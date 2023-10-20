Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 75

Плакаты: Елена Бегма о покровителе Вооруженных Сил России святом Георгии Победоносце

Другие события.

В селе Телемба в Бурятии состоялось открытие Доски памяти, посвященной героям спецоперации.

Жалсан Андреевич Бубеев в январе 2023 года ушел воевать в составе ЧВК "Вагнер". Погиб 2 марта 2023 года при исполнении воинского долга.

Награжден Орденом Мужества и медалью "За Отвагу".

Другие таблички посвящены воевавшим в составе ВС РФ Галсанову Батору Чимитовичу и Дугарову Баясхалану Ринчиновичу.

https://t.me/orchestra_w/9169

Арты от художников Рыбаря:

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

В сегодняшней подборке артов отражены сюжеты, связанные с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении, а также с выполнением боевых задач универсальной «мотолыгой» и реактивной системой залпового огня «Град».

Арты в высоком разрешении: Доехать не получится Запорожские остовы «Легендарная «мотолыга» Прогноз погоды — «Град»

https://t.me/rybar/51725

Арты посвящены пока еще неизвестному оператору ПТРК, сжегшему первый Challenger-2 под Работино, и воинам-десантникам, вчетвером пленившим 11 членов украинских формирований в Кременских лесах.

Арты в высоком разрешении: Challenge for Challenger-2 Сдавайся, если хочешь жить

https://t.me/rybar/51758

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников. Эти арты посвящены снайперам, выбивающим противника в любое время дня и ночи, а также напоминают об огненном аду, который ждет наступающие украинские силы.

Арты в высоком разрешении: Ухмылка смерти В ожидании цели

https://t.me/rybar/51795

СилаТыла: создатели снаряжения и оснащения — наш арт в поддержку работников тыла.

Начало специальной военной операции резко обнажило большой пласт проблем в оснащении вооруженных сил — элементов экипировки, медицинских изделий и средств бронезащиты.

Промышленности требовалось время на перестройку и расширение производства, но на помощь пришли многочисленные инициативные волонтерские группы и объединения, которые с помощью «горизонтальных связей» начали снабжать бойцов необходимым.

Одни взяли на себя тактическую медицину, комплектуя и поставляя в войска аптечные подсумки. Другие занялись навариванием листов брони на незащищенную автомобильную технику. А третьи стали создавать вроде и небольшие, но крайне важные на передовой вещи, вроде «окопных свечей».

И хотя промышленность набрала темп и массово выпускает все больше самых разных элементов снаряжения, труд волонтеров по-прежнему крайне важен и позволяет оперативно в сжатый срок закрывать многие потребности подразделений. «Производители аптечек» «Монтажники бронелистов» «Создатели "окопных свеч"»

https://t.me/rybar/51812

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Сегодня мы решили посвятить свои картины нашим летчикам, которые неустанно несут свою стражу в небе, поддерживая российские войска на земле.

Кроме того, нам хотелось показать бойцов, перехватывающих украинские беспилотники. За более чем полтора года СВО российские военнослужащие научились мастерски уводить «птички» в руки хищников покрупнее.

Еще одним сегодняшним артом стала боевая работа РСЗО «Ураган» на Запорожском направлении.

Арты в высоком разрешении: Стражники небес Коготок увяз Могучий ураган

https://t.me/rybar/51832

Эти рты посвящены лëтчикам ВКС РФ, денно и нощно отправляющим крылатые и не только бомбы на головы противнику через Днепр, а также танкистам, отважно бьющим врага везде, где это только возможно.

Не обошли стороной и «ленд-лиз». Польские танки PT-91 «Twardy» горят, как и остальные западные поставки, несмотря на своё советское происхождение.

Арты в высоком разрешении: «Селезень над Днепром» «Сокрушитель» «Не очень то Twardy»

https://t.me/rybar/52215

Наш основной сегодняшний арт посвящен трагедии в Севастополе, который вновь попал под украинскую атаку. По злой иронии судьбы, по севастопольской земле, как и 170 лет назад, вновь било британское и французское оружие — для налета на город были задействованы британско-французские ракеты Storm Shadow.

Другие наши арты посвящены применению на поле боя российских танков Т-80 и РСЗО семейства «Торнадо».

Арты в высоком разрешении: «Бомбардировка Севастополя, 2023» «Омский титан» «Реактивное торнадо»

https://t.me/rybar/52260

Картина от художницы Елены Бегма.

Такую смерть нужно заслужить, — подвел черту «Скиф»: в храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью… И чтобы враги боялись к тебе подойти.

