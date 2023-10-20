Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75

Плакаты:Елена Бегма о покровителе Вооруженных Сил России святом Георгии Победоносце
Другие события.
В селе Телемба в Бурятии состоялось открытие Доски памяти, посвященной героям спецоперации.
Жалсан Андреевич Бубеев в январе 2023 года ушел воевать в составе ЧВК "Вагнер". Погиб 2 марта 2023 года при исполнении воинского долга.
Награжден Орденом Мужества и медалью "За Отвагу".
Другие таблички посвящены воевавшим в составе ВС РФ Галсанову Батору Чимитовичу и Дугарову Баясхалану Ринчиновичу.
https://t.me/orchestra_w/9169
Арты от художников Рыбаря:
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
В сегодняшней подборке артов отражены сюжеты, связанные с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении, а также с выполнением боевых задач универсальной «мотолыгой» и реактивной системой залпового огня «Град».
Арты в высоком разрешении:Доехать не получитсяЗапорожские остовы«Легендарная «мотолыга»Прогноз погоды — «Град»
https://t.me/rybar/51725
Арты посвящены пока еще неизвестному оператору ПТРК, сжегшему первый Challenger-2 под Работино, и воинам-десантникам, вчетвером пленившим 11 членов украинских формирований в Кременских лесах.
Арты в высоком разрешении:Challenge for Challenger-2Сдавайся, если хочешь жить
https://t.me/rybar/51758
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников. Эти арты посвящены снайперам, выбивающим противника в любое время дня и ночи, а также напоминают об огненном аду, который ждет наступающие украинские силы.
Арты в высоком разрешении:Ухмылка смертиВ ожидании цели
https://t.me/rybar/51795
СилаТыла: создатели снаряжения и оснащения — наш арт в поддержку работников тыла.
Начало специальной военной операции резко обнажило большой пласт проблем в оснащении вооруженных сил — элементов экипировки, медицинских изделий и средств бронезащиты.
Промышленности требовалось время на перестройку и расширение производства, но на помощь пришли многочисленные инициативные волонтерские группы и объединения, которые с помощью «горизонтальных связей» начали снабжать бойцов необходимым.
Одни взяли на себя тактическую медицину, комплектуя и поставляя в войска аптечные подсумки. Другие занялись навариванием листов брони на незащищенную автомобильную технику. А третьи стали создавать вроде и небольшие, но крайне важные на передовой вещи, вроде «окопных свечей».
И хотя промышленность набрала темп и массово выпускает все больше самых разных элементов снаряжения, труд волонтеров по-прежнему крайне важен и позволяет оперативно в сжатый срок закрывать многие потребности подразделений.«Производители аптечек»«Монтажники бронелистов»«Создатели "окопных свеч"»
https://t.me/rybar/51812
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Сегодня мы решили посвятить свои картины нашим летчикам, которые неустанно несут свою стражу в небе, поддерживая российские войска на земле.
Кроме того, нам хотелось показать бойцов, перехватывающих украинские беспилотники. За более чем полтора года СВО российские военнослужащие научились мастерски уводить «птички» в руки хищников покрупнее.
Еще одним сегодняшним артом стала боевая работа РСЗО «Ураган» на Запорожском направлении.
Арты в высоком разрешении:Стражники небесКоготок увязМогучий ураган
https://t.me/rybar/51832
Эти рты посвящены лëтчикам ВКС РФ, денно и нощно отправляющим крылатые и не только бомбы на головы противнику через Днепр, а также танкистам, отважно бьющим врага везде, где это только возможно.
Не обошли стороной и «ленд-лиз». Польские танки PT-91 «Twardy» горят, как и остальные западные поставки, несмотря на своё советское происхождение.
Арты в высоком разрешении:«Селезень над Днепром»«Сокрушитель»«Не очень то Twardy»
https://t.me/rybar/52215
Наш основной сегодняшний арт посвящен трагедии в Севастополе, который вновь попал под украинскую атаку. По злой иронии судьбы, по севастопольской земле, как и 170 лет назад, вновь било британское и французское оружие — для налета на город были задействованы британско-французские ракеты Storm Shadow.
Другие наши арты посвящены применению на поле боя российских танков Т-80 и РСЗО семейства «Торнадо».
Арты в высоком разрешении:«Бомбардировка Севастополя, 2023»«Омский титан»«Реактивное торнадо»
https://t.me/rybar/52260
Картина от художницы Елены Бегма.
Такую смерть нужно заслужить, — подвел черту «Скиф»: в храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью… И чтобы враги боялись к тебе подойти.
