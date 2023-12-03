Казань. Было-стало - 51

Улица Свердлова (бывшая Георгиевская). 1980-е годы. Современный кадр повторён почти с той же точки 40 лет спустя. Теперь это улица Петербургская.

Сегодня только гостиница «Татарстан» да Богоявленская колокольня напоминают о пр. В результате многочисленных реконструкций последних двух десятилетий была сильно нарушена историческая ткань бывшей Георгиевской. В результате от всей прежней старинной застройки на всём протяжении улицы сохранились лишь пять домов. Остальные были снесены. Например, был снесён дом Николая Николаевича Колокольникова — памятник федерального значения. Ивановская площадь (она же площадь Первого Мая). Чёрно-белая фотография — это открытка начала 1900-х годов. Современный кадр повторён почти с той же точки около 120 лет спустя.

Памятник Александру Второму на Ивановской площади стоял у самой кромки нынешнего мемориала Мусе Джалилю. Автор проекта Владимир Осипович Шервуд. Он всем известен по зданию Исторического музея на Красной площади и памятнику Героям Плевны на Новой площади в Москве. Статуя царя простояла недолго, всего 20 лет, и была снесена в 1918 году; некоторое время лежала на земле в Гостином дворе, а потом была разбита и переплавлена.

Трëхшатровый храм Иоанно-Предтеченского монастыря был только в Казани. Нет в России больше таких. Он ненамного ниже Спасской башни — 45 против 43 метров. После революции 1917 года монастырь какое-то время продолжал жить, но к 1930-м стало ясно, что он приговорён к сносу... Площадь Свободы. Начало 1950-х. Дом для сотрудников завода «Радиоприбор»с магазинами на первом этаже. Проектировал выдающийся архитектор Ахмед Гадиевич Бикчантаев. Месяц назад с фасада дома был снят по ветхости почти весь гипсрвый и бетонный декор. Вернётся ли фасад дома к своему первозданному облику, пока неизвестно.

Композиция «Миру — мир» дала прозвище дому: Мирумир. Все старые казанцы так называли магазин, что когда-то был на первом этаже: «Куда бежишь? — В Мирумир, молока нет дома». Огромные буквы были сняты ещё в советское время, но прозвище прикрепилось. Композиция на кровле дома была восстановлена несколько лет назад.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. 1939 год. На месте, где стояла деревянная сцена-ракушка, теперь светомузыкальный фонтан.

Сцена была установлена к открытию парка в мае 1939 года. Она встала на том же месте, где стояла несколько десятилетий прежняя сцена-ракушка, старого городского парка, известного как Русская Швейцария.

Руководил проектированием парка Горького Михаил Алексеевич Поспехов. В 1930-е он был председателем Татарского отделения Союза архитекторов СССР. Пишут, что ракушку проектировал Поспехов, но это вряд ли. Ракушка сохранилась до нашего времени и сгинула в 1990-х.

Обе фотографии сделаны практически с одной точки с разницей 84 года. Набережная у хрущëвского причала. 1958 год. На чёрно-белом снимке известный ресторан «Парус». Современный кадр повторён примерно с той же точки 65 лет спустя.

Это был обычный двухэтажный дебаркадер с рестораном на втором этаже. «Парус» был популярен в 1960-е, но в середине 1970-х дебаркадер был отогнан в речной порт, затем на улицу Подлужную.

В 2004 году тогдашнему мэру Казани Камилю Шамильевичу Исхакову пришла идея восстановить ресторан на прежнем месте в новом облике. Реализацию повесили на придворную строительную компанию. Проектировала новый «Парус» архитектор Мария Русских. Получилось интересное здание, а вот с наполнением вышло не очень.

Здание открылось в августе 2005 года. Но вскоре соседом «Паруса» стал ночной клуб. Место было злачное. Впрочем, ресторан давно закрыт, клуб тоже, здание выкуплено в собственность республики. Теперь тут Институт пространственного планирования Татарстана. 4 сентября 1909 года в Казани завершилась Международная выставка мелкой промышленности, профессионального образования, сельского хозяйства. Она открылась 4 июня в парке Русская Швейцария, ныне это парк Горького. Её посетили 210 тысяч человек — в полтора раза больше, чем тогда проживало в Казани.

