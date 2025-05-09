Жизнь одна…….

Когда остаешься один на один со своими страхами, болезнями, одиночеством, грустью, начинаешь перебирать в памяти события минувших дней, минувших лет.

В жизни все бывает; потери и поражения, счастье и удачи…. Они идут рядом с нами, только мы этого не замечаем или стараемся не замечать.

Ведь недаром в народе говорят: « Из прошлого бери огонь, но не пепел».

Поэтому, когда закрываешь очередную страницу своей жизни, нельзя думать, что с новой страницей будет новая жизнь. Не надо забывать, что, начиная новую жизнь, необходимо из старой жизни выбросить все плохое: неудачи и поражения, ошибки и обиды. Прежде чем оставлять все там, той жизни, надо просеять все через мелкое сито своей жизни. Понять причину и попытаться исправить все ошибки, огорчения. Это всегда можно сделать. Надо успеть сделать это при жизни. Иногда, к сожалению, раскаяние приходит к нам слишком поздно, когда уже ничего не исправить.

Китайские пословицы очень мудрые, их нужно читать и думать. Вот одна из таких пословиц о жизни. Мне она очень нравится. Я её частенько использую в разговоре с друзьями, внучкой и сыном, когда ведем дискуссию о жизни, о счастье.

Надо жить с ВЕРОЙ в свои силы, НАДЕЖДОЙ – глядя в будущее, если большая часть жизни уже прожита, ЛЮБОВЬЮ к себе, окружающему миру, людям, родным, близким, знакомым. С любовью к тем, кто тебя когда – то обидел. Надо уметь прощать, чтобы быть прощенным.

Проанализировав этот промежуток жизни, закрывай страницу и начинай все с чистого листа. Только в новую жизнь необходимо взять все хорошее, что было в старой жизни.

Вера

Вера в то, что жизнь одна, конечно, каждый из нас знает. Это старо, как мир. Но начинаешь видеть жизнь с другой стороны, как говорится «с изнанки», когда в жизни твоей происходит что-то невероятное.

Со мной произошли такие казусы во время болезни Ковидом-19. Когда ты понимаешь, что можешь не выкарабкаться из этой пучины, в которую ты попал. Хватаешься за жизнь, как утопающий хватается за соломинку, потому что так хочется жить, потому, что ты не успел еще попросить прощения у тех, кого невзначай обидел словом или делом, не успел сказать о том, как любишь родителей, свою семью. И понимаешь, что все надо делать вовремя, не откладывать на будущее.

Вера в будущее дает нам силы жить, бороться за жизнь и исполнение желаний.

Только ВЕРА в будущее помогла моей маме выжить в Годы Великой Отечественной войны. Когда она, пятнадцатилетняя девчонка, наравне с взрослыми, рыла окопы, на погрузной стенке грузила уголь, стояла у станка, спала здесь же, в цехе.

Вы скажете: «Тогда было трудно всем - от мала до велика». Да, было трудно всем. Все старались для фронта, для победы. На фронт ушли отцы, братья, друзья, товарищи. Надо было заменить их у станков.

Только вера в лучшее будущее помогла людям выжить в этой страшной войне. И мама выжила. Построила дом, посадила сад. Ступенька за ступенькой покоряла вершины, добивалась исполнения желаний и мечтала. Мечтала, надеялась даже тогда, когда казалось ей, что стоит на краю пропасти, и нет пути вперед, только надо отступать назад.

Только вера в успех, помогла маме прожить долгую, счастливую жизнь. Жила она по совести: никогда не завидовала, прощала грубость и невежество других, сама никого не обижала. Она любила жизнь, любила свою семью, родных и близких ей людей, окружающий её мир. У мамы жизнь была отнюдь не из легких. Огорчений, неприятностей, обмана, лжи в ее жизни хватало. Эту чашу она испила до дна. Но никогда она не жаловалась. Свое настроение она оставляла за порогом. Она всегда улыбалась, даже в такие моменты, когда ей хотелось кричать от боли. Мама была сильным человеком, стойким оловянным солдатиком. Никогда не падала духом, не врала и не давала повода для вранья другим, никому не завидовала, умела прощать. Мне кажется, что мама была реалистом и умела планировать чудо. И это у нее получалось. Я всегда хотела быть похожей на свою маму, бабушку. Оставаться реалистом в этой жизненной карусели. Не знаю, смогла ли я быть такой. Думаю, что смогла. Очень так хочется думать. Я не боюсь высоты, но очень боюсь однажды упасть с этой высоты. Поэтому в своей жизни я пользовалась правилом воздушного шара: выбрасывала все лишне, чтобы вновь набрать высоту.

