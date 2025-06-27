Сексуальное вымогательство (sextortion) - вид мошенничества, основанный на эксплуатации чьей-либо половой жизни. Он основан на опасении людей, что их самые интимные моменты окажутся широко известны. Обычно такие угрозы приходят по электронной почте. Сексуальное вымогательство в онлайн-сообщениях может иметь серьезные последствия.

В этой статье вы узнаете о примерах таких писем и правильной реакции на них.

Введение

Злоумышленники массово рассылают электронные письма, в которых угрожают публикацией якобы имеющихся у них интимных видеозаписей жертв, если не получат выкуп. Это очень опасный вид мошенничества, который может иметь серьезные последствия, в том числе, для ментального здоровья жертв.

Сексуальное вымогательство по электронной почте уже доводило до трагедий и приводило к самоубийствам. В качестве примеров можно назвать случаи пяти разных мужчин в Великобритании и одного в США. И это лишь некоторые из подобных историй.

Какими бы серьезными и пугающими не были угрозы в подобных письмах, следует сохранять спокойствие и игнорировать их, ведь это всего лишь подлая уловка мошенников, которые хотят добраться до ваших денег.

В январе 2024 года было заблокировано более полумиллиона случаев sextortion-атак, из них 6 785 случаев в России. На изображении ниже показана распространенность атак, связанных с сексуальным вымогательством по всему миру.

Как происходит сексуальное вымогательство

Сексуальное вымогательство начинается с электронного письма. Такие письма обманывают жертву, заставляя поверить, что злоумышленник записал изображение с экрана компьютера или сделал видеозапись с помощью камеры, и теперь у него есть фото и видео сексуального характера с потенциальной жертвой.

Злоумышленники заявляют о наличии таких записей, чтобы шантажировать жертву и вымогать у нее деньги. Они угрожает отправить записи знакомым, друзьям и родным жертвы, если она не выполнит их требований. На самом деле у злоумышленника нет никаких записей. Он просто использует методы социальной инженерии, чтобы напугать потенциальную жертву, вызвать у нее чувство стыда и заставить заплатить.

Как работает сексуальное вымогательство

Сексуальное вымогательство основано на готовности людей платить за то, чтобы сохранить свои секреты, способные нанести им ущерб. С точки зрения потенциальной жертвы подобная атака это угроза их репутации.

Жертва может представить себе возможные последствия и увидеть все риски публикации интимных записей. Злоумышленники, используя этот страх, применяют и другие методы социальной инженерии. Они могут ограничить время, отведенное для оплаты, создать впечатление, что система пользователя взломана. Кроме того, они могут перечислить действия, с помощью которых собираются навредить жертве.



Ниже приведен пример электронного письма с сексуальным вымогательством.

Сначала злоумышленник утверждает, что ему известно о посещении жертвой сайтов для взрослых. Это прямая попытка вызвать у жертвы чувство вины и стыда. Мошенник утверждает, что полностью контролирует устройство потенциальной жертвы и что это позволило ему получить видео сексуального характера. Все это убеждает жертву, что преступник держит ситуацию под полным контролем.

Письмо подкреплено угрозами отправить это компрометирующее видео контактам жертвы. Наконец, дело переходит к вымогательству. Жертве сообщается, что вымогатель может уничтожить видео, если ему заплатят выкуп в биткоинах. Злоумышленник использует социальную инженерию: он ограничивает время и сообщает жертве, что у нее есть, к примеру, всего лишь 48 часов, чтобы заплатить.

Важно отметить: проверить истинность заявлений преступника невозможно. Но практика показывает, что подавляющее большинство подобных угроз - блеф.



Выше приведен пример типичного письма вымогателей, которые массово рассылаются пользователям. Для убедительности в письме могут быть указаны ваши старые, утекшие откуда-либо, пароли, которые продаются на специализированных форумах. Также при подготовке своих кампаний по рассылке спама злоумышленники учитывают актуальные тенденции и события.



За последние месяцы было выявлено множество различных кампаний, связанных с сексуальным вымогательством. Чаще всего они относились к одному из двух типов. Один из них охватывает серию кампаний, связанных с повсеместным использованием программы Zoom. Ко второму типу относятся кампании с ложными заявлениями об установке троянов в системах потенциальных жертв.

Рассылки, связанные с Zoom

Zoom — программа для проведения видеоконференций, вебинаров, видеочатов, разработанная компанией Zoom Video Communications. С её помощью можно организовать виртуальную встречу с другими пользователями посредством разных типов связи (видео и/или аудио).

