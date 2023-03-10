Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 43

Новый арт посвящён им, в центре УАЗ, знаменитая таблетка, или буханочка-тян, которая и сегодня остаётся основной рабочей лошадкой боевого медика. Плакат времён Великой войны. Священная война

Десантному катеру ТОФ присвоили имя русского героя, капитана морской пехоты Андрея Иванова 13 февраля катер Д-107 проекта 11770, шифр "Серна", приказом главкома получил имя капитана Андрея Андреевича Иванова. Он командовал 1-й десантно-штурмовой ротой десантно-штурмового батальна 155-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. Геройски погиб 6 марта 2022 года при исполнении воинского долга. Десантный катер Д-107 построен на Восточной верфи по проекту ЦКБ им. Алексеева. Поднял флаг в 2010 году.

https://t.me/rusfleet/7056

На Железнодорожном проспекте в Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита».

https://t.me/sp_1703/47181

В Евпатории открыли памятные доски двум сотрудникам «Беркута» и семи военнослужащим, которые погибли на СВО. Речь произнесли бойцы Росгвардии:

«Не подчинялись ни страху, ни смерти. Наши ребята до конца были верны своему народу, своему Отечеству». После была проведена панихида. Упокой, Господи, души убиенных русских воинов.

https://t.me/tsargradtv/36745

В Брянске продолжается увековечивание имен погибших героев. Сегодня в областном центре открылись три мемориальные доски. Имена Ярослава Болгова и Александра Ипатова появились на стене школы №46 в Володарском районе. Сергей Клячев увековечен памятной табличной на стене школы №8 в Советском районе. Все парни отдали свои жизни, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Александр Ипатов родился 23 августа 2000 года в Брянске, окончил школу №46, затем — Брянский транспортный техникум. Добрый, открытый, жизнерадостный парень — так отзываются о нем все, кто его знал. Александр служил в железнодорожных войсках. В мае был направлен на освобождение от нацизма территории под Харьковом для восстановления дорог, железнодорожных путей и мостов. Рядовой Ипатов погиб, честно исполняя воинский долг, 17 июля этого года. Награждён орденом Мужества посмертно. Ярослав Болгов учился в 46-й школе с 1 по 8 классы. Проходил службу младшим командиром инженерно-саперного подразделения гвардейского танкового полка. Храбрый, смелый, отважный — он был верен священному воинскому долгу до самого конца. Сержант Болгов героически погиб 20 мая в Харьковской области, обеспечив выполнение боевой задачи.

Почетное право открыть мемориальные доски было предоставлено маме Александра Ипатова — Ольге Петровне и дяде Ярослава Буданова — Вадиму Викторовичу, директору школы №46 Екатерине Перепечко. В память о героях была объявлена минута молчания, которую разрывал пронзительный стук метронома. К фотографиям Ярослава и Александра участники митинга возложили десятки гвоздик. В числе официальных лиц это сделали врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова, заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова, глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, депутат Брянского горсовета Игорь Болунев.

«Сегодня скорбный и одновременно торжественный день. Мы будем гордиться нашими ребятами, которые с честью выполнили свой воинский долг, отдав самое ценное, что у них есть — свои жизни. Невосполнимо ваше горе. Ребята, наша с вами святая обязанность — помнить тех, кто стал героем. Каждый день, проходя мимо этих памятных досок, вы будете помнить, что героями и рождаются, и становятся», — сказала Татьяна Кулешова.

Сергей Клячев родился 22 апреля 1989 года, окончил в школе №8 девять классов. 24 апреля 2008 был призван в ряды Российской Армии. Награжден нагрудным знаком «Отличник Президентского полка». В феврале 2010 года поступил на военную службу по контракту. При ее прохождении зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, неоднократно с риском для жизни выполнял боевые задачи. Жизнь Сергея оборвалась 13 марта. Сержант Клячев был награжден орденом Мужества посмертно.

«Мне очень трудно говорить. Боль, которая пришла в мою семью, не передать словами. Наш сын погиб героически, это невосполнимая утрата. Мы гордимся им. Я благодарю всех, кто увековечивал память нашего сына», — говорит мама Сергея — Валентина Фёдоровна.

«Сергей Клячев — настоящий герой, русский воин, который выполнил с честью и достоинством свой воинский долг за Родину, за родной дом, за свою семью. Ребята, гордитесь подвигом этого парня, всегда вспоминайте о нем с гордостью и уважением. Дорогие родители, низкий поклон вам за такого сына — лучшего из лучших», — обратилась к собравшимся Валентина Миронова.

По завершении памятной акции все собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске Сергея Клячева. В память о безвременно ушедшем герое юнармейцы выпустили в небо белые шары.

https://bga32.ru/2022/08/31/na-stenax-shkol-bryanska-uvekove...

Обновленная карта России. С Херсоном и Запорожьем.

В Москве кто-то решил самолично деукраинизровать Киевское шоссе. Неизвестный поставил табличку «Донбасское шоссе». Как вам такое обновление?

https://t.me/c/1524001401/6216

Некоторые рисунки: Автор @landaksketches Автор @janemetelart Автор @pozivnoiZ Автор@Ohhhhh it's my... Автор TWO-FACED Автор Выход Автор kotillustration Автор @zapiski_svo Отец Евгений от Артподдержки

И как всегда немного юмора: Узнаете? Ну как нет - это же троебалты! Оказывается, он существует! Семён Слепаков вернулся в Россию на машине золотарей. Но к золоту это не имеет отношения. Возможно, Сеня Слепаков вполне комфортно живёт в Израиле: крыша над головой есть, но нет работы. Сидит Сеня, записывает на кухне свои куплетики и на "чёрном хайпе" раздувается от самозначимости.

Последней каплей в его "творчестве" стала песня, в которой ушастый куплетист без стеснения оскорбляет русских матерей, потерявших сыновей во время спецоперации.

И активисты ТГ-канала ZOV нашли наилучшее применение рту Сени. Результат – на видео.

https://t.me/tsargradtv/36415

Россия идёт на уступки. Такого от Путина не ожидал никто. "Я решил принять предложение фрау Бербок и развернуть свою политику на 360 градусов. Можете снять санкции и перестать накачивать Украину оружием", — Владимир Путин.

И на сегодня всё.

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