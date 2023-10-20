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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75

Плакаты:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Елена Бегма о покровителе Вооруженных Сил России святом Георгии Победоносце
Другие события.
В селе Телемба в Бурятии состоялось открытие Доски памяти, посвященной героям спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75
Жалсан Андреевич Бубеев в январе 2023 года ушел воевать в составе ЧВК "Вагнер". Погиб 2 марта 2023 года при исполнении воинского долга. 
Награжден Орденом Мужества и медалью "За Отвагу". Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75
Другие таблички посвящены воевавшим в составе ВС РФ Галсанову Батору Чимитовичу и Дугарову Баясхалану Ринчиновичу.
https://t.me/orchestra_w/9169

Арты от художников Рыбаря:
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
В сегодняшней подборке артов отражены сюжеты, связанные с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении, а также с выполнением боевых задач универсальной «мотолыгой» и реактивной системой залпового огня «Град».
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Доехать не получитсяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Запорожские остовыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Легендарная «мотолыга»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Прогноз погоды — «Град»
https://t.me/rybar/51725
Арты посвящены пока еще неизвестному оператору ПТРК, сжегшему первый Challenger-2 под Работино, и воинам-десантникам, вчетвером пленившим 11 членов украинских формирований в Кременских лесах.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Challenge for Challenger-2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Сдавайся, если хочешь жить
https://t.me/rybar/51758
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников. Эти арты посвящены снайперам, выбивающим противника в любое время дня и ночи, а также напоминают об огненном аду, который ждет наступающие украинские силы.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Ухмылка смертиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75В ожидании цели
https://t.me/rybar/51795
СилаТыла: создатели снаряжения и оснащения — наш арт в поддержку работников тыла.
Начало специальной военной операции резко обнажило большой пласт проблем в оснащении вооруженных сил — элементов экипировки, медицинских изделий и средств бронезащиты.
Промышленности требовалось время на перестройку и расширение производства, но на помощь пришли многочисленные инициативные волонтерские группы и объединения, которые с помощью «горизонтальных связей» начали снабжать бойцов необходимым.
Одни взяли на себя тактическую медицину, комплектуя и поставляя в войска аптечные подсумки. Другие занялись навариванием листов брони на незащищенную автомобильную технику. А третьи стали создавать вроде и небольшие, но крайне важные на передовой вещи, вроде «окопных свечей».
И хотя промышленность набрала темп и массово выпускает все больше самых разных элементов снаряжения, труд волонтеров по-прежнему крайне важен и позволяет оперативно в сжатый срок закрывать многие потребности подразделений.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Производители аптечек»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Монтажники бронелистов»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Создатели "окопных свеч"»
https://t.me/rybar/51812
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Сегодня мы решили посвятить свои картины нашим летчикам, которые неустанно несут свою стражу в небе, поддерживая российские войска на земле.
Кроме того, нам хотелось показать бойцов, перехватывающих украинские беспилотники. За более чем полтора года СВО российские военнослужащие научились мастерски уводить «птички» в руки хищников покрупнее.
Еще одним сегодняшним артом стала боевая работа РСЗО «Ураган» на Запорожском направлении.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Стражники небесНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Коготок увязНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Могучий ураган
https://t.me/rybar/51832
Эти рты посвящены лëтчикам ВКС РФ, денно и нощно отправляющим крылатые и не только бомбы на головы противнику через Днепр, а также танкистам, отважно бьющим врага везде, где это только возможно.
Не обошли стороной и «ленд-лиз». Польские танки PT-91 «Twardy» горят, как и остальные западные поставки, несмотря на своё советское происхождение.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Селезень над Днепром»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Сокрушитель»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Не очень то Twardy»
https://t.me/rybar/52215
Наш основной сегодняшний арт посвящен трагедии в Севастополе, который вновь попал под украинскую атаку. По злой иронии судьбы, по севастопольской земле, как и 170 лет назад, вновь било британское и французское оружие — для налета на город были задействованы британско-французские ракеты Storm Shadow.
Другие наши арты посвящены применению на поле боя российских танков Т-80 и РСЗО семейства «Торнадо».
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Бомбардировка Севастополя, 2023»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Омский титан»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75«Реактивное торнадо»
https://t.me/rybar/52260

Картина от художницы Елены Бегма.
Такую смерть нужно заслужить, — подвел черту «Скиф»: в храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью… И чтобы враги боялись к тебе подойти. 
Памяти Андрея Дорохова 1994-2022 и Виктора Левакова 1988-2022Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 753 марта 2022 года. Волноваха, Донбасс. 
В храме остались трое: два русских воина. И — Бог. 
Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими вратами — спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги, — и умерли, истекая кровью… 
Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох. 
Так они и сидели: спина к спине. 
На основе рассказа военкора, главного редактора газеты «Спецназ России» Павла Евдокимова. 
Художник Елена Бегма @hudojnikZ
Веду летопись СВО. Пишу картины о том, что нельзя забывать.

