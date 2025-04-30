Питер из-под кисти и пера

Вид Михайловского замка в 1800-1801 гг. Гравюра А.И. Даугеля с акварели 1800 г. «Петербургская биржа», 1891. Беггров Александр Петербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918) Петербург на акварелях Карла Эдуардовича Гефтлера (1853-1918) Петербург в золотом Таким город увидела художница Полина Куприянова.

Полина Куприянова

О! Нашла еще несколько картин Бегги Боем. Город как впечатление Неясный Петербург на полотнах современной художницы немецко-русского происхождения - Бегги Боем. Для тех, кто с ней не знаком. Бегги пишет маслом и живет в Санкт-Петербурге.

Петербург. Художник: Кирилл Мальков

У нас уже были работы художника из серии "Танцующий Петербург". Вот еще картины Таким город увидел художник Владимир Колбасов "Танцующий Петербург". Яркий Петербург художницы Елизаветы Пугачевой Яркий Петербург художницы Елизаветы Пугачевой Быстрые зарисовки петербурженки Надежды Шумовой Быстрые зарисовки петербурженки Надежды Шумовой

Петербургские акварели художника Эммануила Бенционовича Бернштейна Петербургские акварели художника Эммануила Бенционовича Бернштейна Яркий Петербург на картинах художника Павла Еського Яркий Петербург на картинах художника Павла Еського Дождливый день в Петербурге. Художник - Евгений Некрасов