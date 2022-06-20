Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 8

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Советские квартиры 1950-х

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

1 мая 1954 года. г. Пугачев

1956 год, Пугачев, плотина, рыбак с "пауком"

В Александровском саду, 1959

В классе школы №110 в Мерзляковском переулке, Москва, 1955

Вечер в Кафе-мороженое, 1950-е

Девочки на улице Кирова, 1950-е

Довоенная застройка Рабочего Поселка (45-46 кварталы Кунцево), 1950-е

Семейный ужин, 1950-е

Свидание в парке Сокольники, 1950-е

Химическая лаборатория в МГУ, 1958

Юрий Вареницын. 1959 год. Был мелиopaтором и стpoил opосительные каналы, и емy нe надо было xодить в качалку.

Папа с сыном карабкаются по склону одного из семи холмов, на которых, считается, стоит Москва. Вершина холма - одна из смотровых площадок, с которой открывался отличный вид на строящийся город. Сам холм вскоре пропал. На его месте построили комплекс зданий СЭВ, а слева проложили проспект, который стал улицей Новый Арбат. На фото 1958 года поймано настроение радости, веры в будущее и кинемотографичный фон, где старая Москва встречается с новой.

На кухне одной из Московских квартир, 1950-е

Пассажиры метро, 1954

Пассажиры метро, 1954

В Московском метро перед праздниками, 1955

На Садовом кольце, 1954

Пирожки на Ярославском вокзале, 1959

Продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1956

Обед в высотке на Котельнической, начало 1950-х

Лето 1952 года. Воспитательница в московском детском саду готовит будущих мичуринцев и лысенковцев

В выходной день на проспекте им. Сталина.

Минск. 1958 г

Душещипательная предновогодняя история молодого человека Пети Семенова, которая произошла с ним в 1957 году:

Этот праздничный комикс для газеты «Московский комсомолец» № 14 за 1957 год нарисовал художник Юрий Лобачев, которого часто небезосновательно называют «отцом русского комикса».















Из личного архива Ирины52:

1 сентября, Белоруссия, 50-е. Наташа с братом

50-е. В колхозе в коллегами

50-е. Латвия. На отдыхе в деревне

50-е. На экскурсии в Эстонии

50-е. Я и молочный брат Коля

1955. Я и Коля в парке

1957. Я на коне)))

1957. Друзья на прогулке

Жить хорошо))) 1956-57

Зима... 1956

Латвия. 1953. Дружим семьями...



Лето. На прогулке. 1955

На прогулке. 1954

Новый год, Белоруссия, 50-е. Двоюродная сестра с братом

Первая встреча (я и Игорь) 1958

Рига. 1953.

Три поколения. В фотоателье. 1955

Я и мама. 1955, прогулка

Я и мама

Пригласительный билет на XX съезд КПСС. 1956 год

Александр Николаевич Богданов, «Чемпион» (1951 год)

Обложка журнала "Смена" №24, 1953. Художник Юрий Ребров

Александр Козловский "На работу в деревню" (1956)

Зима в Тропарёво-Никулино, 1959

Михаил Костин, «Весна», 1951

Можарский Николай Федорович (1916-1971). «Друзья». 1950-е годы

«Дай дорогу!» Н. Жуков, 1951г.

На родных полях. Художник Генрих Бржозовский. 1952 год

Николай Витинг, «Снежок идёт», 1950-е

Трудная задача. Рисунок Б. Резанова. 1956 год

Храните деньги в сберегательной кассе, 1959

В парке Горького, 1953

Гостиница Украина, 1950-е

Лыжные соревнования в Москве, 1950-е

На Чистопрудном бульваре, 1954

Московские дворы. Воротниковский переулок, 1957

Украшают витрину булочной на Покровке, Москва, 1958

Внутри старого Палеонтологического музея, Москва, 1950-е

Официантка кафе-мороженого на Ленинградском проспекте готовит заказ мороженого, газировки и коньяка, 1959

Продовольственный магазинчик на Варшавском шоссе в Покровских выселках, 1957

В новом магазине в Ленинградском районе на окраине Москвы, 1953

Ярославль, 1950-е годы

На Арбатской площади, 1958

На Садовой-Триумфальной, 1950-е

Даниловский колхозный рынок, 1959

Регулировщик на Красной площади, 1950-е

У гостиницы «Метрополь», 1959

У Крымского моста, Москва, 1956

«Торпедо-ГАЗ» с дюралюминиевым кузовом на базе «Победы» разгонялась до 190 км/ч. 1951 год.

Челябинский школьник рядом с выигранной по лотерейному билету Всесоюзного фестиваля молодёжи и студентов машиной «Волгой». Фотограф В. Георгиев. 1957 год.

Николай Рахманов. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске, 1958

Фотошутка Георгия Зельмы. 1956 год

Цветоводы-любители, жители девятого квартала Новых Черёмушек, 1958

Новогодние подарки с Кремлёвской ёлки, 1950-е

Покупательница выбирает духи у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду, декабрь 1958

Открытка, выпущенная к Московскому фестивалю молодёжи и студентов 1957 года

Константин Титов, «Гость», 1950

Прогулка в Парке Горького, 1959

Весна. В 1-й Лазаревском переулке, 1955

Вертолет-салон Ми-4С Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва на Ивановской площади, 1959

Вечерний вид на кинотеатр «Форум», Москва, 1956

Пятница вечер, время театра и огней большого города. Театр Оперетты, 1950-е годы

Новая квартира в Черёмушках, 1950-е

Установка панно на станции «Киевская», кольцевая, 1953

Ямщики выезжают на Пушкинскую набережную Нескучного сада, 1950

Целина, 1955 год. Уборка проса в совхозе им. Чапаева

Каширское шоссе строится, 1958

Вечерняя Москва, 1950-е

Вид на Исторический проезд, 1950-е

Мойка крыши ГУМа, 1953

Московские дворы, 1950-е

Оживлённое движение на Проспекте Маркса (Театральный проезд), 1956

Зимний двор на Чистых прудах, декабрь 1959

Город Пенза. 1956 год

Сталинградская обл. Пионерский лагерь. 1951

На Моховой, 1955

Вечером у МГУ, 1955

Рыбалка в выходные на ВДНХ. На заднем плане фонтан «Золотой колос», 1950-е

Кудринская площадь, 1954

Автобусу жарко. Измайловский бульвар, 1953

Концепт-автобус на площади перед новым входом на ВСХВ, 1959. Разработка отправилась на Львовский завод, где была доработана, упрощена, детали унифицированы

Ёлка в ГУМе, 1950-е

Модели Christian Dior для фотосессии в Москве, 1959

Уличные торговцы у Лужников, 1959

У библиотеки им. Ленина, 1954

Вечер в Московском метро, 1954

Ремонт дорожного полотна на Каланчевской улице, 1959

Плавательный бассейн в Лужниках, 1950-е

Пугачев, 1951 год

Москва. Черемушки, 1954

Берсеневская набережная, Москва, 1959

Город строится! Москва, 1950-е

Парк «Сокольники». Зимние каникулы, 1956

Водные процедуры, 1950-е

В интерьере гостиницы «Москва», 1950-е

Утро у Рижского вокзала, 1957

У станции метро «Кировская», 1959

Туристическая схема для гостей Фестиваля молодёжи в Москве, 1956

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Продолжение следует...