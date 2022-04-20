Каждая война рождает своих героев и свои символы. Так было во все времена. И нынешняя не исключение. Прежде всего, это относится к той сражающейся, противостоящей аспидному злу, силище, на чьей стороне Правда, ибо её, как не выверни, - всегда ей и останется (даже в условиях современного мира наизнанку).

Однако, существуют символы и явления совершенно иного порядка и свойства (метафизические и сакральные). А подчас эти символы являются нам из прошлого, принимая самые разные формы и образы, воплощаясь в т.ч. и в ныне живущих людях и нелюдях. Вот только не всегда, особенно в текущих условиях мы их способны разглядеть и распознать, порой, они проходят мимо нас так и оставаясь незамеченными. Поскольку, генетическая память поколений, как мы сегодня смогли воочию убедиться, штука недолговечная и весьма разноречивая, носящая крайне избирательный характер. «Массовое сознание», почитай, коллективное бессознательное, увы, склонно к глубоким провалам, потере этой самой памяти. Но, как видим, до поры до времени…

Согбенная старушка из украинской глубинки, которая встала на пути укронацистов-бандеровцев, защищая кумачовое советское знамя: «За тот флаг мои родители погибали!» живое тому свидетельство, скорее даже - знамение.

Зов.

И в этом призыве есть всё, чего так недоставало нам все эти годы: и идеология, и символика, и смыслы - ВО ИМЯ ЧЕГО?! А главное – чьими устами это было произнесено, и в каких сложившихся обстоятельствах.

Принимая во внимание еще один немаловажный, свершившийся факт, что однажды мы её уже предали, и вот результат…

А еще это живо напомнило мне поступок одного пожилого участника Великой Отечественной войны, которого ставил в пример в своем материале, приуроченном к 75-летию Великой Победы:

«…также будем продолжать жить, как ни в чем не бывало?! Притворяясь, что ничего не происходит?! Тогда к чему весь этот церемониал, громкие слова про связующую нить поколений и пр., и ни это ли настоящее кощунство по отношению к павшим, почившим и тем немногим еще оставшимся в живых, нашим дорогим ветеранам?!

Которые и по сей день, нам - нерадивым показывают пример, как надо...»

И на современном этапе, в условиях первоначальной презервации, а сегодня уже активно, в открытую начавшейся реставрации неонацизма нам, судя по всему, снова выпала эта освободительная роль - остановить его продвижение (одновременно пройдя самоочищение изнутри), как когда-то почти 80 лет тому назад. И это, безусловно, наш долг перед человечеством.

Возвращаясь к нашей героине, как собирательному образу, символу… Похоже, что она готова нам дать еще один шанс. И её явление — это хороший знак свыше. Архиважно его не упустить. Прежде всего, для будущих поколений.

И этот символизм подхвачен очень многими.

Привокзальная площадь в Ярославле

Она... для всех как Мама! Одна эта бабушка напомнила нам, кто мы есть... объединила более 300 миллионов людей! Пробудила мамочка 😥 наш генетический код... Код народа-победителя! Её скульптуру ждёт, чтобы поклониться каждый... настоящий человек нашего Отечества - от Бреста до Владивостока! И она скоро появится... Мы стояли рядом с ней!

Мы молимся, чтобы она была жива!

А мы все словно её дети и внуки вернулись в одну большую родную вечную любящую семью!… Мастера скульпторы рассказали о том, что руководство города очень прониклось и на уровне губернатора идёт разговор о том, чтобы установить её в ближайшее время в Кольцовском сквере - центральный сквер города Воронеж и до 9 мая скульптура будет находиться там! Чтобы все желающие смогли сфотографироваться или поклониться. После 9 мая разместить в Музей-диорама. Достойное место! https://t.me/c/1167601598/4071

Молиться, не перемолиться,

Но не отмолишь ни шиша...

Старушка с алой Плащаницей

И есть та самая душа!

Простая, сухонькая с виду,

А мощь, втроём не унести!

А вы за баночку ставриды

Хотели дух приобрести?

А вам, свиные подчерёвки,

Понять, как видно, не дано,

Что держит бабушка на древке

И вашу совесть заодно.

А эта красная холстина –

Животворящее копьё!

Старушка держит окраИну.

Всё, что осталось от неё.

Ирина Мацигура

Сколько времени уже прошло, а эта история до сих пор волнует многих. Видимо, так нам, живущим не только в России, этого не хватало. Не хватало вот такого зова. Подумайте только, что через эту бабулю к нам взывают наши сородичи и сограждане с полей Великой Отечественной. Бабушка со знаменем Победы появилась на шевронах российских бойцов

https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/babushka-vstretivs...

https://zen.yandex.ru/id/5b7175bc96783100a94fa6ec?integratio...

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