Достопримечательности Териберки (Мурманская область)



Поселок Териберка находится на берегу Баренцева моря и относится к Мурманской области. От областного центра до этого населенного пункта примерно 130 километров. Териберка состоит из двух зон – непосредственно Териберки и примыкающего к ней поселка Лодейное, который застроен зданиями советской эпохи.



Поселок Териберка располагается за Полярным кругом на территории Кольского полуострова. История этого места начинается еще в 16 веке, когда здесь обосновались рыбаки. Только во 2-й половине 19 века в Териберку начали переселяться постоянные жители - колонисты, занимавшиеся животноводством и китобойным промыслом.

Расцвет Териберки пришелся на период после Второй мировой войны. Всего за 15 лет создано 2 рыбных хозяйства, птицеводческие фермы, а также предприятия по ремонту и переработке разной рыбы. В 1960-е годы она была передана под управление Североморска, и с этого момента началось ее постепенное угасание.

Интерес к Териберке значительно возрос в последнее время не просто так. Перед тем, как отправиться в путешествие, изучите самые удивительные места по карте, чтобы тщательно спланировать свою поездку. А теперь небольшое ознакомительное путешествие в Териберку и по его достопримечательностям.







Сейчас эта декорация, ставшая достопримечательностью, привлекает туристов. Скелет “Левиафана” находится на специально оборудованном помосте.

Кладбище кораблей Скелет, который является частью декораций фильма, снятого в 2014 г., был создан для кинофильма. После окончания съемок кинофильма декорации оставили в поселке.

Большое число “погибших” кораблей привлекает огромное количество туристов, которые хотят сделать необычные фотографии на этом уникальном кладбище. Поэтому и стоит посетить это замечательное место.

Любопытные туристы могут заметить кладбище судов. Остатки напоминают людям о древних временах, когда это место было оживленным и многолюдным.

Это необычное место стоит посетить, чтобы собственными глазами осмотреть всю красоту природы. Особенно живописно здесь в солнечную погоду. З имой природа затихает, и вода замерзает, превращаясь в царство льда. Весной и летом Батарейский водопад и обрамляющий его поток воды представляют необычную природную картину.

Териберский фьорд Одно из самых интересных мест - это красные скалы и бурлящий поток воды, который стремительно впадает в море через каньон.

Популярное и необычное место, которое привлекает большое количество туристов. Это место рядом с р. Териберки, откуда открывается захватывающий дух вид на окружающие сопки и скалы.



Архитектура Териберки довольно проста и практична, иногда даже несколько угрюма. Некоторые здания являются памятниками истории, другие используются в хозяйственных целях, а третьи представляют из себя древние объекты, напоминающие о лучшем времени.





Объект возведен в XIX веке в результате крупномасштабной строительной деятельности. Высота составляет 47 м., дальность 18 морских миль. Маяк все еще функционирует. Издалека он выглядит как черные скалы, рядом с ним отлично видны пенистые волны. И, кстати с маяка в вечернее время открывается отличный вид на северное сияние - здесь оно особенно восхитительно,

Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали установлен на берегу Баренцева моря, на одном из старых причалов в селе Териберка.Скульптура была изготовлена в Санкт-Петербурге. Идея получила название «Океаны» и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства. По словам автора инсталляции – скульптора Александра Хромых, арт-объект посвящен Териберке и её уникальной природе. Этот символ привлечет внимание к экологическим проблемам нашего мира и защите величественных животных в Баренцевом море.

Мост через Териберку Река Териберка делит поселок на равные части, которые легко соединяются мостом. Этот обычный, ничем не примечательный мост сделан из камня. Однако здесь можно легко увидеть разные части удивительного поселка, а также Лодейное. С моста туристы часто делают красивые фотографии, можно послушать шум реки, увидеть фермерский дом, рыбацкие хижины, лодочную станцию и заброшенную школу.

Река Териберка Териберка – типичная для русского Севера река с причудливо меняющимся практически до неузнаваемости рельефом. На протяжении без малого 130 км Териберка предстает то в виде широкого, многоводного бассейна, то стремительной, порожистой рекой, то истончается до едва заметного ручейка, в конечном итоге отдавая свои воды Баренцевому морю.

В своем устье река «приютила» одноименный поселок, первое на Кольском полуострове поселение, ныне знаменитое и притягательное для туристов место. В поселке берега Териберки соединяет современный мост, с него открываются роскошные виды на окрестные природные пейзажи.

Каменный пляж «Яйца динозавров» В северной части поселка располагается бесподобный каменный пляж, дивная достопримечательность Териберки, посмотреть которую туристы спешат в первую очередь. Своим неофициальным названием пляж обязан оригинальному, фантастическому покрытию – практически весь берег усыпан огромными, безупречно овальными камнями, внешним видом напоминающими яйца. А исполинские размеры камней-яиц подразумевают крупного «производителя». Потому местные жители и нарекли их «яйцами динозавров».

Помимо причудливости береговой линии, пляж славится атмосферностью и самыми роскошными в округе видами на горы и океан. Особо впечатляющее зрелище можно наблюдать на восходе и закате солнца.

Песчаный пляж Нетипичный для скалистых берегов Заполярья – песчаный пляж, протянувшийся почти на два км в Баренцевом море. Пляж словно олицетворяет собой совершенный «край земли». Это действительно последний клочок суши, за которым безбрежная гладь океана.

На пляже установлены скамейки, есть ресторан, оборудовано место под палатки. Чистый белый песок и прозрачная голубая вода как будто приглашают к водным процедурам. Но купание доступно только для опытных «моржей», слишком холодная вода. Потрясающий пейзаж дополняют вросший в песок древний корабль и огромные качели – оптимальное место для красивых фотографий.

Артиллерийская батарея береговой обороны Одним из ярких исторических и памятных мест в Териберке является артиллерийская батарея береговой обороны. В годы войны на Кольском полуострове артиллеристы 199-й береговой батареи защищали подступы к поселку, отбивая атаки немецкой авиации и подводных лодок. Одно из самых серьезных сражений произошло в августе 1941.

С тех времен на высоких сопках над мысом Долгий остались навечно четыре 100-миллиметровые пушки, закрепленные на бетонных постаментах. Несмотря на разрушительный ход времени, орудия достаточно хорошо сохранились. Хотя, конечно же, проржавели и утратили мелкие и хрупкие детали.

Заброшенная школа Еще одно сюрреалистичное, мрачное и печальное место Териберки – здание бывшей школы в южной части поселка. Когда-то здесь раздавались трели звонка, звучали ребячьи голоса, в классах шли уроки. Но школу построили новую, а бывшее некогда «храмом знаний» здание оказалось заброшенным.

В неплохо сохранившемся строении осталась школьная мебель, на партах и полу лежат стопки учебников и библиотечных книг, разбросаны лабораторные приборы. «Свежее» украшение школы-призрака – всевозможные современные граффити.