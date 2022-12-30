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С Новым годом! Победы, Мира и Добра!

С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Новогодние фотографии из советского прошлого

Новый год - праздник особый. Праздник, когда встречаются близкие люди, когда исполняются самые заветные мечты и загадываются самые невероятные желания на следующий год. Мы собрали фотографии из советского прошлого, которые помогают вспомнить, как праздновали Новый год в СССР. Сегодня они кажутся несколько наивными, но от этого не менее душевными и добрыми.Новогодние фотографии из советского прошлогоДед Мороз и Снегурочка - обязательные гости каждого детского утренника и корпоратива.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!А ведь было время, когда в двери для соседей не закрывали ни в будни, ни в праздники!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Когда Новый год в новую квартиру — двойной праздник.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Костюмов снежинок девочкам, похоже, не хватило.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Обычно сначала Новый год встречали на работе.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом поздравляют любимые советские дикторы.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Многие советские дети под Новый год загадывали желание стать космонавтами.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Уж если нарезать салаты, то всей семьёй.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Новый год, ёлка, ЛенинС Новым годом! Победы, Мира и Добра!Наряжать ёлку — дело непростое.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!На пороге Олимпиады-80.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Новогоднее рождество в разгаре.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Дети и учителя после новогодней постановки.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!И в армии бывает Новый год.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Салат оливье: на столе в каждой советской семье.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!И совсем неважно, где застал вас Новый год.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Новый год — прекрасное время для семейных встреч.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Дед Мороз, Снегурочка и прочие.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Первый раз прикоснуться к волшебству.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Новогодние подарки на любой вкус.С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
https://kulturologia.ru/blogs/231215/27719/

Новогодние игрушки, свечи и хлопушкиС Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
https://cccp-foto.livejournal.com/1240723.html

Новогодняя елка по-советски

В антикварном магазине я встретил старые советские новогодние игрушки.
Дирижабли 30-х годов:С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Советская звезда успешно заменяет рождественскую:С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра! 
С Новым годом! Победы, Мира и Добра! АвтомобильС Новым годом! Победы, Мира и Добра! И космонавт, готовящийся к посадке яблок на Марсе.

http://babs71.livejournal.com/546044.html

Рождественский дед

Сказочка А. В. Смирнова. Рис. Б. Зворыкина. 1917С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
https://orpk.org/books/508

С Новым годом! Победы, Мира и Добра!У предновогодней витрины, 1955

С Новым годом! Победы, Мира и Добра!С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Работники магазина «Дом игрушки» разносят подарки маленьким москвичам, 1966
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Дед Мороз – по совместительству вратарь, фото – Павел Сухарев, 5 - 18 января 1986 года. Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино.
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!«Новый год» 1967 г. Александр Гуляев
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Фомин Михаил Петрович (1925-2005) «Новогодний праздник». 1960 год
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Александр Левченков "Утро Нового года"
С Новым годом! Победы, Мира и Добра!Владимир Акиньшин «Первое января», 1969

История нового года: традиции, игрушки, праздник

Как встречали Новый год в XIX в. и как появились Дед Мороз и елка

Попытки запретить Новогоднюю Ёлку в России

Здравствуй, Новый год! Документальный фильм. 1937

Новогодняя Москва, 1941г. Редкие кадры кинохроники войны. Фашисты отброшены от столицы СССР

Новый год – праздник родом из детства (Рожденные в СССР)

Предыдущие материалы можно посмотреть в нашей новогодней библиотеке:

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