Проторенной дорогой скачут казахи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал большую статью «Независимость дороже всего» в ответ на якобы территориальные претензии со стороны Госдумы России.

Разгромил Токаев заявление депутатов РФ о том, что Советский Союз якобы «подарил» Казахстану территории. Он подчеркнул, что свою «священную землю» казахи унаследовали от предков. Вместе с тем, он обратился к казахам с просьбой быть настороже. «Мы должны быть готовы защищать наши национальные интересы любыми способами», — подчеркнул президент Казахстана.

Президент Казахстана вспомнил трагические времена голодомора начала 1920-х годов при советской власти, приведшего к гибели миллионов его соотечественников. Напомнил Токаев и о приближающемся 35-летии «знаменитого декабрьского восстании 1986 года, («Желтоксан»), когда наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации».

Верной проторенной хохлами дорогой скачут казахи. Скоро вспомнят, как Аральское море выкопали. Можно еще начать с прохладных историй про насыпанные вручную степи и пустыни. А Аральское море, понятно дело, москали выпили. Вот поэтому и ракеты на Байконуре надо прекращать запускать. Не в коня корм.

Особенно доставляет упоминание «восстания» 1986 года, главной движущей силой которого было то, что первым секретарём вместо бая Кунаева назначили русского Колбина.

Всё. Других причин там не было. Это всё, что вам надо знать о коммунистической «дружбе народов» и «интернационализме», который на деле оказался интернацизмом периферийных наций. Сомневаетесь в нацизме? Так с 1991 года из Казахстана выехало (было выдавлено) русскоязычных более 3 миллионов, в вики этому есть определение — геноцид.

PS. История нам говорит, что в 1227 году на территории Дешт-и-Кипчака было образовано протоказахское государство в составе Золотой Орды — Белая Орда (Улус Орда-Ежена). Потом они со всеми соседями грызлись и воевали, и довоевались до того, что з@лупились на джунгаров и на большой Китай. После чего китайцы им вставили люлей, и казахи Младшего жуза стали подданными России вслед за своим ханом Абулхайром (1731 год). За ними последовали и остальные жузы. На этом история казахской независимости и закончилась.

Собственно говоря, единого «Казахского ханства» никогда не существовало — Белая Орда сразу развалилась на три отдельных жуза со своими ханами, которые плевать хотели друг на друга. После присоединения к России, которое так и прошло отдельными жузами, ханы казахам назначались российским правительством, а в 1822-1824 годах Уставами о сибирских и оренбургских казахах институт ханства в Российской империи был ликвидирован.

Казахские незалежные «историки» прослеживают историю ханства дальше, упоминая хана Кенесары Касымова, якобы кем-то избранного в 1841 году, и считают датой конца Казахского ханства 1847 год, когда Кенесары был убит.

С точки зрения российской историографии, Касымов был руководителем кровопролитного и неуспешного восстания против Российской империи и лишь претендовал на титул хана. Сейчас в Казахстане ситуация такая же, как на Украине, только вместо галицаев — южане. И сейчас происходит постепенная ползучая дебилизация территории, когда «адекватных казахцев» (а они по-русски как мы с вами разговаривают и являются людьми русской культуры) вытесняет южанское кочевое «знакокачественное» быдло. Но сначала они все вместе русских вытеснили с любых мало-мальски доходных должностей.

И вот теперь огребают обратку за это своё мероприятие. В общем, тег «кумысоперемога» уже вводить надо.

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