На большом поле, где сейчас казанцы любят проводить пикники, были возведены деревянные выставочные павильоны и теремки в русском стиле. Перед вами один из центральных павильонов выставки: Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов. Это был самый крупный текстильный холдинг в России. Купец 1-й гильдии Иван Иванович Алафузов, а затем (после его смерти) семья крепко сидели на контактах с Военным ведомством.

Если посмотреть номенклатуру производства, выпускалось все, что требовалось для императорской армии: брезент, парусина, сукно, непромокаемые и льняные ткани, кожа, сёдла, конская сбруя, солдатское обмундирование, даже сухари и галеты для солдатского пайка.

К революции наследники Алафузова перебрались в Петербург. Их имущество было национализировано в 1918 году. Фабрики стали текстильным комбинатом имени Ленина, затем выделилась кожевенная фабрика №1, тоже очень крупное производство.

Павильоны давно разобраны. Но сохранились десятки фотографий и схема выставки, по которой легко вычислить расположение построек.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 114 лет. На улице Лядова, в скверике у дома №5 (того самого, где в войну жил Сергей Павлович Королёв), стоит полуразрушенный пьедестал. Когда-то на нём восседала скульптура Ленина. Это была гипсовая копия знаменитого памятника вождю работы Сергея Дмитриевича Меркурова. Обычно Ленина изображали стоящим с вытянутой правой рукой. Скульптор Меркуров, творивший ещё при царе, создал напряжённую фигуру сидящего на стуле человека, кажется, внимательно кого-то слушающего.

Пятый дом по Лядова (квартал №1) посёлка имени Орджоникидзе был завершён в разгар войны. Скульптура простояла очень недолго. В 1960-х годах на этом месте стоял бюст Ленина. Давно уже пропал и бюст, остался только разрушающийся пьедестал как напоминание об ушедшей эпохе.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 75 лет. Недавно исполнилось 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Перед вами дом на углу нынешних улиц Большой Красной и Толстого. 17-летний Лев Николаевич вместе с братьями Дмитрием и Сергеем жил здесь в 1845–1846 годах.

Дом тогда был только построен, выглядел по-другому — был двухэтажным с антресолями и принадлежал Платону Ивановичу Киселевскому. Братья Толстые жили как раз на антресолях. Они переехали к Киселевскому из дома Горталова, что напротив Казанского тюремного замка, и снимали комнаты меньше года, до окончания экзаменов. Потом переехали в дом Петонди.

После Киселевского домом владел Осокин, при нём он был значительно перестроен, антресоли стали полноценным третьим этажом.

Угол Арского поля — теперь сквер Толстого, а до этого был плацем. Лев Николаевич описал этот плац в рассказе «После бала». В жуткой сцене экзекуции, где солдаты под командованием полковника, в чью дочь влюблен главный герой, забивают палками-шпицрутенами татарина за побег. В советское время тут располагался Татарский институт усовершенствования учителей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Булак в 1940-е годы. Единственные ориентиры, доказывающие, что две фотографии сделаны с одного места, находятся в левом верхнем углу. Это колокольня Иоанно-Предтеченского монастыря, братский монастырский корпус и часть Гостиного двора.

Набережные Булака были капитально перестроены и благоустроены в середине 1950-х, а в 1990-е здесь снесли практически всю историческую застройку. По центру верхнего снимка стоит большой трёхэтажный дом Устина Феофилактовича Бочарова, 1878 года постройки. Слева видна часть двухэтажного дома с антресолями. Он тоже принадлежал Бочарову. Когда-то там был ресторан «Таганрог» Рыбнорядская площадь (ныне площадь Габдуллы Тукая). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-х годах. Современный кадр повторён почти с той же точки 110 лет спустя.

На противоположной стороне дороги стоит дом Общества заботы о бедных и больных детях. Он был построен на частные пожертвования казанцев для размещения детского приюта. Здание проектировал бесплатно инженер Василий Андреевич Трифонов (в краеведческой литературе часто пишут фамилию Трофимов, это ошибка). Дом заложен весной 1908 года. Возведён менее чем за год. 8 марта 1909 года здание было открыто и освящено. Свободные площади заняла гостиница «Новые номера» Василия Григорьевича Колесникова. Вывеска на карнизе хорошо читается.

В начале 2000-х годов дом был разобран, осталась только фасадная стена. Ныне она часть большого торгово-офисного здания. Московская улица (бывшая Кирова, а до революции — Успенская). Квартал, что на старинной фотографии, был снесён к 1973 году — освобождали площадь под строительство Центрального универсального магазина, или ЦУМа.

