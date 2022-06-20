Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8

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Советские квартиры 1950-х
Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
1 мая 1954 года. г. Пугачев
1956 год, Пугачев, плотина, рыбак с "пауком"
В Александровском саду, 1959
В классе школы №110 в Мерзляковском переулке, Москва, 1955
Вечер в Кафе-мороженое, 1950-е
Девочки на улице Кирова, 1950-е
Довоенная застройка Рабочего Поселка (45-46 кварталы Кунцево), 1950-е
Семейный ужин, 1950-е
Свидание в парке Сокольники, 1950-е
Химическая лаборатория в МГУ, 1958
Юрий Вареницын. 1959 год. Был мелиopaтором и стpoил opосительные каналы, и емy нe надо было xодить в качалку.
Папа с сыном карабкаются по склону одного из семи холмов, на которых, считается, стоит Москва. Вершина холма - одна из смотровых площадок, с которой открывался отличный вид на строящийся город. Сам холм вскоре пропал. На его месте построили комплекс зданий СЭВ, а слева проложили проспект, который стал улицей Новый Арбат. На фото 1958 года поймано настроение радости, веры в будущее и кинемотографичный фон, где старая Москва встречается с новой.
На кухне одной из Московских квартир, 1950-е
Пассажиры метро, 1954
Пассажиры метро, 1954
В Московском метро перед праздниками, 1955
На Садовом кольце, 1954
Пирожки на Ярославском вокзале, 1959
Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1956
Обед в высотке на Котельнической, начало 1950-х
Лето 1952 года. Воспитательница в московском детском саду готовит будущих мичуринцев и лысенковцев
В выходной день на проспекте им. Сталина.
Душещипательная предновогодняя история молодого человека Пети Семенова, которая произошла с ним в 1957 году:
Этот праздничный комикс для газеты «Московский комсомолец» № 14 за 1957 год нарисовал художник Юрий Лобачев, которого часто небезосновательно называют «отцом русского комикса».
Из личного архива Ирины52:
1 сентября, Белоруссия, 50-е. Наташа с братом
50-е. В колхозе в коллегами
50-е. Латвия. На отдыхе в деревне
50-е. На экскурсии в Эстонии
50-е. Я и молочный брат Коля
1955. Я и Коля в парке
1957. Я на коне)))
1957. Друзья на прогулке
Жить хорошо))) 1956-57
Зима... 1956
Латвия. 1953. Дружим семьями...
Лето. На прогулке. 1955
На прогулке. 1954
Новый год, Белоруссия, 50-е. Двоюродная сестра с братом
Первая встреча (я и Игорь) 1958
Рига. 1953.
Три поколения. В фотоателье. 1955
Я и мама. 1955, прогулка
Я и мама
Пригласительный билет на XX съезд КПСС. 1956 год
Александр Николаевич Богданов, «Чемпион» (1951 год)
Обложка журнала "Смена" №24, 1953. Художник Юрий Ребров
Александр Козловский "На работу в деревню" (1956)
Зима в Тропарёво-Никулино, 1959
Михаил Костин, «Весна», 1951
Можарский Николай Федорович (1916-1971). «Друзья». 1950-е годы
«Дай дорогу!» Н. Жуков, 1951г.
На родных полях. Художник Генрих Бржозовский. 1952 год
Николай Витинг, «Снежок идёт», 1950-е
Трудная задача. Рисунок Б. Резанова. 1956 год
Храните деньги в сберегательной кассе, 1959
В парке Горького, 1953
Гостиница Украина, 1950-е
Лыжные соревнования в Москве, 1950-е
На Чистопрудном бульваре, 1954
Московские дворы. Воротниковский переулок, 1957
Украшают витрину булочной на Покровке, Москва, 1958
Внутри старого Палеонтологического музея, Москва, 1950-е
Официантка кафе-мороженого на Ленинградском проспекте готовит заказ мороженого, газировки и коньяка, 1959
Продовольственный магазинчик на Варшавском шоссе в Покровских выселках, 1957
В новом магазине в Ленинградском районе на окраине Москвы, 1953
Ярославль, 1950-е годы
На Арбатской площади, 1958
На Садовой-Триумфальной, 1950-е
Даниловский колхозный рынок, 1959
Регулировщик на Красной площади, 1950-е
У гостиницы «Метрополь», 1959
У Крымского моста, Москва, 1956
«Торпедо-ГАЗ» с дюралюминиевым кузовом на базе «Победы» разгонялась до 190 км/ч. 1951 год.
Челябинский школьник рядом с выигранной по лотерейному билету Всесоюзного фестиваля молодёжи и студентов машиной «Волгой». Фотограф В. Георгиев. 1957 год.
Николай Рахманов. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске, 1958
Фотошутка Георгия Зельмы. 1956 год
Цветоводы-любители, жители девятого квартала Новых Черёмушек, 1958
Новогодние подарки с Кремлёвской ёлки, 1950-е
Покупательница выбирает духи у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду, декабрь 1958
Открытка, выпущенная к Московскому фестивалю молодёжи и студентов 1957 года
Константин Титов, «Гость», 1950
Прогулка в Парке Горького, 1959
Весна. В 1-й Лазаревском переулке, 1955
Вертолет-салон Ми-4С Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва на Ивановской площади, 1959
Вечерний вид на кинотеатр «Форум», Москва, 1956
Пятница вечер, время театра и огней большого города. Театр Оперетты, 1950-е годы
Новая квартира в Черёмушках, 1950-е
Установка панно на станции «Киевская», кольцевая, 1953
Ямщики выезжают на Пушкинскую набережную Нескучного сада, 1950
Целина, 1955 год. Уборка проса в совхозе им. Чапаева
Каширское шоссе строится, 1958
Вечерняя Москва, 1950-е
Вид на Исторический проезд, 1950-е
Мойка крыши ГУМа, 1953
Московские дворы, 1950-е
Оживлённое движение на Проспекте Маркса (Театральный проезд), 1956
Зимний двор на Чистых прудах, декабрь 1959
Город Пенза. 1956 год
Сталинградская обл. Пионерский лагерь. 1951
На Моховой, 1955
Вечером у МГУ, 1955
Рыбалка в выходные на ВДНХ. На заднем плане фонтан «Золотой колос», 1950-е
Кудринская площадь, 1954
Автобусу жарко. Измайловский бульвар, 1953
Концепт-автобус на площади перед новым входом на ВСХВ, 1959. Разработка отправилась на Львовский завод, где была доработана, упрощена, детали унифицированы
Ёлка в ГУМе, 1950-е
Модели Christian Dior для фотосессии в Москве, 1959
Уличные торговцы у Лужников, 1959
У библиотеки им. Ленина, 1954
Вечер в Московском метро, 1954
Ремонт дорожного полотна на Каланчевской улице, 1959
Плавательный бассейн в Лужниках, 1950-е
Пугачев, 1951 год
Москва. Черемушки, 1954
Берсеневская набережная, Москва, 1959
Город строится! Москва, 1950-е
Парк «Сокольники». Зимние каникулы, 1956
Водные процедуры, 1950-е
В интерьере гостиницы «Москва», 1950-е
Утро у Рижского вокзала, 1957
У станции метро «Кировская», 1959
Туристическая схема для гостей Фестиваля молодёжи в Москве, 1956
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Продолжение следует...
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