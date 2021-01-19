Дело не в Навальном и даже не в Путине. Планы другие

Чета Навальных похожа на чету Сахарова и Боннер – семейный бизнес на оппозиционности с хорошими для их масштаба личности дивидендами. Ну, кем была бы медсестра Боннер, не случись ей попасть на Сахарова! И кем были бы муж и жена Навальные, попади они на другую работу?

Навальный не похож на президента, но он похож на печального Пьерро, которого пинает капризная Мальвина, которая, похоже, крепко держит его под каблуком. Ехать в Россию страшно и не хочется, но если партия прикажет, комсомол ответит «Есть!».

Отправка Навального в Россию должна начать грандиозную пиар-кампанию против Путина. Что бы ни сделала с Навальным российская власть, всё будет использовано против неё. Не посадят Навального – значит, боятся. Посадят – тоже боятся. В любом случае готовят протестный движ, который с мая по сентябрь должен как можно сильнее раскачать электорат и подготовить его ко второй Болотной на тему фальсифицированных выборов и украденной победы.

Понятно, это ничего не даст, но цель не в том, чтобы дало. Цель – набрать разгон на раскачку президентских выборов, на максимум скандальности перед ними. Понятно, что Путин так или иначе ситуацию по выборам контролирует и будет контролировать. Но если всё покачать как следует, возможно, удастся ввести своих людей в систему, где они продолжат её качать.

Останется ли Путин, или будет преемник – не имеет значения. В российское Политбюро надо ввести как можно больше членов, которые потом поведут курс на перестройку.

Западу принципиально создать ситуацию возникновения зазоров при переходе от нынешней команды к новой. Запад понимает, что сейчас не победит, но он стремится отвоевать как можно более широкий плацдарм. С которого уже после этого, перегруппировавшись и получив подкрепление, поведётся контрнаступление на путинский курс.

Для Запада аксиома в том, что быстро Путина не свергнуть. Это задача на поэтапное просачивание с периферии в центр системы, как это описано у А.Грамши. Молекулярная агрессия – вот что делает Запад в отношении России Путина. К ядру системы, созданной Путиным, не подобраться сразу, но поэтапно туда можно проникнуть, создавая проблемы и потом предлагая их решения в обмен на уступки в виде расширения допусков и посадок, как говорят в сопромате. Допускать будут требовать несистемных либералов, а посадки потребуются в окружении Путина.

В ответ пообещают какие-то гарантии после ухода из власти, а также согласятся на какое-то количество путинских выдвиженцев, но тех, о ком известно как о наиболее уязвимых. Модель та же, как в перестройку: Горбачёв в несколько заходов изменил состав ЦК, пока там не оказались те, кто проголосовал за её роспуск. Их водили методом молекулярной агрессии, постепенно совершая в партии рейдерский захват и вытесняя старых акционеров новыми.

В результате в 1989 году была пройдена точка невозврата, которую невозможно было пройти в 1987. Путинскую элиту будут ротировать теми же способами, и начинать будут с инфильтрации первых агентов в обмен на требование снять претензии по Навальному.

Навальный – это одна из таких агрессивных молекул, которую засылают для проникновения в систему в качестве вируса, на который пока нет полного иммунитета. Революцию Навальный не запустит, но скандал спровоцирует, а любой скандал качает монолитность системы, особенно тогда, когда она меняет электоральный цикл. Здесь и появляются окна возможностей, куда потом засылают готовых форточников. Навальный в этой схеме отвлекает городового, а пока его вяжут, в квартиру залезают уже другие.

Русский Демиург

И в видеоформате:

https://ww w.youtube.com/watch?v=rrW1Rlhw72U