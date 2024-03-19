Деревянная роскошь

Тюменская деревянная резьба В наличниках и украшениях фасада мастера использовали и пропильную резьбу, и глухую. Есть и деревянный модерн, и неорусский стиль.

Но то, что делает тюменскую резьбу собственно тюменской, это объемная деревянная резьба, которая очень похожа на лепнину. Это можно увидеть сегодня на старинных особняках в историческом центре города.

Шедевр русского зодчества в 120 км от Москвы, о котором мало кто знает В маленькой деревне Белавино, Орехово-Зуевского района Московской области располагается маленький и неприметный шедевр деревянного русского зодчества – дом купца Егорова конца 19 - начала 20 века. Мы постоянно говорим о западной архитектуре, забывая при этом о своём наследии и закатывая его же в сайдинг, вставляем вместо оригинальных окон пластиковые. Как так? Россия дала миру целое направление деревянного зодчества, но почему-то об этом все забывают.

В центре города Благовещенска всё меньше остаётся частных домов, многие сносят, на их месте строят новые, многоэтажные. Например, в микрорайоне "Благовещенский" в последние дни активно сносят дома.

У некоторых домов оригинальные, неповторимые и красивые наличники, которые хочется запечатлеть. А вы обращаете внимание на оконные наличники деревянных домов? На фотографиях Регины Антоновой окна частных домов в центре города.

Осенний Томск. Здесь осталось около тысячи деревянных зданий, колоритных и подлинных. Да, не все из них в хорошем состоянии, но приятная обшарпанность так сочетается с пожелтевшей листвой! Элизе Реклю: «Из всех городских поселений Сибири Томск, может быть, наиболее походит на город Европейской России по архитектуре домов, роскоши магазинов, оживлению главных улиц; вместе с тем это город, жители которого выказывают сильной степени коммерческую инициативу и предприимчивость. Томск со времени открытия сибирского университета стал населеннейшим городом Сибири, он сделался умственным центром всей Азиатской России, куда вслед за молодежью устремился и торговый люд. Как все города Азиатской России, Томск, "Сибирская Москва", занимает огромное пространство, и предместья его, где бараки чередуются с грудами развалин, продолжаются на несколько верст».

Фото Юрия Черданцева

Маршрут по деревянной Москве Начнём мы наш маршрут с Погодинской избы. Постройка этой избы дала толчок развитию русского стиля в архитектуре 19 в. Далее идем к Дому Палибина. Внутри дома сохранились необыкновенные росписи. Далее проходим к Дому Тургенева. В музее воссозданы интерьеры того времени. Прогуливаемся по Арбату и находим Дом Пороховщикова. Проект дома в 1873 г. получил премию на Всемирной выставке в Вене. Направляемся к Дому Андрея Сытина. Его уникальность заключается в том, что он был построен еще до пожара 1812 г.

Фото Елены Крижевской

Цветные и резные наличники Чебоксар. 32 наличника от Ивана Хафизова.Они тут замечательные.





































































На следующих фотографиях — десять наличников из Марий Эл, но не одного вида, а, скорее, одного источника.

На первом фото — особняк из Козьмодемьянска, построенный на рубеже XIX-XX века на втором — частный дом оттуда же. Потом две — из Троицкого посада, это рядом, и затем, ещё пять, уже из Йошкар-Олы, это уже довольно далеко от источника вдохновения.

И последняя — снова из Козьмодемьянска. Это все фото Ивана Хафизова, который понимая, что все постепенно исчезает создал виртуальный музей наличников. А вот и сам Иван Хафизов, сентябрь 2023

Посмотрите короткий фильм о его увлечении: