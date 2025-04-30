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Мы из Советского Союза

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  • Лариса Голубицкая
    Замечательный праздник весны,труда,мира! Всех с Первомаем!!!1 Мая — День межд...
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    Поднимите путину веки или ему и его шайке по хер на страну и коренное населениеИ как быть?

Питер из-под кисти и пера

Вид Михайловского замка в 1800-1801 гг.Гравюра А.И. Даугеля с акварели 1800 г.«Петербургская биржа», 1891. Беггров АлександрПетербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918)Петербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918)Петербург в золотомТаким город увидела художница Полина Куприянова.

Полина Куприянова
О! Нашла еще несколько картин Бегги Боем.Город как впечатлениеНеясный Петербург на полотнах современной художницы немецко-русского происхождения - Бегги Боем.Для тех, кто с ней не знаком. Бегги пишет маслом и живет в Санкт-Петербурге.

 

Петербург. Художник: Кирилл Мальков

У нас уже были работы художника из серии "Танцующий Петербург". Вот еще картиныТаким город увидел художник Владимир Колбасов"Танцующий Петербург".Яркий Петербург художницы Елизаветы ПугачевойЯркий Петербург художницы Елизаветы ПугачевойБыстрые зарисовки петербурженки Надежды ШумовойБыстрые зарисовки петербурженки Надежды Шумовой
Петербургские акварели художника  Эммануила Бенционовича БернштейнаПетербургские акварели художника  Эммануила Бенционовича БернштейнаЯркий Петербург на картинах художника Павла ЕськогоЯркий Петербург на картинах художника Павла ЕськогоДождливый день в Петербурге. Художник - Евгений Некрасов

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Светлана Митленко
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