Памяти Андрея Дорохова 1994-2022 и Виктора Левакова 1988-20223 марта 2022 года. Волноваха, Донбасс.
В храме остались трое: два русских воина. И — Бог.
Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими вратами — спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги, — и умерли, истекая кровью…
Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох.
Так они и сидели: спина к спине.
На основе рассказа военкора, главного редактора газеты «Спецназ России» Павла Евдокимова.
Художник Елена Бегма @hudojnikZ
Веду летопись СВО. Пишу картины о том, что нельзя забывать.
«Спиной к спине у царских врат»
Спиной к спине у царских врат,
Изрядно кровью истекая,
Приют последний для солдат;
Сидели, тихо умирая.
Храм был осколками побит,
Задеты на иконах лики.
Молитву каждый всё твердит,
От боли сдерживая крики…
Отец и Сын, и Дух Святой,
И в храме с Ними два солдата.
Ещё немного - и домой
Уйдут навечно в рай ребята.
Кровь хлыщет - не остановить,
В глазах совсем уже темнеет.
Смерть обрывает жизни нить,
Но трогать враг тела не смеет.
Спиной к спине у царских врат,
Изрядно кровью истекая,
Приют последний для солдат;
Молясь, сидели, смерть встречая…
Храм был осколками побит,
Задеты на иконах лики.
Спиной к спине солдат сидит,
Их подвиг больше, чем великий…
(Георгий 20.09.2023)
https://t.me/Georgiypoems/928
Позывной «Апостол», 2023На портрете – казак Андрей Зайцев. Добровольцем пошёл на фронт, провожали его с прихожанами Казачьего храма преподобного Серафима Саровского…
Это история в стихах о подвиге, который Апостол совершил за день до того как погиб. Вытащил с поле боя своего командира, не смотря на собственное ранение которое позволяло остаться в госпитале, присоединился к своим бойцам…
Рука обвисла, хлещет кровь фонтаном,
И ноги отказали вес держать,
Открытая зияет плотью рана,
И поздно мне уже переживать.
Бинтом Апостол вяжет, задыхаясь:
"Эй, командир, я вытяну тебя",
И вежливо, ни сколько не ругаясь,
Шепнул: "Терпи, вся наша жизнь - борьба".
Схватили парни крепкие носилки,
И под обстрелом диким польских мин
Несли меня, как хрупкую посылку,
По выжженной земле сырых лощин.
Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,
Из "двести" в жизнь - упорная дуэль,
Готовил текст себе для некролога
И видел в мир иной туннель.
Апостол теребил: "Ты не сдавайся",
Меня то волоком, то на руках несли,
А я стонал: "Братан, не издевайся,
Бросай меня, нас дроны засекли".
Гранаты падали, свистели рядом пули,
Земля летела с неба на лицо,
Меня до медиков ребята дотянули:
Ватага стойких, дерзких храбрецов.
Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,
Из "триста" в жизнь - без боли не дойти,
Со смертью не окончил диалога,
Апостол меня к жизни возвратил.
Автор стихов Вениамин Углёв, 2023
Автор портрета художник @hudojnikZ Елена Бегма
Немного других рисунков:Автор @alekperovaGRAFIKAАвтор @blizzard_and_racerАвтор @geran_artАвтор @icefernsАвтор @iceferns18-летний боец интернациональной бригады «Пятнашка» Малой19.08. исполнилось 24 годика Алексею с позывным Малец. 155-я гвард отд бригада морской пехоты ТОФЯ не знаю автора этой работы.
Немного еще последних шевроновЭто последние в коллекции.
Ну и обязательная страничка юмора. Но начну не совсем с юмора, однако история, произошедшая в Израиле вызвает если не смех, то уж улыбку точно.Пока в медиаполе внимание приковано к событиям в Арцахе, в Израиле произошла потрясающая история: вчера вечером (19 сентября) неизвестные украли танк с территории учебной части на севере страны. А сегодня пропажа нашлась… на складе металлолома.
Вряд ли в этом есть какой-то «арабский след» — хоть эпизоды кражи оружия в Израиле происходили и ранее, но такую поистине филигранную одесскую схему с профитом от угона «Меркавы» с действующей военной базы и сдачей бронемашины на лом под силу реализовать только евреям.
Со стороны остается только действительно искренне восхититься тем, какие же все-таки предприимчивые и находчивые люди живут в Израиле.
https://t.me/rybar/52137
Печеньки были несвежия...Как всегда.В Америке появилась новая модель ёршика для унитаза.И на сегодня все
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