Изыски Подмосковья

В Подмосковье тоже есть просто удивительные музеи, расположенные в основном в бывших усадьбах.

Усадьба Середниково Прекрасная усадьба Середниково, принадлежавшая бабушке поэта, стала своеобразной оранжереей, в которой расцвел великолепный цветок его таланта: юный Лермонтов провел здесь четыре лета подряд, за время которых написал более сотни стихотворений и поэму «Демон».

В конце XX века усадьба пришла в запустение. В 1992 году усадьба была передана в аренду на 49 лет ассоциации «Лермонтовское наследие», возглавляемой родственником поэта по линии его двоюродного брата М. Ю. Лермонтовым (полным тёзкой поэта). Силами ассоциации была проведена частичная реставрация усадебного комплекса.

Сейчас в усадьбе действует воскресная школа; проводятся выставки; комплекс усадьбы сдается внаём для проведения праздников и т. п.

Сегодня усадьба Середниково не только литературный музейный комплекс, но и выдающийся образец усадебной архитектуры и ландшафтного искусства. Парадный дом можно посетить только с экскурсией. За 1,5 часа вы посетите его многочисленные залы, обставленные по моде 18-19 веков (вестибюль и прихожая, Дубовый зал, бильярдная, Лермонтовская комната, Овальная гостиная, комната и кабинет Столыпина), полюбуетесь на подлинные мавританские витражи и потолочную фреску, узнаете много интересного о пребывании в усадьбе Лермонтова (в том числе о его первой неразделенной любви) и отдадите дань памяти поэту у его памятника в саду. Парадная лестница

В состав усадьбы входит Киногород Пилигрим Порто, где снимались фильмы «Адмиралъ», «В гостях у Сказки», «Слуга государев» и многие другие. Посещение этих достопримечательностей можно совместить.

Вход - 100р, экскурсии по Парадному дому- 300р

Усадьба расположена в городском округе Химки Московской области, к югу от посёлка и платформы Фирсановка. Рядом с усадьбой расположена деревня (бывшее село) Середниково и посёлок, известный как Посёлок санатория «Мцыри».

Усадьба Большие Вязёмы На территории имения собрано несколько десятков памятников русской истории и культуры 16 — 19 вв.: дворец, храм, парк, хозяйственные постройки. Усадьба Большие Вяземы хранит богатое культурное наследие. С ней неразрывно связана судьба А. Пушкина. Неподалеку от Больших Вязем, в поместье бабушки, проходило детство поэта. Впоследствии прообраз усадьбы неоднократно появлялся на страницах пушкинских сочинений. На территории усадеб Большие Вяземы и Захарово в 1994 году был создан Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. Внутри дворца представлена интересная экспозиция. Она повествует о жизни усадьбы в пушкинские времена. Известно, что во дворце содержалась огромная библиотека и архив с редкими документами. Билет: 500р

Московская обл., Одинцовский городской округ, раб. пос. Большие Вязёмы

Усадьба «Остафьево» или «оставь его!»? Долгое время ходили слухи об истории названия этого уникального и замечательнейшего места недалеко от Москвы. Популярный острослов А.С. Пушкин, утомленный долгим своим путешествием, изрек метнувшемуся за дорожным багажом придворному арапу: - "Оставь его". Так и назвали новую усадьбу и место - Остафьевым. Но это всего лишь слухи, ибо на самом деле усадьба носила название местной деревушке - Остафьево. Усадьба Остафьево была построена на рубеже XVIII—XIX веков князем Андреем Вяземским предположительно по проекту зодчего Ивана Старова. На участке был возведён двухэтажный дворец с двумя флигелями в стиле классицизма, соединённые открытой колоннадной галереей. Главным элементом фасада усадебного дома является шестиколонный портик коринфского ордера, который завершается треугольным фронтоном. В настоящее время комплекс музея состоит из главного дома с двумя флигелями и парком площадью 21 га с хвойной и берёзовой рощей, липовой аллеей, прудом, памятниками Николаю Карамзину, Павлу и Петру Вяземским, Александру Пушкину и Василию Жуковскому. По данным «OpenEconomy», музей посещают более ста тысяч человек в год. Фото: Елена Крижевская Другие фото усадьбы

Баня-теремок Здание бани появилось в Абрамцево в 1873 году, а через четыре года по проекту архитектора И.П. Ропета, ее фасады и кровлю декорировали под русский старинный теремок. Но не все, что планировал архитектор, было сделано: хозяин усадьбы – Мамонтов убрал из эскиза все, что, по его мнению, перегружало будущее строение. Это была настоящая баня с тремя помещениями в нижней части, которые обозначены как «жаркая», «мыльная» и «раздевальная». Позднее, когда Мамонтовы переделывали баню в гостевой флигель, первые два помещения объединили в одно, вместо большой печи поставили меньшую, выполненную в абрамцевской керамической мастерской, сохранили в комнате изделия абрамцевской столярной и керамической мастерских. Третье помещение оставалось без изменений с момента постройки. Его стены отделаны широким резным деревянным фризом с керамическими вставками, а в углу стоит керамическая печь. Вход в баню украшает резное крыльцо. Билет: от 40р, Музейная ул., 1, село Абрамцево

