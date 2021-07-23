В издательстве "Наше завтра" вышла книга "Сталин здесь". В её основе лежат выступления участников конференции "Сталинские чтения". Среди авторов — Александр Проханов, Юрий Жуков, Евгений Спицын, Михаил Делягин, Ольга Четверикова, Александр Нагорный и многие другие.

Эта книга — не панегирик Сталину и не политический документ.

Сталинскую систему каждый автор рассматривает со своей точки зрения, но все они делают это в контексте русской истории. Потому что споры сталинистов и антисталинистов совершенно бесполезны. Это "довоёвывание" старых споров — споров эпохи, которая ушла в прошлое.

Сталин — не про это, а про русскую историю в целом, про стратегии русской истории, про управление русской историей и управление мировыми процессами. Огромным плюсом сталинской системы было то, что сталинское руководство в значительной степени (в той степени, в которой это позволяла экономика Советского Союза, мировое коммунистическое, рабочее движение, отчасти создавшее эту систему, а отчасти затем созданное ею и вошедшее с нею в противоречие) направляло исторический процесс.

Другое дело, что наследники Сталина упустили историческую инициативу, в середине 1970-х годов она была упущена окончательно. А потом пришли не просто "мелкота", а пигмеи, которые начали плясать на сталинской могиле.

"Сталинские чтения" и книга "Сталин здесь" — это серьёзный, деполитизированный разговор о будущем. Сталин — это значительно более широкая проблема, чем политика и идеология. Сталин — это про стратегию выживания страны, цивилизации во враждебном окружении. И в этом плане он сверхактуален. Ситуация для России будет ухудшаться, Запад постарается создать условия а-ля 1991 год и на этот раз не промахнуться. Но надо сделать так, чтобы он промахнулся, и сталинское наследие в этом отношении должно нам помочь. Создавая новое, нужно брать из прошлого, как говорил Жан Жорес, не пепел, а огонь.

Андрей Фурсов

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/388004-stalin-zdes.html