Сам ЦУМ занимает половину снесённого квартала. Вторая половина была пустой прилегающей площадью. ЦУМ, спроектированный группой Светланы Павловны Галаниной, был завершён в декабре 1977 года.

Тёмный трёхэтажный дом на старинной фотокарточке — начальное училище. Кажется, в 1930-е и 1940-е годы в этом доме размещалось мужское отделение средней школы №1 станции Казань Казанской железной дороги. Девочки этой школы учились в другом здании — на углу Нариманова и Тази Гиззата.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Большая Красная. Квартал старинных домов по чётной стороне был снесён в наше время. В прошлом году на этом месте был завершён новый квартал, стилизованный под уничтоженный.

На первом плане — дом Тимофеевой 1850-х годов, за ним дом Малиновской 1830-х годов постройки. На дальнем плане — дом городского головы Платона Степановича Суханова 1840-х годов. Он был воссоздан в 2019 году, там теперь музей Казанской иконы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Улица Горького (бывшая при царях Большой Лядцкой, а в первые советские годы Большой Галактионовской). В 1958 году на углу Горького и Жуковского был построен дом для работников Татарского обкома КПСС. На чёрно-белом снимке на месте дома ещё торчит строительный забор. Вероятно, работы уже начались. Скорее всего, это 1956 год.

На втором плане красивое здание. Сейчас там театр имени Карима Тинчурина, а в 1950-е здесь был Татарский театр. Здание возведено до революции по заказу Общества служащих в правительственных и общественных учреждениях. Там был клуб со своей театральной сценой.

Справа виден фасад музея Горького. Музей был открыт в 1940 году. Если увеличить верхний снимок, можно разглядеть массивную мемориальную доску. На этом месте теперь вход в здание.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей почти 70 лет. Улица Куйбышева (ныне Пушкина) и верхняя терраса улицы Университетской. Чёрно-белая фотокарточка сделана в день первомайской демонстрации 1958 года. Нижний снимок с той же точки 65 лет спустя.

Сейчас центр современного кадра занимает четырёхэтажный комплекс Потребкооперации, построенный в 1970-е. Те, кто жил в советской Казани, помнят, что на первом этаже был известный магазин «Дары природы», а на втором этаже — ресторан (там потом долгое время был ночной клуб «Арена»).

Корпус полностью закрыл вид на дом купца-старообрядца Агафона Васильевича Афанасьева. Он хорошо виден на старом снимке. Это один из первых и красивейших домов в Казани, возведённых из белого кирпича. Афанасьев владел первым в Казани заводом песчано-известкового кирпича. Сейчас в его доме кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. Улица Баумана. Разница между фотографиями небольшая, всего 18 лет. Перед вами дом кафедрального собора с флигелем. В официальных документах он значится по имени первого хозяина, как дом Павла Васильевича Щетинкина. В этом году зданию 179 лет. Надежды спасти памятник (объект культурного наследия) уже почти нет никакой. За прошедшие годы остались только часть фасада и руины первого этажа.

Дом Щетинкина был построен в 1844 году по проекту Фомы Ивановича Петонди. Флигель — через 15 лет; там одно время располагалось собрание купеческой гильдии. Перед революцией в доме жил известный богослов и протоиерей Андрей Поликарпович Яблоков, настоятель Благовещенского кафедрального собора в Кремле. В августе 1918 года, во время штурма Казани красными, он отслужил в Благовещенском последнюю службу, запер храм на ключ и ушёл с белыми в Омск. Позже вернулся в Казань. До смерти в 1933 году служил в церкви на Арском кладбище.

Ровно 12 лет назад, в сентябре 2011 года, власти города заявили о планах реставрации дома и флигеля к 2012 году. Но с тех пор стало только хуже. На чёрно-белом снимке дом Казанской губернской почтовой конторы с телефонной станцией на углу Покровской улицы (ныне Карла Маркса) и Театральной площади (ныне площадь Свободы). Летом 1912 года в России широко отмечалось столетие войны с Наполеоном. Здание конторы увенчано вензелем императора Александра Первого и большой репродукцией картины Прянишникова «В 1812 году».