Памяти Андрея Дорохова 1994-2022 и Виктора Левакова 1988-2022 3 марта 2022 года. Волноваха, Донбасс.

В храме остались трое: два русских воина. И — Бог.

Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими вратами — спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги, — и умерли, истекая кровью…

Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох.

Так они и сидели: спина к спине.

На основе рассказа военкора, главного редактора газеты «Спецназ России» Павла Евдокимова.

Художник Елена Бегма @hudojnikZ

Веду летопись СВО. Пишу картины о том, что нельзя забывать.

«Спиной к спине у царских врат»

Спиной к спине у царских врат,

Изрядно кровью истекая,

Приют последний для солдат;

Сидели, тихо умирая.

Храм был осколками побит,

Задеты на иконах лики.

Молитву каждый всё твердит,

От боли сдерживая крики…

Отец и Сын, и Дух Святой,

И в храме с Ними два солдата.

Ещё немного - и домой

Уйдут навечно в рай ребята.

Кровь хлыщет - не остановить,

В глазах совсем уже темнеет.

Смерть обрывает жизни нить,

Но трогать враг тела не смеет.

Спиной к спине у царских врат,

Изрядно кровью истекая,

Приют последний для солдат;

Молясь, сидели, смерть встречая…

Храм был осколками побит,

Задеты на иконах лики.

Спиной к спине солдат сидит,

Их подвиг больше, чем великий…

(Георгий 20.09.2023)

https://t.me/Georgiypoems/928



Позывной «Апостол», 2023 На портрете – казак Андрей Зайцев. Добровольцем пошёл на фронт, провожали его с прихожанами Казачьего храма преподобного Серафима Саровского…

Это история в стихах о подвиге, который Апостол совершил за день до того как погиб. Вытащил с поле боя своего командира, не смотря на собственное ранение которое позволяло остаться в госпитале, присоединился к своим бойцам…

Рука обвисла, хлещет кровь фонтаном,

И ноги отказали вес держать,

Открытая зияет плотью рана,

И поздно мне уже переживать.

Бинтом Апостол вяжет, задыхаясь:

"Эй, командир, я вытяну тебя",

И вежливо, ни сколько не ругаясь,

Шепнул: "Терпи, вся наша жизнь - борьба".

Схватили парни крепкие носилки,

И под обстрелом диким польских мин

Несли меня, как хрупкую посылку,

По выжженной земле сырых лощин.

Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,

Из "двести" в жизнь - упорная дуэль,

Готовил текст себе для некролога

И видел в мир иной туннель.

Апостол теребил: "Ты не сдавайся",

Меня то волоком, то на руках несли,

А я стонал: "Братан, не издевайся,

Бросай меня, нас дроны засекли".

Гранаты падали, свистели рядом пули,

Земля летела с неба на лицо,

Меня до медиков ребята дотянули:

Ватага стойких, дерзких храбрецов.

Из "триста" в "двести" - быстрая дорога,

Из "триста" в жизнь - без боли не дойти,

Со смертью не окончил диалога,

Апостол меня к жизни возвратил.

Автор стихов Вениамин Углёв, 2023

Автор портрета художник @hudojnikZ Елена Бегма

Немного других рисунков: Автор @alekperovaGRAFIKA Автор @blizzard_and_racer Автор @geran_art Автор @iceferns Автор @iceferns 18-летний боец интернациональной бригады «Пятнашка» Малой 19.08. исполнилось 24 годика Алексею с позывным Малец. 155-я гвард отд бригада морской пехоты ТОФ Я не знаю автора этой работы.

Немного еще последних шевронов Это последние в коллекции.

Ну и обязательная страничка юмора. Но начну не совсем с юмора, однако история, произошедшая в Израиле вызвает если не смех, то уж улыбку точно. Пока в медиаполе внимание приковано к событиям в Арцахе, в Израиле произошла потрясающая история: вчера вечером (19 сентября) неизвестные украли танк с территории учебной части на севере страны. А сегодня пропажа нашлась… на складе металлолома.

Вряд ли в этом есть какой-то «арабский след» — хоть эпизоды кражи оружия в Израиле происходили и ранее, но такую поистине филигранную одесскую схему с профитом от угона «Меркавы» с действующей военной базы и сдачей бронемашины на лом под силу реализовать только евреям.

Со стороны остается только действительно искренне восхититься тем, какие же все-таки предприимчивые и находчивые люди живут в Израиле.

https://t.me/rybar/52137

Печеньки были несвежия... Как всегда. В Америке появилась новая модель ёршика для унитаза. И на сегодня все

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