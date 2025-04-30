Питер из-под кисти и пера

Вид Михайловского замка в 1800-1801 гг.Гравюра А.И. Даугеля с акварели 1800 г.«Петербургская биржа», 1891. Беггров АлександрПетербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918)Петербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918)Петербург в золотомТаким город увидела художница Полина Куприянова.
Полина Куприянова
О! Нашла еще несколько картин Бегги Боем.Город как впечатлениеНеясный Петербург на полотнах современной художницы немецко-русского происхождения - Бегги Боем.Для тех, кто с ней не знаком. Бегги пишет маслом и живет в Санкт-Петербурге.
Петербург. Художник: Кирилл Мальков
У нас уже были работы художника из серии "Танцующий Петербург". Вот еще картиныТаким город увидел художник Владимир Колбасов"Танцующий Петербург".Яркий Петербург художницы Елизаветы ПугачевойЯркий Петербург художницы Елизаветы ПугачевойБыстрые зарисовки петербурженки Надежды ШумовойБыстрые зарисовки петербурженки Надежды Шумовой
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