«Спиной к спине у царских врат»

Спиной к спине у царских врат,
Изрядно кровью истекая,
Приют последний для солдат;
Сидели, тихо умирая.

Храм был осколками побит,
Задеты на иконах лики.
Молитву каждый всё твердит,
От боли сдерживая крики…

Отец и Сын, и Дух Святой,
И в храме с Ними два солдата.
Ещё немного - и домой 
Уйдут навечно в рай ребята.

Кровь хлыщет - не остановить,
В глазах совсем уже темнеет.
Смерть обрывает жизни нить,
Но трогать враг тела не смеет. 

Спиной к спине у царских врат,
Изрядно кровью истекая, 
Приют последний для солдат;
Молясь, сидели, смерть встречая…

Храм был осколками побит,
Задеты на иконах лики.
Спиной к спине солдат сидит, 
Их подвиг больше, чем великий…

(Георгий 20.09.2023)
https://t.me/Georgiypoems/928

Позывной «Апостол», 2023Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75На портрете – казак Андрей Зайцев. Добровольцем пошёл на фронт, провожали его с прихожанами Казачьего храма преподобного Серафима Саровского…
Это история в стихах о подвиге, который Апостол совершил за день до того как погиб. Вытащил с поле боя своего командира, не смотря на собственное ранение которое позволяло остаться в госпитале, присоединился к своим бойцам… 

Рука обвисла, хлещет кровь фонтаном,
И ноги отказали вес держать,
Открытая зияет плотью рана,
И поздно мне уже переживать.

Бинтом Апостол вяжет, задыхаясь:
"Эй, командир, я вытяну тебя",
И вежливо, ни сколько не ругаясь,
Шепнул: "Терпи, вся наша жизнь - борьба".

Схватили парни крепкие носилки,
И под обстрелом диким польских мин
Несли меня, как хрупкую посылку,
По выжженной земле сырых лощин.

Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,
Из "двести" в жизнь - упорная дуэль,
Готовил текст себе для некролога
И видел в мир иной туннель.

Апостол теребил: "Ты не сдавайся",
Меня то волоком, то на руках несли,
А я стонал: "Братан, не издевайся,
Бросай меня, нас дроны засекли".

Гранаты падали, свистели рядом пули,
Земля летела с неба на лицо,
Меня до медиков ребята дотянули:
Ватага стойких, дерзких храбрецов.

Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,
Из "триста" в жизнь - без боли не дойти,
Со смертью не окончил диалога,
Апостол меня к жизни возвратил.

Автор стихов Вениамин Углёв, 2023
Автор портрета художник @hudojnikZ Елена Бегма

Немного других рисунков:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Автор @alekperovaGRAFIKAНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Автор @blizzard_and_racerНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Автор @geran_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Автор @icefernsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Автор @icefernsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7518-летний боец интернациональной бригады «Пятнашка» МалойНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7519.08. исполнилось 24 годика Алексею с позывным Малец. 155-я  гвард отд бригада морской пехоты ТОФНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Я не знаю автора этой работы.
Немного еще последних шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Это последние в коллекции.

Ну и обязательная страничка юмора. Но начну не совсем с юмора, однако история, произошедшая в Израиле вызвает если не смех, то уж улыбку точно.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Пока в медиаполе внимание приковано к событиям в Арцахе, в Израиле произошла потрясающая история: вчера вечером (19 сентября) неизвестные украли танк с территории учебной части на севере страны. А сегодня пропажа нашлась… на складе металлолома.
Вряд ли в этом есть какой-то «арабский след» — хоть эпизоды кражи оружия в Израиле происходили и ранее, но такую поистине филигранную одесскую схему с профитом от угона «Меркавы» с действующей военной базы и сдачей бронемашины на лом под силу реализовать только евреям. 
Со стороны остается только действительно искренне восхититься тем, какие же все-таки предприимчивые и находчивые люди живут в Израиле.
https://t.me/rybar/52137
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Печеньки были несвежия...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Как всегда.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75В Америке появилась новая модель ёршика для унитаза.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75И на сегодня все

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