Мы из Советского Союза

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  • Владимир Карпов
    Какие же наши беззубые ...!Совсем не анекдот...
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    ВОт только не надо путать русский борщ и украинский... Если кто не знает разницу - русский борщ варится со свеклой, а...Совсем не анекдот...
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    Так хохлиный борщ тогда надо готовить без картошки и томатов, которые ввели в распространение не гетманы, а русские п...Совсем не анекдот...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Запад ходит по кругу!

Немного рисунковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор; @botanicalillustration_zkНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор; @botanicalillustration_zkНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @botanicalillustration_zkНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @pozledНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @pozledНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @tov_narkomНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор: @valerybukshaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Автор @valerybuksha

Некоторые плакаты, памятники и мемориальные таблички в разных городах.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 305 мая представители Орехово-Зуевского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» приняли участие в открытие мемориальной доски в память о воспитаннике военно-патриотического центра «Русичи», разведчике-операторе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии ефрейторе Даниле Зудкове, героически погибшем при проведении специальной войсковой операции.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Мемориальная доска была открыта на здании Молодежного клуба.

Данила был настоящим патриотом. С 13 лет занимался в военно-патриотическом центре «Русичи». Ездил в поисковые экспедиции, неоднократно становился призером военно-спортивных соревнований, легко обращался с альпинистским снаряжением и был метким стрелком. Во время каждого своего отпуска он проводил занятия в центре «Русичи», ходил с ребятами в походы.
Указом президента Российской Федерации Зудков Данила награждён орденом Мужества посмертно.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30
internauka.org
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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30
Научные студенческие конференции, публикации РИНЦ и ВАК.

 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Работники Кендже-Кулакского Дома культуры приняли участие в торжественном митинге, посвящённом открытию мемориальной доски, памяти выпускника МКОУ СОШ 12 а. Сабан-Антуста, младшего сержанта Ильдара Манкатаева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Ставропольский край.

В Симферополе несколько новых улиц предложено назвать именами героев, погибших в ходе спецоперации на Украине.
Такое предложение вынесено на рассмотрение Симферопольского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В Симферополе несколько новых улиц предложено назвать именами героев, погибших в ходе спецоперации на...В начале ноября две столичных школы увековечили память погибших участников СВО. На школе № 8 установлена мемориальная доска Евгению Бухарину, который прикрывал гражданское население при эвакуации из Мариуполя, за что награжден Орденом Мужества посмертно, и на школе № 23 Максиму Старовойтову, который погиб при зачистке Азовстали. Он также посмертно награждён Орденом Мужества.
https://www.politnavigator.net/v-simferopole-nazovut-ulicy-i...

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Саратовской области — 50-летний Владимир Савченко. Об этом сообщается на странице администрации Аткарского района в соцсети «ВКонтакте».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Память добровольца, старшего лейтенанта запаса увековечили 22 июня, в День Памяти и скорби. На здании школы № 1 открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине Владимире Савченко.
https://nversia.ru/news/v-hode-specoperacii-na-ukraine-pogib...

Вот школа порадовала. 
25 октября в Климовская СОШ открылась "Парта Героя" в память выпускника школы, уроженца села Климово, погибшего в ходе спецоперации на Украине, Сергея Михайлова. Он был командиром батальона мотострелковой части, подполковником.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30С первых дней спецоперации на Украине мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боях против националистов. В одном из боев под станицей Новоташовка 22 апреля трагически погиб.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30С воинскими почестями похоронен на родной земле в селе Климово Ибресинского района.  

26 октября в Чуварлейской школе открыли "Парту Героя" в честь другого военного - рядового Александра Старчкова. За заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей в ходе специальной военной операции на Украине ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30https://pg21.ru/news/82613

На Украине погиб выпускник училища ВДВ Алексей Осокин. Баннер с его портретом установили на фасаде здания по ул. Каширина, д.1.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Получив смертельное ранение во время спецоперации, гвардии майор обеспечил выход подчиненных раненых товарищей. За проявленное мужество и героизм рязанцу посмертно присвоили звание Героя России.
С инициативой увековечить подвиг Олексея Осокина выступило руководство РГВВДКУ. Предложение поддержало Правительство региона.
https://www.tkr.su/news/v-ryazani-ustanovili-eshe-odin-banne...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30В Пензе разместили на фасаде Дома молодежи Героя России Алексея Станиславовича Панкратова, который проявил мужество и героизм во время специальной военной операции на Украине. 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Валерий выпускник школы № 1 г. Гусева, выпускник юридического факультета БФУ им. Канта, отслужил в армии, взяв академический отпуск, а после службы окончив университет, год работал в Калининской школе и близлежащих поселках учителем истории и обществознания. Работал следователем в управлении Министерства внутренних дел по Калининградской области. В 2015 году подписал контракт на службу в вооруженных силах России.
9 августа в Харьковской области экипаж танка, который возглавлял старший лейтенант, уничтожил 3 танка противника, 4 БМП и почти 30 националистов, сам Валерий получил тяжелое ранение, и впоследствии скончался в госпитале.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30
За умелые и смелые действия, выдающиеся заслуги перед Отечеством Валерий награжден высшей государственной наградой «Герой России» (посмертно).
В Гусеве будет установлен бюст Героя России Валерия Паламарчука, а на улице Зои Космодемьянской 3 ноября повесили баннер нашего Героя.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30В Ельце Липецкой области появилось граффити - пять местных уроженцев, погибших в ходе СВО.
https://t.me/rabotaembrat/4865

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30А это в Италии. На плакате, который наклеен на стену дома, изображен военный на фоне буквы Z. Надпись на постере, сделанная по-русски и по-итальянски, гласит, что русский солдат борется за спасения Донбасса и всей Европы от "американского рабства".
https://t.me/c/1524001401/3577

В Мелитополе открыли памятник Герою Советского Союза полковнику Григорию Бояринову. Монумент установили в парке имени Горького.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30В боях Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в должности командира миномётного взвода на Северо-Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях на тихвинском направлении Тихвинской операции. 11 ноября 1941 года был ранен в голову и отправлен в госпиталь. Командовал школой снайперов, готовил диверсионные подразделения, а также лично возглавлял их при походах за линию фронта. Отряд специального назначения под его командованием уничтожил штаб итальянской дивизии.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Летом 1979 года Григорий Иванович Бояринов был направлен в республику Афганистан в качестве командира отряда специального назначения «Зенит», в качестве которого участвовал в спецоперации «Шторм-333», штурме дворца Амина и ликвидации председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина, во время которого погиб.
https://t.me/ssigny/48691

В Донецке на Аллее героев открыли памятник Ольге Качуре с позывным "Корса".Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30
Ольга была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Последние восемь лет она провела в зоне боевых действий. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Машина, в которой находилась "Корса", попала под украинский обстрел. Женщина умерла по дороге в больницу в Ясиноватой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30"Противник много лет вел за ней охоту. Ей объявляли смертный приговор, угрожали, запугивали, всячески пытались сломить дух — но нет! Она до конца осталась верной Родине, своему долгу", — сказал в своем Telegram-канал врио главы ДНР Денис Пушилин.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Он вместе с жителями возложил цветы к монументу. 
https://t.me/izvestia/112465

Некоторые шевроны, что тоже стало чуть ли не искусством.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Медики... они такиеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Ну и в конце традиционно немгного юмора из сетиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 30И сегодня всё!
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