Самая массовая кампания по вымогательству денег, которая была обнаружена, была связана с возросшей популярностью Zoom. Злоумышленники заявляли, что благодаря критическим уязвимостям в приложении Zoom они якобы смогли получить доступ к устройству и камере пользователя.

Преступники пытались получить от жертв деньги, используя методы социальной инженерии и упоминая известный в Америке скандал с Джеффри Тубином. Конец письма состоял из типичного вымогательства.

У кампаний этого типа была характерная черта: электронные письма выглядели так, будто они отправлены с почтового адреса пользователя самому себе. Это еще один метод социальной инженерии, цель которого создать впечатление, что злоумышленник действительно контролирует систему пользователя. На самом деле адрес отправителя подделан, а более тщательный анализ позволял узнать настоящий адрес отправителя.

Рассылки, связанные с троянами

Кампании второго типа полагались на угрозу со стороны троянских вредоносных программ. Потенциальная жертва получала электронное письмо, в котором злоумышленники утверждали, что несколько месяцев назад они установили на ее устройство троянскую программу. Преступники заявляли, что эта программа записывала все действия потенциальной жертвы с помощью микрофона и веб-камеры, а также переправляла все данные с устройств, включая переписку, контакты и информацию из социальных сетей.

Затем злоумышленники использовали типичный для вымогательства сценарий: требовали выкуп в криптовалюте. В конце письма они добавляли ложную информацию о таймере, который якобы начинал отсчитывать время с момента получения письма. Так они ограничивали время, отведенное для платежа.

Как и в случае с кампаниями, связанными с Zoom, все эти угрозы были пустышками. Никаких троянов, которых нельзя было бы обнаружить, не было, запись не велась, данных жертв у злоумышленников не было. Таймер в электронном письме был одним из методов давления на пользователя.

Ниже приведен пример электронного письма в рамках англоязычной кампании по рассылке таких писем. Даже если не знаешь язык, то видно, что по структуре такое письмо совпадает с англоязычным.

Другие виды мошенничества

Кампании, связанные с Zoom и троянами далеко не единственные разновидности сексуального вымогательства. В некоторых случаях текст был написан на другом языке, а затем автоматически переведен с помощью онлайн-переводчиков.

Были случаи сексуального вымогательства с упоминанием взломанных программ, программного обеспечения, использования уязвимостей маршрутизатора, операционной системы или протокола RDP.

Бывают и реальные случаи вымогательства. Большая часть из них связана со случаями, когда злоумышленники сначала провоцируют жертву отправить им интимное видео (для этого часто используются фейковые аккаунты на сервисах знакомств), а уже затем вымогают деньги. Но имея на руках компромат, требования не оформляются в письмо, которое выглядит как обычный Спам.

Как распознать мошенническое письмо

В sextortion-письме злоумышленники заявляют, будто у них есть запись экрана или видеозапись с интимными моментами из жизни пользователя.

Мошенники часто подчеркивают, в каком унизительном и неловком положении оказалась жертва, чтобы оказать на нее давление с целью получения выкупа. Чаще всего в криптовалюте, например, в биткоинах.

Иногда текст письма может выглядеть так, будто его перевели с помощью Google - переводчика. По этому признаку еще проще догадаться, что письмо фальшивка.

В некоторых случаях в графе «Отправитель» отображается сам пользователь. Чтобы узнать настоящий адрес, достаточно кликнуть на имя отправителя.

Чтобы угрозы мошенников имели больший вес, они могут упоминать в письме ранее украденные пароли жертвы. Базы украденных паролей продаются в даркнете, и злоумышленники могут купить их без особого труда, чтобы посильнее напугать жертву.

Как защититься от сексуального вымогательства

Сохраняйте спокойствие. На самом деле у мошенников нет никаких видеозаписей. Они используют методы социальной инженерии, чтобы пристыдить и напугать жертву, заставляя ее заплатить выкуп.

Игнорируйте sextortion-письма, как обычный спам. Не отвечайте на них и не платите преступникам.

Если в письме упоминаются ваши ранее украденные пароли, смените их на более длинные и сложные и не повторяйтесь с другими вашими паролями.

Используйте антивирусное ПО со специальными функциями, настройте операционную систему, которой вы пользуетесь, и вы будете уверены, что на вашем устройстве нет вредоносных программ, а к веб-камере никто не получал несанкционированного доступа.

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