Ровно 90 лет назад, в 1933 году, бывшая контора перестроена по проекту Михаила Степановича Григорьева. Здание увеличилось до четырёх-пяти этажей для Казанского института советского права. В 1952-м институт был упразднён, а здание отдано радиофакультету КАИ.

В 1954 году Рашад Мусич Муртазин начинает вторую реконструкцию. Проект Григорьева становится более светлым и нарядным. Появляется лепнина — пропеллеры, самолёты. В стране уже начиналась эпоха борьбы с архитектурными излишествами, и работы завершились с трудом.

Ресторан-дебаркадер «Парус» на Казанке, фотография, сделанная, вероятно, в конце 1960-х годов непосредственно перед входом в ресторан. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 111 лет.Ресторан-дебаркадер «Парус» на Казанке, фотография, сделанная, вероятно, в конце 1960-х годов непосредственно перед входом в ресторан.

В середине 1970-х «Парус» был закрыт; дебаркадер был отогнан на улицу Подлужную, где стал тренировочной базой финансово-экономического института. Позже он сгорел, и много лет бетонное основание торчало на берегу Казанки, использовалось как причальная стенка для теплохода «Геолог». Вероятно, остатки дебаркадера до сих пор покоятся на улице Подлужной под бетонной подушкой набережной.

На месте, где некогда стоял ресторан «Парус», теперь новое здание, там располагается Институт пространственного планирования Татарстана.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Акушерское отделение РКБ №3 на Большой Красной располагается в старинном здании. Когда-то это был дом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста с домовым храмом во имя святой великомученицы Екатерины.

Присмотритесь, увидите на чёрно-белом снимке церковные маковки. Они были снесены в первые годы Советской власти. Ровно сто лет назад здесь уже работала обычная горбольница, а во время войны — эвакогоспиталь. С 1965 года — акушерское отделение. Но в памяти города этот дом до сих пор «Красный крест».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Знаменитая клумба-календарь на улице Куйбышева (ныне Пушкина) появилась вскоре после войны, в 1940-е. Но часы появились позже, в 1950-е. Клумба сохранилась по сей день, правда, её площадь сократилась из-за современных построек. Горводзеленхоз больше не выкладывает дату, а только текущее время.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 73 года. Старинный жилой дом в самом начале улицы Карла Маркса (она тогда называлась Воздвиженской) был построен в 1890-е. Когда-то его фронтон украшали фигуры орлов.

Дом был снесён в 2000-е под строительство отеля Mariott (он на нижнем снимке). Гостиницу начали возводить летом 2008 года, сразу после объявления Казани столицей Универсиады-2013. Mariott запросил землю в центре Казани, гостиницу должны построить «с нуля», потому ни о какой реставрации старинного здания речи не шло.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ангар для трамваев депо №1 на улице Николая Ершова. 1989 год.

Над проездными воротами портрет Ленина и лозунг «Столице орденоносного Татарстана — отличное транспортное обслуживание». Трамваи РВЗ-6. Меньше чем через 10 лет после того, как был сделан чёрно-белый снимок, депо было переведено на другой конец города. Старые постройки снесены. Теперь здесь парковка и западный подъезд отеля «Корстон». О прошлом напоминает лишь бывший военный госпиталь на дальнем плане двух снимков.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 34 года. Черноозёрский сад с видом на 1-й дом Горсовета. Послевоенные 1940-е годы.

На первом плане чёрно-белого снимка второй в городе фонтан, построенный Казанским обществом водоснабжения в 1880-х годах. Первый фонтан в Лядском саду воссоздан несколько лет назад. Второй — в Черноозерском саду — сломан в советские годы. Третий фонтан с амурчиками в Николаевском (он же Ленинский) сквере работает до сих пор.

Маленький деревянный домик — жильё для смотрителя парка. Было время, когда такие стояли во многих городских парках.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 80 лет. Закончилась реставрация старинного корпуса бактериологического института, что на углу Толстого и Большой Красной. Здание для института спроектировал Лев Казимирович Хрщонович.

Теперь оно выглядит почти так же, как и до революции. В глаза бросается только отсутствие царского двуглавого орла на фронтоне. Он был сбит после революции, и фронтон до сих пор пустой.

Бактериологический институт (второй в России) открылся в Казани в феврале 1900 года. Основатель и первый директор — Николай Фёдорович Высоцкий, профессор Императорского Казанского университета. Он добился у царя Николая II решения об открытии и финансировании института. Большинство казанцев знают дочь Высоцкого — Зинаиду Николаевну, в замужестве Ушкову. Именно ей супруг подарил знаменитый дом на Воскресенской улице, построенный Карлом Мюфке, ныне известный как дом Зинаиды Ушковой.

