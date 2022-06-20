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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8

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Советские квартиры 1950-х

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81 мая 1954 года. г. Пугачев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81956 год, Пугачев, плотина, рыбак с "пауком"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В Александровском саду, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В классе школы №110 в Мерзляковском переулке, Москва, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вечер в Кафе-мороженое, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Девочки на улице Кирова, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Довоенная застройка Рабочего Поселка (45-46 кварталы Кунцево), 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Семейный ужин, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Свидание в парке Сокольники, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Химическая лаборатория в МГУ, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Юрий Вареницын. 1959 год. Был мелиopaтором и стpoил opосительные каналы, и емy нe надо было xодить в качалку.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Папа с сыном карабкаются по склону одного из семи холмов, на которых, считается, стоит Москва. Вершина холма - одна из смотровых площадок, с которой открывался отличный вид на строящийся город. Сам холм вскоре пропал. На его месте построили комплекс зданий СЭВ, а слева проложили проспект, который стал улицей Новый Арбат. На фото 1958 года поймано настроение радости, веры в будущее и кинемотографичный фон, где старая Москва встречается с новой.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На кухне одной из Московских квартир, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пассажиры метро, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пассажиры метро, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В Московском метро перед праздниками, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На Садовом кольце, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пирожки на Ярославском вокзале, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Обед в высотке на Котельнической, начало 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Лето 1952 года. Воспитательница в московском детском саду готовит будущих мичуринцев и лысенковцев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В выходной день на проспекте им. Сталина.

Минск. 1958 г

Душещипательная предновогодняя история молодого человека Пети Семенова, которая произошла с ним в 1957 году:
Этот праздничный комикс для газеты «Московский комсомолец» № 14 за 1957 год нарисовал художник Юрий Лобачев, которого часто небезосновательно называют «отцом русского комикса».

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Из личного архива Ирины52:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81 сентября, Белоруссия, 50-е. Наташа  с братом
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 850-е. В колхозе в коллегами
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 850-е. Латвия. На отдыхе в деревне
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 850-е. На экскурсии в Эстонии
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 850-е. Я и молочный брат Коля
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81955. Я и Коля в парке
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81957. Я на коне)))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 81957. Друзья на прогулке
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Жить хорошо))) 1956-57
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Зима... 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Латвия. 1953. Дружим семьями...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8
Лето. На прогулке. 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На прогулке. 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Новый год, Белоруссия, 50-е. Двоюродная сестра с братом
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Первая встреча (я и Игорь) 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Рига. 1953.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Три поколения. В фотоателье. 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Я и мама. 1955, прогулка
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Я и мама
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пригласительный билет на XX съезд КПСС. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Александр Николаевич Богданов, «Чемпион» (1951 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Обложка журнала "Смена" №24, 1953. Художник Юрий Ребров
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Александр Козловский "На работу в деревню" (1956)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Зима в Тропарёво-Никулино, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Михаил Костин, «Весна», 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Можарский Николай Федорович (1916-1971). «Друзья». 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8«Дай дорогу!» Н. Жуков, 1951г.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На родных полях. Художник Генрих Бржозовский. 1952 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Николай Витинг, «Снежок идёт», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Трудная задача. Рисунок Б. Резанова. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Храните деньги в сберегательной кассе, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В парке Горького, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Гостиница Украина, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Лыжные соревнования в Москве, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На Чистопрудном бульваре, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Московские дворы. Воротниковский переулок, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Украшают витрину булочной на Покровке, Москва, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Внутри старого Палеонтологического музея, Москва, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Официантка кафе-мороженого на Ленинградском проспекте готовит заказ мороженого, газировки и коньяка, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Продовольственный магазинчик на Варшавском шоссе в Покровских выселках, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В новом магазине в Ленинградском районе на окраине Москвы, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Ярославль, 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На Арбатской площади, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На Садовой-Триумфальной, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Даниловский колхозный рынок, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Регулировщик на Красной площади, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8У гостиницы «Метрополь», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8У Крымского моста, Москва, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8«Торпедо-ГАЗ» с дюралюминиевым кузовом на базе «Победы» разгонялась до 190 км/ч. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Челябинский школьник рядом с выигранной по лотерейному билету Всесоюзного фестиваля молодёжи и студентов машиной «Волгой». Фотограф В. Георгиев. 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Николай Рахманов. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Фотошутка Георгия Зельмы. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Цветоводы-любители, жители девятого квартала Новых Черёмушек, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Новогодние подарки с Кремлёвской ёлки, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Покупательница выбирает духи у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду, декабрь 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Открытка, выпущенная к Московскому фестивалю молодёжи и студентов 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Константин Титов, «Гость», 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Прогулка в Парке Горького, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Весна. В 1-й Лазаревском переулке, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вертолет-салон Ми-4С Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва на Ивановской площади, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вечерний вид на кинотеатр «Форум», Москва, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пятница вечер, время театра и огней большого города. Театр Оперетты, 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Новая квартира в Черёмушках, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Установка панно на станции «Киевская», кольцевая, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Ямщики выезжают на Пушкинскую набережную Нескучного сада, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Целина, 1955 год. Уборка проса в совхозе им. Чапаева
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Каширское шоссе строится, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вечерняя Москва, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вид на Исторический проезд, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Мойка крыши ГУМа, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Московские дворы, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Оживлённое движение на Проспекте Маркса (Театральный проезд), 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Зимний двор на Чистых прудах, декабрь 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Город Пенза. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Сталинградская обл. Пионерский лагерь. 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8На Моховой, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вечером у МГУ, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Рыбалка в выходные на ВДНХ. На заднем плане фонтан «Золотой колос», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Кудринская площадь, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Автобусу жарко. Измайловский бульвар, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Концепт-автобус на площади перед новым входом на ВСХВ, 1959. Разработка отправилась на Львовский завод, где была доработана, упрощена, детали унифицированы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Ёлка в ГУМе, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Модели Christian Dior для фотосессии в Москве, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Уличные торговцы у Лужников, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8У библиотеки им. Ленина, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Вечер в Московском метро, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Ремонт дорожного полотна на Каланчевской улице, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Плавательный бассейн в Лужниках, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Пугачев, 1951 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Москва. Черемушки, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Берсеневская набережная, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Город строится! Москва, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Парк «Сокольники». Зимние каникулы, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Водные процедуры, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8В интерьере гостиницы «Москва», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Утро у Рижского вокзала, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8У станции метро «Кировская», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8Туристическая схема для гостей Фестиваля молодёжи в Москве, 1956
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Продолжение следует...

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