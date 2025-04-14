Кому хорошо на Руси жить?

Расследование крушения азербайджанского самолёта показало, что вины Росси в трагедии нет. Это, похоже, успокоило Алиева, и он начал постепенно затихать.

Ещё одним фактором, повлиявшим на поведение азербайджанского лидера, стал диалог Путина с Трампом.

Алиев начал свои действия в совершенно иных условиях, когда Америка была другой, и фактор конфликта (а теперь и отношения Баку с США) играет значительную роль в существовании Азербайджана.

По информации "Первого русского", Алиеву через неофициальные каналы ясно дали понять, что Россия сочувствует трагедии, но терпение имеет свои пределы. Это означает, что Владимир Путин больше не намерен мириться с хамством. Россия оставляет за собой право ударить по самым уязвимым местам - по азербайджанскому бизнесу в стране.

Прежде всего речь идёт о крупных рынках "Садовод" и "Фуд-Сити", принадлежащих близким к Алиеву миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Им также принадлежат ТЦ "Европейский" и "Москва" в Люблино, гостиница "Украина", мебельный центр "Гранд", "Рэдиссон Славянская", часть комплекса "Москва-Сити", а главный актив Нисанова и Илиева - ГК "Киевская площадь", выигравшая право на снос знаменитого дома-книжки на Арбате с последующей постройкой небоскрёбов в "бакинском" стиле.

Учитывая, что даже Центробанк указывает на то, что только в теневом секторе трёх торговых объектов - "Фуд-Сити", "Садовода" и ТЦ "Москва" - вращается до 600 миллиардов рублей ежемесячно, становится ясна цена вопроса. Алиев, который ранее награждал бизнесменов азербайджанскими государственными наградами, прекрасно понимает, что произойдёт, если Россия начнет реально усиливать давление. Поэтому президент Азербайджана сменил риторику.

Азербайджан и Россия уже начали "поиск компромисса", в первую очередь касающегося возвращения "Русского дома" в Баку. Однако не вызывает сомнений, что это лишь начало процесса "потепления" в отношениях. По крайней мере, тема крушения пассажирского самолёта больше не поднимается. Владимир Путин, мастер нестандартных решений, сделал стратегически верный шаг, пригласив Ильхама Алиева в Москву на празднование Дня Победы. Это приглашение прозвучало в рамках совместного телефонного разговора с Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном, что подчёркивает его готовность к диалогу и отсутствие обид, но также демонстрирует, кто занимает главенствующую позицию. Однако это, разумеется, не значит, что Россия не будет пресекать провокации Баку, если они возобновятся. https://tsargrad.tv/dzen/azerbajdzhan-ispolnil-nomer-rossija...

«Удивляться нечему»: Эксперт Царьграда о выпадах Алиева в сторону России

На международном форуме на тему «К новому миропорядку» президент Азербайджана опять выступил с рядом уколов в адрес России.

Алиев обвинил Россию в попытке оккупировать земли Азербайджана, а также заявил, что Азербайджан полностью на стороне Украины в войне с Россией.

Интересно и то, что вопросы на этом форуме задавал некий Омар Ашур, который хоть и представлен представителем «Катара и Соединенного Королевства», но по факту является «британо-канадским учёным в области безопасности и военных исследований», а ещё публицистом-русофобом.

С чем же связаны эти выпады Алиева в адрес России? На этот вопрос ответил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук:

«Надо сказать, что Алиев демонстрирует пример последовательности. Да, антироссийской последовательности. И все наши проблемы и беды возникают тогда, когда мы эту последовательность в свою очередь теряем. Но обозначил себя Алиев не как врага России, но как в определенных формах противника. Во всяком случае, сторону или страну, которая требует приведения в чувство реальности. Но как только немножко вильнёт бедрами Алиев — мы раз и успокаиваемся.

Хотя, если вы помните, даже мои темы выступления, которые вызвали такую нервную реакцию азербайджанской стороны, я как раз и призывал к тому, чтобы последовательно провести полноценную ревизию отношений с Азербайджаном и внутрироссийскую, и внешнеполитическую. И на основании этой ревизии построить прагматичные отношения: осознать, где нам, грубо говоря, Азербайджан должен, и спросить за этот долг. И в счёт этого спроса в том числе корректировать и внешнеполитический формат отношений. Но мы же этого не делаем, вообще никак не делаем. Поэтому и удивляться нечему»

https://t.me/tsargradtv/103893

Однако рано радовались. Открыто может и не нападает, но тут же форуме президент Азербайджана, чей помидорный батальон Путин пригласил поучаствовать в военном параде на 9 мая, выступил в поддержку Украины. - Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Россия объявила оккупированные территории своими. Как они могут от них отказаться? Украина и мир, включая Азербайджан, считают эти территории частью Украины. Как может Украина сказать, что они ей не принадлежат? - громко вещаал на днях азербайджанский лидер.