Институт считался фундаментальным и прикладным подразделением университета по изучению и борьбе с опасными инфекциями. В 1920-х он был переименован в Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. До сих пор работает, под другим именем, правда.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Железнодорожная станция Атлашкино. Чёрно-белый снимок, вероятно, конца 1890-х. Фотография уникальная и публикуется впервые. Станция появилась в 1894 году с продлением до Казани Московско-Казанской железной дороги.

Обратите внимание на типажи и костюмы граждан. Натура, ушедшая более чем полностью. Мы предполагаем, что нарядная публика ждёт поезда до Казани (иначе зачем наряжаться). Современный кадр сделан ориентировочно с того же самого места. Перекрёсток нынешних улиц Московской и Парижской Коммуны. Более века назад обе улицы в этом месте назывались Сенными. Только если свернуть налево и пройти метров двести, одна из Сенных превращалась в улицу Московскую.

На чёрно-белой фотографии апрель 1913 года. День похорон Габдуллы Тукая. Гигантская похоронная процессия растянулась от Клячкинской больницы до Юнусовской площади, оттуда до кладбища в Ново-Татарской слободе.

На Сенном базаре процессия остановилась для фотографирования. Позади людей — лавки с огромной вывеской Азиатская обувь Мусина. Это здание возведено в 1880-е годы. Лавки благополучно пережили революции и потрясения, даже в 1990-е годы, когда в центре Казани сносили многое, здание уцелело. Лавкам не удалось пережить 2012 год. Тогда они были снесены, а на этом месте появился железобетонный новодел.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 110 лет. Советская Казань. Площадь Куйбышева (теперь Тукая). Оба снимка сделаны от улицы Баумана. Ныне о былом пейзаже напоминает только Центральный универмаг, построенный в 1963-м. Большинство казанцев помнят его как «Детский мир». Такие же универмаги были возведены в 1950−1960-х в Перми, Харькове, Омске, Запорожье.

Гостиница «Татарстан» архитектора Мунира Хасьяновича Агишева была закончена в 1970-м, а открыта 18 июня того же года. Под строительство отеля были снесены два старинных двухэтажных дома в самом начале улицы Свердлова (бывшей Георгиевской, ныне Петербургской).

В 1960-х улица Баумана была ещё проезжей. На чёрно-белой фотокарточке отчётливо виден автомобильный съезд с Баумана на площадь. Угол Университетской и Большой Проломной улиц. В советские времена угловое помещение на первом этаже занимал известный магазин «Чай». Пассаж с двумя массивными куполами занимала гостиница «Совет». Ныне здесь отель «Шаляпин».

Оба дома построены в 1909−1910 годах по проекту... а дальше идут расхождения. Есть данные, что архитектором был Константин Саввинович Олешкевич. По другим сведениям — Василий Андреевич Трифонов (скорее всего, он и есть).

Здание возведено по заказу Торгового дома «Наследники Е.С.Смоленцев и Н.П.Шмелев». Крупная была торговая компания в Казани до революции. Ефим Семёнович Смоленцев и Николай Павлович Шмелев приходились друг другу тестем и зятем. На углу был открыт чайный магазин Торгового дома «Наследники Савиных и Шмелев».

Почему гостиница называлась «Совет»? Вероятно, потому, что в 1920-е и 1930-е годы здесь размещался городской совет рабочих и красноармейских депутатов.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Нынешняя улица Толстого ранее называлась Односторонняя Арского поля. Летом 1889 года Казанская городская дума выделила Императорскому Казанскому университету большой участок на Арском поле под строительство нескольких корпусов Новой клиники. Перед вами один из этих корпусов. Здесь размещались глазная, акушерская клиники и домовая церковь. Они открылись зимой 1900 года.

В соседних корпусах разместились хирургическая, дерматовенерологическая и детская клиники. Все здания сохранились до нашего времени. Из четырех клиник на своих местах остались акушерская, детская и дерматовенерологическая.