Зарайский кремль Строительство Зарайского кремля завершилось в 1531 году. Почти сразу укреплениям пришлось пройти испытание на прочность. Не один раз, практически до окончания XVI столетия, город подвергался набегам татар. Но кремлевские стены с честью выдержали проверку. Зарайский кремль – самое древнее сооружение города. Это укрепление осталось единственным в Подмосковье, которое дошло до нашего времени в своем первоначальном виде. Защитное сооружение не выделяется большими размерами. Общая длина его стен не доходит и до 650 м. Но, тем не менее, крепость, имевшая 7 башен, надежно охраняла своих обитателей от набегов врагов. Сейчас на территории Зарайского кремля находятся несколько музеев. В их коллекциях находятся предметы быта разных исторических периодов, изделия декоративно-прикладного искусства. Отдельные экспозиции посвящены работам мастеров живописи и скульптуры. Билет от 50р, Музейная ул., 1А, Зарайск, Московская обл.

Усадьба Знаменское-Губайлово История усадьбы начинается в XVII веке, когда боярин Иван Волынский, основывая здесь свою загородную резиденцию, построил небольшую каменную церковь во имя иконы Божьей Матери «Знамение». Остальные строения были деревянными и располагались к юго-западу от храма. От Знаменской церкви — Знаменское, а Губайлово — по названию расположенной неподалеку деревни. В середине XVIII века она перешла во владение князю Василию Долгорукому — именно при нем сложился архитектурный ансамбль усадьбы, который дошел до сегодняшнего дня. Большая часть зданий построена в стиле классицизм. К усадьбе с севера прилегает ландшафтный парк с искусственными прудами. В нем сохранилось несколько сосен Веймутова, возраст которых — более двухсот лет. В 2014 году в усадьбе появился культурный центр, где часто проводятся интересные выставки, фестивали, встречи, праздники, мастер-классы и многое другое. ул. Красная Горка, 30, Красногорск

Музейно-выставочный комплекс "Волоколамский кремль" Архитектурный ансамбль Волоколамского кремля включает в себя краснокирпичный Никольский собор XIX века, пятиярусную колокольню XVIII века, Воскресенский собор ХV века и элегантную ограду с башенками в неорусском стиле конца XIX — начала XX веков. В краеведческом музее хранятся экспонаты, по которым можно воссоздать историю города до наших дней: от украшений девушек племен кривичей и убранства крестьянской деревни до оружия времен Великой Отечественной войны. Экспозиция располагается на двух этажах.

Билет: от 100р. ул. Горвал, 1, Волоколамск

Дом-музей семьи А.И. Морозова Дом выстроен в стиле позднего московского модерна, одноэтажный с подвалом и мансардой на поперечной оси. Материалы: дерево и кирпич. (левое крыло — деревянное, средняя и правая части — кирпичные). Планировка коридорного типа с двусторонним расположением изолированных комнат. Отдельная комната-молельная в мезонине. Особенность расстекловки: мелкую клеточную у окон и аналогичный рисунок дверных полотен. Имеются световые фонари. До начала 1980-х в доме Морозовых размещался детский сад Глуховского хлопчатобумажного комбината.

Дом самодеятельного творчества.

Делее дом был заброшен.

В 2002 году дому присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2007 году дом был передан в казну Ногинского муниципального района.

В 2016 году началось восстановление. Гордость музея — сохранившиеся изразцовые печи и камины, русская печь. Не менее ценны в доме предметы дореволюционной купеческой мебели, которая пережила целую эпоху. В музейной коллекции представлены более тысячи экспонатов, которым больше 150 лет. А также коллекция редчайших фотографий, исторических книг и уникальных документов. У каждой вещи — своя история появления. В 2019 году в музее проходила благотворительная акция «Подари музею экспонат». Много местных жителей и гостей города откликнулись. Среди подарков сундуки, шкатулки, глиняные крынки, а также скатерти, салфетки и многое другое. Билет: 1000р, Краснослободская ул., 5, Ногинск

Усадьба Дубровицы Впервые это место упоминается в исторических документах и письмах 1627 года. Тогда хозяином здешней земли был представитель русского боярского рода Морозов. Позже здесь правили такие семьи как Голицыны, Дмитриевы-Мамоновы, Потёмкины. Даже члены семьи Романовых. Построено имение в начале XVIII века. Изначально оно было выполнено в стиле барокко, однако позже перестраивалось уже в духе классицизма. Жемчужина усадьбы – храм Знамения Пресвятой Богородицы, который по праву считается настоящим шедевром русского зодчества. Весьма интересны ворота конного двора, выполненные в неоготическом стиле. Большевики национализировали поместье. Из него вывезли ценные картины и предметы интерьера, а в 1921 г. новая власть открыла здесь Музей помещичьего быта. В советский период в имении располагался детский дом, школа саперов, военная часть, лаборатории. В 1960 г. дворцовый комплекс и церковь Знамения признали памятниками архитектуры. В 1967 г. в Дубровицах начались реставрационные работы, в ходе которых восстановили внешний облик дворца и частично – его внутреннее убранство.

