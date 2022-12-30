С Новым годом! Победы, Мира и Добра!

Новогодние фотографии из советского прошлого

Новый год - праздник особый. Праздник, когда встречаются близкие люди, когда исполняются самые заветные мечты и загадываются самые невероятные желания на следующий год. Мы собрали фотографии из советского прошлого, которые помогают вспомнить, как праздновали Новый год в СССР. Сегодня они кажутся несколько наивными, но от этого не менее душевными и добрыми. Дед Мороз и Снегурочка - обязательные гости каждого детского утренника и корпоратива. А ведь было время, когда в двери для соседей не закрывали ни в будни, ни в праздники! Когда Новый год в новую квартиру — двойной праздник. Костюмов снежинок девочкам, похоже, не хватило. Обычно сначала Новый год встречали на работе. С Новым годом поздравляют любимые советские дикторы. Многие советские дети под Новый год загадывали желание стать космонавтами. Уж если нарезать салаты, то всей семьёй. Новый год, ёлка, Ленин Наряжать ёлку — дело непростое. На пороге Олимпиады-80. Новогоднее рождество в разгаре. Дети и учителя после новогодней постановки. И в армии бывает Новый год. Салат оливье: на столе в каждой советской семье. И совсем неважно, где застал вас Новый год. Новый год — прекрасное время для семейных встреч. Дед Мороз, Снегурочка и прочие. Первый раз прикоснуться к волшебству. Новогодние подарки на любой вкус.

https://kulturologia.ru/blogs/231215/27719/

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки

https://cccp-foto.livejournal.com/1240723.html

Новогодняя елка по-советски

В антикварном магазине я встретил старые советские новогодние игрушки.

Дирижабли 30-х годов:





Советская звезда успешно заменяет рождественскую:





Автомобиль И космонавт, готовящийся к посадке яблок на Марсе.

http://babs71.livejournal.com/546044.html

Рождественский дед

Сказочка А. В. Смирнова. Рис. Б. Зворыкина. 1917

https://orpk.org/books/508

У предновогодней витрины, 1955













Работники магазина «Дом игрушки» разносят подарки маленьким москвичам, 1966

Дед Мороз – по совместительству вратарь, фото – Павел Сухарев, 5 - 18 января 1986 года. Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино.

«Новый год» 1967 г. Александр Гуляев

Фомин Михаил Петрович (1925-2005) «Новогодний праздник». 1960 год

Александр Левченков "Утро Нового года"

Владимир Акиньшин «Первое января», 1969

История нового года: традиции, игрушки, праздник

Как встречали Новый год в XIX в. и как появились Дед Мороз и елка

Попытки запретить Новогоднюю Ёлку в России

Здравствуй, Новый год! Документальный фильм. 1937

Новогодняя Москва, 1941г. Редкие кадры кинохроники войны. Фашисты отброшены от столицы СССР

Новый год – праздник родом из детства (Рожденные в СССР)