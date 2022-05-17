Начался реальный раздел Мира

Началу этого процесса предшествовали следующие этапы. Сперва обострились мировоззренческие противоречия, в нарождающихся "центрах силы", затем противоречия политические, которые плавно перешли в экономическую плоскость и в самом начале этого - попытки санкционного давления.

Тотальное же соперничество началось после того, как Запад осознал бесперспективность вводимых санкций против России.

И сейчас Мир находится в самом Начале противостояния экономических укладов существующих глобальных систем, которые в дальнейшем начнут делить весь Мир на зоны экономического влияния.

Можно уже предположить что весь Мир разделится на три основные экономические зоны, с постоянно меняющимися границами. Это коллективный Запад, Китай с государствами которые связаны с ним прежде всего ментально и Историческая Россия. Остальные же участники этого глобального процесса будут перманентно присоединятся к той или иной стороне, в зависимости от сиюминутной выгоды.

Это государства типа Индии, нефтяные королевства Ближнего Востока и прочие.

Первый сигнал сегодня пришёл от Болгарии.

Болгария нашла газ дешевле российского https://finance.rambler.ru/eco...

Зададимся вопросом - где в мире есть газ дешевле российского?

Конечно Катар, королевство с постоянной дислокацией американских военных баз. Европа уже неоднократно запрашивала у Катара газ напрямую, но получила отказ. Газ будет поставляться через американские фирмы-прослойки.

Таким образом США пытаются поддержать стоимость американского доллара, но самое главное, вовлечь всю Европу в зависимость от своих поставок, то есть стать для Европы незаменимым и единственным экономическим партнёром. Здесь для Штатов все средства хороши. Даже если Штаты будут платить Катару условные сто долларов за объём, а Болгарии продавать этот объём по пятьдесят, для США разницы особенно нет никакой, просто потому что доллар печатается из воздуха. Так какая разница почём продавать этот газ?

Это позволит США полностью вовлечь Европу в круг своих экономических и политических интересов и через западные институты продолжать оказывать давление на Россию.

Что же касается России, то выход для нас только один, пытаться превращать американский доллар в ничего не значащую бумагу. Одна Россия с этой задачей не справиться, здесь нужна помощь Китая, но Китай никогда не был для нас полноценным союзником. Ничего личного, только бизнес.

Потому для России сейчас как нельзя важно, как можно быстрее поставить экономику "на военные рельсы" и это похоже уже происходит. Достаточно сказать, что вчерашний "губернаторопад" по многочисленным слухам произошел от неспособности глав регионов перестраивать экономику своих регионов "на военные рельсы" с заданным Москвой ускорением. https://ura.news/articles/1036...

Далее важно изменить структуру российского экспорта, уходя от "углеводородной" зависимости и вводя импортозамещение прежде всего в самых чувствительных отраслях, а затем произведя и обширное импортозамещение, стать самодостаточным государством, и как можно скорее "уронить" доллар.

Однако резко ронять доллар тоже нельзя, так как это обязательно приведёт к внешнеторговым "перекосам", но делать это необходимо последовательно, сверяя наши действия, прежде всего с Китаем. И вероятно так и происходит, потому что американская бумага потихоньку сдаёт свои позиции, курс на форексе здесь: https://ru.investing.com/curre...

В этой глобальной войне "экономических систем" у России, в отличии от остальных, самые лучшие козыри.

Но главное, есть Лидер. Который не ошибается.

У меня всё. Огонь.

Огонь

https://cont.ws/@zaraza/2283145

В видеоформате от канала "Суть вещей":