Нынешние посетители могут восторгаться только Гербовым залом, роскошь отделки которого поражает и сегодня. Все стены этого помещения украшены живописными фресками. Когда-то в зал вела удивительной красоты лестница, на стене которой была изображена сама императрица Екатерина II, въезжающая в село Дубровицы. Но, к сожалению, живопись не уцелела, и сейчас этим можно любоваться только на фотографиях.

Экскурсии в усадьбе "Дубровицы" проводятся только в храме.

30, посёлок Дубровицы

Безусловно. сюда надо включить заповедник-усадьбу Архангельское. Музей-усадьба «Архангельское» по праву признана шедевром дворцово-паркового искусства. Это уникальный памятник русской художественной культуры, всемирную известность которому принесли величественная красота самой усадьбы и разнообразие уникальных музейных коллекций. Это удивительное по красоте место известно с начала XVI века, хотя история его может начинаться гораздо раньше. Название усадьбе дала деревянная церковь в честь Архангела Михаила, построенная в XVI столетии. В середине XVII века церковь заменит каменный храм, живописно стоящий на высоком берегу старого русла Москвы-реки. Правда церковь находится не на самой территории усадьбы, а чуть в стороне. Колоннада (Храм-усыпальница). На территории парка находится «Колоннада». Невозможно догадаться, что это величественное здание было построено как фамильная усыпальница еще в начале 20 века — когда на дуэли был убит брат Феликса Юсупова, Николай. Правда, никого тут так и не хоронили, единственная могила — 22-летней княжны Татьяны Юсуповой. Могила находится по соседству с храмом. Говорят, девушка погибла от тифа в 1888 году. Захоронение Татьяны украшено скульптурой «Ангел смерти», которую сделал известный ваятель Марк Антокольский (его знаменитый «Иван Грозный» хранится в Русском музее Санкт-Петербурга). До 1810 года Архангельское было фамильным поместьем князей Голицыных. Именно тогда усадьба начинает приобретать характер парадной усадьбы для балов, ассамблей и других праздников. Возводится Большой дворец с оранжереями, Малый дворец создаётся парк, расположенный на террасах. Но подлинный расцвет усадьбы начался после того, как она перешла во владение одного из богатейших людей в России, ценителя искусств и мецената князя Н. Юсупова. При новом хозяине Архангельское стало одним из самых популярных центров светской жизни Москвы. Усадьбу посещали российские императоры, знатные дворяне, политические деятели, известные поэты и публицисты. Архитектурный ансамбль «Архангельского» включает в себя Большой дворец, церковь Михаила Архангела, театр, храм-усыпальницу «Колоннада» и регулярный парк XVIII века с Малым дворцом «Каприз». Большой дворец был создан в XVIII веке. Каменная церковь Михаила Архангела реставрировалась, но интерьер храма практически не сохранился: стены были выбелены, иконостас утрачен. Театр выстроен в 1817-1818 годах. Храм-усыпальница «Колоннада» - наиболее позднее сооружение усадьбы, построенное в 1909-1916 годах после гибели на дуэли одного из князей Юсуповых. В западной части парка расположены Малый дворец «Каприз» и павильон «Чайный домик», в восточной - беседка «Розовый фонтан». С юга регулярный парк когда-то замыкали две большие оранжереи с жилыми корпусами. Парк XVIII века, занимающий центральную часть усадьбы «Архангельское», был разбит одновременно со строительством Большого дворца. Террасы парка, спускающегося к берегу Москвы-реки, украшены мраморными статуями, бюстами, вазами и скамьями работы итальянских мастеров. В «Архангельском» хранятся уникальные собрания живописи XVII - XIX веков, гравюры, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, а также одна из крупнейших в России коллекций редких книг - около 16 тысяч томов. Еще в 1985 году музей был закрыт на масштабную реставрацию, однако она шла туго из-за нелогичного (хотя исторически объяснимого) подчинения усадьбы Минобороны. В 1997 году усадьбу передали в Минкультуры, и под его эгидой она приобрела статус памятника федерального значения. В последние годы работы тут ведутся весьма активно. Финансирование реставрации складывается из нескольких источников: федерального бюджета, регионального и муниципального бюджетов Московской области, собственных средств музея, а также за счет попечителей. Территория настолько большая, что там до сих пор продолжается реставрация.

И на сегодня все.