Проекты зданий разрабатывал московский архитектор Константин Михайлович Быковский. В минувшем октябре исполнилось 117 лет со дня его кончины.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Новый корпус Татарского обкома КПСС (ныне резиденция Госсовета Татарстана) возведён в самом конце 1970-х. Проектировала группа под руководством главного архитектора Татаргражданпроекта Геннадия Михайловича Пичуева.

Высотный корпус потребовал сформировать большую площадь перед ним. Из-за чего пошёл под снос стоящий напротив четырёхэтажный старинный жилой дом.

В новом здании собирались на сессии депутаты Верховного Совета ТАССР. Здесь была принята декларация о независимости 1990 года. Правда, зал заседаний, где состоялось историческое голосование, снесён при реконструкции 2000-х. Ещё из заметных перемен: на аттике советские символы (серп и молот на фоне пятиконечной звезды) сменил герб Татарстана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 40 лет. Дом Мухаммедшарифа Мухаммедзяновича Мусина на Сенной улице (ныне Парижской Коммуны). Построен в 1880 году по проекту Петра Ивановича Романова.

На фасаде хорошо читается вывеска:

НАСЛЕДНИКИ ШАРИФА МУСИНА

Фирма существует с 1873 года

Чуть дальше по фасаду вывеска:

Т-во МААРИФ

Известное татарское издательство.

Мусины торговали в Казани европейской и азиатской обувью, которую сейчас принято называть татарской. Кроме этого, возили из Бухары одежду и аксессуары. После смерти основателя возникло Товарищество «Наследники М-Шарифа Мусина». Богатая была семья. Дом, к сожалению, не сохранился. Снесён в 2000-е. На его месте ныне стоит жилой корпус: Парижской Коммуны, 19.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет На чёрно-белом снимке Казанский институт советского права на площади Свободы. На нижнем снимке то же здание после реконструкции 1954 года — пятый корпус КНИТУ-КАИ.

Институт советского права появился в Казани в 1931 году вместо упразднённого в революционном 1919-м юридического факультета Казанского университета. В 1932 году институт переехал в здание бывшей почтовой конторы на площади Свободы, а в 1933 году эта контора перестроена по проекту Михаила Степановича Григорьева. Здание увеличилось до четырёх-пяти этажей, главный вход на углу украшали две массивные колонны.

В 1952-м институт был упразднён, а здание отдано радиофакультету КАИ. В 1954 году Рашад Мусич Муртазин начал вторую реконструкцию, результаты которой мы видим по сей день.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки Старое деревянное здание касс пригородного вокзала и строящийся корпус нового вокзала — тот самый, на чьей стене известное сграффито «Казань — столица Советской Татарии». На старом снимке запечатлён процесс его создания. Вокзал был открыт в 1967 году.

На дальнем плане двух фотографий с правого края виден пятиэтажный Дом иностранного специалиста (ДИС) — закрытая гостиница для зарубежных инженеров и спецов, которые помогали строить в 1960-х завод «Оргсинтез».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше полувека. Улица Татарстан (бывшая Евангелистовская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, на рубеже 1970-х и 1980-х годов, когда улицу начали застраивать многоэтажными домами.

Перед вами типовая девятиэтажка 86-й серии. Возведена в 1984 году на месте домиков Старо-Татарской слободы. Рядом кажется малышом пятиэтажный жилой угловой корпус. Это единственная построенная секция большого жилого дома, что планировалось построить на углу Татарстан и Кирова (ныне Московская). Война помешала.

С тех пор улица в этой части не сильно изменилась. Если не считать уничтоженных в 2008 году номеров «Булгар», на чьем месте сейчас новодел.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 40 лет. Высшие женские курсы на Арском поле. Ныне улица Николая Ершова. Здание проектировал Василий Андреевич Трифонов. Строительство закончено в 1912 году. Старинная надпись ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ до сих пор просвечивает на фризе сквозь слои краски. На фризах левого и правого крыльев были надписи ФИЛОЛОГИЯ и ИСТОРИЯ.

Высшие женские курсы с 1911 года были формой специального вузовского образования. В Казани открыты ещё при Александре II, но при царе Александре III большинство курсов закрыты. В том числе и в Казани.

