередным гениальным словом Ельцина!

Только я не представляю ни при товарище Сталине после Победы, ни при товарище Брежневе захвата Советского танкера. Хоть американским авианосцем, хоть сомалийскими пиратами. Разве что в кино про пиратов двадцатого века, так то кино.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aWnxFfUnOHIKYcra