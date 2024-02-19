Хороший урок сегодняшним спортсменам

Сегодня МОК выдвигает унизительные требования к российским спортсменам, и так выступающим без флага и гимна. В советские времена такое отношение Олимпийского комитета к нашим атлетам невозможно было себе представить.

Однажды наш знаменосец нарушил этикет, отказавшись склонить флаг Советского Союза перед императором Японии. В скандальной ситуации функционеры МОКа лишь развели руками.

Знаменосец никогда не жалел о своем поступке

Дело было на церемонии открытия Зимней Олимпиады 1972 года в японском городе Саппоро. Знаменосцем советской команды был лыжник Вячеслав Веденин.

Страна возлагала на него большие надежды: он был двукратным чемпионом мира, а на прошлой Олимпиаде из всей мужской сборной стал единственным призером Игр.

Согласно протоколу церемонии открытия Игр, каждый знаменосец должен был склонить флаг перед ложей императора Хирохито — того самого, что правил Японией еще во время Великой Отечественной войны.

Веденин на открытии Олимпиады-1972 с флагом СССР.

Перед выходом на стадион инструктор из ЦК напомнил Веденину о его обязанностях, но наши хоккеисты отговорили знаменосца преклонять флаг страны:

"Слава, ты перед кем наше знамя будешь преклонять?! Поднял на вытянутых руках – и строевым шагом! Понял?!"

(Из интервью В.П. Веденина газете "Спорт-Экспресс").

Веденин так и поступил. Из всех знаменосцев только советский лыжник отказался склонять флаг своей страны перед японским монархом. Зарубежная пресса раскритиковала жест нашего спортсмена, разразился скандал.

"Что натворил?! Дома ответишь!" — грозили чиновники из Спорткомитета Вячеславу Петровичу, но он не жалел о своем поступке. А своим выступлением на Олимпиаде заткнул всех критиков и недоброжелателей.

"Волшебное слово" советского чемпиона

Советский лыжник считался фаворитом индивидуальной гонки на 30 километров с раздельным стартом. Веденин должен был выйти на дистанцию одним из последних.

Уже стартовала добрая половина лыжников, как вдруг погода резко испортилась: повалил густой и липкий снег, трассу замело, а значит и подготовка лыж пошла насмарку.

Вячеслав Веденин на Олимпийских Играх.

В те времена на Олимпиадах еще не существовало микст-зон и журналисты сновали среди спортсменов прямо в стартовом городке. Веденин старательно перемазывал лыжи, когда к нему подошел японский корреспондент и на ломаном русском спросил:

"Неужели вы думаете, что это поможет? Такой снег же валит".

Вячеслав Петрович бранным словцом отмахнулся от журналиста и через несколько минут вышел на старт.

Японец запомнил удивительное выражение, и на следующий день одна из местных газет вышла примерно с таким заголовком:

"Советский лыжник Веденин перед стартом сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл олимпийское золото".

Совершил чудо в эстафете

Веденин стал первым советским лыжником, завоевавшим олимпийское золото в личных гонках. Но но этом его исторические достижения не закончились. С 1956 года сборная СССР оставалась без золота в мужской эстафете. В Саппоро казалось, что победа вновь уплывает: перед заключительным этапом идущие первыми норвежцы опережали нашу команду на минуту с лишним.

Отставание советской сборной казалось бесконечным. Разочарованные журналисты и болельщики покидали стадион.

Разозлившийся Веденин был финишером эстафеты и решил спасти безнадежную гонку хитростью: он досрочно поздравлял своего норвежского оппонента Харвикена с победой и сделал вид, что "перемазывает" лыжи.

Веденин на финише легендарной эстафеты.

Норвежец купился на этот трюк и принялся спешно менять смазку, чем только навредил себе. За первые три километра "Удав", как называли Веденина за неуступчивый характер, отыграл у Харвикена 20 секунд. Норвежец нервничал, постоянно оглядывался и в итоге упустил огромное преимущество.

Нечеловеческих усилий стоило Вячеславу Петровичу отыграть 1 минуту у лидирующих норвежцев. Финишную черту он пересек уже олимпийским чемпионом, едва не потеряв сознание.

Так вошел в историю великий лыжник Вячеслав Веденин. Он не только отказался склонять флаг нашей страны, но и дважды "поднимал" его ввысь своими победами.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=94292