А ничего, хотя ответить много чем есть. Завтра любого из россиян дикари слопают на завтрак, а госдед и глазом не моргнёт, сам забудет и другим забыть прикажет, ибо

Продвижки, конечно, есть. В основном. в вылизывании айзеровских бандитов. Новокузнецкий суд не стал арестовывать неонацистов-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве Семья Валиевых переехали в русский город из Азербайджана, честно работать им было не по кайфу, поэтому они принялись похищать людей, жестоко пытать и избивать, чтобы сломить волю и заставить работать на их бизнесе по сортировке мусора. Главарь ОПГ-семьи Байрам Валиев именно придумал этот бизнес, в котором так же были задествованы Джейхун и Эльчин Валиевы, а также другие «братья» из ОПГ-диаспоры. Так же они являются сторонниками пантюркистской неонацистской группировки «Бозкурт» (дырявые волки). Своих жертв они держали в ужасных условиях под гаражом.

Несмотря на тяжесть преступления, суд вынес решение, по которому азербайджанские неонацисты рабовладельцы не отправятся в СИЗО на время следствия — им лишь ограничили определенные действия и отпустили на свободу. Самый гуманный в мире суд

https://t.me/Oleg_Blokhin/65972

Множество тг-каналов подняли шум. И это вроде сработало. Дело на контроль взял центральный аппарат СК.

Ещё информация. По данным нашей подписчицы, родственник фигурантов этого дела Низами Велиев ( Есть видео задержания одного из членов семьи Велиевых ещё несколько лет назад на каких-то разборках, тогда его быстро отмазали. Все они являются сторонниками неонацистской и террористической организации «Бозкурт» и часто используют на своих машинах их символику.

https://t.me/mnogonazi/23358

Хотя... если кто-то думает, что понаехавшим в заключении тяжело живётся, то он сильно ошибается. Прилагаемый кадр сделан в одной из российских тюрем. За богато накрытым столом сидят таджик Абдулоев Наджибуло Зокирович (справа, торговля наркотой) и абу-бандит из Азербайджана Солтанов Гадир (слева, отбывает срок за кражу).

Как видите, многонационалы чувствую себя в тюремном джамаате очень даже комфортно, не всякий русский так на воле живёт, как чужаки в российской тюрьме, сытно кушающие и проводящие



Кто только об наших властьпридержащих ноги не вытирают, что только не делают, те упорно продолжают твердить про дружбународов, утираясь порядком замызганном рукавом. Расстреляли наших миротворцев, сбили наш вертолёт, показательно ручкаются с Украиной и что в ответ?А ничего, хотя ответить много чем есть. Завтра любого из россиян дикари слопают на завтрак, а госдед и глазом не моргнёт, сам забудет и другим забыть прикажет, ибо многоходовОчка Продвижки, конечно, есть. В основном. в вылизывании айзеровских бандитов. Новокузнецкий суд не стал арестовывать неонацистов-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабствеСемья Валиевых переехали в русский город из Азербайджана, честно работать им было не по кайфу, поэтому они принялись похищать людей, жестоко пытать и избивать, чтобы сломить волю и заставить работать на их бизнесе по сортировке мусора.Главарь ОПГ-семьи Байрам Валиев именно придумал этот бизнес, в котором так же были задествованы Джейхун и Эльчин Валиевы, а также другие «братья» из ОПГ-диаспоры. Так же они являются сторонниками пантюркистской неонацистской группировки «Бозкурт» (дырявые волки).Своих жертв они держали в ужасных условиях под гаражом.Несмотря на тяжесть преступления, суд вынес решение, по которому азербайджанские неонацисты рабовладельцы не отправятся в СИЗО на время следствия — им лишь ограничили определенные действия и отпустили на свободу. Самый гуманный в мире судМножество тг-каналов подняли шум. И это вроде сработало. Дело на контроль взял центральный аппарат СК.Ещё информация. По данным нашей подписчицы, родственник фигурантов этого дела Низами Велиев ( https://vk.com/id549747370 ) ранее работал в Госнаркоконтроле, но был с позором уволен за превышение должностных полномочий. При этом связи остались и именно он крышует банду работорговцев-неонацистов.Есть видео задержания одного из членов семьи Велиевых ещё несколько лет назад на каких-то разборках, тогда его быстро отмазали.Все они являются сторонниками неонацистской и террористической организации «Бозкурт» и часто используют на своих машинах их символику.Хотя... если кто-то думает, что понаехавшим в заключении тяжело живётся, то он сильно ошибается.Прилагаемый кадр сделан в одной из российских тюрем. За богато накрытым столом сидят таджик Абдулоев Наджибуло Зокирович (справа, торговля наркотой) и абу-бандит из Азербайджана Солтанов Гадир (слева, отбывает срок за кражу).Как видите, многонационалы чувствую себя в тюремном джамаате очень даже комфортно, не всякий русский так на воле живёт, как чужаки в российской тюрьме, сытно кушающие и проводящие hвремя по кайфу.