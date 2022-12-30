С Новым годом! Победы, Мира и Добра!

Новый год - праздник особый. Праздник, когда встречаются близкие люди, когда исполняются самые заветные мечты и загадываются самые невероятные желания на следующий год. Мы собрали фотографии из советского прошлого, которые помогают вспомнить, как праздновали Новый год в СССР. Сегодня они кажутся несколько наивными, но от этого не менее душевными и добрыми.Дед Мороз и Снегурочка - обязательные гости каждого детского утренника и корпоратива.А ведь было время, когда в двери для соседей не закрывали ни в будни, ни в праздники!Когда Новый год в новую квартиру — двойной праздник.Костюмов снежинок девочкам, похоже, не хватило.Обычно сначала Новый год встречали на работе.С Новым годом поздравляют любимые советские дикторы.Многие советские дети под Новый год загадывали желание стать космонавтами.Уж если нарезать салаты, то всей семьёй.Новый год, ёлка, ЛенинНаряжать ёлку — дело непростое.На пороге Олимпиады-80.Новогоднее рождество в разгаре.Дети и учителя после новогодней постановки.И в армии бывает Новый год.Салат оливье: на столе в каждой советской семье.И совсем неважно, где застал вас Новый год.Новый год — прекрасное время для семейных встреч.Дед Мороз, Снегурочка и прочие.Первый раз прикоснуться к волшебству.Новогодние подарки на любой вкус.
https://kulturologia.ru/blogs/231215/27719/
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки
https://cccp-foto.livejournal.com/1240723.html
Новогодняя елка по-советски
В антикварном магазине я встретил старые советские новогодние игрушки.
Дирижабли 30-х годов:
Советская звезда успешно заменяет рождественскую:
Автомобиль И космонавт, готовящийся к посадке яблок на Марсе.
http://babs71.livejournal.com/546044.html
Рождественский дед
Сказочка А. В. Смирнова. Рис. Б. Зворыкина. 1917
https://orpk.org/books/508
У предновогодней витрины, 1955
Работники магазина «Дом игрушки» разносят подарки маленьким москвичам, 1966
Дед Мороз – по совместительству вратарь, фото – Павел Сухарев, 5 - 18 января 1986 года. Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино.
«Новый год» 1967 г. Александр Гуляев
Фомин Михаил Петрович (1925-2005) «Новогодний праздник». 1960 год
Александр Левченков "Утро Нового года"
Владимир Акиньшин «Первое января», 1969
История нового года: традиции, игрушки, праздник
Как встречали Новый год в XIX в. и как появились Дед Мороз и елка
Попытки запретить Новогоднюю Ёлку в России
Здравствуй, Новый год! Документальный фильм. 1937
Новогодняя Москва, 1941г. Редкие кадры кинохроники войны. Фашисты отброшены от столицы СССР
Новый год – праздник родом из детства (Рожденные в СССР)
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