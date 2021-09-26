"Долетался". Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили

Уже десять русских городов добились отмены концертов Моргенштерна. В итоге тур скандального рэпера по России фактически сорван, и это настоящая победа родителей.

Родительские организации добились отмены концертов рэпера Моргенштерна уже в десяти городах России. Вначале стало известно о пяти городах - площадки в Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске и Владивостоке отказались принимать Моргенштерна. Однако сегодня источники Царьграда сообщили, что ещё пять концертов Алишера Валеева (таково настоящее имя артиста) не состоятся.

Родители мотивировали требования отменить "культурные мероприятия" тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни. Правда, власти городов отмену концертов объяснили "антиковидными" мерами. Однако концерты других исполнителей из-за ковида не отменены. Вероятно, в случае с Моргенштерном работает какой-то другой вирус? Так или иначе, цель достигнута. Рэпер, нахально заявляющий, что он "летает высоко, всем богам назло", кажется, на этот раз "долетался".

Между тем к акции протеста против выступлений Моргенштерна присоединилась Казань. Родители татарстанских подростков опубликовали обращение к главе республики с просьбой запретить мероприятие, запланированное на 3 октября.

Обращение активистов уже направили в прокуратуру,​ также была опубликована петиция для сбора подписей, авторы которой напоминают, что студент, устроивший недавно массовый расстрел в Перми, был поклонником "творчества" Моргенштерна. В пятницу, 24 сентября стало известно, что Моргенштерну взять Казань не удастся - вместо его концерта в "Татнефть Арене" пройдёт хоккейный матч. Впрочем, продюсеры стараются держать лицо. Говорят, концерт не отменён, а перенесён. Только вот незадача: новая дата выступления не называется.

11 губительных букв для России

О беде феномена "Моргенштерн" ранее говорил и режиссёр Никита Михалков. По его словам, популярный среди детей и подростков рэпер - это продуманный проект, который несёт в себе деструктивное начало.

Михалков считает, что не стоит сравнивать Моргенштерна с Ольгой Бузовой, которая также регулярно подвергается критике за пошлость и безвкусицу. Режиссёр отметил, что эти два артиста отличаются друг от друга.

Не надо ставить их на одну доску. Моргенштерн - это продуманный проект. Он может сам не осознавать, что он часть программы. Но он часть. Ведь что бы он ни делал, что бы ни говорил, это становится трендом, - говорит кинематографист.

В эфире "Бесогона" Никита Михалков показал фрагмент эфира с участием Моргенштерна, в котором рэпер признаётся, что является дьяволом, который послан в человеческий мир, чтобы "дебилизировать общество и прекратить его популяцию". Михалков подчеркнул, что с такими "кумирами" ни о каком сохранении ценностей говорить не приходится.

Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье "Пропаганда наркотиков". К слову, это была победа и Общества "Царьград". Учредитель "Первого русского", председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев призывал каждого отказаться от услуг Альфа-Банка после того как Моргенштерна взяли на работу:

Вместо того чтобы в ответ на растущую волну общественного возмущения разорвать контракт с Моргенштерном и извиниться перед согражданами, Альфа-Банк, напротив, взял его на работу, чем полностью ассоциировал себя с фрик-рэпером и исповедываемыми им "ценностями", а также продемонстрировал своё отношение к консервативной части нашего общества и традиционным ценностям - Богу, христианской этике, семье, детям, - подчёркивал Малофеев. - В этих условиях я, как лидер Общества "Царьград", как православный христианин, а также отец троих детей настоятельно рекомендую всем членам и единомышленникам Царьграда разорвать свои отношения с Альфа-Банком, отказавшись от услуг банкиров, насаждающих в нашей стране безнравственность, а также наносящих вред нашим детям и внукам.Общественного давления хватило, чтобы банк провёл работу над ошибками.

Кстати, о "женщине года"

Под псевдонимом "Моргенштерн" скрывается выходец из Уфы, 23-летний Валеев Алишер Тагирович. За свою недолгую жизнь уфимское "дарование" умудрилось быть трижды отчисленным из разных учебных заведений за непотребства. Из уфимской гимназии - за систематическое пьянство, из педагогического университета - за сексуальные домогательства к школьнице.

Сегодня "женщина года" (так он себя сам называет) и "главный рэпер России" (и это тоже собственный тезис) известен как один из главных пропагандистов содомии, сатанизма, наркомании, алкоголизма, распутства и алчности - всего того, что в любом здоровом обществе считается глубоко порочным и безнравственным. Всё, что делает "креативный" Моргенштерн, направлено на оскорбление религиозных убеждений и чувств православных верующих. Однако построенный в первую очередь на эксплуатации человеческих пороков образ Моргенштерна направлен на самую важную и уязвимую часть нашего общества - на подростков и молодёжь.

https://old.tsargrad.tv/news/d...