Самое большое препятствие в жизни – страх. И его нужно побеждать, не давать ему разрастаться, подобно злокачественной опухоли.

Самая большая ошибка – пасть духом. Пал духом, считай, что тебя победили. Пал на колени… А с колен, порою, так трудно подняться. Не смотря на трудности, надо идти вперед, хранить надежду и веру в победу над страхами и неудачами. Только так можно достичь гармонии и исполнения намеченных целей.

Самый опасный человек – это ЛЖЕЦ. Таких людей нельзя слушать, нельзя им доверять. Они опасны. Своей ложью могут увести тебя далеко от истины. Самое интересное – лжец знает, чего он тебя хочет добиться, а ты не знаешь его истинных планов, каверзных путей.

Самое коварное чувство – ЗАВИСТЬ. В своей жизни я встречала много завистливых людей. У них на первом месте стоит один и тот же вопрос: «Почему у него есть, а не у меня?» Мне почему-то кажется, даже не кажется, а я уверена, что погубили Советский Союз завистливые люди. Они думали, что во всех бедах, неурядицах, дефицитах виноват советский строй. Они смотрели на Запад, Америку и хотели жить так же свободными демократами. СССР развалили, дефициты исчезли, закрыли заводы, фабрики, они оказались не рентабельными. Появились первые безработные. А те, кто еще работал, не получали вовремя зарплату. Большинство предприятий зарплату выплачивали товаром: простынями, носками, лампочками, краской и т. д. Хочешь – продавай. Делай, что хочешь. Ты – хозяин. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Хотел свободы – получай. Хотел быть хозяином – будь им.

Самый благородный и красивый поступок во все времена – умение простить. Прощать обидчиков, негодяев очень трудно.

Умение прощать – это качество, свойство, которое нам помогает в жизни сохранить дружеские, семейные отношения. В жизни бывают ситуации, когда мы можем обидеть человека словом или делом.

Не обязательно это делается нарочно. ... Легче отомстить, чем простить. Все люди в мире немного эгоистичны: им легче осудить, чем принять и понять причину того или иного поступка. ...

Умение прощать ценилось во все времена и во всех культурах. Простить – значит показать свое великодушие и свою силу.

В жизни важно уметь просить прощение и прощать самому.

Самая лучшая защита – УЛЫБКА. Жизнь хороша и жить хорошо…..

«Жизнь подобна движению собак в упряжке: если ты не лидер, то пейзаж перед тобой никогда не изменится» - именно так говорит нам китайская пословица.

Когда мне очень плохо, я начинаю копаться в себе, выискивать причины, побудившие плохое настроение…. От этого становится еще хуже. Но однажды, просматривая старые журналы, я прочла такие слова: «Хорошо там, где меня нет. Но ничего, я и туда доберусь!» Я хочу сказать, что действительно, нам кажется, что за чужим забором и трава выше и цветы ярче, и жизнь течет размеренно, счастливо. Там царит любовь, удача.

А что у тебя? Ты не счастлива, удача обходит тебя стороной, ты одинока? Если взвесить все «За» и «Против», то оказывается, что у тебя жизнь сложилась, пазлы все стоят по своим местам. Картинка сложилась яркая, радужная…

Хотите верьте, хотите – нет, но я туда добралась. Я поставила перед собой цель: не ныть при первой же неудаче, больше слушать говорящих, делать соответствующие выводы. И вот, в 75 лет я начала жизнь с чистого листа.

По этому поводу хорошо сказал Омар Хайям: «Ждать нужно тех, кто придет.… Говорить с теми, кто слышит… Молчать с теми, кто понимает…»

Никогда не надо ждать помощи от тех людей, которые придут к тебе со своими советами. Их жизненные позиции во многом могут отличаться от твоего «Я». Не стоит навязывать свои мысли и проблемы другим. Они тебя не услышат. Все твои проблемы останутся при тебе.

Поэтому надо не ждать, когда удача придет к тебе. Надо уверенно идти навстречу своему счастью, своей удаче. Надо мечтать, быть коммуникабельной, активной, иметь огромное желание жить, творить, работать над собой, своим «Эго», воспитывать в себе стрессоустойчивость.

Закройте страничку этой жизни вместе с хандрой, неуверенностью…. Начните жизнь с чистого листа. Жизнь так прекрасна. Полюбите ее, и она не заставит себя долго ждать. Она откроет перед вами все краски жизни: любовь, удачу, счастье. Будьте счастливы.

Елизавета Евсюкова

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