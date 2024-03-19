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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Светлана Рыбчинская
    Молодец! Очень понравилось.Успеха!!!👍😃Деревянная роскошь
  • Виктор Илюшин
    Да, действительно красота-"лепота"...Деревянная роскошь
  • Иван Иваныч
    Вот уж точно РОСКОШЬ с большой буквы... Великий труд наших людей - мастеровых и очень талантливых.Деревянная роскошь

Деревянная роскошь

Тюменская деревянная резьба В наличниках и украшениях фасада мастера использовали и пропильную резьбу, и глухую. Есть и деревянный модерн, и неорусский стиль.  
 Но то, что делает тюменскую резьбу собственно тюменской, это объемная деревянная резьба, которая очень похожа на лепнину. Это можно увидеть сегодня на старинных особняках в историческом центре города.

Шедевр русского зодчества в 120 км от Москвы, о котором мало кто знаетВ маленькой деревне Белавино, Орехово-Зуевского района Московской области располагается маленький и неприметный шедевр деревянного русского зодчества – дом купца Егорова конца 19 - начала 20 века.Мы постоянно говорим о западной архитектуре, забывая при этом о своём наследии и закатывая его же в сайдинг, вставляем вместо оригинальных окон пластиковые. Как так? Россия дала миру целое направление деревянного зодчества, но почему-то об этом все забывают.

В центре города Благовещенска всё меньше остаётся частных домов, многие сносят, на их месте строят новые, многоэтажные. Например, в микрорайоне "Благовещенский" в последние дни активно сносят дома. 
У некоторых домов оригинальные, неповторимые и красивые наличники, которые хочется запечатлеть. А вы обращаете внимание на оконные наличники деревянных домов?На фотографиях Регины Антоновой окна частных домов в центре города.

Осенний Томск. Здесь осталось около тысячи деревянных зданий, колоритных и подлинных. Да, не все из них в хорошем состоянии, но приятная обшарпанность так сочетается с пожелтевшей листвой! Элизе Реклю: «Из всех городских поселений Сибири Томск, может быть, наиболее походит на город Европейской России по архитектуре домов, роскоши магазинов, оживлению главных улиц; вместе с тем это город, жители которого выказывают  сильной степени коммерческую инициативу и предприимчивость.Томск со времени открытия сибирского университета стал населеннейшим городом Сибири, он сделался умственным центром всей Азиатской России, куда вслед за молодежью устремился и торговый люд.Как все города Азиатской России, Томск, "Сибирская Москва", занимает огромное пространство, и предместья его, где бараки чередуются с грудами развалин, продолжаются на несколько верст». 
Фото Юрия Черданцева

Маршрут по деревянной МосквеНачнём мы наш маршрут с Погодинской избы.  Постройка этой избы дала толчок развитию русского стиля в архитектуре 19 в.Далее идем к Дому Палибина. Внутри дома сохранились необыкновенные росписи.Далее проходим к Дому Тургенева. В музее воссозданы интерьеры того времени.Прогуливаемся по Арбату и находим Дом Пороховщикова. Проект дома в 1873 г. получил премию на Всемирной выставке в Вене.Направляемся к Дому Андрея Сытина. Его уникальность заключается в том, что он был построен еще до пожара 1812 г.
Фото Елены Крижевской

Цветные и резные наличники Чебоксар.32 наличника от Ивана Хафизова.Они тут замечательные.
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар

Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар

Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
 Деревянный наличник на окнах Чебоксар
На следующих фотографиях — десять наличников из Марий Эл, но не одного вида, а, скорее, одного источника.
На первом фото — особняк из Козьмодемьянска, построенный на рубеже XIX-XX века на втором — частный дом оттуда же. Потом две — из Троицкого посада, это рядом, и затем, ещё пять, уже из Йошкар-Олы, это уже довольно далеко от источника вдохновения.
И последняя — снова из Козьмодемьянска.Это все фото Ивана Хафизова, который понимая, что все постепенно исчезает создал виртуальный музей наличников. А вот и сам Иван Хафизов, сентябрь 2023

Посмотрите короткий фильм о его увлечении:

архитектурагорода Советского СоюзаСветлана Митленкоискусство

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