Первоначально образование здесь было разделено по двум направлениям: физико-математическому и историко-филологическому. После восстановления курсов в Казани осталось только одно — словесно-историческое, разделенное на два отделения: историческое и языка и литературы. Перед Первой мировой войной здесь учились 1200 девушек. Из них татарок-мусульманок — пять (меньше половины процента). Теперь это один из корпусов Казанского университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет Турецкое консульство на углу Горького и Муштари стоит на месте бывшей богадельни потомственного и почётного гражданина Казани Константина Леонтьевича Крупенникова, сына одного из самых знатных казанских купцов. Семья Крупенниковых много жертвовала на благотворительность. Богадельня на углу Большой Лядской и Новокомиссариатской улиц была открыта в 1890-х годах и предназначалась для содержания «неимущих, престарелых и увечных лиц женского пола из сословий купеческого, мещанского и цеховых г. Казани».

Старинное фото сделано задолго до открытия богадельни. Этот дом был возведен в 1830-е годы и перестраивался не один раз. В числе его архитекторов — Петр Григорьевич Пятницкий и Лев Казимирович Хрщонович. При богадельне была домовая церковь. Здание неплохо сохранилось, пройдя через XX век, и было разрушено в 2005 году. Новая постройка турецкого консульства стилистически повторяет контуры старого дома.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 140 лет. Чудом выживший в 2000-е годы старинный дом Петра Ионовича Климова на улице Достоевского (бывшая Поперечно-Академическая).

Климов торговал часами и ювелирными украшениями, держал роскошный магазин в Александровском пассаже на Воскресенской улице (ныне Кремлевская). Дом построил в 1910 году архитектор Фердинанд Амлонг (или, на русский манер, Фёдор Романович).

После революции Климов покинул Россию. Дом был национализирован, разбит на коммунальное жильё. В наше время перестал быть жилым; находится в частных руках. Имя Климова долго оставалось в народной топонимике. Вплоть до 1990-х местные жители называли крутой спуск у дома Климкиной горкой. Зимой с этой горки любили кататься дети. В 2000-е годы почти вся окружающая старинная застройка была снесена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 18 лет. Снос дома Леонтия Филипповича Крупенникова на улице Ленина (сейчас Кремлёвская). Он стоял за домом Зинаиды Ушковой, напротив главного здания университета. Снос начался в мае 1976 года. Многие считали это строгое двухэтажное здание частью архитектурного ансамбля университета. Но нужен был свободный проезд техники к строящейся второй высотке КГУ. Сотрудники университета возмущались, но сделать ничего не могли. Дом снесли за один день.

Леонтий Крупенников был известным в губернии купцом по 1-й гильдии, а в молодости побывал в плену у Емельяна Пугачева. Этот факт свёл Крупенникова с Александром Сергеевичем Пушкиным. Когда в сентябре 1833 года поэт приезжал в Казань, то навещал 79-летнего Крупенникова именно в этом доме на улице Воскресенской. В советские годы в доме работал аэроклуб с собственными мастерскими.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Первая полицейская часть Казани с пожарной командой. Дом с каланчой стоял на углу Воскресенской и Поперечно-Воскресенской улиц (сейчас Кремлёвская и Лобачевского).

Возведён в 1830-е годы. Скорее всего, был частным первые годы, а затем выкуплен для нужд полиции.

25-метровая деревянная каланча служила для наблюдения за пожарной обстановкой и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Если увеличить старинный снимок, на вершине каланчи можно увидеть чёрные шары. Старинное выражение «ночевать под шарами» значит угодить в полицию.

Каланча была разобрана в годы Первой мировой или вскоре после революции, но здание ещё долго служило по назначению. В советские годы здесь была пожарная часть №1. Дом снесён в 1970-е со строительством высотки физфака.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки c разницей около 140 лет. Перекрёсток Грузинской и Поперечно-Грузинской улиц (они же Карла Маркса и Жуковского). Конец XIX века. Современный кадр повторён почти с той же точки примерно 140 лет спустя.

В центре кадра: бывший частный дом Щербакова, ставший в 1873 году зданием Казанского ветеринарного института. После того как в 1896 году ветеринарный съехал на Арское поле, здесь до 1917 года работал Учительский институт. В 1934 году трест «Казнадстрой» увеличил здание на два этажа. Ныне это корпус Казанского университета.

Последние несколько лет фасад задрапирован строительной тканью — дом в аварийном состоянии. Вроде как идёт ремонт. Ходили слухи, что два надстроенных этажа будут разобраны, зданию вернут исторический облик. Но против выступал ректор университета Гафуров. Сейчас в университете новый ректор. _____

Ну, пока остановимся, продолжение следует...