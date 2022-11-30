Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30

Запад ходит по кругу!

Немного рисунков Автор: @Ohhhhh it's my... Автор: @Ohhhhh it's my... Автор; @botanicalillustration_zk Автор; @botanicalillustration_zk Автор: @botanicalillustration_zk Автор: @pozled Автор: @pozled Автор: @tov_narkom Автор: @valerybuksha Автор @valerybuksha

Некоторые плакаты, памятники и мемориальные таблички в разных городах. 5 мая представители Орехово-Зуевского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» приняли участие в открытие мемориальной доски в память о воспитаннике военно-патриотического центра «Русичи», разведчике-операторе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии ефрейторе Даниле Зудкове, героически погибшем при проведении специальной войсковой операции. Мемориальная доска была открыта на здании Молодежного клуба.

Данила был настоящим патриотом. С 13 лет занимался в военно-патриотическом центре «Русичи». Ездил в поисковые экспедиции, неоднократно становился призером военно-спортивных соревнований, легко обращался с альпинистским снаряжением и был метким стрелком. Во время каждого своего отпуска он проводил занятия в центре «Русичи», ходил с ребятами в походы.

Указом президента Российской Федерации Зудков Данила награждён орденом Мужества посмертно.

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Работники Кендже-Кулакского Дома культуры приняли участие в торжественном митинге, посвящённом открытию мемориальной доски, памяти выпускника МКОУ СОШ 12 а. Сабан-Антуста, младшего сержанта Ильдара Манкатаева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Ставропольский край.

В Симферополе несколько новых улиц предложено назвать именами героев, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Такое предложение вынесено на рассмотрение Симферопольского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале ноября две столичных школы увековечили память погибших участников СВО. На школе № 8 установлена мемориальная доска Евгению Бухарину, который прикрывал гражданское население при эвакуации из Мариуполя, за что награжден Орденом Мужества посмертно, и на школе № 23 Максиму Старовойтову, который погиб при зачистке Азовстали. Он также посмертно награждён Орденом Мужества.

https://www.politnavigator.net/v-simferopole-nazovut-ulicy-i...

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Саратовской области — 50-летний Владимир Савченко. Об этом сообщается на странице администрации Аткарского района в соцсети «ВКонтакте». Память добровольца, старшего лейтенанта запаса увековечили 22 июня, в День Памяти и скорби. На здании школы № 1 открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине Владимире Савченко.

https://nversia.ru/news/v-hode-specoperacii-na-ukraine-pogib...

Вот школа порадовала.

25 октября в Климовская СОШ открылась "Парта Героя" в память выпускника школы, уроженца села Климово, погибшего в ходе спецоперации на Украине, Сергея Михайлова. Он был командиром батальона мотострелковой части, подполковником. С первых дней спецоперации на Украине мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боях против националистов. В одном из боев под станицей Новоташовка 22 апреля трагически погиб. С воинскими почестями похоронен на родной земле в селе Климово Ибресинского района.



26 октября в Чуварлейской школе открыли "Парту Героя" в честь другого военного - рядового Александра Старчкова. За заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей в ходе специальной военной операции на Украине ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. https://pg21.ru/news/82613

На Украине погиб выпускник училища ВДВ Алексей Осокин. Баннер с его портретом установили на фасаде здания по ул. Каширина, д.1. Получив смертельное ранение во время спецоперации, гвардии майор обеспечил выход подчиненных раненых товарищей. За проявленное мужество и героизм рязанцу посмертно присвоили звание Героя России.

С инициативой увековечить подвиг Олексея Осокина выступило руководство РГВВДКУ. Предложение поддержало Правительство региона.

https://www.tkr.su/news/v-ryazani-ustanovili-eshe-odin-banne...

В Пензе разместили на фасаде Дома молодежи Героя России Алексея Станиславовича Панкратова, который проявил мужество и героизм во время специальной военной операции на Украине.

Валерий выпускник школы № 1 г. Гусева, выпускник юридического факультета БФУ им. Канта, отслужил в армии, взяв академический отпуск, а после службы окончив университет, год работал в Калининской школе и близлежащих поселках учителем истории и обществознания. Работал следователем в управлении Министерства внутренних дел по Калининградской области. В 2015 году подписал контракт на службу в вооруженных силах России.

9 августа в Харьковской области экипаж танка, который возглавлял старший лейтенант, уничтожил 3 танка противника, 4 БМП и почти 30 националистов, сам Валерий получил тяжелое ранение, и впоследствии скончался в госпитале.

За умелые и смелые действия, выдающиеся заслуги перед Отечеством Валерий награжден высшей государственной наградой «Герой России» (посмертно).

В Гусеве будет установлен бюст Героя России Валерия Паламарчука, а на улице Зои Космодемьянской 3 ноября повесили баннер нашего Героя.

В Ельце Липецкой области появилось граффити - пять местных уроженцев, погибших в ходе СВО.

https://t.me/rabotaembrat/4865



А это в Италии. На плакате, который наклеен на стену дома, изображен военный на фоне буквы Z. Надпись на постере, сделанная по-русски и по-итальянски, гласит, что русский солдат борется за спасения Донбасса и всей Европы от "американского рабства".

https://t.me/c/1524001401/3577

В Мелитополе открыли памятник Герою Советского Союза полковнику Григорию Бояринову. Монумент установили в парке имени Горького. В боях Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в должности командира миномётного взвода на Северо-Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях на тихвинском направлении Тихвинской операции. 11 ноября 1941 года был ранен в голову и отправлен в госпиталь. Командовал школой снайперов, готовил диверсионные подразделения, а также лично возглавлял их при походах за линию фронта. Отряд специального назначения под его командованием уничтожил штаб итальянской дивизии. Летом 1979 года Григорий Иванович Бояринов был направлен в республику Афганистан в качестве командира отряда специального назначения «Зенит», в качестве которого участвовал в спецоперации «Шторм-333», штурме дворца Амина и ликвидации председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина, во время которого погиб.

https://t.me/ssigny/48691

В Донецке на Аллее героев открыли памятник Ольге Качуре с позывным "Корса".

Ольга была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Последние восемь лет она провела в зоне боевых действий. Машина, в которой находилась "Корса", попала под украинский обстрел. Женщина умерла по дороге в больницу в Ясиноватой. "Противник много лет вел за ней охоту. Ей объявляли смертный приговор, угрожали, запугивали, всячески пытались сломить дух — но нет! Она до конца осталась верной Родине, своему долгу", — сказал в своем Telegram-канал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он вместе с жителями возложил цветы к монументу.

https://t.me/izvestia/112465

Некоторые шевроны, что тоже стало чуть ли не искусством. Медики... они такие Ну и в конце традиционно немгного юмора из сети И сегодня всё!

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